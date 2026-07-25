Thể thao 360 Lịch sử 4 trận đối đầu Bromley vs Crystal Palace: Bamford từng lập hat-trick, Cheek chờ viết lại ký ức Lịch sử đối đầu Bromley vs Crystal Palace nghiêng về “Đại bàng” với ba chiến thắng sau bốn trận được thống kê. Dù vậy, đội chủ sân Hayes Lane từng một lần đánh bại đối thủ cùng khu vực London và có cơ sở để chờ đợi thêm một màn trình diễn quyết liệt.

Bromley vs Crystal Palace tái hiện cuộc đấu giữa hai đại diện London

Bromley tiếp đón Crystal Palace lúc 21h00 ngày 25/7/2026 theo giờ Việt Nam trên sân Hayes Lane. Đây là trận giao hữu giúp hai đội chuẩn bị cho mùa giải mới, nhưng sự chênh lệch về vị thế khiến Crystal Palace được đánh giá cao hơn rõ rệt.

Trong bốn cuộc đối đầu thuộc chuỗi thống kê được cung cấp, Crystal Palace thắng ba trận, còn Bromley có một chiến thắng. “Đại bàng” ghi tổng cộng chín bàn và chỉ nhận hai bàn thua.

Cán cân quá khứ nghiêng về đội bóng đang chơi tại Ngoại hạng Anh, nhưng Bromley không hoàn toàn lép vế. Chiến thắng 1-0 trước một đội hình Crystal Palace XI cho thấy đội chủ sân Hayes Lane vẫn có thể tạo bất ngờ khi duy trì được cự ly phòng ngự và tận dụng tốt cơ hội.

Crystal Palace bước vào màn tái đấu với tinh thần tích cực sau hai chiến thắng liên tiếp. Quan trọng hơn, đội bóng này đã có suất tham dự đấu trường châu Âu mùa tới, qua đó tiếp tục cho thấy bước tiến đáng chú ý so với vị thế của một đội bóng tầm trung trước đây.

Bromley vs Crystal Palace năm 2009: Đại bàng thắng tối thiểu

Cuộc đối đầu đầu tiên trong chuỗi thống kê diễn ra ngày 30/7/2009 tại sân The Courage Stadium, tên gọi trước đây gắn với sân nhà của Bromley.

Crystal Palace khi ấy giành chiến thắng 1-0. Trận đấu không xuất hiện nhiều bàn thắng, nhưng kết quả đủ giúp đội khách khởi đầu lịch sử đối đầu bằng một thắng lợi.

Đây là giai đoạn hai đội có khoảng cách lớn về cấp độ thi đấu. Crystal Palace đang chuẩn bị cho mùa giải tại Championship, còn Bromley vẫn hoạt động ở hệ thống bóng đá ngoài chuyên nghiệp.

Dù chỉ thắng với cách biệt một bàn, Crystal Palace vẫn kiểm soát được kết quả và không để đội chủ nhà tìm được bàn gỡ.

Bromley vs Crystal Palace năm 2015: Patrick Bamford hoàn tất hat-trick trong hiệp một

Màn chạm trán đáng nhớ nhất giữa hai đội diễn ra ngày 30/7/2015. Crystal Palace tạo ra một thế trận áp đảo và đánh bại Bromley với tỷ số 6-0.

Sullay Kaikai mở tỷ số ngay phút thứ hai sau đường chuyền của Wilfried Zaha. Patrick Bamford sau đó trở thành nhân vật nổi bật nhất khi ghi ba bàn chỉ trong khoảng 14 phút, hoàn tất hat-trick ngay trước khi trận đấu bước qua phút 20.

Bàn đầu tiên của Bamford đến từ tình huống phối hợp với Kaikai. Tiền đạo được mượn từ Chelsea tiếp tục ghi bàn trong pha đối mặt trước khi hoàn tất cú hat-trick bằng tình huống dứt điểm cận thành sau đường chuyền của Christian Scales.

Dwight Gayle nâng tỷ số lên 5-0 trước giờ nghỉ. Sang hiệp hai, Zaha tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Bromley để khép lại chiến thắng sáu bàn cho đội khách.

Trận thua này cho thấy vấn đề của Bromley khi phải đối mặt với đối thủ có tốc độ luân chuyển bóng cao. Hàng thủ đội chủ nhà liên tục bị kéo giãn, còn khoảng trống giữa các tuyến bị Palace khai thác bằng những pha phối hợp nhanh.

Đây vẫn là chiến thắng đậm nhất trong bốn cuộc đối đầu được thống kê giữa hai đội.

Bromley vs Crystal Palace năm 2016: Kaikai lập cú đúp, Ajakaiye ghi bàn danh dự

Hai đội tái đấu tại Hayes Lane ngày 2/8/2016. Crystal Palace tiếp tục giành chiến thắng, nhưng Bromley đã tạo ra nhiều khó khăn hơn so với thất bại 0-6 một năm trước.

Sau giai đoạn nhập cuộc tương đối cân bằng, Palace vượt lên ở phút 19. Luke Croll đưa bóng vào vòng cấm, Jonny Williams làm tường để Sullay Kaikai dứt điểm cận thành mở tỷ số.

Đến phút 31, Kaikai ghi bàn thứ hai. Cầu thủ chạy cánh của Palace thực hiện cú đá đưa bóng chạm cột rồi đi vào lưới, giúp đội khách dẫn 2-0 trước giờ nghỉ.

Bromley không buông xuôi trong hiệp hai. Daniel Ajakaiye ghi bàn rút ngắn tỷ số ở khoảng phút 84, khiến những phút cuối trở nên căng thẳng hơn.

Dù không thể tìm được bàn gỡ, Bromley đã tránh được một thất bại đậm và buộc đối thủ Ngoại hạng Anh phải duy trì sự tập trung đến hết trận.

Bromley vs Crystal Palace năm 2019: Chủ nhà tạo bất ngờ tại Hayes Lane

Chiến thắng duy nhất của Bromley trong chuỗi bốn trận xuất hiện ngày 20/7/2019. Đội chủ sân Hayes Lane đánh bại một đội hình Crystal Palace XI với tỷ số 1-0.

Khác với hai trận thua trước đó, Bromley duy trì được hệ thống phòng ngự chặt chẽ và không để các cầu thủ trẻ của Palace tạo ra bàn thắng.

Đội chủ nhà tận dụng tốt cơ hội hiếm hoi để tạo nên kết quả đáng chú ý. Chiến thắng này mang nhiều ý nghĩa về tinh thần, bởi Bromley đã chứng minh khoảng cách cấp độ không phải lúc nào cũng quyết định hoàn toàn kết quả của một trận giao hữu.

Kết quả 1-0 cũng là trận giữ sạch lưới đầu tiên của Bromley trước một đội hình đại diện Crystal Palace trong chuỗi đối đầu được sử dụng.

Lịch sử đối đầu Bromley vs Crystal Palace nghiêng về Đại bàng

Sau bốn cuộc gặp được thống kê, Crystal Palace giành ba chiến thắng và Bromley thắng một trận. Hai đội chưa có trận hòa.

Crystal Palace ghi chín bàn, trong đó sáu bàn xuất hiện ở chiến thắng năm 2015. Bromley chỉ ghi hai bàn, gồm pha lập công của Daniel Ajakaiye năm 2016 và bàn thắng quyết định trong chiến thắng 1-0 năm 2019.

Kết quả cụ thể:

Ngày 30/7/2009: Bromley 0-1 Crystal Palace.

Ngày 30/7/2015: Bromley 0-6 Crystal Palace.

Ngày 2/8/2016: Bromley 1-2 Crystal Palace.

Ngày 20/7/2019: Bromley 1-0 Crystal Palace XI.

Số trận đối đầu không nhiều nên cán cân 3-1 chưa đủ tạo thành một xu hướng tuyệt đối. Tuy nhiên, chất lượng nhân sự và khả năng tấn công của Palace vẫn là khác biệt rõ nhất trong những lần hai đội gặp nhau.

Nhận định Bromley vs Crystal Palace: Chủ nhà khó ngăn sức mạnh Đại bàng

Bromley bước vào trận giao hữu với tâm thế của một đội hạng dưới muốn tạo bất ngờ trước đối thủ cùng khu vực London.

Điểm mạnh của đội chủ nhà nằm ở nền tảng thể lực, khả năng pressing quyết liệt và những tình huống cố định. Khi giữ được đội hình ở cự ly hợp lý, Bromley có thể hạn chế khoảng trống và buộc đối phương phải đưa bóng ra hai biên.

Dù vậy, phong độ gần đây của Bromley không thực sự tích cực. Đội chủ nhà trải qua hai trận tiền mùa giải đáng thất vọng, đặc biệt khi để thủng lưới tổng cộng tám lần.

Hàng phòng ngự Bromley dễ gặp vấn đề khi đối phương tăng tốc hoặc liên tục thay đổi hướng tấn công. Nếu không thoát được lớp pressing đầu tiên, họ có thể phải sử dụng nhiều đường chuyền dài và nhanh chóng trao lại quyền kiểm soát bóng.

Crystal Palace lại bước vào trận đấu sau hai chiến thắng liên tiếp. “Đại bàng” đang có sự tự tin cao và sở hữu chiều sâu lực lượng vượt trội so với đối thủ.

Đội khách nhiều khả năng kiểm soát khu trung tuyến, đẩy Daniel Muñoz và Tyrick Mitchell lên cao rồi liên tục đưa bóng vào khu vực trước khung thành Bromley.

Đây cũng là cơ hội để ban huấn luyện Palace kết hợp những trụ cột với các cầu thủ trẻ. Ngay cả khi thay đổi nhiều vị trí, đại diện Ngoại hạng Anh vẫn có đủ chất lượng để duy trì sức ép trong phần lớn thời gian.

Mateta có thể xuyên thủng hàng thủ Bromley?

Jean-Philippe Mateta là điểm đến quan trọng trên hàng công Crystal Palace. Khả năng tranh chấp, làm tường và hoạt động trong vòng cấm của tiền đạo này có thể khiến các trung vệ Bromley phải lùi sâu.

Nếu Ismaila Sarr và Matheus França thường xuyên di chuyển vào khoảng trống giữa trung vệ với hậu vệ biên, cấu trúc phòng ngự của đội chủ nhà có nguy cơ bị kéo giãn.

Bromley có thể bố trí số đông cầu thủ quanh vòng cấm, nhưng phương án này sẽ tạo điều kiện để Palace kiểm soát bóng và thực hiện nhiều pha tấn công liên tiếp.

Cơ hội của đội chủ nhà chủ yếu đến từ bóng dài hướng về Michael Cheek, các tình huống phản công nhanh hoặc những quả đá phạt.

Dự đoán bàn thắng Bromley vs Crystal Palace

Bromley không ghi bàn tốt trong hai trận gần nhất nhưng đã để thủng lưới tổng cộng tám lần. Khả năng phòng ngự của đội chủ nhà chưa đạt sự ổn định cần thiết trước trận gặp một đối thủ có tốc độ và chất lượng kỹ thuật cao hơn.

Crystal Palace ghi sáu bàn trong 180 phút vừa qua, trung bình một bàn sau mỗi 30 phút. Hiệu suất này cho thấy hàng công của đội khách đang duy trì trạng thái tích cực.

Trong lịch sử đối đầu, Palace từng ghi sáu bàn vào lưới Bromley trong một trận giao hữu. Với sự chênh lệch hiện tại, đội khách tiếp tục có cơ sở tạo ra chiến thắng cách biệt.

Bromley khó tìm được bàn thắng nếu Palace duy trì sự tập trung ở hàng thủ.

Dự đoán: Trận đấu có 4 bàn.

Dự đoán phạt góc Bromley vs Crystal Palace

Trong năm trận gần nhất, Bromley được hưởng trung bình khoảng 4,2 quả phạt góc mỗi trận và để đối phương thực hiện khoảng 5,8 quả.

Đội chủ nhà có thể kiếm góc từ những đường chuyền dài, bóng cố định hoặc các pha phản công qua hai biên. Tuy nhiên, số cơ hội tiếp cận vòng cấm của Bromley khó ở mức cao.

Crystal Palace đạt trung bình khoảng 6,8 quả phạt góc trong năm lần ra sân gần nhất và chỉ phải chịu khoảng 3,9 quả.

Với khả năng kiểm soát bóng cùng những pha lên bóng liên tục từ hai hành lang, phần lớn số phạt góc nhiều khả năng thuộc về đội khách.

Dự đoán: 10 quả phạt góc.

Dự đoán thẻ phạt Bromley vs Crystal Palace

Bromley nhận trung bình khoảng 1,8 thẻ vàng mỗi trận trong những trận giao hữu gần đây. Việc phải phòng ngự trong thời gian dài có thể khiến đội chủ nhà sử dụng một số pha phạm lỗi chiến thuật.

Crystal Palace chỉ nhận trung bình khoảng 1,2 thẻ vàng mỗi trận nhờ khả năng kiểm soát bóng và chủ động về thế trận.

Tính chất giao hữu khiến hai đội không cần đẩy cường độ va chạm lên quá cao. Ban huấn luyện cũng sẽ ưu tiên bảo vệ thể lực và tránh chấn thương.

Dự đoán: Không quá 3 thẻ vàng.

Tình hình lực lượng Bromley vs Crystal Palace

Bromley: Không có cầu thủ nào vắng mặt.

Crystal Palace: Có đầy đủ nhân sự.

Đội hình dự kiến Bromley vs Crystal Palace

Bromley: Smith; Reynolds, Thompson, Webster, Dennis; Charles, Arthurs; Miller, Congreve, Grant; Cheek.

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Muñoz, Wharton, Hughes, Mitchell; França, Sarr; Mateta.

Phong độ và lịch sử đối đầu Bromley vs Crystal Palace

Bromley thắng một, hòa một và thua ba trong năm trận gần nhất. Đội chủ nhà ghi bốn bàn nhưng để thủng lưới 11 lần.

Crystal Palace thắng hai, hòa một và thua hai trong năm trận vừa qua. “Đại bàng” ghi chín bàn và nhận tám bàn thua.

Xét bốn trận đối đầu được thống kê, Crystal Palace thắng ba và Bromley thắng một. Palace ghi chín bàn, còn Bromley có hai pha lập công.

Thống kê đáng chú ý Bromley vs Crystal Palace

Crystal Palace thắng ba trong bốn cuộc đối đầu được thống kê.

Palace giữ sạch lưới trong ba lần gặp Bromley.

Patrick Bamford là cầu thủ duy nhất từng lập hat-trick trong cặp đấu này.

Sullay Kaikai ghi ba bàn trong hai lần đối đầu liên tiếp vào năm 2015 và 2016.

Bromley từng thua Crystal Palace 0-6 nhưng sau đó chỉ nhận thất bại 1-2 ở lần tái đấu kế tiếp.

Chiến thắng duy nhất của Bromley có tỷ số 1-0 trước Crystal Palace XI.

Bromley để thủng lưới 11 bàn trong năm trận gần nhất.

Crystal Palace ghi sáu bàn trong hai lần ra sân vừa qua.

Bromley vs Crystal Palace: Đại bàng có tái hiện chiến thắng năm 2015?

Quá khứ từng chứng kiến Crystal Palace tạo ra chiến thắng sáu bàn ngay tại sân của Bromley. Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng có ký ức tích cực từ lần đánh bại Palace XI với tỷ số 1-0.

Bromley cần tái hiện khả năng phòng ngự tập trung ở chiến thắng đó nếu muốn tránh một trận đấu khó khăn. Việc để đội hình bị kéo giãn quá sớm có thể khiến họ chịu sức ép liên tục.

Crystal Palace vượt trội về tốc độ, kỹ thuật và chiều sâu đội hình. Phong độ tấn công tích cực cũng giúp đội khách có cơ sở hướng đến một chiến thắng thuyết phục.

Dự đoán tỷ số Bromley vs Crystal Palace

Bromley có lợi thế sân nhà cùng tinh thần quyết tâm trong cuộc đối đầu với đối thủ cùng khu vực. Những tình huống cố định có thể giúp họ tạo ra một vài cơ hội.

Dù vậy, phong độ phòng ngự không tốt khiến đội chủ nhà khó đứng vững trước sức ép kéo dài. Crystal Palace đủ khả năng kiểm soát thế trận và liên tục tạo cơ hội từ hai biên.

Nếu tận dụng tốt những khoảng trống xuất hiện quanh vòng cấm, “Đại bàng” có thể tạo ra cách biệt ngay trong hiệp một trước khi tiếp tục gia tăng tỷ số sau giờ nghỉ.

Dự đoán tỷ số: Bromley 0-4 Crystal Palace.