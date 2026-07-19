Thể thao 360 Lịch sử 14 trận đối đầu Tây Ban Nha vs Argentina: La Roja từng thắng 6-1, Messi chờ viết lại lịch sử Lịch sử đối đầu Tây Ban Nha vs Argentina cân bằng tuyệt đối sau 14 trận, trước khi Lionel Messi và Lamine Yamal bước vào màn tranh cúp vàng World Cup 2026.

Tây Ban Nha vs Argentina tái ngộ tại chung kết World Cup 2026

Chung kết World Cup 2026 đưa Tây Ban Nha và Argentina vào một cuộc đối đầu đặc biệt giữa hai nhà vô địch châu lục. La Roja đang giữ danh hiệu vô địch châu Âu, còn Argentina bước đến trận cuối cùng với tư cách đương kim vô địch thế giới và Copa America.

Trận đấu diễn ra lúc 02h00 ngày 20/7/2026 theo giờ Việt Nam, trên sân MetLife, New York, Mỹ. Cuộc so tài được trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6 và VTV10.

Đây là lần thứ 15 Tây Ban Nha và Argentina gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Sau 14 cuộc chạm trán trước đó, cán cân gần như không thể cân bằng hơn khi mỗi đội có 6 chiến thắng, còn lại là 2 trận hòa. Hai đội ghi tổng cộng 37 bàn, trong đó Tây Ban Nha có 19 bàn và Argentina sở hữu 18 bàn.

Phần lớn các cuộc đối đầu diễn ra trong khuôn khổ giao hữu. Trận đấu duy nhất tại World Cup trước đây xuất hiện vào năm 1966, khi Argentina giành chiến thắng 2-1. Sau 60 năm, hai đội mới tái ngộ ở sân chơi lớn nhất thế giới và lần này chiếc cúp vô địch sẽ được đặt giữa sân.

Tây Ban Nha vs Argentina 1952: Ricardo Infante định đoạt lần gặp đầu tiên

Cuộc đối đầu đầu tiên giữa hai đội diễn ra ngày 7/12/1952 tại sân Santiago Bernabeu. Tây Ban Nha có lợi thế sân nhà, nhưng Argentina mới là đội giành chiến thắng.

Ricardo Infante ghi bàn duy nhất giúp đại diện Nam Mỹ thắng 1-0. Kết quả này mở đầu cho giai đoạn Argentina chiếm ưu thế rõ rệt, khi họ thắng cả ba lần chạm trán đầu tiên giữa hai đội.

Chưa đầy một năm sau, Argentina tiếp tục đánh bại Tây Ban Nha 1-0 tại Buenos Aires nhờ pha lập công của Ernesto Grillo. Đến năm 1960, cú đúp của José Sanfilippo giúp Albiceleste thắng thêm 2-0.

Tây Ban Nha vs Argentina 1961: La Roja có chiến thắng đầu tiên

Tây Ban Nha phải chờ đến lần gặp thứ tư mới có thể đánh bại Argentina. Trận giao hữu ngày 11/6/1961 diễn ra trên sân Ramon Sanchez Pizjuan khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về đội chủ nhà.

Alfredo Di Stefano và Luis Del Sol là hai cầu thủ ghi bàn. Chiến thắng này mang ý nghĩa đặc biệt với La Roja bởi Di Stefano sinh ra tại Argentina, từng khoác áo đội tuyển quê hương trước khi trở thành ngôi sao của bóng đá Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha không chỉ chặn đứng chuỗi ba trận toàn thua mà còn lần đầu giữ sạch lưới trước đại diện Nam Mỹ. Cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá từ đây bắt đầu trở nên cân bằng hơn.

Argentina vs Tây Ban Nha 1966: Luis Artime lập cú đúp tại World Cup

Lần duy nhất hai đội từng gặp nhau tại World Cup trước năm 2026 diễn ra ngày 13/7/1966 ở Villa Park, Birmingham. Đây là trận mở màn bảng 2 của giải đấu được tổ chức tại Anh.

Luis Artime đưa Argentina vượt lên trong hiệp hai, trước khi Pirri gỡ hòa cho Tây Ban Nha. Artime sau đó ghi bàn lần thứ hai để ấn định chiến thắng 2-1 cho Albiceleste.

Kết quả này ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện bảng đấu. Argentina giành quyền đi tiếp với vị trí thứ hai, còn Tây Ban Nha xếp thứ ba và bị loại ngay sau vòng bảng.

Sau sáu thập kỷ, trận chung kết World Cup 2026 mới là lần thứ hai Tây Ban Nha và Argentina gặp nhau tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Argentina đang giữ thành tích toàn thắng, nhưng cuộc tái đấu tại New York mang tính chất hoàn toàn khác khi đội thắng sẽ bước lên đỉnh thế giới.

Tây Ban Nha vs Argentina 2009: Messi ghi bàn, Xabi Alonso lập cú đúp

Trận giao hữu ngày 14/11/2009 tại Vicente Calderon là một trong những cuộc đối đầu đáng chú ý nhất giữa hai đội trong thế kỷ 21. Tây Ban Nha khi ấy là đương kim vô địch châu Âu, còn Argentina đang xây dựng đội hình xoay quanh Lionel Messi.

Xabi Alonso mở tỷ số cho đội chủ nhà trước khi Messi gỡ hòa từ chấm phạt đền. Tuy nhiên, Alonso tiếp tục ghi bàn ở những phút cuối, cũng từ quả đá 11m, giúp Tây Ban Nha thắng 2-1.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Messi vào lưới Tây Ban Nha ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Dù không thể giúp Argentina tránh thất bại, pha lập công này mở đầu cho hai trận liên tiếp Messi ghi bàn khi gặp La Roja.

Argentina vs Tây Ban Nha 2010: Messi mở màn chiến thắng 4-1

Ngày 7/9/2010, Tây Ban Nha hành quân đến Buenos Aires chỉ gần hai tháng sau khi giành chức vô địch World Cup đầu tiên trong lịch sử. Đội bóng của Vicente del Bosque mang theo vị thế số một thế giới, nhưng phải trải qua một trong những thất bại nặng nề nhất dưới thời kỳ thành công này.

Messi mở tỷ số bằng pha xử lý tinh tế, trước khi Gonzalo Higuain và Carlos Tevez giúp Argentina dẫn 3-0 ngay trong hiệp một. Fernando Llorente rút ngắn cách biệt cho Tây Ban Nha, nhưng Sergio Aguero ghi thêm bàn thắng để ấn định tỷ số 4-1.

Argentina không chỉ thắng nhà vô địch thế giới mà còn tạo ra thế trận áp đảo trong phần lớn thời gian. Đây vẫn là chiến thắng đậm nhất của Albiceleste trước Tây Ban Nha.

Với Messi, trận đấu năm 2010 còn mang ý nghĩa riêng. Anh ghi bàn vào lưới nhiều đồng đội tại Barcelona, đồng thời chứng minh khả năng tạo khác biệt khi trở về khoác áo đội tuyển quốc gia.

Tây Ban Nha vs Argentina 2018: Isco lập hat-trick trong chiến thắng 6-1

Cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội diễn ra ngày 27/3/2018 tại sân Wanda Metropolitano. Argentina không có Messi vì vấn đề thể trạng và nhanh chóng bị cuốn vào thế trận tấn công tốc độ của Tây Ban Nha.

Diego Costa mở tỷ số trước khi Isco nhân đôi cách biệt. Nicolas Otamendi đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-2, nhưng đó cũng là tất cả những gì Argentina làm được trong trận đấu.

Isco ghi thêm hai bàn để hoàn tất hat-trick. Thiago Alcantara và Iago Aspas cũng lập công, giúp Tây Ban Nha thắng 6-1. Đây là chiến thắng đậm nhất của La Roja trong lịch sử đối đầu Argentina.

Thất bại tại Madrid để lại ký ức nặng nề với đội bóng Nam Mỹ trước World Cup 2018. Tuy nhiên, tám năm sau, Argentina trở lại với vị thế hoàn toàn khác: nhà đương kim vô địch thế giới, sở hữu hàng công ghi nhiều bàn nhất World Cup 2026 và một Messi vẫn duy trì khả năng định đoạt trận đấu.

Lịch sử đối đầu Tây Ban Nha vs Argentina cân bằng tuyệt đối

Qua 14 lần gặp nhau, Tây Ban Nha và Argentina cùng giành 6 chiến thắng, bên cạnh 2 trận hòa. Argentina chiếm ưu thế trong giai đoạn đầu với ba chiến thắng liên tiếp, nhưng Tây Ban Nha dần thu hẹp khoảng cách và vượt lên nhờ những kết quả tốt từ giữa thập niên 1990.

Năm cuộc đối đầu gần nhất chứng kiến Tây Ban Nha thắng ba trận, còn Argentina có hai chiến thắng. Chuỗi trận này xuất hiện tới 20 bàn, đạt trung bình 4 bàn mỗi trận.

Argentina từng thắng 4-1 năm 2010, còn Tây Ban Nha đáp lại bằng chiến thắng 6-1 năm 2018. Hai kết quả cách biệt cho thấy các cuộc gặp giữa họ có thể thay đổi rất nhanh nếu một đội đánh mất khả năng kiểm soát thế trận.

Chung kết World Cup 2026 sẽ phá vỡ thế cân bằng kéo dài hơn 70 năm. Đội chiến thắng không chỉ giành cúp vàng mà còn chính thức vượt lên trong lịch sử đối đầu.

Nhận định Tây Ban Nha vs Argentina: Bức tường thép gặp hàng công mạnh nhất

Sức mạnh nổi bật của Tây Ban Nha không chỉ đến từ khả năng tạo đột biến của Lamine Yamal. Nền tảng đưa La Roja vào chung kết là hệ thống phòng ngự có tính tổ chức rất cao.

Sau bảy trận, Tây Ban Nha giữ sạch lưới sáu lần và mới nhận một bàn thua. Đây là thành tích chưa từng xuất hiện với một đội tuyển nam trong cùng một kỳ World Cup trước trận chung kết.

Trong chiến thắng 2-0 trước Pháp tại bán kết, Tây Ban Nha kiểm soát hiệu quả những khu vực nguy hiểm và không cho hàng công đối phương có nhiều khoảng trống. Khả năng pressing đồng bộ, giữ cự ly đội hình và luân chuyển bóng giúp La Roja hạn chế đáng kể các đợt phản công.

Đoàn quân của Luis de la Fuente còn bước vào trận đấu cuối cùng với chuỗi 37 trận không thua trong thời gian thi đấu chính thức kể từ tháng 3/2024. Tây Ban Nha đang hướng đến chức vô địch thế giới thứ hai, sau lần đăng quang tại Nam Phi năm 2010.

Argentina lại mang đến thử thách khác hẳn. Nhà đương kim vô địch ghi 19 bàn qua bảy trận, nhiều nhất giải trước chung kết. Đội bóng của Lionel Scaloni cũng ghi ít nhất hai bàn trong mọi trận đấu tại World Cup năm nay.

Messi tiếp tục là trung tâm với 8 bàn thắng và 4 kiến tạo. Tiền đạo 39 tuổi dẫn đầu giải về số lần dứt điểm, số pha dứt điểm trúng đích và chỉ số bàn thắng kỳ vọng cá nhân.

Bản lĩnh của Argentina được bộc lộ rõ trong trận bán kết gặp Anh. Sau khi bị dẫn bàn, Albiceleste kiên nhẫn đẩy cao sức ép trước khi Messi kiến tạo cho Enzo Fernandez và Lautaro Martinez hoàn tất cuộc lội ngược dòng 2-1.

Tây Ban Nha sở hữu cấu trúc phòng ngự tốt hơn, còn Argentina vượt trội về kinh nghiệm thi đấu những trận quyết định. Chung kết có thể được định đoạt bởi khả năng La Roja phong tỏa Messi và việc hàng thủ Argentina đối phó với tốc độ của Yamal.

Chỉ số sức mạnh Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha bước vào chung kết với ưu thế về khả năng kiểm soát và phòng ngự. Theo mô hình Opta trước trận, La Roja có 45,1% cơ hội giành chiến thắng trong 90 phút.

Đây mới là lần thứ hai Tây Ban Nha góp mặt tại chung kết World Cup. Lần đầu tiên vào năm 2010, đội bóng xứ bò tót đánh bại Hà Lan sau hiệp phụ để giành chức vô địch.

Argentina có 29,5% khả năng chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức, còn xác suất hai đội hòa để bước vào hiệp phụ là 25,4%. Albiceleste chuẩn bị dự trận chung kết World Cup thứ bảy và hướng đến danh hiệu lần thứ tư sau các năm 1978, 1986 và 2022.

Hàng công là điểm tựa lớn nhất của Argentina. Bên cạnh tám bàn của Messi, Julian Alvarez, Lautaro Martinez và các tiền vệ đều có khả năng xuất hiện đúng lúc trong khu vực cấm địa.

Tây Ban Nha không phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất. Mikel Oyarzabal dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội với năm pha lập công, còn Yamal, Dani Olmo, Fabian Ruiz và Rodri tạo nên hệ thống tấn công có nhiều phương án.

Dự đoán số bàn thắng Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha toàn thắng năm trận gần nhất, ghi chín bàn và chỉ thủng lưới một lần. Bốn trận trong số này khép lại với việc La Roja giữ sạch lưới, còn tổng số bàn trung bình đạt 2 bàn mỗi trận.

Argentina ghi 14 bàn nhưng cũng nhận bảy bàn thua trong năm trận vừa qua. Cả năm trận đều có bàn thắng từ hai đội, với trung bình 4,2 bàn mỗi trận.

Năm cuộc đối đầu gần nhất giữa Tây Ban Nha và Argentina có tổng cộng 20 bàn. Bốn trận xuất hiện ít nhất ba bàn, nổi bật là chiến thắng 6-1 của Tây Ban Nha năm 2018 và trận Argentina thắng 4-1 năm 2010.

Tính chất của một trận chung kết có thể khiến hai đội thận trọng hơn trong thời gian đầu. Tây Ban Nha sẽ ưu tiên kiểm soát, còn Argentina khó đẩy đội hình lên quá cao trước tốc độ của Yamal.

Dự đoán: 3 bàn.

Dự đoán phạt góc Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha tạo ra 28 quả phạt góc trong năm trận gần nhất, đạt trung bình 5,6 quả mỗi trận. Đối thủ của La Roja chỉ có tổng cộng 12 quả, tương đương 2,4 quả mỗi trận.

Argentina thực hiện 34 quả phạt góc trong cùng giai đoạn, đạt trung bình 6,8 quả mỗi trận. Tuy nhiên, hai trận của Albiceleste phải bước vào hiệp phụ nên số liệu cao hơn mặt bằng thông thường trong 90 phút.

Tây Ban Nha thường xuyên đưa bóng sang cánh phải để Yamal thực hiện các tình huống một đối một. Argentina cũng sử dụng những pha dâng cao của Molina hoặc Tagliafico để mở rộng chiều ngang sân.

Thế trận kiểm soát có thể giúp hai đội tạo ra số quả góc ở mức khá, nhưng khó tăng quá cao nếu hàng phòng ngự xử lý tốt những đường chuyền cuối cùng.

Dự đoán: 9 quả phạt góc.

Dự đoán thẻ phạt Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha nhận năm thẻ vàng trong năm trận vừa qua, trung bình một thẻ mỗi trận. Các đối thủ của La Roja nhận tổng cộng 10 thẻ vàng và một thẻ đỏ.

Với Argentina, các trận đấu thường có mức độ tranh chấp cao hơn. Nhà đương kim vô địch nhận bảy thẻ vàng trong năm trận gần nhất, còn đối thủ phải nhận 11 thẻ vàng và một thẻ đỏ.

Argentina nhiều khả năng chủ động gây sức ép tại tuyến giữa để hạn chế Rodri và Fabian Ruiz. Tây Ban Nha sở hữu nhiều cầu thủ kỹ thuật, có khả năng xoay trở nhanh và khiến đối phương phải phạm lỗi.

Áp lực của trận chung kết cũng có thể khiến những tình huống tranh chấp trở nên quyết liệt hơn, đặc biệt trong giai đoạn cuối nếu tỷ số vẫn cân bằng.

Dự đoán: 4 thẻ vàng.

Tình hình lực lượng Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha có thể sử dụng đội hình mạnh nhất. Luis de la Fuente nhiều khả năng giữ nguyên bộ khung đã giúp La Roja đánh bại Pháp ở bán kết, với Rodri kiểm soát tuyến giữa và Yamal đảm nhận vai trò tạo đột biến bên cánh phải.

Argentina cũng không có tổn thất đáng kể. Lionel Scaloni có đủ những lựa chọn quan trọng trên hàng công, bao gồm Messi, Julian Alvarez, Lautaro Martinez và Giuliano Simeone.

Phong độ Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha thắng sáu và hòa một sau bảy trận tại World Cup 2026. Tất cả các trận đấu của La Roja đều được giải quyết trong 90 phút.

Argentina toàn thắng cả bảy trận, nhưng có hai lần phải thi đấu hiệp phụ. Con đường vào chung kết của Albiceleste khó khăn hơn, song những trận đấu kéo dài cũng giúp đội bóng của Scaloni chứng minh bản lĩnh.

Về lịch sử đối đầu, Tây Ban Nha thắng ba và Argentina thắng hai trong năm lần gặp nhau gần nhất. Không trận nào trong chuỗi này kết thúc với tỷ số hòa.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal.

Argentina: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Lionel Messi, Julian Alvarez.

Thống kê đáng chú ý trước trận Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha chuẩn bị thi đấu trận chung kết World Cup thứ hai, sau lần đăng quang năm 2010. Argentina góp mặt ở trận chung kết thứ bảy và hướng đến chức vô địch thế giới lần thứ tư.

Nếu tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu, Argentina sẽ trở thành đội tuyển thứ ba vô địch World Cup hai kỳ liên tiếp, sau Italy giai đoạn 1934–1938 và Brazil giai đoạn 1958–1962.

Tây Ban Nha đã giữ sạch lưới sáu trong bảy trận tại World Cup 2026. Argentina lại ghi 19 bàn, trở thành đội có hàng công hiệu quả nhất giải trước chung kết.

Messi sở hữu 8 bàn thắng cùng 4 kiến tạo. Bên phía Tây Ban Nha, Oyarzabal có 5 bàn và đang là chân sút tốt nhất của La Roja.

Đây là lần thứ hai hai đội gặp nhau tại World Cup. Lần đầu tiên diễn ra năm 1966, Argentina thắng 2-1 nhờ cú đúp của Luis Artime.

Tây Ban Nha vs Argentina: Messi tìm đường xuyên qua bức tường thép

Argentina tiến vào chung kết với hàng công mạnh nhất, còn Tây Ban Nha sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn nhất. Cuộc đối đầu giữa hai đội vì thế tạo nên sự tương phản rõ nét về cách tiếp cận trận đấu.

La Roja sẽ cố gắng kiểm soát bóng, kéo giãn đội hình đối phương và hạn chế những pha chuyển trạng thái. Argentina có thể chấp nhận thời lượng cầm bóng thấp hơn, nhưng luôn nguy hiểm khi Messi tìm được khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng hậu vệ Tây Ban Nha.

Aymeric Laporte cùng Pau Cubarsi đứng trước nhiệm vụ khó khăn nhất từ đầu giải. Họ phải giữ cự ly để phong tỏa Messi, đồng thời không được để Julian Alvarez hoặc các tiền vệ Argentina khai thác khoảng trống phía sau.

Ở chiều ngược lại, hàng thủ Argentina đã trải qua năm trận liên tiếp không giữ sạch lưới. Tốc độ, kỹ thuật và khả năng đi bóng của Yamal có thể trở thành vũ khí quan trọng để Tây Ban Nha tấn công vào hành lang trái của đối thủ.

Quá khứ không mang lại lợi thế cho bất kỳ đội nào khi thành tích đối đầu đang cân bằng tuyệt đối. Trận chung kết tại New York sẽ mở ra chương mới, nơi Messi hướng đến chức vô địch thế giới thứ hai liên tiếp còn Yamal đứng trước cơ hội đưa Tây Ban Nha trở lại đỉnh cao sau 16 năm.

Dự đoán tỷ số Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha có lợi thế về cấu trúc đội hình, khả năng kiểm soát bóng và sự chắc chắn trong phòng ngự. La Roja đủ sức hạn chế số cơ hội mà Argentina tạo ra trong 90 phút.

Argentina lại sở hữu kinh nghiệm thi đấu chung kết cùng những cầu thủ có thể thay đổi cục diện chỉ bằng một khoảnh khắc. Nếu Messi tìm được khoảng trống hoặc Lautaro Martinez tiếp tục phát huy khả năng ghi bàn cuối trận, Tây Ban Nha khó duy trì sự an toàn tuyệt đối.

Trận đấu nhiều khả năng diễn ra chặt chẽ và phải bước vào hiệp phụ. Sự ổn định của hàng phòng ngự cùng chiều sâu đội hình có thể giúp Tây Ban Nha tạo ra khác biệt ở thời điểm quyết định.

Dự đoán sau 90 phút: Tây Ban Nha 1-1 Argentina.

Dự đoán chung cuộc: Tây Ban Nha thắng 2-1 sau hiệp phụ.