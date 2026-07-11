Thể thao 360 Lịch sử 12 trận đối đầu Na Uy vs Anh: Haaland chờ nối bước Thoresen, Kane mở lối vào bán kết Lịch sử đối đầu Na Uy vs Anh nghiêng về Tam sư, nhưng ký ức 1981 cùng phong độ của Erling Haaland khiến tứ kết World Cup 2026 khó lường.

Na Uy vs Anh tái hiện cuộc đối đầu Bắc Âu tại World Cup 2026

Trước trận tứ kết World Cup 2026 tại Miami, lịch sử đối đầu giữa Na Uy và Anh một lần nữa được nhắc lại. Hai đội đã gặp nhau 12 lần, với ưu thế thuộc về Tam sư sau 7 chiến thắng, 3 trận hòa và chỉ 2 thất bại.

Đây cũng là lần đầu tiên Na Uy và Anh đối đầu tại một vòng chung kết giải đấu lớn. Những cuộc chạm trán trước đó chỉ diễn ra ở loạt trận giao hữu hoặc vòng loại World Cup.

Anh từng áp đảo tuyệt đối trong giai đoạn đầu khi thắng cả 5 lần gặp đầu tiên, ghi tới 24 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua. Tuy nhiên, Na Uy sau đó tạo ra hai chiến thắng đi vào lịch sử vào các năm 1981 và 1993.

Bốn cuộc đối đầu gần nhất lại không có bàn thắng nào dành cho đại diện Bắc Âu. Anh thắng 1-0 vào các năm 2012 và 2014, xen giữa là hai trận hòa không bàn thắng trong thập niên 1990.

Quá khứ gọi tên Tam sư, nhưng cuộc gặp tại World Cup 2026 mở ra câu chuyện rất khác. Haaland đang là chân sút nổi bật nhất của Na Uy, còn Harry Kane tiếp tục giữ vai trò thủ lĩnh trên hàng công tuyển Anh.

Na Uy vs Anh 1937: Tam sư mở lịch sử đối đầu bằng chiến thắng 6-0

Lần đầu tiên Na Uy và Anh gặp nhau diễn ra ngày 14/5/1937 trong một trận giao hữu tại Oslo. Chênh lệch trình độ nhanh chóng được phản ánh bằng chiến thắng 6-0 dành cho đội khách.

Đây vẫn là một trong hai thắng lợi đậm nhất của Anh trước Na Uy. Kết quả ấy mở đầu cho giai đoạn Tam sư hoàn toàn làm chủ cặp đấu, khi thắng liên tiếp 5 trận đầu tiên với cách biệt ít nhất 3 bàn.

Anh tiếp tục đánh bại Na Uy 4-0 vào năm 1938 và 4-1 vào năm 1949. Sau ba lần gặp đầu, đội bóng Bắc Âu đã nhận 14 bàn thua và mới có một lần tìm được đường vào khung thành đối thủ.

Na Uy vs Anh 1966: Jimmy Greaves ghi 4 bàn trước ngày Tam sư vô địch

Cuộc đối đầu ngày 29/6/1966 mang ý nghĩa đặc biệt với bóng đá Anh. Đây là một trong những trận giao hữu cuối cùng của Tam sư trước khi bước vào kỳ World Cup được tổ chức trên sân nhà.

Na Uy bất ngờ mở tỷ số, nhưng Anh nhanh chóng đảo ngược thế trận và giành chiến thắng 6-1. Jimmy Greaves trở thành nhân vật nổi bật nhất khi ghi 4 bàn, bên cạnh các pha lập công của John Connelly và đội trưởng Bobby Moore.

Chiến thắng đậm tại Oslo là bước chạy đà quan trọng cho đội tuyển Anh trước World Cup 1966. Một tháng sau, Tam sư đánh bại Tây Đức trong trận chung kết để lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất lên ngôi vô địch thế giới.

Với Na Uy, thất bại 1-6 tiếp tục kéo dài chuỗi ngày lép vế. Sau bốn cuộc đối đầu đầu tiên, đại diện Bắc Âu toàn thua và nhận tổng cộng 20 bàn.

Na Uy vs Anh 1981: Cú sốc tạo nên câu nói bất tử

Ngày 9/9/1981 đánh dấu một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất lịch sử bóng đá Na Uy. Tiếp đón Anh tại vòng loại World Cup 1982, đội chủ nhà giành chiến thắng 2-1 sau màn lội ngược dòng tại sân Ullevaal.

Bryan Robson đưa Anh vượt lên ở phút 15. Roger Albertsen gỡ hòa cho Na Uy ở phút 35, trước khi Hallvar Thoresen ghi bàn quyết định chỉ ít phút sau đó.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Na Uy trước Tam sư. Ý nghĩa của trận đấu còn vượt ra ngoài tỷ số khi bình luận viên Bjørge Lillelien tạo nên màn bình luận ăn mừng nổi tiếng, biến chiến thắng 2-1 thành một phần trong ký ức bóng đá của quốc gia Bắc Âu.

Anh sau đó vẫn giành quyền tham dự World Cup 1982, còn Na Uy không thể vượt qua vòng loại. Dù vậy, cú sốc tại Oslo trở thành biểu tượng cho niềm tin rằng đội bóng Bắc Âu đủ sức đánh bại những nền bóng đá lớn.

Haaland và các đồng đội bước vào trận tứ kết World Cup 2026 với cơ hội tái hiện tinh thần ấy. Lần này, phần thưởng không chỉ là một chiến thắng lịch sử mà còn là tấm vé vào bán kết.

Na Uy vs Anh 1993: Leonhardsen và Bohinen gieo ác mộng cho Tam sư

Chiến thắng thứ hai của Na Uy trước Anh diễn ra ngày 2/6/1993 tại vòng loại World Cup 1994. Đội bóng của HLV Egil Olsen đánh bại Tam sư 2-0 bằng lối chơi trực diện, kỷ luật và giàu sức mạnh.

Øyvind Leonhardsen mở tỷ số ở phút 43. Lars Bohinen ghi bàn thứ hai ngay đầu hiệp hai, đặt tuyển Anh vào thế không thể trở lại.

Thất bại tại Oslo trở thành một trong những kết quả ám ảnh nhất dưới thời HLV Graham Taylor. Anh sau đó không giành được quyền tham dự World Cup 1994, còn Na Uy kết thúc vòng loại với ngôi đầu bảng, xếp trên cả Hà Lan.

Trận thắng này cũng nằm trong chuỗi 5 lần liên tiếp Na Uy bất bại trước Anh. Đại diện Bắc Âu thắng 2-1 năm 1981, hòa 1-1 năm 1992, thắng 2-0 năm 1993 rồi tiếp tục hòa 0-0 vào các năm 1994 và 1995.

Từ một đội từng thua đậm trong những cuộc gặp đầu tiên, Na Uy đã tạo ra giai đoạn khiến Tam sư liên tục gặp khó. Đó cũng là cơ sở lịch sử để đội bóng của Haaland tin rằng cán cân đối đầu không phải yếu tố quyết định tại Miami.

Na Uy vs Anh 2012: Ashley Young giúp Hodgson khởi đầu thuận lợi

Sau 17 năm không gặp nhau, Na Uy và Anh tái ngộ trong trận giao hữu ngày 26/5/2012 tại Oslo. Đây cũng là trận đầu tiên của Roy Hodgson trên cương vị HLV trưởng Tam sư.

Ashley Young ghi bàn duy nhất ngay phút thứ 9. Anh sau đó chủ động chơi chắc chắn, bảo vệ thành công lợi thế và khép lại trận đấu với chiến thắng 1-0.

Kết quả này chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng của Anh trước Na Uy. Tam sư cũng lần đầu đánh bại đối thủ Bắc Âu kể từ chiến thắng 4-0 tại vòng loại World Cup vào năm 1980.

Với Na Uy, đây là khởi đầu cho chuỗi bốn cuộc đối đầu liên tiếp không thể ghi bàn trước Anh. Dù chỉ thua với cách biệt tối thiểu, đại diện Bắc Âu không tạo ra đủ đột biến trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của đội khách.

Anh vs Na Uy 2014: Rooney ghi bàn trong lần gặp gần nhất

Cuộc đối đầu gần nhất diễn ra ngày 3/9/2014 tại Wembley. Anh tiếp tục giành chiến thắng 1-0, nhưng phải nhờ đến quả phạt đền của Wayne Rooney ở phút 68 mới có thể vượt qua Na Uy.

Đây là trận đấu đầu tiên của Tam sư sau hành trình thất vọng tại World Cup 2014. Rooney đeo băng đội trưởng và ghi bàn quyết định, nhưng màn trình diễn của đội chủ nhà chưa tạo được sự thuyết phục trước hàng phòng ngự số đông.

Na Uy chủ động thu hẹp không gian và kéo trận đấu vào thế giằng co. Đại diện Bắc Âu không ghi bàn, song việc chỉ để thủng lưới từ chấm phạt đền cho thấy họ thường biết cách gây khó khăn cho Anh bằng một hệ thống phòng ngự kỷ luật.

Sau gần 12 năm, hai đội mới gặp lại nhau. Từ Rooney và Ashley Young, tâm điểm đối đầu giờ chuyển sang Kane, Bellingham, Haaland và Martin Odegaard.

Chỉ số sức mạnh Na Uy vs Anh

Tuyển Anh được đánh giá nhỉnh hơn nhờ kinh nghiệm tại các vòng đấu loại trực tiếp cùng lực lượng đồng đều. Tam sư đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6/2026, còn Na Uy giữ vị trí 31.

Dù vậy, chênh lệch thứ hạng không phản ánh đầy đủ sự khó lường của cặp đấu. Na Uy đang là một trong những hiện tượng lớn nhất World Cup 2026 sau khi đánh bại Bờ Biển Ngà và loại Brazil ở hai vòng knock-out đầu tiên.

Theo cập nhật mới nhất từ siêu máy tính Opta, Anh thắng trong 49,5% số lần mô phỏng trước trận. Khả năng Na Uy thắng trong 90 phút là 25,8%, còn xác suất hòa đạt 24,7%. Nếu tính mọi phương thức đi tiếp, Tam sư có 61,7% cơ hội giành vé vào bán kết.

Nhận định Na Uy vs Anh: Ngựa ô lớn nhất World Cup thách thức Tam sư

Tuyển Anh bước vào tứ kết với sự tự tin sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước đồng chủ nhà Mexico. Dù chỉ kiểm soát bóng 33,2%, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel vẫn tạo ra khác biệt bằng khả năng chuyển trạng thái nhanh và những pha tấn công trực diện.

Jude Bellingham tỏa sáng, Harry Kane tiếp tục ghi bàn, giúp Anh nối dài chuỗi ba chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Tam sư phải chịu sức ép lớn và có thời điểm bị đẩy sâu về phần sân nhà.

Kinh nghiệm là lợi thế của Anh. Đây là lần thứ 11 Tam sư góp mặt ở tứ kết World Cup, chỉ đứng sau Brazil và Đức với cùng 14 lần. Tuy nhiên, Anh mới vượt qua 3 trong 10 trận tứ kết trước đây và đã nhận ít nhất 2 bàn thua ở 7 trận.

Lịch sử tại vòng knock-out cũng mang đến lời cảnh báo. Anh bị loại ở 5 trong 6 cuộc đối đầu gần nhất với các đội tuyển châu Âu tại vòng loại trực tiếp World Cup, gồm ba thất bại liên tiếp gần đây.

Na Uy lại bước vào vùng đất hoàn toàn mới. Đây là lần đầu tiên đội bóng Bắc Âu góp mặt ở tứ kết một giải đấu lớn, sau hành trình giàu cảm xúc tại World Cup 2026.

Thất bại 1-4 trước Pháp ở vòng bảng không phản ánh đúng sức mạnh của Na Uy, bởi HLV Stale Solbakken đã thay gần như toàn bộ đội hình chính. Khi những trụ cột trở lại, họ lần lượt vượt qua Bờ Biển Ngà và Brazil.

Haaland là mối đe dọa lớn nhất. Tiền đạo này ghi 7 bàn tại World Cup 2026 và đã lập công trong 14 trận chính thức liên tiếp cho Na Uy, với tổng cộng 27 bàn trong chuỗi trận ấy.

Khả năng di chuyển phía sau hàng thủ, sức mạnh trong tranh chấp và sự lạnh lùng của Haaland có thể khiến các trung vệ Anh gặp nhiều khó khăn. Odegaard, Sander Berge và Patrick Berg đóng vai trò đưa bóng lên phía trên, giúp Na Uy không chỉ phụ thuộc vào các đường chuyền dài.

Điểm hạn chế của đại diện Bắc Âu nằm ở khả năng phòng ngự. Na Uy ghi 12 bàn nhưng cũng nhận 9 bàn thua sau 5 trận tại giải. Cả năm trận của họ đều chứng kiến hai đội cùng ghi bàn.

Anh sở hữu hệ thống cân bằng hơn, nhưng phải đặc biệt cảnh giác trước các tình huống chuyển trạng thái. Nếu để Odegaard có thời gian xử lý và Haaland khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ, Tam sư có thể bị kéo vào một trận đấu cởi mở.

Tâm điểm lớn nhất là cuộc so tài giữa Haaland và Kane. Một người đại diện cho sức mạnh, tốc độ và khả năng dứt điểm trực diện; người còn lại nguy hiểm nhờ kỹ năng lùi sâu, kết nối lối chơi và xuất hiện đúng thời điểm trong khu vực cấm địa.

Với phong độ cao của hai hàng công, trận đấu tại Miami có thể được định đoạt bởi một khoảnh khắc cá nhân. Khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ cũng không thể bị loại trừ.

Dự đoán số bàn thắng Na Uy vs Anh

Na Uy ghi 12 bàn và nhận 9 bàn thua trong 5 trận gần nhất, đạt trung bình 2,4 bàn thắng và 1,8 bàn thua mỗi trận. Bốn trong 5 trận của đại diện Bắc Âu xuất hiện ít nhất 3 bàn.

Anh cũng duy trì hiệu suất tấn công ổn định với 11 bàn sau 5 trận, tương đương 2,2 bàn mỗi trận. Hàng thủ Tam sư nhận 5 bàn, thấp hơn đáng kể so với Na Uy.

Lịch sử đối đầu gần đây lại gợi mở một kịch bản chặt chẽ. Năm lần gặp gần nhất chỉ xuất hiện tổng cộng 4 bàn, Na Uy không ghi bàn ở 4 cuộc chạm trán gần đây.

Tuy nhiên, phong độ bùng nổ của Haaland cùng khả năng tạo khác biệt từ Kane, Bellingham, Saka và Gordon có thể khiến trận tứ kết diễn ra cởi mở hơn quá khứ.

Dự đoán: 3–4 bàn, hai đội cùng có khả năng ghi bàn.

Dự đoán phạt góc Na Uy vs Anh

Na Uy tạo ra 22 quả phạt góc trong 5 trận tại World Cup 2026, đạt trung bình 4,4 quả mỗi trận. Tổng số góc trong các trận của đội bóng Bắc Âu đạt trung bình 10,4 quả.

Lối chơi của Na Uy không dựa vào việc kiểm soát bóng liên tục. Họ thường đưa bóng nhanh lên phía trên, tận dụng các pha bứt tốc của Antonio Nusa hoặc những tình huống tranh chấp quanh Haaland và Alexander Sorloth.

Anh được hưởng 31 quả góc trong 5 trận gần nhất, trung bình 6,2 quả mỗi trận. Tổng số phạt góc trong các trận của Tam sư đạt 10,6 quả.

Với khả năng kiểm soát thế trận, tấn công biên và tạo sức ép tốt hơn, Anh có thể nhỉnh hơn Na Uy ở thống kê này.

Dự đoán: 10 quả phạt góc.

Dự đoán thẻ phạt Na Uy vs Anh

Na Uy không nhận quá nhiều thẻ tại World Cup 2026. Đại diện Bắc Âu thường giữ cự ly đội hình, tranh chấp có tổ chức và hạn chế những pha phạm lỗi thiếu cần thiết.

Áp lực trước tuyển Anh có thể khiến số lần phạm lỗi của Na Uy tăng lên. Các hậu vệ phải liên tục đối đầu với những cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật như Saka, Gordon hoặc Bellingham.

Anh có xu hướng nhận nhiều thẻ hơn trong các trận đấu căng thẳng. Trận thắng Mexico chứng kiến Tam sư nhận 4 thẻ vàng và một thẻ đỏ, khiến Jarell Quansah bị treo giò ở tứ kết.

Tính chất loại trực tiếp cùng cuộc chiến ở khu vực giữa sân có thể đẩy cường độ tranh chấp lên cao.

Dự đoán: 4 thẻ vàng.

Tình hình lực lượng Na Uy vs Anh

Na Uy có lực lượng mạnh nhất. HLV Stale Solbakken đủ khả năng duy trì bộ khung đã đánh bại Brazil, với Haaland, Odegaard, Sander Berge và Julian Ryerson giữ các vai trò quan trọng.

Anh không có Jarell Quansah vì án treo giò sau thẻ đỏ ở trận gặp Mexico. Reece James và Djed Spence từng gặp vấn đề về thể trạng, khiến vị trí hậu vệ phải trở thành bài toán đáng chú ý của HLV Thomas Tuchel.

Phong độ và lịch sử đối đầu Na Uy vs Anh

Na Uy thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đại diện Bắc Âu ghi 12 bàn, nhận 9 bàn thua và lần đầu tiên giành quyền vào tứ kết World Cup.

Anh thắng 4, hòa 1 trong 5 trận gần đây. Tam sư ghi 11 bàn và để lọt lưới 5 lần.

Trong 5 cuộc đối đầu gần nhất, Anh thắng 2, hòa 2 và thua 1. Xét toàn bộ lịch sử, Tam sư thắng 7, hòa 3 và nhận 2 thất bại sau 12 lần gặp Na Uy.

Đội hình dự kiến Na Uy vs Anh

Na Uy: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Sorloth, Haaland, Antonio Nusa.

Anh: Pickford; Konsa, Stones, Guehi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Saka, Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Thống kê đáng chú ý Na Uy vs Anh

Na Uy lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở tứ kết một giải đấu lớn.

Cả 5 trận của Na Uy tại World Cup 2026 đều chứng kiến hai đội ghi bàn. Đại diện Bắc Âu có 12 bàn thắng và nhận 9 bàn thua.

Anh vào tứ kết World Cup lần thứ ba liên tiếp và lần thứ 11 trong lịch sử.

Tam sư mới vượt qua 3 trong 10 trận tứ kết World Cup trước đây.

Erling Haaland ghi bàn trong 14 trận chính thức liên tiếp cho Na Uy, với tổng cộng 27 pha lập công.

Haaland có 7 bàn tại World Cup 2026, còn Kane đứng ngay phía sau với 6 bàn.

Kane đã ghi 11 bàn trong 12 trận knock-out gần nhất tại các giải đấu lớn.

Na Uy chưa thắng trận nào trong 6 lần gặp các đại diện châu Âu tại World Cup.

Anh bị loại ở 5 trong 6 trận knock-out World Cup gần nhất trước các đối thủ châu Âu.

Na Uy vs Anh tại World Cup 2026: Haaland và Kane mở chương mới

Sau 12 năm kể từ cuộc gặp gần nhất, Na Uy và Anh bước vào chương mới của lịch sử đối đầu. Đây cũng là lần đầu tiên hai đội chạm trán tại vòng chung kết World Cup.

Quá khứ nghiêng về Anh với 7 chiến thắng sau 12 trận. Tam sư cũng giữ sạch lưới trong 4 cuộc đối đầu gần nhất và chỉ nhận 2 thất bại trước đội bóng Bắc Âu.

Tuy nhiên, hai chiến thắng của Na Uy đều trở thành những cột mốc đặc biệt. Cú sốc năm 1981 tạo nên một trong những màn bình luận nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá, còn thắng lợi năm 1993 góp phần khiến Anh vắng mặt tại World Cup 1994.

Na Uy của hiện tại có Haaland, Odegaard và một tập thể giàu năng lượng. Việc loại Brazil cho thấy đội bóng của HLV Solbakken đủ khả năng đánh bại mọi đối thủ nếu tận dụng tốt cơ hội.

Anh sở hữu nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng thành tích tại tứ kết và những thất bại trước các đại diện châu Âu vẫn là rào cản tâm lý. Kane, Bellingham cùng các đồng đội phải kiểm soát tốt khoảng trống nếu không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo trong hành trình cổ tích của Na Uy.

Dự đoán tỷ số Na Uy vs Anh

Anh có lợi thế về chiều sâu lực lượng, kinh nghiệm thi đấu và khả năng kiểm soát các thời điểm quan trọng. Tam sư cũng đang sở hữu nhiều cầu thủ có thể định đoạt trận đấu bằng một khoảnh khắc.

Na Uy nguy hiểm nhờ tốc độ chuyển trạng thái và hiệu suất ghi bàn của Haaland. Tuy nhiên, việc nhận 9 bàn thua sau 5 trận cho thấy hàng phòng ngự đại diện Bắc Âu vẫn để lại nhiều khoảng trống.

Nếu Na Uy tiếp tục duy trì sức tấn công, còn Anh khai thác tốt những vấn đề nơi hàng thủ đối phương, trận đấu có thể phải kéo dài quá 90 phút.

Dự đoán tỷ số: Na Uy 2-2 Anh.