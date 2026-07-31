Thể thao 360 Lịch sử 22 trận đối đầu Việt Nam vs Singapore: Xuân Son chờ nối dài ưu thế tại Mỹ Đình Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Singapore đang nghiêng về đội tuyển Việt Nam với 9 chiến thắng sau 22 lần gặp nhau. Cuộc tái đấu tại AFF Cup 2026 hứa hẹn mở ra một chương mới khi Xuân Son, Đình Bắc đối đầu Ilhan Fandi trên sân Mỹ Đình.

Việt Nam vs Singapore tái hiện cặp đấu nhiều duyên nợ tại AFF Cup 2026

Trước màn so tài ở lượt trận thứ hai bảng A AFF Cup 2026, lịch sử đối đầu giữa Việt Nam vs Singapore một lần nữa được nhắc lại. Đây là hai đội bóng nhiều duyên nợ của khu vực Đông Nam Á, từng tạo ra không ít trận đấu căng thẳng tại AFF Cup.

Hai đội đã gặp nhau tổng cộng 22 lần. Việt Nam giành 9 chiến thắng, Singapore thắng 4 trận, còn lại là 9 lần hai đội bất phân thắng bại.

Cán cân thành tích đang nghiêng về đội tuyển Việt Nam, đặc biệt trong những cuộc đối đầu gần đây. Ở AFF Cup 2024, đội bóng áo đỏ lần lượt đánh bại Singapore với tỷ số 2-0 và 3-1, ghi tổng cộng 5 bàn và chỉ nhận một bàn thua.

Cuộc tái đấu lần này diễn ra lúc 20h00 ngày 31/7 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trận đấu thuộc lượt hai bảng A AFF Cup 2026 và được truyền hình trực tiếp trên VTV6.

Nếu lịch sử gần đây gọi tên Việt Nam, Singapore cũng bước vào trận đấu với sự tự tin lớn sau hai chiến thắng liên tiếp. Cuộc chạm trán tại Mỹ Đình vì thế không chỉ ảnh hưởng đến ngôi đầu bảng mà còn có thể quyết định đáng kể cục diện cuộc đua giành vé vào bán kết.

Thông tin trận đấu Việt Nam vs Singapore

Thời gian: 20h00 ngày 31/7.

Địa điểm: Sân vận động Mỹ Đình, Việt Nam.

Giải đấu: AFF Cup 2026.

Bảng đấu: Lượt hai bảng A.

Kênh trực tiếp: VTV6.

Hai trận gần nhất Việt Nam vs Singapore: Đội bóng áo đỏ thắng tuyệt đối

Hai cuộc đối đầu gần nhất giữa Việt Nam và Singapore đều diễn ra tại AFF Cup 2024. Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 ở trận đầu tiên trước khi tiếp tục vượt qua đối thủ với tỷ số 3-1 trong lần tái đấu.

Hai kết quả này giúp Việt Nam tạo ra ưu thế rõ ràng trong giai đoạn gần đây. Đội bóng áo đỏ không chỉ toàn thắng mà còn ghi 5 bàn, cho thấy khả năng khai thác hiệu quả những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự Singapore.

Singapore thường gây khó khăn bằng nền tảng thể lực, các pha tranh chấp quyết liệt và khả năng không chiến. Tuy nhiên, Việt Nam đã tìm được cách hóa giải lối chơi này nhờ khả năng kiểm soát bóng, luân chuyển nhanh và sự linh hoạt của các cầu thủ tấn công.

Cuộc gặp tại AFF Cup 2026 diễn ra trong bối cảnh lực lượng hai đội đã có nhiều thay đổi. Việt Nam sở hữu Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Đình Bắc và Đỗ Hoàng Hên trên hàng công, còn Singapore đặt nhiều kỳ vọng vào Ilhan Fandi, cầu thủ đã ghi bàn trong cả hai lượt trận đầu tiên.

Việt Nam vs Singapore: Ai mạnh hơn?

Xét tương quan hiện tại, Việt Nam được đánh giá cao hơn Singapore. Theo dự đoán của Siêu máy tính, đội tuyển Việt Nam có 75,4% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Khả năng hòa là 15,9%, còn cơ hội thắng của Singapore đạt 8,7%.

Bảng xếp hạng FIFA cũng nghiêng về đội chủ nhà. Việt Nam đứng thứ 99 thế giới, cao hơn 49 bậc so với vị trí 148 của Singapore.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng không quyết định hoàn toàn kết quả trận đấu, nhưng phản ánh phần nào chất lượng đội hình và sự ổn định giữa hai đội. Việt Nam đang có chiều sâu nhân sự tốt hơn, nhiều phương án tấn công và lợi thế được thi đấu tại Mỹ Đình.

Hàng công của đội bóng áo đỏ cũng đạt trạng thái hưng phấn sau chiến thắng 7-0 trước Timor Leste. Đình Bắc, Hoàng Hên, Xuân Son và Quang Hải đều đã góp dấu giày vào các bàn thắng, giúp HLV Kim Sang Sik có thêm nhiều lựa chọn để tiếp cận trận đấu.

Singapore toàn thắng hai trận đầu AFF Cup 2026, nhưng Campuchia và Timor Leste chưa tạo ra sức ép tương đương với những gì đoàn quân của HLV Gavin Lee sẽ phải đối mặt tại Mỹ Đình.

Nhận định Việt Nam vs Singapore: Mỹ Đình tiếp sức cho nhà đương kim vô địch

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu thứ hai tại bảng A sau màn ra quân đầy thuyết phục. Chiến thắng trước Singapore sẽ giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik có cơ hội lấy lại ngôi đầu bảng, đồng thời tạo lợi thế trước chuyến làm khách quan trọng trên sân Indonesia.

Việt Nam khởi đầu hành trình bảo vệ chức vô địch bằng chiến thắng 7-0 trước Timor Leste. Nguyễn Đình Bắc lập hat-trick, Đỗ Hoàng Hên ghi hai bàn và Nguyễn Xuân Son cũng điền tên lên bảng tỷ số.

Bàn còn lại xuất phát từ tình huống Liam Farrugia phản lưới nhà sau cú sút của Quang Hải. Đội bóng áo đỏ không chỉ dứt điểm hiệu quả mà còn duy trì sức ép liên tục bằng những pha phối hợp ở hai hành lang biên và các tình huống xâm nhập vòng cấm đa dạng.

Đình Bắc đang có trạng thái tâm lý tốt sau cú hat-trick trong ngày ra quân. Khả năng di chuyển rộng, tăng tốc và chọn vị trí của tiền đạo trẻ có thể tạo ra nhiều khoảng trống cho Xuân Son.

Hoàng Hên cũng cho thấy sự hòa nhập nhanh với lối chơi chung. Cầu thủ này di chuyển thông minh, phối hợp tốt với các vệ tinh và có khả năng xuất hiện đúng lúc trong khu vực nguy hiểm.

Phía sau hàng công, Quang Hải và Hoàng Đức giúp Việt Nam duy trì khả năng kiểm soát bóng. Hai Long hoặc Nguyễn Tài Lộc cũng có thể được sử dụng để tăng tốc độ luân chuyển bóng hay tạo đột biến từ tuyến hai.

Singapore bước vào cuộc đối đầu với sáu điểm sau hai trận. “Những chú sư tử” lần lượt thắng Campuchia 2-1 và Timor Leste 2-0, qua đó tạo ra khởi đầu thuận lợi trong cuộc cạnh tranh vé vào bán kết.

Ilhan Fandi ghi bàn trong cả hai trận, còn Song Ui-young là người ấn định chiến thắng trước Timor Leste. Khả năng không chiến, tì đè và tận dụng bóng bổng của Ilhan sẽ là mối đe dọa mà hàng phòng ngự Việt Nam cần đặc biệt lưu ý.

Dù vậy, Singapore không có lực lượng mạnh nhất tại giải năm nay. Trung vệ Safuwan Baharudin và tiền đạo Ikhsan Fandi không được các câu lạc bộ chủ quản nhả về. Thủ môn Rudy Khairullah cùng hậu vệ Irfan Najeeb cũng vắng mặt vì chấn thương.

HLV Gavin Lee chỉ đăng ký hai tiền đạo thực thụ là Ilhan Fandi và Shawal Anuar. Sự hạn chế về nhân sự khiến Singapore không có quá nhiều lựa chọn nếu cần thay đổi phương án tấn công trong hiệp hai.

Singapore nhiều khả năng sẽ chủ động thu hẹp đội hình, bảo vệ khu vực trung lộ và tìm cơ hội từ các tình huống phản công hoặc bóng cố định. Đội khách có thể gây khó khăn nếu duy trì được cự ly đội hình và không để Việt Nam ghi bàn sớm.

Việt Nam vẫn có lợi thế rõ ràng về chất lượng đội hình, chiều sâu nhân sự và sân nhà. Nếu Xuân Son cùng các đồng đội duy trì được tốc độ luân chuyển bóng như trận ra quân, ba điểm nhiều khả năng sẽ ở lại Mỹ Đình.

Dự đoán bàn thắng Việt Nam vs Singapore

Việt Nam đã ghi 21 bàn và chỉ để thủng lưới hai lần trong năm trận gần nhất. Chuỗi trận này gồm các chiến thắng trước Siheung Citizen, Yongin, Gangwon, Myanmar và Timor Leste.

Hiệu suất của đội bóng áo đỏ đạt trung bình 4,2 bàn mỗi trận. Riêng hai trận gần nhất, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik ghi tổng cộng 11 bàn và không nhận bàn thua nào.

Singapore ghi bốn bàn sau hai lượt trận đầu tiên của AFF Cup 2026, đạt trung bình hai bàn mỗi trận. Đội bóng này mới để thủng lưới một lần, nhưng hàng phòng ngự Campuchia và Timor Leste chưa tạo ra sức ép đủ lớn để kiểm tra toàn diện hệ thống phòng ngự của Singapore.

Việt Nam có nhiều cầu thủ sở hữu khả năng ghi bàn và tạo đột biến. Xuân Son có thể hoạt động như một trung phong mục tiêu, Đình Bắc tạo sức ép bằng tốc độ, còn Hoàng Hên và Quang Hải sẵn sàng xâm nhập từ phía sau.

Với sức mạnh hàng công của đội chủ nhà cùng sự tự tin mà Singapore đang có, trận đấu có cơ sở xuất hiện ít nhất ba bàn thắng.

Dự đoán: Từ 3 bàn trở lên.

Dự đoán thẻ phạt Việt Nam vs Singapore

Singapore sẽ phải đối đầu với nhiều cầu thủ có khả năng xoay sở và thoát pressing tốt như Quang Hải, Hoàng Đức hay Hoàng Hên. Khi đội hình bị kéo giãn, các hậu vệ đội khách có thể phải thực hiện những pha phạm lỗi chiến thuật để ngăn Đình Bắc và Xuân Son tăng tốc.

Việt Nam cũng cần thận trọng trước khả năng phản công và chơi bóng bổng của Singapore. Các trung vệ đội chủ nhà có thể phải tranh chấp mạnh với Ilhan Fandi, đặc biệt trong những tình huống bóng dài hoặc đá phạt.

Lợi thế kiểm soát bóng dự kiến giúp Việt Nam hạn chế số lần phải phạm lỗi trong trạng thái bị động. Tuy nhiên, tính chất quan trọng của cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng có thể khiến cường độ tranh chấp tăng lên khi trận đấu bước sang hiệp hai.

Dự đoán: Từ 3–5 thẻ, không vượt quá 6 thẻ.

Tình hình lực lượng Việt Nam vs Singapore

Việt Nam đón tin tích cực khi Nguyễn Tài Lộc đã bình phục chấn thương. Cầu thủ này có thể mang đến thêm lựa chọn cho HLV Kim Sang Sik ở tuyến giữa hoặc hành lang cánh.

Khả năng ra sân của thủ môn Đặng Văn Lâm vẫn còn bỏ ngỏ. Patrik Lê Giang vì thế nhiều khả năng tiếp tục được lựa chọn trong khung thành.

Singapore thiếu nhiều nhân sự quan trọng. Safuwan Baharudin và Ikhsan Fandi không được câu lạc bộ chủ quản nhả về, còn Rudy Khairullah cùng Irfan Najeeb vắng mặt vì chấn thương.

Sự vắng mặt của Ikhsan Fandi khiến phần lớn trách nhiệm ghi bàn được đặt lên vai Ilhan Fandi và Shawal Anuar. Ở hàng phòng ngự, việc thiếu Safuwan cũng ảnh hưởng đáng kể đến kinh nghiệm và khả năng tổ chức của đội khách.

Phong độ và lịch sử đối đầu Việt Nam vs Singapore

Việt Nam toàn thắng năm trận gần nhất, ghi 21 bàn và chỉ để thủng lưới hai lần. Phong độ này cho thấy đội bóng của HLV Kim Sang Sik đang đạt sự cân bằng tốt giữa khả năng tấn công và phòng ngự.

Singapore toàn thắng hai lượt trận đầu AFF Cup 2026, ghi bốn bàn và nhận một bàn thua. Trước giải đấu, đội bóng này lần lượt thua FC Ryukyu 0-2 và Okinawa SV 2-3 trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản.

Lịch sử đối đầu cũng ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Sau 22 lần chạm trán, Việt Nam thắng 9, hòa 9 và thua 4 trận trước Singapore.

Ở hai lần gặp gần nhất tại AFF Cup 2024, Việt Nam lần lượt giành chiến thắng 2-0 và 3-1. Thành tích này giúp đội bóng áo đỏ có thêm cơ sở để tự tin trước màn tái đấu trên sân Mỹ Đình.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Singapore

Việt Nam: Patrik Lê Giang; Phạm Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung; Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Vĩ; Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son.

Singapore: Izwan Mahbud; Lionel Tan, Hariss Harun, Irfan Fandi, Nur Adam Abdullah; Shah Shahiran, Kyoga Nakamura; Glenn Kweh, Song Ui-young, Harhys Stewart; Ilhan Fandi.

Thống kê đáng chú ý trước trận Việt Nam vs Singapore

Việt Nam đang có chuỗi năm chiến thắng liên tiếp, ghi trung bình 4,2 bàn mỗi trận và chỉ nhận hai bàn thua.

Đội bóng áo đỏ ghi 11 bàn, giữ sạch lưới trong hai trận gần nhất.

Singapore giành trọn sáu điểm sau hai lượt trận đầu tiên tại AFF Cup 2026.

Ilhan Fandi đã ghi bàn trong cả hai trận của Singapore tại giải đấu năm nay.

Việt Nam thắng cả hai lần đối đầu Singapore gần nhất, ghi năm bàn và chỉ để thủng lưới một lần.

Sau 22 cuộc chạm trán, Việt Nam thắng 9 trận, Singapore thắng 4 trận và hai đội hòa nhau 9 lần.

Theo Siêu máy tính, khả năng chiến thắng của Việt Nam là 75,4%, cao hơn đáng kể so với mức 8,7% của Singapore.

Việt Nam vs Singapore tại AFF Cup 2026: Xuân Son và Ilhan Fandi mở chương mới

Việt Nam vs Singapore bước vào chương mới của một cặp đấu nhiều duyên nợ tại bóng đá Đông Nam Á. Quá khứ gần đây đang gọi tên đội bóng áo đỏ, nhưng sáu điểm sau hai trận cho thấy Singapore không đến Mỹ Đình chỉ để phòng ngự.

Ilhan Fandi là điểm tựa lớn nhất của đội khách. Khả năng chơi bóng bổng, làm tường và chọn vị trí của tiền đạo này có thể tạo ra những thời điểm khó khăn cho hàng thủ Việt Nam.

Đội chủ nhà lại sở hữu nhiều phương án hơn. Xuân Son, Đình Bắc, Hoàng Hên, Quang Hải và Hoàng Đức giúp HLV Kim Sang Sik có thể thay đổi cách tấn công tùy theo diễn biến trên sân.

Việt Nam cần tránh nhập cuộc chủ quan, đặc biệt trước một đối thủ sẵn sàng lùi sâu và chờ cơ hội từ bóng cố định. Tuy nhiên, với lợi thế Mỹ Đình, phong độ cao và chiều sâu đội hình tốt hơn, nhà đương kim vô địch vẫn có nhiều cơ sở để giành chiến thắng.

Dự đoán tỷ số Việt Nam vs Singapore

Singapore có thể tạo ra một số thời điểm khó khăn bằng thể lực, khả năng tranh chấp và những pha bóng bổng hướng đến Ilhan Fandi. Việc thiếu nhiều trụ cột cùng số lượng phương án tấn công hạn chế lại khiến đội khách khó duy trì sức ép trong suốt 90 phút.

Việt Nam đang có phong độ cao, sở hữu hàng công đa dạng và được thi đấu trước sự cổ vũ của khán giả Mỹ Đình. Nếu tận dụng tốt cơ hội và kiểm soát được các tình huống cố định của Singapore, thầy trò HLV Kim Sang Sik đủ khả năng nối dài chuỗi chiến thắng.

Dự đoán tỷ số: Việt Nam 3-0 Singapore.