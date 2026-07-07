Thể thao 360 Lịch sử 2 trận đối đầu Argentina vs Ai Cập: Messi chờ tiếp bước Aguero, Salah mở chương mới ở World Cup 2026 Lịch sử đối đầu Argentina vs Ai Cập đang nghiêng hoàn toàn về đại diện Nam Mỹ, nhưng cuộc tái ngộ tại World Cup 2026 hứa hẹn rất khác khi Lionel Messi đối đầu Mohamed Salah.

Argentina vs Ai Cập tái hiện cuộc đối đầu Nam Mỹ - châu Phi tại World Cup 2026

Trước màn so tài giữa Argentina vs Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026, lịch sử đối đầu giữa hai đội một lần nữa được nhắc lại. Đây không phải cặp đấu có nhiều lần chạm trán, nhưng những gì diễn ra trong quá khứ đều nghiêng hẳn về Argentina.

Argentina từng gặp Ai Cập 2 lần ở cấp độ đội tuyển quốc gia và toàn thắng cả hai. Đại diện Nam Mỹ ghi tổng cộng 8 bàn, đồng thời chưa từng để thủng lưới trước đội bóng châu Phi.

Cuộc tái đấu tại World Cup 2026 diễn ra lúc 23h00 ngày 7/7 trên sân Mercedes-Benz, Mỹ. Trận đấu thuộc vòng 1/8 và được trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV10.

Nếu quá khứ gọi tên Argentina, hiện tại lại mở ra một câu chuyện đáng chờ đợi hơn nhiều. Lionel Messi vẫn là trung tâm trong lối chơi của nhà đương kim vô địch, còn Mohamed Salah là niềm hy vọng lớn nhất để Ai Cập tạo nên cú sốc.

Argentina vs Ai Cập Olympic 1928: Đại diện Nam Mỹ thắng đậm 6-0

Lần đầu tiên Argentina gặp Ai Cập diễn ra tại Thế vận hội Olympic 1928. Đó là giai đoạn bóng đá Argentina đã sở hữu nền tảng kỹ thuật vượt trội và nhanh chóng khẳng định vị thế trước đại diện châu Phi.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 6-0 nghiêng về Argentina. Đây vẫn là tỷ số đậm nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai đội.

Chiến thắng này mở ra ưu thế tuyệt đối cho Argentina mỗi khi nhắc đến các lần chạm trán Ai Cập. Đại diện Nam Mỹ không chỉ thắng, mà còn tạo ra cách biệt lớn để cho thấy sự vượt trội rõ ràng về trình độ.

Với Ai Cập, thất bại tại Olympic 1928 là một phần của giai đoạn đầu khi bóng đá châu Phi còn đang tìm chỗ đứng trên bản đồ thế giới. Dù vậy, hơn 90 năm sau, đội bóng này đã trở lại với hình ảnh bản lĩnh hơn rất nhiều tại World Cup 2026.

Argentina vs Ai Cập 2008: Aguero và Burdisso gieo buồn tại Cairo

Lần chạm trán gần nhất giữa hai đội diễn ra ngày 27/3/2008 trong trận giao hữu quốc tế tại Cairo. Khi đó, Argentina hành quân đến Ai Cập với đội hình sở hữu nhiều ngôi sao đáng chú ý.

Sergio Aguero là người mở đường cho chiến thắng của Argentina. Tiền đạo trẻ khi ấy tận dụng cơ hội để đưa đội bóng Nam Mỹ vượt lên, trước khi Nicolas Burdisso ghi thêm bàn thắng giúp Argentina thắng 2-0.

Điểm đáng chú ý là Argentina tiếp tục giữ sạch lưới trước Ai Cập. Sau hai lần đối đầu, đại diện Nam Mỹ ghi 8 bàn và không nhận bất kỳ bàn thua nào.

Trận thắng tại Cairo cũng cho thấy Argentina thường biết cách áp đặt bản lĩnh trước Ai Cập, kể cả khi phải thi đấu trên sân đối phương. Đây là dữ kiện đáng chú ý trước cuộc gặp ở vòng 1/8 World Cup 2026, nơi áp lực loại trực tiếp có thể khiến mọi chi tiết nhỏ trở nên quan trọng.

Nhận định Argentina vs Ai Cập: Messi coi chừng cái bẫy của Salah

Argentina bước vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau hành trình rất thuyết phục từ vòng bảng. Đội bóng Nam Mỹ lần lượt vượt qua Algeria, Áo và Jordan để giành ngôi đầu bảng, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của một ứng viên vô địch.

Lối chơi của Argentina vẫn xoay quanh khả năng kiểm soát bóng, sự linh hoạt ở tuyến giữa và những khoảnh khắc tạo khác biệt từ các ngôi sao tấn công. Lionel Messi tiếp tục là tâm điểm, không chỉ bởi kinh nghiệm mà còn bởi khả năng định đoạt trận đấu ở thời khắc quan trọng.

Dù vậy, trận gặp Cape Verde ở vòng knock-out trước đó là lời cảnh báo rõ ràng. Argentina phải cần tới hiệp phụ mới có thể giành chiến thắng, trong một trận đấu mà đối thủ chơi đầy nỗ lực và nhiều lần khiến hàng thủ nhà đương kim vô địch gặp khó.

Ai Cập cũng đang có hành trình rất đáng chú ý. Đại diện châu Phi khởi đầu bằng trận hòa trước Bỉ, sau đó đánh bại New Zealand và có thêm kết quả đủ để vượt qua vòng bảng. Ở vòng knock-out, Ai Cập vượt Úc sau loạt luân lưu, qua đó chứng minh bản lĩnh trong những trận đấu căng thẳng.

Điểm mạnh của Ai Cập nằm ở sự bền bỉ, hệ thống phòng ngự tập trung và khả năng chuyển trạng thái nhanh. Họ không phải đội bóng thường xuyên áp đảo đối thủ bằng sức ép tấn công liên tục, nhưng luôn biết cách kéo trận đấu vào thế giằng co trước khi chờ cơ hội từ phản công hoặc bóng chết.

Argentina có lợi thế về đẳng cấp, chất lượng đội hình và kinh nghiệm ở những trận knock-out. Tuy nhiên, Ai Cập đủ khả năng tạo ra một trận đấu khó chịu nếu giữ được cự ly đội hình và khiến Messi cùng các vệ tinh không có nhiều khoảng trống.

Tâm điểm lớn nhất của trận đấu là cuộc so tài giữa Messi và Salah. Một người là biểu tượng vĩ đại của Argentina, người còn lại là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Ai Cập. Chỉ một pha xử lý cá nhân của họ cũng có thể thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu.

Dự đoán số bàn thắng Argentina vs Ai Cập

Argentina đang duy trì hiệu suất ghi bàn rất ổn định. Trong 5 trận gần nhất, gồm 4 trận tại World Cup 2026, nhà đương kim vô địch ghi 14 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần, đạt trung bình 2,8 bàn thắng mỗi trận.

Đáng chú ý, cả 5 trận gần đây của Argentina đều có bàn thắng. Trong đó, 4 trận họ ghi từ 3 bàn trở lên. Tổng số bàn xuất hiện trong chuỗi này là 17 bàn, đạt trung bình 3,4 bàn mỗi trận.

Ai Cập chơi thực dụng hơn nhưng không thiếu khả năng tạo khác biệt. Trong 5 trận gần nhất, đại diện châu Phi ghi 7 bàn và nhận 6 bàn thua, đạt trung bình 1,4 bàn thắng mỗi trận. Tổng số bàn trong các trận của Ai Cập là 13, tương đương 2,6 bàn mỗi trận.

Hai lần gặp nhau trong quá khứ, Argentina lần lượt thắng 6-0 và 2-0. Với sức công phá của đại diện Nam Mỹ cùng khả năng phản công từ Ai Cập, trận đấu này có nhiều cơ sở vượt mốc 2 bàn.

Dự đoán: 3 - 4 bàn.

Dự đoán phạt góc Argentina vs Ai Cập

Argentina không phải đội luôn tạo ra số phạt góc quá cao, dù thường cầm bóng nhiều. Ở 4 trận World Cup vừa qua, họ lần lượt có 8 quả góc trước Cape Verde, 6 trước Jordan, 1 trước Áo và 2 trước Algeria, đạt trung bình 4,25 quả mỗi trận.

Tổng số phạt góc trong các trận của Argentina là 32 quả, trung bình 8 quả mỗi trận. Con số này cho thấy đội bóng Nam Mỹ kiểm soát thế trận tốt, nhưng không phải lúc nào cũng dồn bóng ra biên liên tục.

Ai Cập lại có xu hướng kiếm góc khá ổn. Họ có 7 quả góc trước Úc, 8 trước Iran, 3 trước New Zealand và 7 trước Bỉ, đạt trung bình 6,25 quả mỗi trận. Tổng số góc trong 4 trận của Ai Cập là 37, trung bình 9,25 quả mỗi trận.

Với thế trận Argentina cầm bóng nhiều còn Ai Cập chờ phản công biên, trận đấu có thể xuất hiện mức góc trung bình khá.

Dự đoán: 9 quả phạt góc.

Dự đoán thẻ phạt Argentina vs Ai Cập

Argentina đang kiểm soát va chạm khá tốt tại World Cup 2026. Trong các trận đã qua, họ nhận 1 thẻ trước Cape Verde, không nhận thẻ trước Jordan và có 2 thẻ trước Áo.

Ai Cập lại thường xuyên bước vào những trận đấu căng hơn. 4 trận của họ có tổng thẻ lần lượt là 2 trước Úc, 7 trước Iran, 3 trước New Zealand và 4 trước Bỉ, trung bình khoảng 4 thẻ mỗi trận.

Khi gặp đối thủ kiểm soát bóng tốt, Ai Cập dễ phải phạm lỗi để cắt nhịp tấn công. Đây lại là trận knock-out, nơi áp lực loại trực tiếp có thể khiến cường độ tranh chấp tăng cao.

Dự đoán: 4 thẻ vàng.

Tình hình lực lượng Argentina vs Ai Cập

Argentina có lực lượng tốt nhất cho trận đấu này. Đây là cơ sở quan trọng để HLV Lionel Scaloni duy trì bộ khung quen thuộc, đặc biệt ở tuyến giữa và hàng công.

Ai Cập còn bỏ ngỏ khả năng ra sân của Ahmed Fatouh và Mohamed Abdelmonem vì chấn thương. Nếu một trong hai cầu thủ này không thể thi đấu, hệ thống phòng ngự của đại diện châu Phi sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ trước sức ép từ Argentina.

Phong độ và lịch sử đối đầu Argentina vs Ai Cập

Argentina đang có phong độ rất cao với 5 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Nhà đương kim vô địch không chỉ thắng đều, mà còn duy trì khả năng ghi bàn ổn định qua từng trận.

Ai Cập có 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại trong 5 trận gần nhất. Đại diện châu Phi không bùng nổ như Argentina, nhưng lại cho thấy sự lì lợm trong các trận đấu cần bản lĩnh.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hoàn toàn về Argentina. Trong 2 lần gặp nhau trước đó, Argentina toàn thắng Ai Cập, ghi 8 bàn và chưa từng thủng lưới.

Đội hình dự kiến Argentina vs Ai Cập

Argentina có thể tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-3-1-2 với Emiliano Martinez trong khung thành. Hàng thủ gồm Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez và Facundo Medina. Tuyến giữa là Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, còn Thiago Almada hỗ trợ phía sau cặp tiền đạo Lionel Messi và Lautaro Martinez.

Ai Cập nhiều khả năng đá 4-2-3-1 với Mostafa Shobeir bắt chính. Bộ tứ phòng ngự gồm Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia và Karim Hafez. Hamdy Fathy cùng Marawan Attia án ngữ tuyến giữa, trong khi Mostafa Zico, Mohamed Salah và Emam Ashour hỗ trợ cho Omar Marmoush trên hàng công.

Thống kê đáng chú ý trước trận Argentina vs Ai Cập

Argentina vừa bị kéo vào hiệp phụ lần thứ 12 trong lịch sử World Cup, cân bằng Đức về số trận phải đá hiệp phụ nhiều nhất giải đấu. Đáng chú ý, 8 trong 14 trận knock-out World Cup gần nhất của Argentina đều phải đi quá 90 phút.

Argentina thắng 10 trong 12 trận World Cup phải đá hiệp phụ nếu tính cả loạt luân lưu. Đây là thống kê rất đáng chú ý trước Ai Cập, đội vừa vượt Australia bằng loạt sút 11m.

Lionel Messi đang có chuỗi ghi bàn lịch sử khi lập công trong 8 trận World Cup liên tiếp, với tổng cộng 12 bàn trong chuỗi này. Đây là chuỗi ghi bàn dài nhất của Messi tại sân chơi World Cup.

Ai Cập vào vòng 1/8 World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1934. Cột mốc này giúp trận đấu với Argentina trở thành một trong những trận cầu quan trọng nhất lịch sử bóng đá Ai Cập.

Hai lần chạm trán Ai Cập gần nhất, Argentina thắng lần lượt 6-0 và 2-0. Đại diện Nam Mỹ vì thế có cơ sở để tự tin, nhưng vòng knock-out World Cup luôn là nơi quá khứ không đảm bảo cho hiện tại.

Argentina vs Ai Cập tại World Cup 2026: Messi và Salah mở chương mới

Sau gần một thế kỷ kể từ lần gặp đầu tiên, Argentina vs Ai Cập bước vào chương mới tại World Cup 2026. Quá khứ gọi tên Argentina với 2 chiến thắng tuyệt đối, 8 bàn thắng và không một lần thủng lưới.

Tuy nhiên, Ai Cập của hiện tại đã khác rất xa so với hình ảnh từng thua đậm tại Olympic 1928. Đại diện châu Phi có tổ chức, có tinh thần và có Salah, ngôi sao đủ khả năng tạo ra khoảnh khắc lớn trong những trận đấu khó.

Argentina vẫn là đội được kỳ vọng nhiều hơn. Messi, Lautaro Martinez, Enzo Fernandez, Mac Allister và dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm giúp nhà đương kim vô địch sở hữu nhiều phương án để kiểm soát trận đấu.

Dù vậy, trận gặp Cape Verde đã cho thấy Argentina không thể chủ quan trước những đối thủ chơi kỷ luật và giàu năng lượng. Nếu Ai Cập kéo được trận đấu vào thế giằng co, đội bóng của Salah hoàn toàn có thể khiến Argentina trải qua thêm một trận knock-out đầy áp lực.

Dự đoán tỷ số Argentina vs Ai Cập

Argentina có lợi thế rõ ràng về chất lượng đội hình, kinh nghiệm và khả năng tạo đột biến. Họ cũng đang sở hữu phong độ tốt hơn, cùng lịch sử đối đầu vượt trội trước Ai Cập.

Ai Cập là đội bóng khó chịu, có tổ chức và đủ bản lĩnh để đưa trận đấu vào thế căng thẳng. Dù vậy, nếu Argentina tận dụng tốt cơ hội và kiểm soát được Salah, đại diện Nam Mỹ vẫn có nhiều cơ sở để giành vé vào tứ kết.

Dự đoán tỷ số: Argentina 3-1 Ai Cập.