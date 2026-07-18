Thể thao 360 Lịch sử 32 trận đối đầu Pháp vs Anh: Tam sư dẫn tổng thể, Les Bleus áp đảo thời hiện đại Lịch sử đối đầu Pháp vs Anh ghi nhận Tam sư thắng 17 trong 32 trận, nhưng Les Bleus chỉ thua một lần qua chín cuộc chạm trán gần nhất trước trận tranh hạng ba World Cup 2026.

Pháp và Anh sẽ gặp nhau lúc 4h00 ngày 19/7 trên sân Hard Rock, Mỹ, trong trận tranh hạng ba World Cup 2026. Cuộc đấu được trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV9 và VTV10.

Theo bảng xếp hạng FIFA được công bố trước World Cup 2026, Pháp đứng thứ ba thế giới, còn Anh xếp ngay phía sau ở vị trí thứ tư. Đây cũng là lần thứ tư hai đội gặp nhau tại một kỳ World Cup, sau các cuộc đối đầu vào các năm 1966, 1982 và 2022.

Pháp vs Anh tái ngộ sau hai thất bại đầy tiếc nuối

Không đội nào muốn góp mặt ở trận tranh hạng ba. Pháp từng được xem là ứng viên sáng giá cho chức vô địch nhưng dừng bước sau thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha. Les Bleus kiểm soát bóng thiếu hiệu quả, hiếm khi tạo được cơ hội rõ ràng và không tìm thấy bàn thắng dù sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng.

Trận đấu với Anh còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đây được xác nhận là lần cuối Didier Deschamps dẫn dắt đội tuyển Pháp. Sau hành trình kéo dài hơn một thập kỷ với chức vô địch World Cup 2018 và ngôi á quân năm 2022, nhà cầm quân người Pháp muốn khép lại nhiệm kỳ bằng một vị trí trên bục nhận huy chương.

Anh cũng bước vào cuộc đấu tại Miami với tâm trạng nặng nề. Tam sư mở tỷ số trước Argentina ở bán kết nhưng lùi đội hình quá sâu trong phần còn lại của trận đấu, để đối thủ ngược dòng thắng 2-1.

Thomas Tuchel chịu nhiều sức ép vì các quyết định thay người và cách tiếp cận thận trọng. Dù vậy, chiến lược gia người Đức khẳng định ông không hối tiếc và xem trận gặp Pháp là cơ hội để Anh chứng minh khoảng cách với nhóm đội hàng đầu đã được thu hẹp. Nếu giành chiến thắng, Tam sư sẽ có thành tích World Cup tốt nhất kể từ chức vô địch năm 1966.

Lịch sử đối đầu Pháp vs Anh: Tam sư thắng nhiều hơn nhưng ưu thế đã đổi chiều

Pháp và Anh lần đầu gặp nhau vào ngày 10/5/1923 tại Paris. Tam sư thắng 4-1 và sau đó giành chiến thắng trong sáu cuộc đối đầu đầu tiên giữa hai đội. Phải đến năm 1931, Pháp mới lần đầu đánh bại đối thủ láng giềng với tỷ số 5-2.

Tính tổng cộng 32 lần chạm trán, Anh thắng 17 trận, Pháp thắng 10 trận và năm trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Tam sư cũng dẫn 66-41 về tổng số bàn thắng. Tuy nhiên, phần lớn ưu thế của Anh được xây dựng trong giai đoạn đầu của lịch sử đối đầu.

Ở chín lần gặp nhau gần nhất, Anh chỉ có một chiến thắng, hòa hai và thua sáu trận. Lần duy nhất Tam sư vượt qua Les Bleus trong chuỗi này là trận giao hữu tại Wembley vào tháng 11/2015.

Do hai đội đã gặp nhau hơn sáu lần, dưới đây là những trận đấu đặc biệt nhất trong lịch sử đối đầu Pháp vs Anh.

Anh 2-0 Pháp năm 1966: Roger Hunt mở đường tới chức vô địch

Cuộc chạm trán đầu tiên giữa Pháp và Anh tại World Cup diễn ra ngày 20/7/1966 trên sân Wembley. Tam sư cần chiến thắng để chắc chắn giành quyền đi tiếp, còn Pháp đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng.

Roger Hunt trở thành nhân vật trung tâm khi ghi hai bàn bằng đầu, chia đều trong hai hiệp. Những pha lập công của tiền đạo Liverpool giúp Anh thắng 2-0, giành ngôi đầu bảng và tiến vào vòng tứ kết.

Đội bóng của HLV Alf Ramsey sau đó lần lượt vượt qua Argentina, Bồ Đào Nha và Tây Đức để lần đầu vô địch thế giới. Với Pháp, thất bại tại Wembley khép lại kỳ World Cup mà họ chỉ giành được một điểm sau ba trận.

Anh 3-1 Pháp năm 1982: Bàn thắng sau 27 giây của Bryan Robson

Mười sáu năm sau cuộc đấu ở Wembley, Pháp và Anh gặp lại nhau tại vòng bảng World Cup 1982 trên sân San Mames ở Bilbao. Trận đấu nhanh chóng đi vào lịch sử khi Bryan Robson mở tỷ số chỉ sau 27 giây.

Đây là bàn thắng sớm nhất của Anh tại một vòng chung kết World Cup. Gerard Soler đưa Pháp trở lại trận đấu bằng pha lập công gỡ hòa, nhưng Robson tiếp tục ghi bàn trong hiệp hai để giúp Tam sư tái lập lợi thế.

Paul Mariner hoàn tất chiến thắng 3-1 bằng bàn thắng ở những phút cuối. Anh kết thúc giải đấu mà không thua trận nào, nhưng vẫn bị loại ở vòng bảng thứ hai sau hai trận hòa không bàn thắng trước Tây Đức và Tây Ban Nha.

Chiến thắng năm 1982 cũng là lần gần nhất Anh vượt qua Pháp trong một giải đấu chính thức. Tam sư đã chờ 44 năm để tìm thêm một chiến thắng trước Les Bleus tại World Cup hoặc EURO.

Pháp 2-1 Anh tại EURO 2004: Hai phút điên rồ của Zidane

Một trong những cuộc đối đầu kịch tính nhất giữa Pháp và Anh xuất hiện ở lượt trận mở màn EURO 2004. Frank Lampard đánh đầu mở tỷ số cho Tam sư ở phút 38, giúp đội bóng của Sven-Goran Eriksson duy trì lợi thế cho tới thời gian bù giờ.

Anh từng có cơ hội kết thúc trận đấu sớm hơn khi được hưởng phạt đền, nhưng David Beckham không thắng được Fabien Barthez. Pha bỏ lỡ ấy trở thành bước ngoặt lớn.

Phút 90+1, Zinedine Zidane sút phạt đẹp mắt đưa trận đấu về thế cân bằng. Chỉ hai phút sau, Steven Gerrard chuyền về bất cẩn khiến David James phải phạm lỗi với Thierry Henry trong vòng cấm.

Zidane tiếp tục đánh bại thủ môn Anh trên chấm phạt đền, hoàn tất cuộc lội ngược dòng khó tin cho Pháp. Từ vị thế dẫn bàn, Tam sư rời sân với thất bại 1-2 chỉ trong vài phút cuối.

Pháp 1-1 Anh tại EURO 2012: Lescott và Nasri chia điểm

Pháp và Anh tiếp tục gặp nhau ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng EURO 2012 tại Donetsk. Tam sư không có lực lượng mạnh nhất, nhưng cách tổ chức phòng ngự chặt chẽ giúp họ tạo ra nhiều khó khăn cho Les Bleus.

Joleon Lescott mở tỷ số ở phút 30 bằng một pha đánh đầu sau tình huống cố định. Pháp kiểm soát bóng nhiều hơn và tìm được bàn gỡ trước khi hiệp một khép lại.

Samir Nasri nhận bóng ngoài vòng cấm rồi tung cú sút chìm về góc gần, đánh bại Joe Hart. Pháp gây sức ép trong hiệp hai nhưng không thể ghi thêm bàn, qua đó chấp nhận kết quả hòa 1-1.

Hai đội sau đó cùng vượt qua vòng bảng với vị trí nhất và nhì bảng D, trước khi đều dừng bước ở tứ kết.

Anh 2-0 Pháp năm 2015: Đêm bóng đá vượt lên trên kết quả

Chiến thắng gần nhất của Anh trước Pháp diễn ra ngày 17/11/2015 tại Wembley. Trận giao hữu được tổ chức chỉ vài ngày sau loạt vụ tấn công tại Paris, khiến ý nghĩa của cuộc đấu vượt xa kết quả chuyên môn.

Hai đội cùng tưởng niệm các nạn nhân trước giờ bóng lăn. Trên khán đài, người hâm mộ Anh và Pháp hòa chung tiếng hát, tạo nên một trong những khung cảnh giàu cảm xúc nhất tại Wembley.

Dele Alli mở tỷ số bằng bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Anh. Wayne Rooney ghi thêm một bàn trong hiệp hai, giúp đội chủ nhà thắng 2-0. Đây vẫn là chiến thắng duy nhất của Tam sư qua chín lần gần nhất gặp Les Bleus.

Anh 1-2 Pháp tại World Cup 2022: Harry Kane và cú sút phạt đền ám ảnh

Cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội diễn ra tại tứ kết World Cup 2022. Pháp vượt lên nhờ cú sút xa của Aurelien Tchouameni, trước khi Harry Kane gỡ hòa cho Anh từ chấm phạt đền.

Tam sư có thời điểm chơi tốt hơn và tạo ra nhiều sức ép, nhưng Olivier Giroud đánh đầu ghi bàn ở phút 78, đưa nhà đương kim vô địch thế giới tái lập lợi thế.

Cơ hội đưa trận đấu vào hiệp phụ đến với Anh khi Mason Mount bị phạm lỗi trong vòng cấm. Kane tiếp tục thực hiện quả phạt đền, nhưng lần này bóng đi vọt xà.

Pháp bảo vệ thành công chiến thắng 2-1 và tiến vào bán kết. Với Anh, cú đá hỏng của Kane trở thành một trong những khoảnh khắc tiếc nuối nhất của đội tuyển tại các kỳ World Cup gần đây.

Ba lần gặp nhau tại World Cup trước trận tranh hạng ba

Trước World Cup 2026, Pháp và Anh đã gặp nhau ba lần tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Anh thắng hai trận vòng bảng năm 1966 và 1982, còn Pháp thắng trận tứ kết năm 2022.

Tam sư ghi sáu bàn và nhận ba bàn thua trong ba cuộc đối đầu này. Dù Anh đang dẫn về số chiến thắng tại World Cup, ký ức gần nhất lại thuộc về Les Bleus.

Trận tranh hạng ba tại Miami sẽ là lần đầu Pháp và Anh gặp nhau ở một trận đấu phân định huy chương. Đây cũng là cuộc chạm trán đầu tiên giữa Kylian Mbappe và Harry Kane ở cấp độ đội tuyển kể từ trận tứ kết tại Qatar.

Nhận định Pháp vs Anh: Cuộc chiến cuối cho niềm kiêu hãnh

Pháp bước vào trận đấu với ưu thế về tốc độ, khả năng chuyển trạng thái và số lượng cầu thủ có thể tạo đột biến. Mbappe, Michael Olise, Ousmane Dembele, Desire Doue và Bradley Barcola mang đến nhiều lựa chọn ở các vị trí tấn công.

Vấn đề của Les Bleus nằm ở cách triển khai khi đối thủ chủ động phòng ngự thấp. Thất bại trước Tây Ban Nha cho thấy Pháp có thể rơi vào trạng thái bế tắc nếu Mbappe bị cô lập và tuyến giữa không đưa bóng lên đủ nhanh.

Anh sở hữu nhiều cầu thủ giỏi tranh chấp, bóng bổng và tấn công từ các tình huống cố định. Harry Kane có khả năng lùi sâu kết nối lối chơi, còn Jude Bellingham, Bukayo Saka, Anthony Gordon và Phil Foden đều đủ sức tạo ra khác biệt.

Tam sư cần tránh lặp lại cách chơi quá thụ động từng khiến họ đánh mất lợi thế trước Argentina. Nếu lùi đội hình sớm và trao toàn bộ quyền kiểm soát cho Pháp, hàng thủ Anh sẽ phải đối diện với tốc độ của Mbappe cùng những pha di chuyển linh hoạt từ hai biên.

Pháp được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng sự chênh lệch không quá lớn. Dữ liệu mô phỏng trước trận cho Pháp 50,7% khả năng thắng trong 90 phút, Anh đạt 25,6%, còn xác suất hòa là 23,7%.

Dự đoán số bàn thắng Pháp vs Anh

Pháp ghi 10 bàn và chỉ nhận ba bàn thua trong năm trận gần nhất tại World Cup 2026. Les Bleus từng giữ sạch lưới trước Morocco, Paraguay và Thụy Điển, nhưng không ghi được bàn nào ở bán kết.

Anh cũng có 10 bàn trong năm trận gần đây, nhưng hàng phòng ngự đã sáu lần bị đánh bại. Tam sư ghi bàn trong cả năm trận, với bốn trận xuất hiện ít nhất ba pha lập công.

Năm lần đối đầu gần nhất giữa hai đội có tổng cộng 15 bàn, đạt trung bình ba bàn mỗi trận. Tính chất ít áp lực hơn của trận tranh hạng ba có thể giúp cầu thủ hai bên thi đấu cởi mở.

Dự đoán: 3 bàn.

Dự đoán phạt góc Pháp vs Anh

Pháp thực hiện 38 quả phạt góc trong năm trận gần nhất, đạt trung bình 7,6 quả mỗi trận. Riêng trận gặp Paraguay, Les Bleus có tới 12 lần đặt bóng ở bốn góc sân.

Anh chỉ được hưởng 19 quả phạt góc trong cùng giai đoạn, trung bình 3,8 quả mỗi trận. Tam sư phải chịu 31 quả góc, cho thấy hàng thủ thường bị đẩy lùi khi gặp những đối thủ kiểm soát bóng tốt.

Pháp có thể chiếm ưu thế về thời lượng tấn công và số lần đưa bóng xuống sát đường biên. Anh vẫn có khả năng kiếm góc từ các pha bóng dài, tạt bóng và tình huống cố định.

Dự đoán: 9-11 quả phạt góc.

Dự đoán thẻ phạt Pháp vs Anh

Anh nhận bảy thẻ vàng qua năm trận gần nhất, còn tổng số thẻ trong các trận của Tam sư là 16. Pháp có từ không đến ba thẻ mỗi trận, gồm ba thẻ trước Paraguay và hai thẻ ở bán kết.

Trận tranh hạng ba vẫn mang ý nghĩa danh dự, nhưng áp lực không còn căng thẳng như vòng bán kết. Hai đội có thể chơi quyết liệt mà không phải liên tục sử dụng các pha phạm lỗi chiến thuật.

Dự đoán: 4-5 thẻ vàng.

Tình hình lực lượng Pháp vs Anh

Pháp không có sự phục vụ của William Saliba vì chấn thương lưng. Thủ môn dự bị Brice Samba cũng vắng mặt do vấn đề ở bắp chân. Deschamps có thể xoay tua đội hình trong trận cuối cùng, tạo cơ hội cho Maxence Lacroix, Warren Zaire-Emery, Rayan Cherki hoặc Desire Doue.

Bên phía Anh, Jordan Henderson không thể thi đấu, còn Reece James chưa đạt trạng thái tốt nhất. Declan Rice đã phải chịu nhiều vấn đề về thể lực trong suốt giải đấu và có khả năng được nghỉ. Tuchel xác nhận Anh sẽ có những thay đổi so với trận bán kết.

Phong độ và lịch sử đối đầu Pháp vs Anh

Pháp thắng bốn và thua một trong năm trận gần nhất, ghi 10 bàn, nhận ba bàn thua và giữ sạch lưới ba trận.

Anh cũng thắng bốn, thua một trong năm trận vừa qua. Tam sư ghi 10 bàn, để thủng lưới sáu lần và chưa có trận nào không ghi bàn.

Xét năm lần đối đầu gần nhất, Pháp thắng ba, Anh thắng một và hai đội hòa một trận. Nếu tính toàn bộ lịch sử, Anh vẫn dẫn với 17 chiến thắng, so với 10 của Pháp và năm kết quả hòa.

Đội hình dự kiến Pháp vs Anh

Pháp: Maignan; Kounde, Konate, Lacroix, Theo Hernandez; Manu Kone, Zaire-Emery; Cherki, Olise, Desire Doue; Mbappe.

Anh: Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O’Reilly; Elliot Anderson, Kobbie Mainoo; Saka, Bellingham, Gordon; Harry Kane.

Thống kê đáng chú ý trước trận Pháp vs Anh

Pháp thắng ba trong năm lần gần nhất gặp Anh và chỉ nhận một thất bại qua chín cuộc đối đầu gần đây.

Les Bleus ghi 40 bàn trong 16 trận gần nhất, giữ sạch lưới chín trận và chỉ thua một lần trong năm trận tại World Cup 2026.

Anh ghi 34 bàn qua 14 trận, giữ sạch lưới 10 lần và ghi ít nhất một bàn trong 19 trận sân khách liên tiếp.

Tam sư chưa từng giành hạng ba World Cup. Anh từng tham dự hai trận tranh huy chương đồng nhưng lần lượt thua Italy 1-2 năm 1990 và Bỉ 0-2 năm 2018.

Pháp vs Anh tại World Cup 2026: Một trận đấu, hai nỗi tiếc nuối

Pháp và Anh đến Miami không phải để tranh phần thưởng mà họ hướng tới khi World Cup 2026 khởi tranh. Hai ứng viên vô địch giờ phải gặp nhau trong trận đấu mang ý nghĩa chữa lành nỗi thất vọng và bảo vệ niềm kiêu hãnh.

Quá khứ tổng thể gọi tên Anh, nhưng cán cân hiện đại đã nghiêng về Pháp. Les Bleus thắng sáu trong chín lần đối đầu gần nhất và đánh bại Tam sư ở cuộc chạm trán gần nhất tại World Cup.

Đội bóng của Deschamps có nhiều phương án tạo đột biến hơn, đặc biệt khi Mbappe được trao khoảng trống để tăng tốc. Anh có thể gây khó khăn nhờ sức mạnh tuyến giữa, bóng bổng và khả năng tận dụng tình huống cố định.

Nếu Pháp lấy lại sự chủ động và tránh lặp lại màn trình diễn bế tắc trước Tây Ban Nha, Les Bleus có cơ hội giúp Deschamps khép lại nhiệm kỳ bằng một chiến thắng.

Dự đoán tỷ số Pháp vs Anh

Pháp nhỉnh hơn về khả năng chuyển trạng thái, chiều sâu đội hình và phong độ đối đầu trong giai đoạn hiện đại. Anh đủ sức ghi bàn, nhưng hàng phòng ngự của Tam sư đã bộc lộ nhiều khoảng trống trước các đối thủ có tốc độ.

Dự đoán tỷ số: Pháp 2-1 Anh.