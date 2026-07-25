Thể thao 360 Lịch sử 1 trận đối đầu Wehen vs Bayern Munich: Kaya suýt tạo địa chấn, Kane cứu Hùm xám phút 90+4 Lịch sử đối đầu Wehen vs Bayern Munich mới ghi nhận một lần chạm trán, nhưng đó là màn rượt đuổi năm bàn đầy kịch tính khi đội chủ nhà gỡ hòa từ thế bị dẫn 0-2 trước khi Harry Kane định đoạt trận đấu ở phút bù giờ.

Wehen vs Bayern Munich tái hiện màn rượt đuổi năm bàn

Wehen Wiesbaden gặp Bayern Munich lúc 20h30 ngày 25/7/2026 theo giờ Việt Nam trên sân BRITA-Arena. Trận giao hữu thuộc quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2026/27, đồng thời nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm thành lập của đội chủ nhà.

Dù đều có lịch sử lâu đời, hai đội mới đối đầu một lần ở cấp độ chính thức. Cuộc chạm trán duy nhất diễn ra tại vòng một Cúp Quốc gia Đức mùa 2025/26 và kết thúc với chiến thắng nghẹt thở 3-2 dành cho Bayern Munich.

Wehen vì thế không có thành tích thuận lợi khi đối đầu đội bóng xứ Bavaria. Tuy nhiên, cách đại diện 3. Liga từng kéo Bayern vào những phút cuối đầy căng thẳng giúp màn tái đấu lần này vẫn mang đến nhiều điểm đáng chờ đợi.

Wehen vs Bayern Munich năm 2025: Harry Kane mở tỷ số trên chấm phạt đền

Lần gặp duy nhất giữa Wehen và Bayern diễn ra ngày 27/8/2025 tại BRITA-Arena, thuộc vòng một Cúp Quốc gia Đức. Trận đấu thu hút 12.500 khán giả và toàn bộ chỗ ngồi trên sân đều được lấp kín.

Bayern nhập cuộc với đội hình sở hữu nhiều cầu thủ nổi bật như Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic và Kim Min-jae. Với chất lượng kỹ thuật vượt trội, đội khách nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát bóng và đẩy Wehen lùi sâu.

Bước ngoặt đầu tiên xuất hiện ở phút 16. Bayern được hưởng phạt đền và Harry Kane không mắc sai lầm, đưa đội khách vượt lên dẫn 1-0. Đây cũng là tỷ số được duy trì cho đến khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Wehen phải dành phần lớn thời gian chống đỡ sức ép, nhưng đội chủ nhà vẫn duy trì được cự ly phòng ngự và không để trận đấu sớm vượt khỏi tầm kiểm soát.

Michael Olise nhân đôi cách biệt, Wehen đứng trước nguy cơ vỡ trận

Bayern tiếp tục gia tăng tốc độ sau giờ nghỉ. Đến phút 51, Michael Olise ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, đặt đội bóng của HLV Vincent Kompany vào vị trí thuận lợi để giành quyền đi tiếp.

Khoảng cách hai bàn khiến Wehen đứng trước nguy cơ phải nhận một thất bại cách biệt. Đại diện 3. Liga gặp nhiều khó khăn trong việc giữ bóng và thường phải sử dụng những đường chuyền dài nhằm thoát khỏi sức ép.

Dù vậy, đội chủ nhà không buông xuôi. Việc Bayern giảm nhịp độ và để lộ khoảng trống giữa các tuyến đã mở ra cơ hội để Wehen trở lại.

Fatih Kaya lập cú đúp trong sáu phút

Phút 64, Fatih Kaya tận dụng cơ hội trong vòng cấm để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Bàn thắng giúp tinh thần của Wehen lên cao, đồng thời khiến hàng phòng ngự Bayern bắt đầu rơi vào trạng thái thiếu chắc chắn.

Chỉ sáu phút sau, Kaya một lần nữa đánh bại hàng thủ đội khách để ghi bàn gỡ hòa 2-2. Từ vị trí bị dẫn hai bàn, Wehen đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát và khiến BRITA-Arena bùng nổ.

Cú đúp của Kaya biến trận đấu tưởng như đã được Bayern kiểm soát thành một cuộc đối đầu căng thẳng. Đội chủ nhà không chỉ tận dụng tốt cơ hội mà còn khiến đối thủ gặp vấn đề khi phải xử lý những pha bóng trực diện.

Đây cũng là chi tiết đáng chú ý trước cuộc tái đấu. Wehen từng chứng minh họ có thể gây khó cho Bayern nếu duy trì được tinh thần thi đấu và tận dụng những thời điểm hàng thủ đối phương mất tập trung.

Kane bỏ lỡ phạt đền rồi ghi bàn quyết định

Sau khi bị gỡ hòa, Bayern đẩy cao sức ép để tránh phải bước vào hiệp phụ. Đội khách được hưởng thêm một quả phạt đền, nhưng Harry Kane không thể đánh bại thủ môn Florian Stritzel.

Đây là lần đầu Kane đá hỏng phạt đền trong một trận chính thức cho câu lạc bộ hoặc đội tuyển kể từ World Cup 2022. Stritzel còn tiếp tục ngăn cản cú đá bồi của tiền đạo người Anh, giúp Wehen duy trì tỷ số 2-2.

Khi trận đấu tưởng như phải kéo dài thêm 30 phút, Kane lại trở thành người tạo ra khác biệt. Phút 90+4, tiền đạo Bayern ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2, khép lại nỗ lực đầy quả cảm của Wehen.

Bayern giành quyền vào vòng tiếp theo, nhưng Wehen rời giải với một màn trình diễn đáng nhớ. Đội chủ nhà đã kéo đối thủ mạnh nhất nước Đức vào thế giằng co và chỉ chịu thất bại bởi bàn thắng ở những giây cuối.

Lịch sử đối đầu Wehen vs Bayern Munich nghiêng về Hùm xám

Sau một lần gặp nhau, Bayern Munich toàn thắng trước Wehen Wiesbaden. Đội bóng xứ Bavaria ghi ba bàn và nhận hai bàn thua.

Wehen thắng: 0 trận.

Bayern Munich thắng: 1 trận.

Hai đội hòa: 0 trận.

Wehen ghi: 2 bàn.

Bayern Munich ghi: 3 bàn.

Khoảng cách về thành tích đối đầu là tuyệt đối, nhưng số lượng trận còn quá ít để tạo thành một xu hướng dài hạn. Cuộc gặp duy nhất cũng cho thấy Bayern không dễ dàng áp đảo Wehen như tương quan lực lượng ban đầu.

Nhận định Wehen vs Bayern Munich: Chủ nhà có tái hiện tinh thần năm 2025?

Wehen Wiesbaden có màn chạy đà khá tích cực trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải mới. Đại diện 3. Liga lần lượt thắng TuS Medenbach 20-1, Homburg 1-0 và Fagiano Okayama 2-0 trước khi để thua Liefering 0-2.

Nếu bỏ qua chiến thắng quá chênh lệch trước đối thủ hạng thấp, Wehen vẫn cho thấy một số tín hiệu đáng chú ý. Đội chủ nhà tổ chức phòng ngự tương đối ổn, có khả năng gây sức ép từ hai biên và duy trì tinh thần tranh chấp quyết liệt.

Trận thua Liefering lại phơi bày vấn đề khi Wehen gặp đội bóng triển khai với tốc độ cao. Họ dễ bị đẩy lùi trong giai đoạn đầu, thiếu phương án thoát pressing và phụ thuộc nhiều vào những đường chuyền dài hướng đến Agrafiotis hoặc Flotho.

Trước Bayern, khoảng cách về kỹ thuật, tốc độ xử lý và khả năng kiểm soát không gian sẽ là thử thách rất lớn. Wehen có thể phòng ngự số đông, nhưng khó đứng vững nếu để đối phương liên tục luân chuyển bóng quanh vòng cấm.

Bayern có thắng cách biệt dù thiếu nhiều trụ cột?

Bayern bắt đầu quá trình chuẩn bị mùa giải muộn hơn do nhiều cầu thủ vừa tham dự World Cup. Phần lớn trụ cột chưa trở lại, khiến HLV Vincent Kompany phải kết hợp một số cầu thủ đội một với các nhân tố trẻ và dự bị.

Đội khách vì thế chưa chắc duy trì được sự ổn định như khi sử dụng đội hình mạnh nhất. Sự phối hợp giữa các tuyến, cường độ pressing và tốc độ luân chuyển bóng đều cần thời gian để trở lại mức tốt nhất.

Dù vậy, chiều sâu lực lượng của Bayern vẫn vượt trội. Những cầu thủ như Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof, Bryan Zaragoza hay Mathys Tel có đủ khả năng kiểm soát trận đấu trước một đối thủ đang thi đấu tại 3. Liga.

Nếu Bayern sớm làm chủ khu trung tuyến, Wehen sẽ phải lùi sâu trong phần lớn thời gian. Đội khách có cơ sở tạo ra chiến thắng cách biệt, nhưng khả năng giữ sạch lưới chưa chắc chắn khi đội hình có nhiều thay đổi.

Dự đoán số bàn thắng Wehen vs Bayern Munich

Năm trận gần nhất của Wehen xuất hiện tổng cộng 10 bàn, trung bình 2 bàn mỗi trận. Đáng chú ý, bốn trong năm trận chỉ có tối đa hai pha lập công.

Wehen thường ưu tiên sự chắc chắn khi gặp những đối thủ có trình độ tương đương. Tuy nhiên, cách tiếp cận này khó được duy trì trọn vẹn trước sức ép lớn từ Bayern.

Năm trận gần nhất của Bayern có tổng cộng 18 bàn, trung bình 3,6 bàn mỗi trận. Hai trận trong chuỗi này chạm mốc sáu bàn.

Bayern sở hữu sức công phá vượt trội, còn Wehen có thể tận dụng tính chất giao hữu, bóng cố định hoặc sai sót từ các cầu thủ trẻ để tìm bàn thắng.

Dự đoán: 4 bàn.

Dự đoán số phạt góc Wehen vs Bayern Munich

Bayern đạt trung bình khoảng 6,35 quả phạt góc mỗi trận tại Bundesliga mùa 2025/26. Khi gặp đối thủ hạng dưới, họ thường kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra nhiều pha dứt điểm bị hậu vệ ngăn chặn.

Các tình huống lên bóng từ hai biên có thể giúp Bayern duy trì sức ép và liên tục đưa bóng vào vòng cấm. Wehen nhiều khả năng phải ưu tiên phá bóng an toàn thay vì tổ chức triển khai từ tuyến dưới.

Đội chủ nhà vẫn có thể kiếm phạt góc từ bóng dài hoặc phản công, nhưng phần lớn áp lực sẽ đến từ phía Bayern.

Dự đoán: 10 quả phạt góc.

Dự đoán số thẻ phạt Wehen vs Bayern Munich

Đây là trận giao hữu nên cường độ tranh chấp khó bị đẩy lên quá cao. Bayern bước vào giai đoạn chuẩn bị, ưu tiên tìm lại nhịp thi đấu và tránh những va chạm có thể dẫn đến chấn thương.

Wehen cũng không có lý do để chơi quá quyết liệt. Dù vậy, các hậu vệ chủ nhà có thể phải phạm lỗi chiến thuật khi bị kéo khỏi vị trí bởi tốc độ của đối phương.

Trận đấu nhiều khả năng không xuất hiện nhiều tình huống căng thẳng hoặc tranh cãi.

Dự đoán: 2 thẻ vàng.

Tình hình lực lượng Wehen vs Bayern Munich

Wehen: Có lực lượng mạnh nhất.

Bayern Munich: Jamal Musiala, Serge Gnabry và Lennart Karl bỏ ngỏ khả năng ra sân. Bayern cũng thiếu nhiều cầu thủ đội một do kỳ nghỉ sau World Cup, nên HLV Vincent Kompany có thể trao cơ hội cho các nhân tố trẻ.

Phong độ và lịch sử đối đầu Wehen vs Bayern Munich

Wehen thắng ba, không hòa và thua hai trong năm trận gần nhất. Đội chủ nhà đã có một số kết quả tích cực trong quá trình chuẩn bị, nhưng vẫn gặp khó khi đối thủ đẩy nhanh tốc độ tấn công.

Bayern Munich thắng ba và hòa hai trong năm trận vừa qua. Đội bóng xứ Bavaria duy trì thành tích bất bại và sở hữu hiệu suất ghi bàn tốt hơn.

Hai đội mới gặp nhau một lần. Bayern giành chiến thắng 3-2 tại vòng một Cúp Quốc gia Đức mùa 2025/26 nhờ cú đúp của Harry Kane và một bàn từ Michael Olise. Fatih Kaya ghi cả hai bàn cho Wehen.

Đội hình dự kiến Wehen vs Bayern Munich

Wehen: Stritzel; Gillekens, Lewald, Janitzek; Hercher, Fechner, Brandt, Greilinger; Schleimer, Ati Allah; Agrafiotis.

Bayern Munich: Neuer; Laimer, Dier, Kim Min-jae, Boey; Kimmich, Pavlovic; Bischof, Zaragoza, Tel; Osula.

Thống kê đáng chú ý Wehen vs Bayern Munich

Wehen và Bayern mới gặp nhau một lần ở cấp độ chính thức.

Bayern thắng trận đối đầu duy nhất với tỷ số 3-2.

Năm bàn thắng trong trận đấu đó được ghi bởi Harry Kane, Michael Olise và Fatih Kaya.

Wehen từng gỡ hòa 2-2 sau khi bị Bayern dẫn trước hai bàn.

Fatih Kaya ghi hai bàn chỉ trong sáu phút.

Harry Kane vừa ghi hai bàn, vừa bỏ lỡ một quả phạt đền trong lần gặp Wehen.

Bàn thắng quyết định của Kane xuất hiện ở phút 90+4.

Wehen vs Bayern Munich mở chương mới sau ký ức 2-3

Lần đối đầu đầu tiên giữa hai đội để lại một kịch bản khó quên. Bayern chiếm ưu thế, dẫn trước hai bàn nhưng lại để Wehen gỡ hòa trước khi Harry Kane giải cứu đội khách vào phút bù giờ.

Cuộc tái đấu mang tính chất giao hữu nên áp lực kết quả không còn giống Cúp Quốc gia Đức. Bayern có thể thử nghiệm nhiều cầu thủ trẻ, còn Wehen muốn tạo dấu ấn trong trận đấu kỷ niệm 100 năm thành lập.

Đội chủ nhà có cơ sở để gây khó nếu duy trì đội hình chặt chẽ và tận dụng tốt bóng cố định. Tuy nhiên, sự chênh lệch về chất lượng nhân sự vẫn giúp Bayern được đánh giá cao hơn.

Dự đoán tỷ số Wehen vs Bayern Munich

Wehen có lợi thế sân nhà và từng khiến Bayern trải qua một trận đấu đầy vất vả. Tinh thần thi đấu cùng khả năng khai thác bóng cố định có thể giúp đại diện 3. Liga tìm được bàn thắng.

Bayern vượt trội về khả năng kiểm soát bóng, chiều sâu đội hình và chất lượng cá nhân. Ngay cả khi xoay tua lực lượng, đội khách vẫn có đủ phương án để duy trì sức ép trong phần lớn thời gian.

Kịch bản hợp lý là Wehen tạo ra một vài thời điểm đáng chú ý, nhưng Bayern sẽ giành chiến thắng nhờ khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn.

Dự đoán tỷ số: Wehen 1-3 Bayern Munich.