Thể thao 360 Lịch sử 3 trận đối đầu Singapore vs Timor Leste: Những chú sư tử toàn thắng, chờ nối dài ưu thế tại AFF Cup 2026 Lịch sử đối đầu Singapore vs Timor Leste hoàn toàn nghiêng về đội bóng đảo quốc khi “Những chú sư tử” toàn thắng cả 3 lần chạm trán gần nhất, ghi 11 bàn và chỉ thủng lưới một lần.

Singapore vs Timor Leste tái đấu tại Jalan Besar ở AFF Cup 2026

Sau lượt trận mở màn bảng A AFF Cup 2026, Singapore và Timor Leste bước vào cuộc đối đầu với hai trạng thái trái ngược. Singapore giành trọn 3 điểm nhờ chiến thắng 2-1 trước Campuchia, còn Timor Leste phải nhận thất bại 0-7 trước đương kim vô địch Việt Nam.

Cuộc chạm trán trên sân Jalan Besar vì thế mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Singapore cần thêm một chiến thắng để tạo lợi thế trước khi lần lượt gặp Indonesia và Việt Nam. Với Timor Leste, đây là cơ hội để đội bóng của HLV Pedro Alves Salazar tìm lại sự tự tin sau trận ra quân khó khăn.

Đội chủ nhà đang sở hữu phong độ tích cực với 4 chiến thắng trong 5 lần ra sân gần nhất. Bộ khung gồm Hariss Harun, Irfan Fandi, Song Ui-young, Kyoga Nakamura và Shawal Anuar giúp Singapore duy trì sự ổn định trong cách tổ chức đội hình.

Khả năng chuyển trạng thái nhanh, tấn công biên và tận dụng các tình huống không chiến tiếp tục là những phương án đáng chú ý của đội bóng dưới quyền HLV Gavin Lee. Lợi thế thi đấu trên mặt sân quen thuộc tại Jalan Besar cũng giúp Singapore có thêm cơ sở để hướng đến 3 điểm.

Timor Leste từng tạo dấu ấn khi vượt qua Brunei với tổng tỷ số 6-1 ở vòng play-off. Dù vậy, thất bại đậm trước Việt Nam đã bộc lộ nhiều hạn chế trong khả năng giữ cự ly, chống bóng bổng và bảo vệ khoảng trống ở hai hành lang biên.

Đội khách vẫn có một số cầu thủ đủ khả năng tạo đột biến như Claudio Osorio, João Rangel và João Pedro. Tuy nhiên, lối chơi phụ thuộc nhiều vào phản công và những đường chuyền dài có thể gặp khó trước một Singapore chủ động kiểm soát bóng.

Singapore 6-1 Timor Leste: Chiến thắng đậm nhất trong lịch sử đối đầu

Tỷ số 6-1 là chiến thắng có cách biệt lớn nhất của Singapore trong 3 lần gặp Timor Leste gần nhất tại AFF Cup. Kết quả này phản ánh rõ sự chênh lệch giữa hai đội về khả năng kiểm soát thế trận và hiệu quả tấn công.

Singapore ghi tới 6 bàn, tạo ra thế trận áp đảo và gần như không cho đối phương cơ hội đưa trận đấu về trạng thái cân bằng. Đây cũng là trận duy nhất Timor Leste ghi được bàn thắng trong chuỗi đối đầu được cung cấp.

Dù để thủng lưới một lần, Singapore vẫn duy trì sức ép đủ lớn để liên tục gia tăng cách biệt. Chiến thắng 6-1 trở thành dấu mốc nổi bật nhất mỗi khi nhắc tới lịch sử đối đầu giữa hai đại diện Đông Nam Á.

Với Timor Leste, trận thua này cho thấy những vấn đề quen thuộc khi phải đối mặt một đội bóng có thể hình, khả năng tranh chấp và sức mạnh không chiến tốt. Khi tuyến phòng ngự bị kéo giãn, họ gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn các pha lên bóng liên tục của Singapore.

Singapore 2-0 Timor Leste: Những chú sư tử giữ sạch lưới

Ở trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0, Singapore không tạo ra cách biệt lớn như chiến thắng 6-1 nhưng vẫn kiểm soát tốt cục diện. Hai bàn thắng là đủ để đội bóng đảo quốc giành chiến thắng mà không phải nhận bàn thua.

Kết quả này cho thấy Singapore không nhất thiết phải đẩy trận đấu vào thế đôi công để vượt qua Timor Leste. Khi cần thiết, “Những chú sư tử” có thể chơi chắc chắn, duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự trước khi tận dụng cơ hội.

Timor Leste không thể tìm được bàn thắng dù Singapore chỉ ghi hai lần. Hàng công của đội bóng này gặp khó trước một hệ thống phòng ngự có ưu thế về thể hình và khả năng tranh chấp.

Chiến thắng 2-0 đồng thời giúp Singapore củng cố thành tích giữ sạch lưới trong những lần gặp Timor Leste. Đây là một phần nguyên nhân khiến cán cân đối đầu giữa hai đội nghiêng hẳn về phía đội bóng đảo quốc.

Singapore 3-0 Timor Leste: Thêm một trận đấu áp đảo

Chiến thắng 3-0 là trận còn lại trong chuỗi 3 lần đối đầu gần nhất giữa Singapore và Timor Leste tại AFF Cup. Singapore tiếp tục ghi ít nhất 3 bàn, đồng thời bảo vệ thành công khung thành trong suốt trận đấu.

So với tỷ số 6-1, trận thắng 3-0 có cách biệt thấp hơn nhưng vẫn cho thấy khả năng áp đặt thế trận của Singapore. Đội bóng đảo quốc có thể tạo sức ép bằng nhiều phương án, từ tấn công biên, bóng bổng cho đến những pha xâm nhập của các tiền vệ.

Timor Leste thêm một lần không thể tìm được bàn thắng. Khi phải lùi sâu để chống đỡ, đội bóng này khó tổ chức những tình huống phản công có đủ quân số và thường phải sử dụng các đường chuyền dài lên phía trên.

Sau 3 lần gặp nhau được thống kê, Singapore toàn thắng với các tỷ số 6-1, 2-0 và 3-0. “Những chú sư tử” ghi tổng cộng 11 bàn, đạt trung bình khoảng 3,67 bàn mỗi trận và có 2 lần giữ sạch lưới.

Timor Leste chỉ ghi một bàn trong toàn bộ chuỗi đấu này. Sự chênh lệch về số bàn thắng là dữ kiện đáng chú ý trước màn tái đấu tại AFF Cup 2026.

Nhận định Singapore vs Timor Leste: Chủ nhà hướng tới chiến thắng thứ tư

Singapore bước vào trận đấu với lợi thế về phong độ, chất lượng đội hình, sân bãi và lịch sử đối đầu. Chiến thắng trước Campuchia ở lượt mở màn giúp đội bóng của HLV Gavin Lee giảm bớt áp lực trước cuộc gặp đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ kiểm soát bóng ngay từ đầu, sử dụng những pha phối hợp ở hai biên để kéo giãn hàng phòng ngự Timor Leste. Ryhan Stewart, Nur Adam Abdullah, Glenn Kweh và Song Ui-young có thể giữ vai trò quan trọng trong việc đưa bóng vào khu vực cấm địa.

Shawal Anuar là điểm đến đáng chú ý ở phía trên nhờ khả năng di chuyển và tận dụng khoảng trống. Bên cạnh đó, Singapore còn có thể khai thác các tình huống cố định với sự xuất hiện của Irfan Fandi, Hariss Harun và Lionel Tan.

Timor Leste cần cải thiện đáng kể sự tập trung sau khi để Việt Nam ghi 7 bàn ở trận ra quân. Nếu tiếp tục để lộ khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ, đội khách có nguy cơ phải chống đỡ nhiều tình huống xâm nhập từ Singapore.

Khả năng tạo bất ngờ của Timor Leste chủ yếu đến từ các pha phản công. Claudio Osorio, Tristan Xavi Arrarte và João Pedro cần tận dụng tốt những thời điểm Singapore dâng đội hình để tìm cơ hội tiếp cận khung thành của Izwan Mahbud.

Singapore vẫn được đánh giá cao hơn rõ rệt. Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng cần tránh tâm lý chủ quan, đặc biệt trong giai đoạn đầu trận khi Timor Leste còn duy trì được thể lực và sự tập trung.

Dự đoán số bàn thắng Singapore vs Timor Leste

Singapore ghi 10 bàn trong 5 trận gần nhất, đạt trung bình 2 bàn mỗi trận. Đội bóng đảo quốc cũng lập công trong cả 5 lần ra sân thuộc chuỗi thống kê này.

Tổng cộng các trận có sự góp mặt của Singapore xuất hiện 20 bàn thắng, tương đương trung bình 4 bàn mỗi trận. Những con số trên cho thấy các trận đấu của “Những chú sư tử” thường có nhiều tình huống đáng chú ý ở hai khu vực cấm địa.

Timor Leste ghi 7 bàn trong 5 trận gần nhất, nhưng 6 bàn đến từ hai lượt trận play-off gặp Brunei. Khi gặp Việt Nam ở trận mở màn vòng bảng, đội bóng của HLV Pedro Alves Salazar không thể ghi bàn và phải nhận 7 bàn thua.

Hàng thủ Timor Leste để lọt lưới tổng cộng 15 lần trong 5 trận, trung bình 3 bàn thua mỗi trận. Nếu không cải thiện khả năng giữ cự ly đội hình, họ có thể tiếp tục gặp khó trước sức ép từ Singapore.

Cả 3 cuộc đối đầu gần nhất đều xuất hiện ít nhất 2 bàn, trong đó hai trận có từ 3 bàn trở lên. Singapore ghi trung bình gần 4 bàn mỗi trận trong chuỗi đối đầu này.

Với khả năng tấn công của đội chủ nhà cùng những vấn đề nơi hàng phòng ngự Timor Leste, trận đấu có cơ sở xuất hiện nhiều pha lập công.

Dự đoán tổng bàn thắng: Trên 3 bàn.

Dự đoán phạt góc Singapore vs Timor Leste

Singapore thường triển khai tấn công bằng những pha lên bóng ở hai hành lang biên. Các tình huống chồng cánh, tạt bóng và sút xa có thể khiến đội chủ nhà tạo ra nhiều quả phạt góc.

Khi được thi đấu tại Jalan Besar và sở hữu chất lượng đội hình tốt hơn, Singapore nhiều khả năng sẽ kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian. Sức ép liên tục có thể buộc hàng phòng ngự Timor Leste phải nhiều lần phá bóng ra ngoài đường biên ngang.

Timor Leste được dự báo sẽ bố trí đội hình thấp, ưu tiên số đông ở phần sân nhà. Cách chơi này giúp họ hạn chế khoảng trống trước khung thành nhưng cũng có thể khiến đội khách phải chịu nhiều tình huống cố định.

Nếu Singapore sớm có bàn mở tỷ số, đội chủ nhà vẫn cần tiếp tục tấn công để cải thiện hiệu số trong cuộc đua tại bảng A. Kịch bản đó có thể đẩy số lượng phạt góc của trận đấu lên mức cao.

Dự đoán tổng phạt góc: Trên 9 quả.

Dự đoán thẻ phạt Singapore vs Timor Leste

Singapore là đội bóng có khả năng kiểm soát thế trận và không thường xuyên phải sử dụng những pha phạm lỗi để ngăn đối phương. Khi gặp các đội bị đánh giá thấp hơn, “Những chú sư tử” thường chủ động giữ bóng và hạn chế những tình huống tranh chấp không cần thiết.

Timor Leste có thể phải phòng ngự với quân số đông trước sức ép của đội chủ nhà. Một số pha phạm lỗi chiến thuật có khả năng xuất hiện khi các hậu vệ phải đối mặt Song Ui-young, Glenn Kweh hoặc Shawal Anuar.

Dù vậy, 3 lần đối đầu được đề cập không gắn với những diễn biến quá căng thẳng. Sự chênh lệch về thế trận có thể giúp trận đấu diễn ra với số thẻ ở mức vừa phải.

Dự đoán tổng thẻ phạt: Dưới 4 thẻ vàng.

Tình hình lực lượng Singapore vs Timor Leste

Singapore có đầy đủ lực lượng cho trận đấu. HLV Gavin Lee vì thế có thể tiếp tục sử dụng bộ khung vừa giúp đội bóng đảo quốc đánh bại Campuchia 2-1 ở lượt trận mở màn.

Timor Leste cũng không ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng chú ý. HLV Pedro Alves Salazar có đủ lựa chọn để điều chỉnh đội hình sau thất bại trước Việt Nam.

Phong độ và lịch sử đối đầu Singapore vs Timor Leste

Singapore thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội bóng đảo quốc ghi 10 bàn, để thủng lưới 5 lần và vừa mở đầu AFF Cup 2026 bằng chiến thắng 2-1 trước Campuchia.

Timor Leste thắng 2 và thua 3 trong 5 lần ra sân gần đây. Đội bóng này ghi 7 bàn nhưng nhận tới 15 bàn thua, trong đó có thất bại 0-7 trước Việt Nam ở lượt trận đầu tiên tại bảng A.

Lịch sử đối đầu nghiêng hoàn toàn về Singapore. “Những chú sư tử” toàn thắng cả 3 lần gặp Timor Leste gần nhất tại AFF Cup với các tỷ số 6-1, 2-0 và 3-0.

Singapore ghi tổng cộng 11 bàn và chỉ một lần để thủng lưới. Timor Leste chưa từng giữ sạch lưới trước đội bóng đảo quốc trong chuỗi trận này.

Đội hình dự kiến Singapore vs Timor Leste

Singapore nhiều khả năng sử dụng Izwan Mahbud trong khung thành. Irfan Fandi, Hariss Harun và Lionel Tan đảm nhận nhiệm vụ phòng ngự. Ryhan Stewart, Shah Shahiran, Kyoga Nakamura và Nur Adam Abdullah xuất hiện ở khu vực giữa sân, phía trên là Song Ui-young, Glenn Kweh và Shawal Anuar.

Timor Leste có thể bố trí Dylan Jose Niski bắt chính. Hàng phòng ngự gồm Juvito Moniz, João Varudo, Ryan Harris Jom và Anizo Correia. Palomito Ribeiro cùng Natalino de Jesus đảm nhận tuyến giữa, hỗ trợ cho Claudio Osorio, Tristan Xavi Arrarte, Luís Figo và João Pedro.

Đội hình dự kiến Singapore: Izwan Mahbud; Irfan Fandi, Hariss Harun, Lionel Tan; Ryhan Stewart, Shah Shahiran, Kyoga Nakamura, Nur Adam Abdullah; Song Ui-young, Glenn Kweh; Shawal Anuar.

Đội hình dự kiến Timor Leste: Dylan Jose Niski; Juvito Moniz, João Varudo, Ryan Harris Jom, Anizo Correia; Palomito Ribeiro, Natalino de Jesus; Claudio Osorio, Tristan Xavi Arrarte, Luís Figo; João Pedro.

Singapore vs Timor Leste tại AFF Cup 2026: Chờ chiến thắng thứ tư

Ba lần đối đầu gần nhất đều khép lại với chiến thắng dành cho Singapore. Đội bóng đảo quốc không chỉ duy trì thành tích toàn thắng mà còn tạo ra cách biệt rõ ràng về số bàn, với 11 pha lập công và chỉ một lần để thủng lưới.

Cuộc tái đấu tại Jalan Besar diễn ra trong bối cảnh Singapore tiếp tục sở hữu lực lượng và phong độ tốt hơn. Chiến thắng trước Campuchia giúp đội chủ nhà có khởi đầu thuận lợi, còn Timor Leste phải nhanh chóng ổn định lại hệ thống phòng ngự sau trận thua Việt Nam.

Timor Leste có thể gây khó khăn nếu bảo vệ tốt khu vực trung lộ và tận dụng được các tình huống phản công. Tuy nhiên, khả năng chống bóng bổng và khoảng trống ở hai biên vẫn là những vấn đề có thể bị Singapore khai thác.

Với lợi thế sân nhà, thành tích đối đầu vượt trội và nhiều phương án tấn công hơn, Singapore có cơ sở để giành chiến thắng thứ tư liên tiếp trước Timor Leste.

Dự đoán tỷ số Singapore vs Timor Leste

Singapore nhiều khả năng sẽ kiểm soát trận đấu, tạo sức ép bằng các pha tấn công biên và tình huống cố định. Nếu sớm ghi được bàn thắng, đội chủ nhà có thể duy trì thế trận chủ động để hướng tới một kết quả có lợi về hiệu số.

Timor Leste cần thi đấu tập trung hơn rất nhiều so với trận gặp Việt Nam. Dù vậy, trước đối thủ đang có phong độ ổn định và sở hữu ưu thế toàn diện về lịch sử đối đầu, đội khách sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc giành điểm.

Dự đoán tỷ số: Singapore 3-0 Timor Leste.