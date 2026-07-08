Lịch ra mắt Galaxy Z Fold8 và Z Flip8: Chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 lộ diện sức mạnh Bộ ba điện thoại gập Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra và Z Flip8 dự kiến mở đặt hàng từ 8/7 và trình làng tại sự kiện Galaxy Unpacked ngày 22/7 ở London.

Thị trường điện thoại gập năm 2026 đang dần trở nên sôi động khi Samsung bắt đầu thực hiện các bước đi chiến lược nhằm chuẩn bị cho sự kiện ra mắt thế hệ Galaxy Z mới. Theo các thông tin rò rỉ mới nhất, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc không chỉ thay đổi về cấu trúc dòng sản phẩm mà còn tập trung mạnh mẽ vào hiệu năng với dòng chip xử lý tùy chỉnh cao cấp nhất từ Qualcomm.

Lộ trình đặt hàng và sự kiện Galaxy Unpacked 2026

Theo dữ liệu từ chuyên gia rò rỉ Abhishek Yadav, Samsung dự kiến sẽ khởi động chương trình đặt trước cho bộ ba Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy Z Flip8 ngay từ ngày 8/7/2026. Đây được xem là động thái nhằm duy trì sức nóng trước khi các thiết bị này được giới thiệu chính thức.

Sự kiện Galaxy Unpacked tiếp theo đã được xác nhận sẽ diễn ra vào ngày 22/7 tại London (Anh). Việc lựa chọn London làm nơi tổ chức cho thấy Samsung đang tiếp tục chiến lược xoay vòng các thành phố lớn trên thế giới để quảng bá dòng sản phẩm chủ lực của mình. Mặc dù thông tin đặt hàng sớm hiện đang tập trung tại thị trường Ấn Độ, nhưng theo truyền thống của Samsung, chương trình này thường sẽ được triển khai đồng loạt tại nhiều thị trường lớn khác, bao gồm cả Việt Nam.

Teaser chính thức của Galaxy Z Fold8

Sức mạnh từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Một trong những điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trên thế hệ Galaxy Z 2026 là sự xuất hiện của chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Thông tin từ đoạn teaser trên Weibo của Samsung Trung Quốc đã ngầm xác nhận việc trang bị dòng chip này cho thế hệ Galaxy Z Fold mới. Đáng chú ý, đây là phiên bản "for Galaxy", điều này đồng nghĩa với việc Qualcomm đã tối ưu riêng mức xung nhịp và khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho các thiết bị của Samsung.

Việc sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 5 hứa hẹn sẽ giải quyết bài toán về hiệu năng và nhiệt độ trên các dòng máy gập vốn có không gian tản nhiệt hạn chế. Chipset mới dự kiến sẽ mang lại khả năng xử lý đa nhiệm mượt mà hơn, đồng thời tối ưu hóa thời lượng pin thông qua các nhân xử lý hiệu quả cao.

Chiến lược mở rộng với dòng Ultra

Điểm khác biệt lớn nhất trong danh mục sản phẩm năm nay là sự hiện diện của Galaxy Z Fold8 Ultra. Đây là lần đầu tiên Samsung áp dụng hậu tố "Ultra" lên dòng điện thoại màn hình gập ngang. Phân tích từ giới chuyên môn cho thấy, biến thể Ultra có thể sở hữu thiết kế mỏng hơn, hệ thống camera cao cấp hơn hoặc công nghệ màn hình tiên tiến hơn so với phiên bản tiêu chuẩn để cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ từ Trung Quốc.

Kỳ vọng về tính năng AI và thiết kế

Bên cạnh cấu hình phần cứng, Samsung được dự báo sẽ tích hợp sâu các tính năng Galaxy AI thế hệ mới vào hệ điều hành của Galaxy Z Fold8 và Z Flip8. Các công cụ hỗ trợ dịch thuật trực tiếp, chỉnh sửa ảnh thông minh và tối ưu hóa năng suất làm việc trên màn hình lớn sẽ là những yếu tố then chốt để thu hút người dùng nâng cấp.

Với việc chiến dịch quảng bá đã chính thức khởi động thông qua các video teaser, những thông số chi tiết về độ phân giải camera, dung lượng pin và các cải tiến về bản lề sẽ sớm được tiết lộ trong những ngày tới. Người dùng công nghệ hiện đang kỳ vọng vào một bước đột phá về độ bền cũng như nếp gấp màn hình trên thế hệ điện thoại gập thứ 8 của hãng.