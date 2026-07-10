Thể thao 360 Lịch sử 23 trận đối đầu Tây Ban Nha vs Bỉ: La Roja áp đảo, Quỷ đỏ chờ tái hiện tứ kết World Cup 1986 Lịch sử đối đầu Tây Ban Nha vs Bỉ nghiêng về La Roja, nhưng ký ức tứ kết World Cup 1986 vẫn là điểm tựa đặc biệt của “Quỷ đỏ”.

Tây Ban Nha vs Bỉ tái hiện duyên nợ World Cup tại SoFi

Tây Ban Nha vs Bỉ sẽ gặp nhau lúc 2h00 ngày 11/7/2026 trên sân SoFi, Mỹ, trong khuôn khổ vòng tứ kết World Cup 2026. Trận đấu được truyền hình trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV9 và VTV10.

Cuộc so tài tại SoFi gợi lại một chương đặc biệt trong lịch sử hai đội. Cách đây 40 năm, Bỉ từng loại Tây Ban Nha cũng tại vòng tứ kết World Cup, mở đường cho hành trình vào bán kết tại Mexico 1986. Bốn năm sau, La Roja đòi lại món nợ bằng chiến thắng 2-1 ở vòng bảng World Cup 1990.

Lịch sử 23 trận đối đầu Tây Ban Nha vs Bỉ La Roja áp đảo, Quỷ đỏ chờ tái hiện tứ kết World Cup 1986

Theo thống kê đối đầu, hai đội đã gặp nhau tổng cộng 23 lần. Tây Ban Nha chiếm ưu thế với 12 chiến thắng, Bỉ thắng 5 trận, còn 6 cuộc chạm trán kết thúc bất phân thắng bại.

Ưu thế của đội bóng xứ đấu bò càng rõ rệt trong giai đoạn gần đây. Tây Ban Nha đang có chuỗi 11 trận liên tiếp không thua Bỉ kể từ sau EURO 1980, gồm 9 chiến thắng và 2 trận hòa. Riêng 5 lần gặp gần nhất, La Roja toàn thắng với tổng tỷ số 13-1.

Dù vậy, những con số ấy không khiến trận tứ kết World Cup 2026 trở nên dễ dàng. Tây Ban Nha chưa thủng lưới sau 5 trận, nhưng Bỉ lại sở hữu hàng công đã ghi tới 13 bàn. Một bên là cấu trúc phòng ngự chắc chắn, bên còn lại là sức công phá đang đạt điểm rơi phong độ.

Tây Ban Nha chiếm ưu thế trong phần lớn lịch sử đối đầu

Phần lớn các lần gặp nhau giữa Tây Ban Nha và Bỉ diễn ra ở giao hữu hoặc những vòng loại quốc tế. Không phải cuộc chạm trán nào cũng để lại dấu ấn lớn, nhưng cán cân thành tích dần nghiêng hẳn về phía La Roja.

Tây Ban Nha thường kiểm soát tốt hơn nhờ khả năng cầm bóng và chất lượng kỹ thuật ở tuyến giữa. Qua nhiều thế hệ, từ Luis Suarez, Michel, Pep Guardiola đến Xavi, Iniesta, David Silva và Pedri, đội bóng xứ đấu bò luôn sở hữu những cầu thủ đủ khả năng chi phối nhịp độ.

Bỉ từng có nhiều giai đoạn sở hữu lực lượng tài năng, nhưng không duy trì được sự ổn định khi đối đầu Tây Ban Nha. Ngay cả thế hệ gồm Thibaut Courtois, Eden Hazard, Kevin De Bruyne và Romelu Lukaku cũng từng chịu thất bại 0-2 trong trận giao hữu năm 2016.

Một cuộc chạm trán đáng chú ý khác diễn ra tại vòng loại World Cup 2010, khi Tây Ban Nha thắng đậm Bỉ 5-0. David Silva và David Villa cùng lập cú đúp, còn Gerard Pique ghi bàn còn lại cho đội bóng sau đó đăng quang tại Nam Phi.

Những chiến thắng ấy tạo nên chuỗi thành tích vượt trội của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, các trận đấu đáng nhớ nhất giữa hai đội vẫn tập trung ở EURO và World Cup, nơi Bỉ từng tạo ra những khoảnh khắc khiến La Roja không thể quên.

Tây Ban Nha vs Bỉ EURO 1980: Quỷ đỏ mở đường vào chung kết

Một trong những chiến thắng quan trọng nhất của Bỉ trước Tây Ban Nha diễn ra tại vòng bảng EURO 1980. Hai đội nằm cùng bảng với Italia và Anh trong thể thức chỉ đội đứng đầu mới giành quyền vào chung kết.

Bỉ khi đó sở hữu một tập thể được tổ chức chặt chẽ, giàu thể lực và rất nguy hiểm trong những tình huống chuyển trạng thái. Eric Gerets đưa đội bóng áo đỏ vượt lên, trước khi Quini gỡ hòa cho Tây Ban Nha.

Trận đấu được quyết định trong hiệp hai khi Julien Cools ghi bàn giúp Bỉ thắng 2-1. Kết quả này tạo lợi thế lớn cho “Quỷ đỏ” trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng.

Bỉ sau đó vượt qua Italia nhờ hơn số bàn thắng, qua đó góp mặt trong trận chung kết EURO 1980. Đội bóng áo đỏ chỉ chịu thua Tây Đức 1-2 sau bàn quyết định của Horst Hrubesch ở những phút cuối.

Chiến thắng tại EURO 1980 cũng là lần gần nhất Bỉ đánh bại Tây Ban Nha trong thời gian thi đấu chính thức. Kể từ đó, La Roja trải qua 11 cuộc chạm trán liên tiếp mà không phải nhận thất bại.

Tây Ban Nha vs Bỉ World Cup 1986: Pfaff viết nên lịch sử trên chấm luân lưu

Trận đấu đáng nhớ nhất trong lịch sử Tây Ban Nha vs Bỉ diễn ra ở tứ kết World Cup 1986 tại Mexico. La Roja bước vào cuộc so tài với sự tự tin rất lớn sau khi Emilio Butragueno ghi 4 bàn trong chiến thắng 5-1 trước Đan Mạch ở vòng 1/8.

Bỉ lại tiến sâu bằng bản lĩnh của một tập thể giàu kinh nghiệm. Jean-Marie Pfaff trấn giữ khung thành, Eric Gerets chỉ huy hàng phòng ngự, Enzo Scifo giữ vai trò sáng tạo, còn Jan Ceulemans là điểm tựa trên hàng công.

Chính Ceulemans tạo ra khác biệt ở phút 35. Đội trưởng Bỉ đón đường chuyền từ cánh rồi đánh đầu tung lưới Tây Ban Nha, giúp “Quỷ đỏ” dẫn trước trong phần lớn thời gian trận đấu.

La Roja không ngừng gây sức ép và tìm được bàn gỡ ở phút 85. Juan Señor xuất hiện đúng lúc trong khu vực cấm địa, đưa trận đấu vào hai hiệp phụ.

Không có thêm bàn thắng sau 120 phút, hai đội phải phân định tấm vé bán kết bằng loạt sút luân lưu. Jean-Marie Pfaff trở thành người hùng khi cản phá cú đá của Eloy Olaya, còn cả 5 cầu thủ Bỉ đều thực hiện thành công.

Bỉ thắng 5-4 trên chấm 11m sau trận hòa 1-1, lần đầu tiên giành quyền vào bán kết World Cup. Họ kết thúc giải đấu ở vị trí thứ tư, thành tích tốt nhất của bóng đá Bỉ cho đến khi thế hệ của De Bruyne, Hazard và Lukaku giành hạng ba năm 2018.

Với Tây Ban Nha, thất bại ấy trở thành một trong những ký ức tiếc nuối nhất tại World Cup. La Roja sở hữu hàng công bùng nổ, nhưng lại bị chặn đứng bởi sự xuất sắc của Pfaff cùng bản lĩnh của đội tuyển Bỉ.

Tây Ban Nha vs Bỉ World Cup 1990: La Roja đòi món nợ Mexico

Bốn năm sau cuộc đấu tại Puebla, Tây Ban Nha và Bỉ tái ngộ ở vòng bảng World Cup 1990 trên đất Italia. Đây là cơ hội để La Roja xóa đi ký ức bị loại trên chấm luân lưu.

Tây Ban Nha vượt lên nhờ quả phạt đền thành công của Michel. Bỉ nhanh chóng đáp trả khi Patrick Vervoort ghi bàn đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Thế cân bằng không tồn tại lâu. Trung vệ Andoni Goikoetxea tạo cơ hội để Alberto Gorriz đánh đầu ghi bàn, giúp Tây Ban Nha tái lập lợi thế 2-1 trước giờ nghỉ.

Bỉ đẩy cao đội hình trong hiệp hai nhưng không thể tìm được bàn gỡ. Tây Ban Nha bảo toàn chiến thắng, giành ngôi đầu bảng và hoàn tất màn trả món nợ sau thất bại tại World Cup 1986.

Dù vậy, cả hai đội đều không thể đi quá xa. Bỉ bị Anh loại bởi bàn thắng của David Platt ở hiệp phụ, còn Tây Ban Nha dừng bước trước Nam Tư ở vòng 1/8.

Hai trận đấu tại World Cup 1986 và 1990 vì thế trở thành những chương nổi bật nhất trong lịch sử đối đầu. Mỗi đội có một chiến thắng, nhưng ký ức của Bỉ mang ý nghĩa lớn hơn bởi nó gắn với tấm vé bán kết đầu tiên.

Những lần gặp gần đây: La Roja tạo khoảng cách rõ rệt

Sau World Cup 1990, Tây Ban Nha dần kiểm soát hoàn toàn cán cân đối đầu. Những lần chạm trán tiếp theo không còn mang nhiều kịch tính như tại Mexico, khi La Roja thường giành chiến thắng nhờ chất lượng đội hình vượt trội.

Tại vòng loại World Cup 2010, Tây Ban Nha thắng cả hai lượt trận. Đội bóng của HLV Vicente del Bosque vượt qua Bỉ 2-1 trên sân khách trước khi tạo ra chiến thắng 5-0 tại Madrid.

Lần gặp gần nhất của hai đội tuyển nam diễn ra vào tháng 9/2016 tại Brussels. David Silva ghi cả hai bàn, giúp Tây Ban Nha thắng 2-0 trong ngày Julen Lopetegui có trận đầu tiên trên cương vị HLV trưởng La Roja.

Bỉ khi đó sở hữu nhiều cầu thủ thuộc thế hệ vàng như Courtois, De Bruyne, Hazard, Alderweireld và Vertonghen. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn lép vế trước khả năng kiểm soát bóng của Tây Ban Nha.

Sau một thập kỷ không gặp nhau, hai đội bước vào trận tứ kết World Cup 2026 với nhiều thay đổi. Một số gương mặt của trận đấu năm 2016 vẫn hiện diện bên phía Bỉ, còn Tây Ban Nha đã chuyển giao sang thế hệ của Lamine Yamal, Pedri, Pau Cubarsi và Dani Olmo.

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Tây Ban Nha tiến vào tứ kết với thành tích phòng ngự hoàn hảo. La Roja hòa Cape Verde 0-0 ở trận ra quân, sau đó lần lượt thắng Saudi Arabia 4-0, Uruguay 1-0, Áo 3-0 và Bồ Đào Nha 1-0.

Qua 5 trận, đội bóng của HLV Luis de la Fuente ghi 9 bàn và chưa để lọt lưới. Chiến thắng trước Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 tiếp tục cho thấy bản lĩnh của Tây Ban Nha, khi Mikel Merino ghi bàn quyết định ở phút 91 sau khi vào sân từ ghế dự bị.

Rodri và Pedri giúp La Roja kiểm soát khu trung tuyến, còn Lamine Yamal, Dani Olmo và Mikel Oyarzabal mang đến những phương án tấn công khác nhau. Sự chắc chắn của Pau Cubarsi, Aymeric Laporte và Unai Simon đang tạo nên nền tảng quan trọng nhất.

Bỉ tiến vào tứ kết theo một hành trình giàu cảm xúc hơn. “Quỷ đỏ” hòa Ai Cập 1-1, hòa Iran 0-0 rồi thắng New Zealand 5-1 tại vòng bảng. Đến vòng 1/32, họ bị Senegal dẫn hai bàn nhưng vẫn ngược dòng thắng 3-2 sau hiệp phụ.

Đội bóng của HLV Rudi Garcia tiếp tục bùng nổ ở vòng 1/8 khi đánh bại Mỹ 4-1. Charles De Ketelaere lập cú đúp và kiến tạo một bàn, Hans Vanaken tận dụng sai lầm của đối thủ, còn Romelu Lukaku ấn định tỷ số trong thời gian bù giờ.

Bỉ đã ghi 13 bàn sau 5 trận, đạt trung bình 2,6 bàn mỗi trận. Hàng công với Kevin De Bruyne, Jeremy Doku, De Ketelaere, Leandro Trossard và Lukaku đủ khả năng tạo ra thử thách lớn nhất cho hàng phòng ngự chưa thủng lưới của Tây Ban Nha.

Ở chiều ngược lại, Bỉ đã nhận 5 bàn và chưa duy trì được sự chắc chắn tương tự đối thủ. Khả năng chống pressing cùng việc bảo vệ khoảng trống phía trước hàng thủ có thể quyết định cơ hội của Courtois và các đồng đội.

Tây Ban Nha đang đứng hạng 2 thế giới, cao hơn Bỉ ở vị trí thứ 9. Theo dự báo Opta, La Roja có 59,3% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút, Bỉ đạt 18,3%, còn khả năng trận đấu bước vào hiệp phụ là 22,4%.

Lịch sử, phong độ và sự ổn định đều nghiêng về Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Bỉ từng tạo ra một trong những bất ngờ lớn nhất ở tứ kết World Cup 1986 và đang trở lại SoFi với hàng công đạt phong độ cao.

Màn thư hùng ngày 11/7 vì thế không chỉ là cuộc chiến giành vé vào bán kết. Đây còn là cơ hội để Tây Ban Nha tiếp tục kéo dài chuỗi áp đảo, hoặc để De Bruyne, Lukaku và De Ketelaere viết thêm một ký ức World Cup đặc biệt cho bóng đá Bỉ.