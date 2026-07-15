Thể thao 360 Lịch sử 14 trận đối đầu Anh vs Argentina: Messi chờ tiếp bước Maradona, Bellingham viết tiếp ký ức Beckham Lịch sử đối đầu Anh vs Argentina đang nghiêng về Tam sư, nhưng lần đầu Lionel Messi bước vào cuộc đại chiến này có thể mở ra chương mới tại bán kết World Cup 2026.

Anh vs Argentina tái hiện đại chiến kinh điển tại bán kết World Cup 2026

Trước cuộc tái ngộ tại Atlanta, hai đội từng gặp nhau 14 lần. Anh giành 6 chiến thắng, Argentina thắng 3 trận, còn 5 cuộc đối đầu khép lại với tỷ số hòa. Tam sư ghi 21 bàn so với 15 bàn của đại diện Nam Mỹ.

Riêng tại World Cup, Anh và Argentina đã chạm trán 5 lần. Tam sư thắng các năm 1962, 1966 và 2002; Argentina thắng năm 1986, đồng thời vượt qua đối thủ bằng loạt luân lưu tại vòng 1/8 năm 1998. Trận bán kết năm 2026 vì thế sẽ là lần gặp thứ sáu giữa hai đội ở ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

Điểm đặc biệt nhất nằm ở Lionel Messi. Dù đã có hơn 200 lần khoác áo Argentina, anh chưa từng đối đầu đội tuyển Anh. Messi có thể góp mặt trong trận giao hữu năm 2005, nhưng phải vắng mặt vì án treo giò. Hai đội cũng không gặp lại nhau suốt hơn 20 năm sau trận đấu tại Geneva.

Quá khứ của cặp đấu gắn với Bobby Charlton, Geoff Hurst, Diego Maradona, Gary Lineker, Michael Owen và David Beckham. Chương mới tại World Cup 2026 sẽ gọi tên Messi, Jude Bellingham, Harry Kane, Julián Alvarez hay Lautaro Martinez.

Anh vs Argentina 1951: Tam sư ngược dòng trong lần đầu gặp mặt

Cuộc đối đầu đầu tiên giữa Anh và Argentina diễn ra ngày 9/5/1951 tại Wembley. Đại diện Nam Mỹ vượt lên ở phút 18 nhờ bàn thắng của Mario Boyé, khiến đội chủ nhà phải bước vào phần lớn thời gian trận đấu trong thế bám đuổi.

Argentina giữ được lợi thế cho tới những phút cuối. Stan Mortensen gỡ hòa 1-1 ở phút 79, trước khi Jackie Milburn ghi bàn quyết định vào phút 86, giúp Anh thắng ngược 2-1.

Màn lội ngược dòng tại Wembley mở đầu cho ưu thế của Tam sư trong lịch sử chạm trán. Đây cũng là kịch bản báo trước một đặc điểm thường xuyên xuất hiện ở cặp đấu này: thế trận giằng co nhưng có thể thay đổi chỉ trong vài phút.

Anh vs Argentina World Cup 1962: Bobby Charlton mở màn duyên nợ

Lần đầu hai đội gặp nhau tại World Cup diễn ra ngày 2/6/1962 ở vòng bảng trên đất Chile. Anh cần chiến thắng sau thất bại trước Hungary và đã tạo ra một trong những màn trình diễn tốt nhất của họ tại giải đấu năm đó.

Ron Flowers mở tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 18. Bobby Charlton nhân đôi cách biệt trước giờ nghỉ, còn Jimmy Greaves đưa Tam sư dẫn 3-0 ở phút 67.

José Sanfilippo ghi bàn danh dự cho Argentina khi trận đấu chỉ còn chưa đầy 10 phút. Chiến thắng 3-1 giúp Anh đặt nền móng cho việc vượt qua vòng bảng, đồng thời tạo ra lần đầu tiên Argentina phải nhận thất bại trước Tam sư tại World Cup.

Nếu Bellingham, Kane hay Saka ghi bàn ở bán kết World Cup 2026, họ sẽ nối tiếp dấu chân của những chân sút nổi tiếng từng giúp Anh khuất phục Argentina tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Anh vs Argentina World Cup 1966: Rattin nhận thẻ đỏ, Geoff Hurst mở đường vô địch

Bốn năm sau, Anh và Argentina tái ngộ tại tứ kết World Cup 1966 trên sân Wembley. Đây là trận đấu góp phần biến một cuộc đối đầu bóng đá thành mối duyên nợ kéo dài nhiều thập kỷ.

Hai đội bước vào trận với lối chơi quyết liệt và hàng loạt pha phạm lỗi. Theo dữ liệu được Opta thống kê lại, trận đấu có tới 56 tình huống phạm lỗi, thuộc nhóm cao nhất trong lịch sử World Cup kể từ năm 1966.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 36 khi đội trưởng Argentina Antonio Rattin bị truất quyền thi đấu. Rattin phản đối quyết định của trọng tài Rudolf Kreitlein và không lập tức rời sân, khiến trận đấu bị gián đoạn trong nhiều phút.

Sự hỗn loạn do bất đồng ngôn ngữ ở trận đấu này thường được nhắc tới như một trong những chất xúc tác dẫn đến việc bóng đá sử dụng hệ thống thẻ vàng, thẻ đỏ rõ ràng hơn sau đó.

Phải tới phút 77, Anh mới tận dụng được lợi thế hơn người. Geoff Hurst đánh đầu ghi bàn duy nhất sau đường chuyền của Martin Peters, đưa Tam sư vào bán kết.

Anh sau đó tiếp tục đánh bại Bồ Đào Nha và Tây Đức để lần đầu vô địch World Cup. Trận thắng Argentina vì thế trở thành một mắt xích quan trọng trong hành trình huyền thoại tại sân nhà.

Argentina vs Anh World Cup 1986: Maradona tạo nên hai khoảnh khắc bất tử

Hai mươi năm sau Wembley, Argentina gặp lại Anh tại tứ kết World Cup 1986 trên sân Azteca. Trận đấu diễn ra bốn năm sau cuộc chiến Falklands/Malvinas, khiến sức nóng vượt xa khuôn khổ sân cỏ.

Diego Maradona đưa Argentina vượt lên ở phút 50 bằng pha bóng được lịch sử gọi là “Bàn tay của Chúa”. Đội trưởng Argentina bật lên tranh bóng với thủ môn Peter Shilton và dùng tay đưa bóng vào lưới, nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng.

Chỉ bốn phút sau, Maradona tạo ra hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Anh nhận bóng bên phần sân nhà, vượt qua nhiều cầu thủ Anh rồi đánh bại Shilton để nâng tỷ số lên 2-0.

Pha độc diễn kéo dài hơn 50 m sau đó được xem là một trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử World Cup. Trong trận đấu, Maradona hoàn thành 10 pha rê bóng, tạo 5 cơ hội và trở thành nhân vật trung tâm trong gần mọi đợt tấn công của Argentina.

Gary Lineker rút ngắn tỷ số còn 1-2 ở phút 80, nhưng Tam sư không thể tìm được bàn gỡ. Argentina tiến vào bán kết rồi đăng quang sau chiến thắng trước Tây Đức ở trận chung kết.

Nếu Messi giúp Argentina vượt qua Anh tại World Cup 2026, anh sẽ nối tiếp Maradona trở thành một đội trưởng Argentina loại Tam sư trên hành trình hướng tới chức vô địch.

Argentina vs Anh World Cup 1998: Owen tỏa sáng, Beckham nhận thẻ đỏ

Cuộc chạm trán tại vòng 1/8 World Cup 1998 tiếp tục trở thành một trong những trận đấu kịch tính nhất lịch sử giải đấu.

Gabriel Batistuta đưa Argentina dẫn trước bằng quả phạt đền ở phút thứ 6. Chỉ bốn phút sau, Alan Shearer cũng ghi bàn từ chấm 11 m, đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Khoảnh khắc rực sáng của Michael Owen xuất hiện ở phút 16. Tiền đạo 18 tuổi nhận bóng, dùng tốc độ vượt qua hàng phòng ngự Argentina rồi dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1 cho Anh.

Argentina không mất bình tĩnh. Từ một tình huống đá phạt được dàn xếp khéo léo cuối hiệp một, Javier Zanetti băng vào ghi bàn gỡ hòa 2-2.

Bước ngoặt lớn nhất đến ngay đầu hiệp hai. David Beckham phản ứng với Diego Simeone và bị truất quyền thi đấu ở phút 47. Chơi thiếu người, Anh vẫn phòng ngự kiên cường, thậm chí từng đưa bóng vào lưới Argentina nhưng bàn thắng của Sol Campbell không được công nhận.

Hai đội hòa 2-2 sau 120 phút. Trong loạt luân lưu, thủ môn Carlos Roa cản phá các cú đá của Paul Ince và David Batty, giúp Argentina thắng 4-3 để giành vé vào tứ kết.

Thất bại khiến Beckham trở thành tâm điểm chỉ trích tại Anh. Bốn năm sau, chính anh là người ghi bàn giúp Tam sư đòi lại món nợ.

Argentina vs Anh World Cup 2002: Beckham trả món nợ từ chấm 11 m

Ngày 7/6/2002, Anh và Argentina gặp nhau ở vòng bảng World Cup tại Sapporo. Với Beckham, đây là cơ hội đối diện đối thủ gắn liền với ký ức đau đớn tại nước Pháp bốn năm trước.

Michael Owen mang về quả phạt đền sau pha tranh chấp với Mauricio Pochettino. Beckham nhận trách nhiệm và đánh bại thủ môn Pablo Cavallero ở phút 44.

Argentina đẩy cao đội hình trong hiệp hai, nhưng hàng thủ Tam sư với David Seaman, Rio Ferdinand, Sol Campbell và Ashley Cole bảo vệ thành công lợi thế tối thiểu.

Anh chỉ kiểm soát 35,5% bóng nhưng vẫn thắng 1-0. Beckham từ nhân vật bị chỉ trích năm 1998 trở thành người hùng, còn Argentina sau đó bị loại ngay từ vòng bảng.

Chiến thắng tại Sapporo cũng là lần gần nhất Anh và Argentina gặp nhau trong một trận đấu chính thức trước bán kết World Cup 2026.

Argentina vs Anh 2005: Owen ghi hai bàn cuối trận, Messi lỡ hẹn

Lần chạm trán gần nhất giữa hai đội diễn ra ngày 12/11/2005 trong trận giao hữu tại Geneva.

Hernán Crespo đưa Argentina vượt lên ở phút 35, nhưng Wayne Rooney nhanh chóng gỡ hòa 1-1. Walter Samuel ghi bàn đầu hiệp hai, giúp đại diện Nam Mỹ tái lập lợi thế.

Argentina vẫn dẫn 2-1 khi trận đấu bước vào những phút cuối. Michael Owen sau đó trở thành người hùng với hai cú đánh đầu liên tiếp ở phút 87 và phút 90, hoàn tất màn ngược dòng 3-2 cho Tam sư.

Messi không góp mặt do án treo giò. Anh đã ra mắt đội tuyển Argentina vài tháng trước, nhưng bị truất quyền thi đấu chưa đầy một phút sau khi vào sân trong trận gặp Hungary.

Sau cuộc đấu tại Geneva, Anh và Argentina không gặp lại nhau suốt hơn hai thập kỷ. Vì thế, bán kết World Cup 2026 mới là lần đầu Messi trực tiếp bước vào một trong những mối duyên nợ lớn nhất của bóng đá quốc tế.

Những lần đối đầu còn lại giữa Anh và Argentina

Ngoài bảy trận đấu nổi bật kể trên, hai đội còn có bảy lần gặp mặt khác.

Năm 1953, Anh và Argentina hòa 0-0 tại Buenos Aires. Argentina giành chiến thắng 1-0 ở Copa das Nações năm 1964, trước khi hai đội hòa 2-2 tại Wembley năm 1974 và hòa 1-1 tại Buenos Aires năm 1977.

Anh thắng 3-1 trong trận giao hữu năm 1980. Cuộc đấu năm 1991 khép lại với tỷ số 2-2, còn trận giao hữu tại Wembley năm 2000 không có bàn thắng.

Tính cả 14 cuộc gặp, Anh đang chiếm ưu thế với 6 chiến thắng. Argentina chỉ thắng 3 trận, nhưng hai chiến thắng nổi tiếng nhất lại diễn ra tại các vòng knock-out World Cup năm 1986 và 1998.

Nhận định Anh vs Argentina: Bản lĩnh nhà vua gặp sức trẻ Tam sư

Anh đang đứng trước cơ hội vào chung kết World Cup lần đầu tiên sau 60 năm. Dưới thời Thomas Tuchel, Tam sư tiếp tục duy trì vị thế của một đội tuyển thường xuyên tiến sâu tại các giải đấu lớn.

Kể từ năm 2018, Anh đã bốn lần góp mặt ở bán kết World Cup hoặc EURO. Kinh nghiệm tích lũy qua nhiều thế hệ giúp đội bóng này không còn bước vào những trận cầu lớn chỉ bằng kỳ vọng.

Hành trình tại World Cup 2026 vẫn đặt ra nhiều thử thách. Anh khởi đầu chưa thật thuyết phục, phải vất vả vượt qua CHDC Congo rồi mới tìm được sự bùng nổ trên đất Mexico.

Tại tứ kết, Tam sư bị Na Uy dẫn trước nhưng Jude Bellingham lập cú đúp giúp đội nhà ngược dòng 2-1. Tiền vệ của Real Madrid tiếp tục trở thành cầu nối giữa tuyến giữa và hàng công, đồng thời mang tới khả năng xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm.

Anh đã thắng bốn trận liên tiếp và ghi ít nhất hai bàn trong mỗi trận. Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự vẫn có những khoảng thời gian mất tập trung, đặc biệt khi đối phương chuyển trạng thái nhanh.

Argentina bước vào bán kết với tư cách nhà đương kim vô địch. Đội bóng của Lionel Scaloni đã thắng 13 trận liên tiếp kể từ tháng 9 năm trước, đồng thời ghi ba bàn ở cả bốn trận gần nhất.

La Albiceleste đã có 17 bàn tại World Cup 2026. Messi, Julián Alvarez, Lautaro Martinez, Alexis Mac Allister và Enzo Fernandez giúp Argentina có nhiều phương án tiếp cận khung thành thay vì chỉ phụ thuộc vào một cá nhân.

Ở tứ kết, Argentina phải bước vào hiệp phụ trước Thụy Sĩ. Julián Alvarez và Lautaro Martinez ghi bàn trong thời gian hiệp phụ, giúp nhà đương kim vô địch thắng 3-1 và giành quyền đi tiếp.

Anh có sức trẻ, thể chất, khả năng pressing và tốc độ. Argentina sở hữu kỹ thuật, kinh nghiệm cùng thói quen xử lý những trận knock-out căng thẳng.

Tâm điểm sẽ nằm ở cuộc đối đầu giữa Messi và Bellingham. Messi mang theo ký ức Maradona, còn Bellingham đang được kỳ vọng viết tiếp những chương từng thuộc về Bobby Charlton, Michael Owen hay David Beckham.

Chỉ số sức mạnh Anh vs Argentina

Theo dữ liệu được cung cấp trước trận, mô hình Opta đánh giá Anh có 39,1% khả năng thắng trong 90 phút. Xác suất dành cho Argentina là 31,6%, còn khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ đạt 29,3%.

Khoảng cách giữa hai đội không lớn, phản ánh sự cân bằng của trận bán kết. Anh nhỉnh hơn về thể chất, tốc độ và khả năng pressing; Argentina có lợi thế ở kinh nghiệm cùng chất lượng xử lý bóng trong không gian hẹp.

Trên bảng xếp hạng FIFA công bố trước World Cup, Argentina đứng số 1 với 1.877,27 điểm, còn Anh xếp thứ 4 với 1.828,02 điểm.

Dự đoán số bàn thắng Anh vs Argentina

Argentina đang sở hữu hàng công hiệu quả với 17 bàn sau 6 trận, đạt trung bình 2,83 bàn mỗi trận. Cả bốn trận gần nhất của họ đều khép lại với ít nhất ba bàn.

Dẫu vậy, nhà đương kim vô địch đã để thủng lưới ở 4 trong 6 trận. Khoảng trống phía sau hai hậu vệ biên có thể trở thành khu vực để Saka, Gordon hoặc Bellingham khai thác.

Anh ghi 12 bàn sau 6 trận, trung bình 2 bàn mỗi trận. Tam sư bất bại từ đầu giải và đang có chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp, nhưng các trận knock-out của họ đều chỉ được quyết định bằng cách biệt một bàn.

Năm lần gặp nhau trước đây tại World Cup tạo ra tổng cộng 13 bàn, trung bình 2,6 bàn mỗi trận. Ba trong năm cuộc đấu có ít nhất ba bàn thắng.

Tính chất bán kết có thể khiến hai đội nhập cuộc thận trọng, nhưng chất lượng tấn công của Messi, Alvarez, Kane, Bellingham và Saka đủ sức đẩy trận đấu vượt khỏi thế giằng co.

Dự đoán: 3 bàn.

Dự đoán phạt góc Anh vs Argentina

Trong 6 trận gần nhất, Anh được hưởng 35 quả phạt góc, trung bình khoảng 5,8 quả mỗi trận. Tổng số góc trong các trận của Tam sư đạt 64 quả, tương đương 10,7 quả mỗi trận.

Anh từng tạo ra 9 quả góc trước Ghana, 8 quả trước Croatia, 7 quả trước Panama và 5 quả trước CHDC Congo. Khả năng đưa bóng ra hai cánh giúp đội bóng của Tuchel duy trì sức ép ngay cả khi không chiếm ưu thế hoàn toàn ở trung lộ.

Argentina cũng có khoảng 35 quả phạt góc sau 6 trận, đạt trung bình gần 5,8 quả mỗi trận. Albiceleste áp đảo chỉ số góc trước Jordan với tỷ lệ 6-2, trước Thụy Sĩ là 8-2 và trước Ai Cập là 6-1.

Một bên có Saka, Gordon và Reece James; phía còn lại sở hữu Molina, Tagliafico, Alvarez cùng Messi. Hai đội đều có khả năng buộc đối thủ phải phá bóng khi tấn công ở biên.

Dự đoán: 10-11 quả phạt góc, Anh 6-5 Argentina.

Dự đoán thẻ phạt Anh vs Argentina

Anh nhận khoảng 8 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ trong 6 trận gần nhất. Riêng trận gặp Mexico, Tam sư phải nhận 4 thẻ vàng cùng 1 thẻ đỏ khi thế trận trở nên căng thẳng.

Argentina có khoảng 5-6 thẻ vàng trong cùng giai đoạn. Ba trong số đó xuất hiện ở trận gặp Thụy Sĩ, nơi nhà đương kim vô địch phải trải qua hơn 90 phút đầy áp lực.

Declan Rice, Elliot Anderson, Bellingham, De Paul, Enzo Fernandez và Mac Allister đều sẵn sàng tranh chấp quyết liệt tại trung tuyến. Các pha phạm lỗi chiến thuật để ngăn phản công có thể khiến số thẻ tăng lên.

Lịch sử cũng cho thấy cặp đấu này thường có những điểm nóng. Antonio Rattin bị đuổi năm 1966, còn David Beckham nhận thẻ đỏ năm 1998.

Dự đoán: 4-5 thẻ vàng, Anh 2-2 Argentina.

Tình hình lực lượng Anh vs Argentina

Anh không có sự phục vụ của Jordan Henderson do chấn thương cổ tay. Jarell Quansah cũng vắng mặt vì án treo giò, khiến Thomas Tuchel phải cân nhắc kỹ các phương án ở hàng phòng ngự.

Argentina còn bỏ ngỏ khả năng ra sân của Facundo Medina vì chấn thương bắp chân. Nếu Medina không kịp bình phục, Scaloni có thể tiếp tục sử dụng Tagliafico ở vị trí hậu vệ trái hoặc điều chỉnh hệ thống phòng ngự.

Phong độ và lịch sử đối đầu Anh vs Argentina

Anh thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất. Tam sư ghi 9 bàn, nhận 4 bàn thua và đang duy trì chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp.

Argentina toàn thắng 5 trận gần nhất tại World Cup 2026, ghi 14 bàn và để thủng lưới 6 lần. La Albiceleste có hiệu suất tấn công cao hơn, nhưng hàng thủ vẫn để đối phương tạo ra cơ hội.

Trong 5 lần gặp gần nhất, Anh thắng 2 trận, hai đội hòa 2 lần sau thời gian thi đấu chính thức và Argentina có một lần giành quyền đi tiếp bằng loạt luân lưu tại World Cup 1998.

Xét toàn bộ 14 trận, Anh thắng 6, hòa 5 và thua 3. Tuy nhiên, Argentina lại có lợi thế tâm lý từ hai lần loại Tam sư ở vòng knock-out World Cup.

Đội hình dự kiến Anh vs Argentina

Anh nhiều khả năng sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với Jordan Pickford trong khung thành. Hàng phòng ngự gồm Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O'Reilly và Reece James. Declan Rice cùng Elliot Anderson án ngữ tuyến giữa, còn Bukayo Saka, Jude Bellingham và Anthony Gordon hỗ trợ phía sau Harry Kane.

Argentina có thể xuất phát với sơ đồ 4-3-3. Emiliano Martinez bắt chính; bộ tứ phòng ngự gồm Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez và Nicolas Tagliafico. Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez và Alexis Mac Allister chơi ở tuyến giữa, hỗ trợ cho Lionel Messi, Julián Alvarez và Lautaro Martinez.

Thống kê đáng chú ý trước trận Anh vs Argentina

Anh và Argentina đã gặp nhau 14 lần, với cán cân 6 chiến thắng cho Tam sư, 5 trận hòa và 3 chiến thắng cho La Albiceleste.

Đây là lần thứ sáu hai đội chạm trán tại World Cup và lần đầu họ gặp nhau ở bán kết.

Anh thắng 3 trong 5 cuộc đối đầu trước đây tại World Cup, nhưng Argentina thắng cả hai lần hai đội phải phân định vé đi tiếp ở vòng knock-out.

Lionel Messi sẽ có lần đầu tiên trong sự nghiệp quốc tế đối đầu đội tuyển Anh.

Argentina đứng số 1 trên bảng xếp hạng FIFA trước giải, còn Anh xếp thứ 4.

Jude Bellingham đang là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Anh sau cú đúp giúp Tam sư vượt qua Na Uy ở tứ kết.

Cả Anh và Argentina đều đã phải trải qua ít nhất một trận kéo dài sang hiệp phụ trên hành trình vào bán kết.

Argentina đã ghi 17 bàn sau 6 trận, còn Anh có 12 pha lập công.

Anh vs Argentina tại World Cup 2026: Messi và Bellingham mở chương mới

Từ Bobby Charlton, Geoff Hurst đến Maradona, Beckham và Owen, mỗi thế hệ của Anh và Argentina đều để lại một nhân vật gắn liền với mối duyên nợ này.

World Cup 2026 sẽ chờ đợi những cái tên mới. Messi lần đầu bước vào cuộc chiến từng tạo nên khoảnh khắc vĩ đại nhất của Maradona. Bellingham có cơ hội nối tiếp những người hùng từng giúp Anh đánh bại Argentina.

Tam sư sở hữu sức trẻ, khả năng pressing cùng một Bellingham đang đạt phong độ cao. Argentina có bản lĩnh của nhà đương kim vô địch, dàn tiền vệ giàu kỹ thuật và Messi đủ khả năng thay đổi trận đấu bằng một đường chuyền.

Quá khứ đang nghiêng về Anh nếu xét tổng số chiến thắng. Tuy nhiên, ký ức các trận knock-out lại gọi tên Argentina nhiều hơn.

Bán kết tại Mercedes-Benz vì thế không chỉ quyết định tấm vé vào chung kết. Đây còn là nơi một chương lịch sử mới được viết sau hơn 20 năm hai đội không gặp nhau.

Dự đoán tỷ số Anh vs Argentina

Các chuyên trang quốc tế đưa ra nhiều kịch bản khác nhau. Sports Mole nghiêng về Argentina với tỷ số 2-1, còn The Standard, Radio Times và một số dự đoán khác đánh giá Anh có khả năng thắng cùng tỷ số.

Tam sư có tốc độ, khả năng tạo áp lực và Bellingham đang đạt điểm rơi phong độ. Nếu kiểm soát được Messi, đồng thời không để Alvarez và Lautaro khai thác khoảng trống, Anh có cơ sở giành chiến thắng sát nút.

Argentina đủ kinh nghiệm để đưa trận đấu vào hiệp phụ, nhưng những vấn đề ở hàng thủ có thể khiến nhà đương kim vô địch phải trả giá trước sức trẻ của đối thủ.

Dự đoán tỷ số: Anh 2-1 Argentina.