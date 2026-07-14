Thể thao 360 Lịch sử 38 trận đối đầu Pháp vs Tây Ban Nha: Mbappe chờ tiếp bước Zidane, Yamal viết tiếp ký ức EURO Lịch sử đối đầu Pháp vs Tây Ban Nha đang nghiêng về La Roja, nhưng Les Bleus từng thắng cuộc chạm trán duy nhất tại World Cup nhờ dấu ấn của Zidane.

Lịch sử đối đầu Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp vs Tây Ban Nha là một trong những cặp đấu giàu duyên nợ của bóng đá châu Âu. Trước trận bán kết World Cup 2026, hai đội đã chạm trán 38 lần, trong đó Tây Ban Nha giành 18 chiến thắng, Pháp thắng 13 trận và 7 cuộc so tài còn lại kết thúc với tỷ số hòa.

La Roja ghi tổng cộng 71 bàn, còn Les Bleus có 44 lần làm tung lưới đối phương. Khoảng cách bàn thắng khá lớn chủ yếu đến từ những trận giao hữu trong giai đoạn đầu thế kỷ XX, thời điểm Tây Ban Nha từng tạo ra một số chiến thắng đậm.

Nếu chỉ xét các trận đấu chính thức, cán cân lại cân bằng hơn. Hai đội từng gặp nhau tại EURO, vòng loại World Cup, UEFA Nations League và một lần tại vòng knock-out World Cup. Pháp thắng 6 trong 12 trận chính thức, Tây Ban Nha có 4 chiến thắng và hai trận kết thúc bất phân thắng bại.

Cuộc đối đầu sắp tới sẽ là lần thứ 39 hai đội gặp nhau, đồng thời mới là màn chạm trán thứ hai giữa Pháp và Tây Ban Nha tại một vòng chung kết World Cup.

Pháp vs Tây Ban Nha năm 1922 và 1929: La Roja mở đầu bằng hai chiến thắng đậm

Lần đầu tiên Pháp gặp Tây Ban Nha diễn ra ngày 30/4/1922 trong một trận giao hữu. La Roja giành chiến thắng 4-0 ngay trên sân đối phương, qua đó mở đầu lịch sử chạm trán bằng màn áp đảo rõ rệt.

Bảy năm sau, Tây Ban Nha tiếp tục tạo ra cột mốc chưa từng bị phá vỡ. Trong trận giao hữu ngày 14/4/1929, La Roja đánh bại Pháp với tỷ số 8-1. Đây vẫn là chiến thắng đậm nhất của Tây Ban Nha trước Les Bleus, đồng thời là trận đấu có cách biệt lớn nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai đội.

Những kết quả từ gần một thế kỷ trước không còn mang nhiều giá trị chuyên môn với trận bán kết World Cup 2026. Tuy nhiên, chúng lý giải vì sao Tây Ban Nha đang vượt khá xa Pháp về tổng số bàn thắng trong toàn bộ lịch sử chạm trán.

Pháp vs Tây Ban Nha EURO 1984: Platini đưa Les Bleus lên đỉnh châu Âu

Một trong những lần gặp đáng nhớ nhất giữa Pháp và Tây Ban Nha diễn ra tại chung kết EURO 1984. Trận đấu được tổ chức trên sân Parc des Princes, nơi đội tuyển Pháp có lợi thế lớn từ khán giả nhà.

Tây Ban Nha nhập cuộc không hề lép vế và tạo ra nhiều tình huống khó chịu từ hai biên. Dù vậy, khoảnh khắc quyết định xuất hiện ở phút 57 khi Michel Platini thực hiện cú đá phạt khiến thủ môn Luis Arconada không thể kiểm soát bóng.

Đó là bàn thắng thứ chín của Platini tại EURO 1984, một kỷ lục vẫn tồn tại trong nhiều thập kỷ. Đến phút cuối, Bruno Bellone ghi thêm bàn thắng, khép lại chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.

Danh hiệu này mang ý nghĩa đặc biệt bởi đây là chức vô địch lớn đầu tiên của đội tuyển Pháp. Platini cùng thế hệ năm 1984 cũng mở ra vị thế mới cho Les Bleus tại bóng đá châu Âu.

Hơn 40 năm sau, Kylian Mbappe đang đứng trước cơ hội đưa Pháp vượt qua Tây Ban Nha ở một trận bán kết World Cup. Tiền đạo mang áo số 10 vì thế được chờ đợi sẽ tiếp nối dấu ấn của những biểu tượng như Platini.

Tây Ban Nha vs Pháp EURO 2000: Zidane mở đường cho nhà vô địch

Hai đội tái ngộ tại tứ kết EURO 2000, thời điểm Pháp đang sở hữu thế hệ vừa đăng quang World Cup 1998. Tây Ban Nha cũng có lực lượng đáng chú ý với Raul Gonzalez, Gaizka Mendieta, Pep Guardiola và Fernando Hierro.

Zinedine Zidane mở tỷ số ở phút 32 bằng một cú đá phạt đưa bóng vượt qua hàng rào. Tây Ban Nha nhanh chóng đáp trả khi Mendieta thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 38.

Chỉ sáu phút sau, Youri Djorkaeff ghi bàn giúp Pháp tái lập lợi thế. La Roja có cơ hội đưa trận đấu vào hiệp phụ ở những phút cuối, nhưng Raul lại sút quả phạt đền vọt xà.

Pháp thắng 2-1, sau đó vượt qua Bồ Đào Nha và Italy để đăng quang EURO 2000. Cuộc chạm trán tại Bruges trở thành một trong những màn trình diễn nổi bật nhất của Zidane trong mùa hè mà anh tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu thế giới.

Tây Ban Nha vs Pháp World Cup 2006: Zidane và Ribery tạo màn ngược dòng kinh điển

Lần duy nhất Pháp và Tây Ban Nha từng gặp nhau tại World Cup diễn ra ở vòng 1/8 năm 2006. Tây Ban Nha khi ấy sở hữu thế hệ trẻ giàu triển vọng, còn Pháp bước vào vòng knock-out sau giai đoạn vòng bảng thiếu thuyết phục.

David Villa đưa La Roja vượt lên từ chấm phạt đền ở phút 28. Pháp không mất bình tĩnh và tìm được bàn gỡ trước giờ nghỉ khi Franck Ribery thoát xuống, vượt qua thủ môn Iker Casillas rồi dứt điểm vào khung thành trống.

Trận đấu duy trì thế cân bằng cho đến những phút cuối. Patrick Vieira đánh đầu giúp Pháp dẫn 2-1, trước khi Zidane đi bóng vào vòng cấm và ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1.

Màn ngược dòng tại Hanover mở ra hành trình tiến đến chung kết của Les Bleus. Pháp sau đó vượt qua Brazil và Bồ Đào Nha, trước khi thất bại trước Italy ở loạt luân lưu trong trận cuối cùng.

Chiến thắng năm 2006 vẫn là cơ sở lịch sử quan trọng nhất để Pháp tự tin trước bán kết World Cup 2026. Les Bleus chưa từng thua Tây Ban Nha tại sân chơi lớn nhất thế giới, dù đây mới chỉ là lần thứ hai hai đội gặp nhau ở giải đấu này.

Tây Ban Nha vs Pháp EURO 2012: Xabi Alonso phá dớp lịch sử

Trước EURO 2012, Tây Ban Nha chưa từng đánh bại Pháp trong một trận đấu chính thức. Cái dớp kéo dài nhiều thập kỷ cuối cùng được chấm dứt tại vòng tứ kết ở Donetsk.

Xabi Alonso đánh dấu lần thứ 100 khoác áo đội tuyển bằng một trận đấu đặc biệt. Tiền vệ của La Roja mở tỷ số ở phút 19 với cú đánh đầu sau đường chuyền từ Jordi Alba.

Pháp cố gắng đẩy cao đội hình trong hiệp hai nhưng không tạo ra đủ sức ép. Đến phút bù giờ, Alonso thực hiện thành công quả phạt đền, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2-0.

Tây Ban Nha sau đó vượt qua Bồ Đào Nha ở bán kết rồi đánh bại Italy 4-0 trong trận chung kết. Chức vô địch giúp thế hệ của Xavi, Iniesta, Casillas và Alonso hoàn tất chuỗi ba danh hiệu lớn liên tiếp gồm EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012.

Tây Ban Nha vs Pháp Nations League 2021: Mbappe kết liễu La Roja

Trận chung kết UEFA Nations League 2021 tại Milan mở ra chương mới của cặp đấu Pháp vs Tây Ban Nha. Đây cũng là lần đầu Mbappe đóng vai trò quyết định trong một chiến thắng trước La Roja ở cấp độ đội tuyển.

Sau hiệp một không có bàn thắng, Mikel Oyarzabal đưa Tây Ban Nha vượt lên ở phút 64. Chỉ hai phút sau, Karim Benzema thực hiện cú cứa lòng đẹp mắt, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Đến phút 80, Mbappe thoát xuống đối mặt Unai Simon rồi dứt điểm giúp Pháp dẫn 2-1. Bàn thắng được công nhận sau khi tổ trọng tài xác định Eric Garcia đã chủ động chơi bóng trước khi Mbappe nhận đường chuyền.

Pháp bảo vệ thành công lợi thế và giành chức vô địch Nations League đầu tiên. Đây cũng là lần gần nhất Les Bleus đánh bại Tây Ban Nha trước cuộc tái ngộ tại World Cup 2026.

Tây Ban Nha vs Pháp EURO 2024: Yamal mở màn cuộc lội ngược dòng

Bán kết EURO 2024 là trận đấu giúp Lamine Yamal bước lên sân khấu lớn. Pháp khởi đầu thuận lợi khi Randal Kolo Muani đánh đầu mở tỷ số ngay phút thứ chín từ đường chuyền của Mbappe.

Tây Ban Nha chỉ cần hơn 10 phút để đáp trả. Yamal nhận bóng ngoài vòng cấm rồi thực hiện cú cứa lòng đưa bóng chạm cột dọc đi vào lưới. Pha lập công giúp cầu thủ này trở thành người ghi bàn trẻ nhất lịch sử EURO.

Bốn phút sau, Dani Olmo xử lý trong vòng cấm rồi tung cú sút chạm Jules Kounde đi vào lưới. La Roja bảo vệ tỷ số 2-1, giành quyền vào chung kết và sau đó đăng quang sau chiến thắng trước Anh.

Trận đấu tại Munich ghi dấu lần đầu Yamal trực tiếp đánh bại thế hệ của Mbappe ở một vòng knock-out lớn. Hai năm sau, họ tiếp tục gặp nhau tại bán kết World Cup với vai trò những ngôi sao quan trọng nhất trên hàng công của hai đội.

Tây Ban Nha vs Pháp Nations League 2025: Chín bàn thắng và màn rượt đuổi nghẹt thở

Cuộc gặp gần nhất giữa hai đội diễn ra tại bán kết Nations League tháng 6/2025. Tây Ban Nha thắng 5-4 sau một trận đấu có tới chín bàn, cân bằng trận đấu nhiều bàn nhất trong lịch sử đối đầu Pháp vs Tây Ban Nha.

Nico Williams và Mikel Merino giúp La Roja dẫn 2-0 chỉ sau 25 phút. Sang hiệp hai, Yamal thực hiện thành công quả phạt đền, trước khi Pedri nâng tỷ số lên 4-0.

Mbappe rút ngắn cách biệt từ chấm 11m, nhưng Yamal nhanh chóng ghi bàn thứ hai để giúp Tây Ban Nha dẫn 5-1. Pháp không buông xuôi khi Rayan Cherki, bàn phản lưới của Daniel Vivian và Kolo Muani lần lượt đưa tỷ số về 5-4.

Les Bleus không còn đủ thời gian để hoàn tất màn ngược dòng. Tây Ban Nha giành vé vào chung kết, còn cuộc rượt đuổi tại Stuttgart cho thấy cả hai đội đều có khả năng trừng phạt đối thủ chỉ trong thời gian rất ngắn.

Pháp vs Tây Ban Nha: Ai mạnh hơn?

Xét tương quan trước trận bán kết World Cup 2026, khoảng cách giữa hai đội rất nhỏ. Mô hình dự báo của Opta đặt khả năng Pháp thắng trong 90 phút ở mức 42,1%, Tây Ban Nha đạt 31,8%, còn khả năng trận đấu bước vào hiệp phụ là 26,1%.

Trên bảng xếp hạng FIFA được cập nhật ngày 11/6/2026, Tây Ban Nha đứng thứ hai thế giới, còn Pháp xếp ngay sau ở vị trí thứ ba. Thứ hạng này cho thấy trận bán kết tại Texas là cuộc đối đầu giữa hai đội thuộc nhóm mạnh nhất giải.

Pháp nguy hiểm ở khả năng chuyển trạng thái, tốc độ bứt phá và kỹ năng kết thúc của Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise hay Bradley Barcola. Chỉ một khoảng trống nhỏ phía sau hàng phòng ngự cũng có thể trở thành cơ hội để Les Bleus tạo khác biệt.

Tây Ban Nha lại dựa nhiều vào khả năng giữ bóng, pressing và luân chuyển vị trí. Rodri cùng Pedri giúp La Roja điều tiết khu trung tuyến, còn Yamal, Oyarzabal và các cầu thủ chạy cánh liên tục kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương.

Pháp nhỉnh hơn về tốc độ và khả năng kết liễu. Tây Ban Nha có lợi thế ở khả năng kiểm soát trận đấu, duy trì cự ly đội hình và hạn chế đối thủ tiếp cận khung thành.

Nhận định Pháp vs Tây Ban Nha: Mbappe đối đầu ký ức Yamal

Pháp tiến vào bán kết World Cup 2026 với thành tích toàn thắng cả sáu trận. Đội bóng của Didier Deschamps lần lượt vượt qua Senegal 3-1, Iraq 3-0 và Na Uy 4-1 ở vòng bảng, trước khi đánh bại Thụy Điển 3-0, Paraguay 1-0 và Morocco 2-0 tại các vòng knock-out.

Les Bleus đã ghi 16 bàn và chỉ nhận hai bàn thua. Đáng chú ý, hàng phòng ngự của Pháp giữ sạch lưới trong cả ba trận loại trực tiếp trước khi bước vào bán kết.

Mbappe tiếp tục là trung tâm trên hàng công với tám bàn thắng. Tiền đạo này bị đau nhẹ ở cổ chân sau trận tứ kết, nhưng chấn thương được đánh giá không nghiêm trọng. Mbappe cùng Dembele đã ghi tổng cộng 13 bàn tại giải, trở thành nguồn sức mạnh lớn nhất trong cách triển khai trực diện của Pháp.

Tây Ban Nha khởi đầu bằng trận hòa Cape Verde 0-0, sau đó lần lượt thắng Saudi Arabia 4-0 và Uruguay 1-0. Tại vòng knock-out, La Roja vượt qua Áo 3-0, Bồ Đào Nha 1-0 rồi đánh bại Bỉ 2-1 ở tứ kết.

Đội bóng của Luis de la Fuente mới nhận một bàn thua sau sáu trận. Trước Bỉ, Tây Ban Nha tung ra 17 cú dứt điểm và giành chiến thắng nhờ bàn quyết định của Mikel Merino ở phút 88.

Sự chắc chắn của La Roja có thể khiến Pháp không dễ tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng như các trận trước. Tây Ban Nha thường kéo đối thủ vào những khoảng thời gian phải chạy theo bóng, từ đó làm giảm tốc độ phản công và bào mòn thể lực.

Điểm nóng lớn nhất nằm ở khu trung tuyến. Rodri và Pedri cần kiểm soát được không gian trước hàng phòng ngự, đồng thời hạn chế các đường chuyền nhanh hướng tới Mbappe và Dembele.

Pháp có lợi thế nghỉ nhiều hơn một ngày và sở hữu nhiều cầu thủ có thể tạo ra bàn thắng từ những tình huống cá nhân. Tây Ban Nha lại có ký ức tích cực khi thắng Les Bleus ở hai cuộc đối đầu gần nhất, gồm bán kết EURO 2024 và Nations League 2025.

Nếu tính năm lần gặp gần nhất trước bán kết World Cup 2026, Tây Ban Nha thắng ba trận, còn Pháp giành hai chiến thắng. Cán cân này cân bằng hơn so với thống kê La Roja thắng bốn trong năm trận như một số dữ liệu trước trận đã nêu.

Dự đoán số bàn thắng Pháp vs Tây Ban Nha

Trong năm trận gần nhất, Pháp ghi 13 bàn, đạt trung bình 2,6 bàn mỗi trận. Tây Ban Nha có 11 lần lập công, tương đương 2,2 bàn mỗi trận.

Khả năng phòng ngự của hai đội còn đáng chú ý hơn. Pháp và Tây Ban Nha cùng chỉ nhận một bàn thua trong năm trận gần đây, đồng thời giữ sạch lưới ở bốn trận.

Tính chất của vòng bán kết có thể khiến hai đội ưu tiên sự an toàn trong giai đoạn đầu. Tây Ban Nha nhiều khả năng giữ bóng nhiều hơn, còn Pháp chờ thời điểm tăng tốc sau khi giành lại quyền kiểm soát.

Chất lượng của Mbappe, Dembele, Yamal và Oyarzabal khiến khả năng trận đấu không có bàn thắng tương đối thấp. Dù vậy, hai hàng phòng ngự đủ chắc chắn để hạn chế một màn rượt đuổi quá cởi mở như tại Nations League 2025.

Dự đoán: Trận đấu có khoảng 2–3 bàn.

Tình hình lực lượng Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp cần theo dõi tình trạng cổ chân của Mbappe, dù tiền đạo đội trưởng đã xác nhận vấn đề không quá nghiêm trọng. Aurelien Tchouameni không thể góp mặt do chấn thương háng, buộc Deschamps phải điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa.

Tây Ban Nha đón Nico Williams trở lại sau chấn thương. Yeremy Pino chưa hồi phục và nhiều khả năng tiếp tục vắng mặt.

Việc thiếu Tchouameni có thể ảnh hưởng đến khả năng thu hồi bóng của Pháp. Manu Kone và Adrien Rabiot vì thế phải đảm nhận khối lượng phòng ngự lớn hơn khi đối đầu Rodri, Pedri cùng Dani Olmo.

Phong độ và lịch sử đối đầu Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp toàn thắng năm trận gần nhất, ghi 13 bàn và chỉ nhận một bàn thua. Tây Ban Nha cũng thắng cả năm trận gần đây với 11 bàn thắng và một lần để thủng lưới.

Xét toàn bộ lịch sử đối đầu, Tây Ban Nha dẫn trước với 18 chiến thắng, Pháp có 13 trận thắng và hai đội hòa nhau bảy lần. La Roja cũng thắng ba trong năm cuộc chạm trán gần nhất.

Dù vậy, Pháp lại nắm lợi thế tại World Cup. Cuộc gặp duy nhất trước đây giữa hai đội ở giải đấu này kết thúc với chiến thắng 3-1 dành cho Les Bleus vào năm 2006.

Đội hình dự kiến Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Manu Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Desire Doue; Mbappe.

Tây Ban Nha (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal, Alex Baena.

Thống kê đáng chú ý trước trận Pháp vs Tây Ban Nha

Đây mới là lần thứ hai Pháp và Tây Ban Nha gặp nhau tại World Cup. Lần đầu diễn ra ở vòng 1/8 năm 2006, khi Les Bleus thắng ngược 3-1 và sau đó tiến vào chung kết.

Pháp góp mặt ở bán kết World Cup lần thứ ba liên tiếp sau các năm 2018 và 2022. Nếu vượt qua Tây Ban Nha, Les Bleus sẽ có ba lần liên tiếp vào chung kết, thành tích chưa đội tuyển châu Âu nào đạt được kể từ Tây Đức trong giai đoạn 1982–1990.

Dưới thời Didier Deschamps, Pháp đã vào bán kết ở năm trong bảy giải đấu lớn. Hai lần Les Bleus không tiến đến vòng này là World Cup 2014 và EURO 2020.

Pháp góp mặt ở bốn trong bảy trận chung kết World Cup gần nhất, gồm các năm 1998, 2006, 2018 và 2022. Les Bleus giành chức vô địch vào năm 1998 và 2018.

Mbappe và Dembele đã ghi tổng cộng 13 bàn tại World Cup 2026. Đây là bộ đôi đầu tiên của cùng một đội tuyển đều có ít nhất năm bàn tại một kỳ World Cup kể từ Ronaldo và Rivaldo của Brazil năm 2002.

Tây Ban Nha mới nhận một bàn thua sau sáu trận tại World Cup 2026. Khả năng giữ bóng cùng cấu trúc phòng ngự ổn định giúp La Roja trở thành một trong những đội khó bị xuyên thủng nhất giải.

Hai cuộc đối đầu gần nhất giữa Pháp và Tây Ban Nha xuất hiện tổng cộng 12 bàn. La Roja thắng 2-1 tại EURO 2024 và 5-4 tại Nations League 2025.

Pháp vs Tây Ban Nha tại World Cup 2026: Mbappe và Yamal viết chương mới

Hơn một thế kỷ sau cuộc gặp đầu tiên, Pháp vs Tây Ban Nha tiếp tục mở ra một chương mới tại bán kết World Cup 2026. Lịch sử toàn bộ các trận đấu nghiêng về La Roja, nhưng ký ức World Cup lại đứng về phía Les Bleus.

Pháp từng có Platini đưa đội tuyển vượt qua Tây Ban Nha trong trận chung kết EURO 1984. Zidane cùng Ribery tạo ra màn ngược dòng tại World Cup 2006, còn Mbappe ghi bàn quyết định trong trận chung kết Nations League 2021.

Tây Ban Nha cũng sở hữu những dấu mốc riêng. Xabi Alonso phá dớp tại EURO 2012, Yamal mở màn cuộc lội ngược dòng ở bán kết EURO 2024 rồi ghi cú đúp trong chiến thắng 5-4 tại Nations League 2025.

Mbappe và Yamal giờ đây trở thành tâm điểm của cuộc gặp lớn nhất giữa hai đội trong nhiều năm. Một người mang theo hy vọng đưa Pháp vào chung kết World Cup lần thứ ba liên tiếp. Người còn lại muốn giúp Tây Ban Nha lần đầu trở lại trận tranh chức vô địch thế giới kể từ năm 2010.

Dự đoán tỷ số Pháp vs Tây Ban Nha

Tây Ban Nha nhiều khả năng kiểm soát bóng tốt hơn và gây khó khăn cho Pháp bằng khả năng pressing. La Roja cũng có lợi thế tâm lý sau hai chiến thắng liên tiếp trước Les Bleus.

Pháp lại sở hữu hàng công có tính sát thương cao hơn, đặc biệt khi Mbappe và Dembele được trao khoảng trống. Khả năng phòng ngự ổn định cùng chất lượng của các phương án dự bị cũng giúp đội bóng của Deschamps duy trì sức mạnh đến cuối trận.

Trận bán kết có thể được quyết định bởi một pha chuyển trạng thái hoặc khoảnh khắc xử lý cá nhân. Với tốc độ và khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn, Pháp có nhiều cơ sở giành vé vào chung kết sau một trận đấu chặt chẽ.

Dự đoán tỷ số: Pháp 2-1 Tây Ban Nha.