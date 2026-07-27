Thể thao 360 Lịch sử 5 trận đối đầu Indonesia vs Campuchia: Garuda toàn thắng, chờ nối dài ưu thế tại AFF Cup 2026 Lịch sử đối đầu Indonesia vs Campuchia nghiêng hoàn toàn về đội bóng xứ vạn đảo khi Garuda toàn thắng cả 5 lần chạm trán gần nhất. Với lực lượng và phong độ vượt trội, Indonesia tiếp tục được kỳ vọng giành kết quả thuận lợi tại ASEAN Cup 2026.

Indonesia vs Campuchia gặp nhau trong trận đấu quan trọng tại bảng A

Indonesia và Campuchia bước vào cuộc đối đầu tại bảng A ASEAN Cup 2026 với những mục tiêu khác nhau. Campuchia cần nhanh chóng giành điểm sau thất bại 1-2 trước Singapore ở lượt trận mở màn, còn Indonesia hướng tới một chiến thắng để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Đội bóng xứ vạn đảo được xem là một trong những ứng viên hàng đầu của bảng đấu. Ba điểm trước Campuchia sẽ giúp Indonesia có bước khởi đầu thuận lợi trước khi bước vào những màn so tài được dự báo khó khăn hơn với Việt Nam và Singapore.

Indonesia đang duy trì phong độ tích cực dưới sự dẫn dắt của HLV John Herdman. Trong 5 trận gần nhất, Garuda giành 4 chiến thắng, lần lượt vượt qua St. Kitts & Nevis 4-0, Oman 3-0 và Mozambique 1-0, đồng thời chỉ nhận một thất bại sát nút trước Bulgaria.

Sự chắc chắn của hàng phòng ngự là nền tảng quan trọng trong chuỗi kết quả này. Bộ ba Jordi Amat, Justin Hubner và Rizky Ridho giúp Indonesia duy trì cự ly đội hình ổn định, hỗ trợ tốt cho quá trình triển khai bóng từ phần sân nhà.

Ở tuyến giữa, Thom Haye, Marc Klok, Ivar Jenner và Marselino Ferdinan mang đến sự cân bằng giữa khả năng tranh chấp, kiểm soát bóng và sáng tạo. Phía trên, Ragnar Oratmangoen, Egy Maulana Vikri cùng những gương mặt mới như Mitchell Baker giúp Indonesia có thêm nhiều phương án tiếp cận khung thành.

Campuchia cũng có những thay đổi tích cực dưới thời HLV Koji Gyotoku. Sự xuất hiện của Yudai Ogawa, Iago Bento, Hikaru Mizuno và Abdel Kader Coulibaly giúp đội bóng xứ Angkor cải thiện đáng kể chất lượng đội hình.

Hai chiến thắng 4-0 trước Bhutan và 2-0 trước Hong Kong trong loạt giao hữu tháng 6 cho thấy Campuchia có khả năng tạo sức ép khi gặp những đối thủ vừa tầm. Tuy nhiên, thất bại 1-2 trước Singapore tiếp tục bộc lộ hạn chế ở hàng phòng ngự, đặc biệt trong những thời điểm quyết định.

Trước một Indonesia sở hữu tốc độ, thể lực và khả năng gây sức ép tốt, Campuchia có thể gặp nhiều khó khăn khi triển khai bóng từ tuyến dưới. Nếu không giữ được cự ly giữa các tuyến, đội bóng của HLV Koji Gyotoku dễ bị cuốn vào thế trận do đối phương kiểm soát.

Lịch sử 5 trận đối đầu Indonesia vs Campuchia: Garuda giữ ưu thế tuyệt đối

Indonesia toàn thắng Campuchia trong cả 5 lần gặp nhau gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy sự vượt trội của Garuda về chất lượng đội hình, khả năng kiểm soát trận đấu và hiệu quả trong những thời điểm quyết định.

Nguồn dữ liệu được cung cấp chưa kèm ngày thi đấu, tỷ số và diễn biến cụ thể của từng trận. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để tách riêng và tái hiện đầy đủ cả 5 cuộc đối đầu.

Dù thiếu thông tin chi tiết về từng lần chạm trán, thành tích toàn thắng vẫn là dữ kiện quan trọng trước màn tái đấu tại ASEAN Cup 2026. Indonesia bước vào trận đấu với sự tự tin lớn, còn Campuchia phải tìm cách phá vỡ chuỗi kết quả bất lợi kéo dài.

Ưu thế của Indonesia không chỉ đến từ lịch sử đối đầu. Garuda hiện sở hữu lực lượng có chiều sâu hơn, nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm quốc tế và phong độ ổn định hơn trong giai đoạn chuẩn bị cho giải đấu.

Campuchia đã có sự tiến bộ nhờ nhóm cầu thủ nhập tịch, nhưng vẫn cần cải thiện khả năng duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu. Trước một đối thủ thường xuyên gây sức ép với cường độ cao, chỉ một sai lầm ở khu vực phòng ngự cũng có thể khiến đội bóng xứ Angkor phải trả giá.

Nhận định Indonesia vs Campuchia: Garuda chiếm ưu thế về lực lượng

Indonesia được đánh giá cao hơn nhờ sở hữu chất lượng đội hình đồng đều ở cả ba tuyến. Những cầu thủ như Jordi Amat, Justin Hubner, Thom Haye, Marc Klok, Marselino Ferdinan và Ragnar Oratmangoen mang đến kinh nghiệm cùng khả năng tạo khác biệt.

HLV John Herdman có thể yêu cầu các học trò đẩy cao đội hình ngay từ đầu, gây sức ép lên quá trình triển khai bóng của Campuchia. Khả năng pressing của Indonesia có thể khiến đối thủ phải sử dụng nhiều đường chuyền dài và khó duy trì quyền kiểm soát.

Thom Haye cùng Marc Klok giữ vai trò quan trọng trong việc điều tiết nhịp độ. Khi hai tiền vệ này kiểm soát được khu vực trung tuyến, Marselino Ferdinan sẽ có thêm khoảng trống để di chuyển giữa hàng tiền vệ và hàng phòng ngự Campuchia.

Ragnar Oratmangoen là điểm đến đáng chú ý trên hàng công nhờ khả năng hoạt động rộng và liên kết với các vệ tinh. Egy Maulana Vikri cũng có thể khai thác khoảng trống ở hai hành lang bằng những pha di chuyển tốc độ.

Campuchia nhiều khả năng lựa chọn cách nhập cuộc thận trọng. Yudai Ogawa, Iago Bento và Alisher Mirzaev cần hỗ trợ hàng phòng ngự, đồng thời tìm kiếm cơ hội đưa bóng nhanh lên phía trên cho Sieng Chanthea, Abdel Kader Coulibaly và Sa Ty.

Khả năng phản công là phương án đáng chú ý của đội bóng xứ Angkor. Nếu Indonesia dâng đội hình quá cao, Campuchia có thể tận dụng tốc độ của các cầu thủ phía trên để tạo ra một số tình huống nguy hiểm.

Tuy nhiên, Campuchia sẽ phải đối mặt sức ép lớn trong phần lớn thời gian. Trận thua Singapore cho thấy đội bóng này vẫn gặp khó khi phải bảo vệ lợi thế hoặc duy trì sự tập trung ở giai đoạn cuối trận.

Indonesia có nhiều cơ sở để kiểm soát thế trận và tạo ra số cơ hội vượt trội. Campuchia có thể ghi bàn nếu tận dụng tốt các pha chuyển trạng thái, nhưng cơ hội giành điểm vẫn không được đánh giá cao.

Dự đoán số bàn thắng Indonesia vs Campuchia

Indonesia ghi 9 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần trong 5 trận gần nhất, đạt trung bình 1,8 bàn mỗi trận. Garuda giữ sạch lưới ở 4 trong 5 lần ra sân thuộc chuỗi thống kê này.

Hàng công Indonesia từng ghi 4 bàn trước St. Kitts & Nevis và 3 bàn trước Oman. Khả năng tạo sức ép liên tục giúp đội bóng của HLV John Herdman có thể gia tăng cách biệt khi sớm giành quyền kiểm soát.

Tổng cộng 5 trận gần nhất của Indonesia xuất hiện 11 bàn, đạt trung bình 2,2 bàn mỗi trận. Số liệu không quá cao do hàng phòng ngự Garuda đang vận hành chắc chắn và ít để đối phương tạo ra cơ hội rõ rệt.

Campuchia ghi 8 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 1,6 bàn mỗi trận. Tuy nhiên, phần lớn các pha lập công xuất hiện trong hai chiến thắng trước Bhutan và Hong Kong.

Hàng thủ đội bóng xứ Angkor nhận 6 bàn thua trong cùng giai đoạn. Trận thua 1-2 trước Singapore cho thấy Campuchia vẫn có thể ghi bàn, nhưng dễ mất điểm khi không duy trì được sự tập trung trong các tình huống quyết định.

Các trận gần nhất của Campuchia xuất hiện tổng cộng 14 bàn, tương đương trung bình 2,8 bàn mỗi trận. Với sức tấn công của Indonesia và những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự Campuchia, cuộc đối đầu có khả năng xuất hiện ít nhất 3 pha lập công.

Nếu Indonesia sớm mở tỷ số, Campuchia sẽ phải đẩy đội hình cao hơn để tìm bàn gỡ. Khi đó, khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đội bóng xứ Angkor có thể tiếp tục bị khai thác.

Dự đoán tổng bàn thắng: Trên 2,5 bàn.

Dự đoán thẻ phạt Indonesia vs Campuchia

Indonesia thường nhận khoảng 1-3 thẻ vàng trong mỗi trận gần đây, với mức trung bình từ 1,6 đến 2 thẻ mỗi trận. Lối chơi gây sức ép với cường độ cao có thể khiến các cầu thủ Garuda phải phạm lỗi chiến thuật khi đối phương vượt qua lớp pressing đầu tiên.

Dù thi đấu quyết liệt, Indonesia hiếm khi để các tình huống tranh chấp vượt khỏi tầm kiểm soát. Kinh nghiệm của Jordi Amat, Thom Haye và Marc Klok giúp đội bóng duy trì sự cân bằng trong các pha va chạm.

Campuchia nhận trung bình khoảng một thẻ vàng mỗi trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội bóng của HLV Koji Gyotoku không có xu hướng sử dụng lối chơi quá rắn, nhưng có thể phải phạm lỗi nhiều hơn khi đối mặt những cầu thủ giàu tốc độ của Indonesia.

Trận Campuchia gặp Singapore chỉ có tổng cộng 2 thẻ vàng. Đây là cơ sở để kỳ vọng màn so tài với Indonesia không xuất hiện quá nhiều tình huống căng thẳng.

Tính chất quan trọng của trận đấu có thể khiến số pha tranh chấp tăng lên, nhất là tại khu vực giữa sân. Dù vậy, tổng số thẻ nhiều khả năng vẫn được giữ ở mức vừa phải.

Dự đoán tổng thẻ phạt: Dưới 4,5 thẻ.

Tình hình lực lượng Indonesia vs Campuchia

Indonesia không có sự phục vụ của Mauro Zijlstra vì chấn thương. Các trụ cột gồm Jordi Amat, Justin Hubner, Thom Haye, Marselino Ferdinan, Marc Klok, Ragnar Oratmangoen và Sandy Walsh đều sẵn sàng ra sân.

Việc giữ được phần lớn đội hình mạnh nhất giúp HLV John Herdman có nhiều lựa chọn về nhân sự và cách vận hành chiến thuật. Indonesia có thể chủ động thay đổi cách tiếp cận tùy theo diễn biến trên sân.

Campuchia vắng Taing Bunchhai và Nick Taylor vì chấn thương. Những cầu thủ quan trọng còn lại, bao gồm Yudai Ogawa, Iago Bento, Hikaru Mizuno, Sieng Chanthea và Abdel Kader Coulibaly, đều có thể góp mặt.

Phong độ và lịch sử đối đầu Indonesia vs Campuchia

Indonesia thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Garuda ghi 9 bàn, chỉ để thủng lưới 2 lần và có tới 4 trận giữ sạch lưới.

Sự ổn định của hàng phòng ngự giúp Indonesia duy trì lợi thế ngay cả khi hàng công không tạo ra quá nhiều cơ hội. Đây là nền tảng để đội bóng xứ vạn đảo hướng tới một hành trình dài tại ASEAN Cup 2026.

Campuchia thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần đây. Đội bóng xứ Angkor ghi 8 bàn nhưng cũng nhận 6 bàn thua.

Các kết quả tích cực trước Bhutan và Hong Kong giúp Campuchia có thêm sự tự tin. Tuy nhiên, thất bại trước Singapore cho thấy khoảng cách vẫn tồn tại khi họ gặp những đội bóng hàng đầu khu vực.

Lịch sử đối đầu nghiêng hoàn toàn về Indonesia. Garuda toàn thắng trong cả 5 lần gặp Campuchia gần nhất và tiếp tục được đánh giá cao hơn trước cuộc tái đấu tại bảng A.

Đội hình dự kiến Indonesia vs Campuchia

Indonesia nhiều khả năng sử dụng Nadeo Argawinata trong khung thành. Sandy Walsh, Jordi Amat, Justin Hubner và Shayne Pattynama tạo thành hàng phòng ngự phía trước thủ môn.

Thom Haye, Marc Klok và Ivar Jenner có thể đảm nhận khu vực giữa sân. Marselino Ferdinan, Ragnar Oratmangoen và Egy Maulana Vikri là ba lựa chọn đáng chú ý trên hàng công.

Campuchia dự kiến bố trí Hul Kimhuy bắt chính. Ouk Sovann, Hikaru Mizuno, Sophal Dimong và Phat Sokha chịu trách nhiệm bảo vệ khu vực phòng ngự.

Yudai Ogawa, Iago Bento và Alisher Mirzaev có thể xuất hiện ở tuyến giữa, phía trên là Sieng Chanthea, Abdel Kader Coulibaly và Sa Ty.

Đội hình dự kiến Indonesia: Nadeo Argawinata; Sandy Walsh, Jordi Amat, Justin Hubner, Shayne Pattynama; Thom Haye, Marc Klok, Ivar Jenner; Marselino Ferdinan, Ragnar Oratmangoen, Egy Maulana Vikri.

Đội hình dự kiến Campuchia: Hul Kimhuy; Ouk Sovann, Hikaru Mizuno, Sophal Dimong, Phat Sokha; Yudai Ogawa, Iago Bento, Alisher Mirzaev; Sieng Chanthea, Abdel Kader Coulibaly, Sa Ty.

Indonesia vs Campuchia tại ASEAN Cup 2026: Garuda chờ chiến thắng thứ sáu

Năm lần đối đầu gần nhất đều kết thúc với chiến thắng dành cho Indonesia. Thành tích tuyệt đối giúp Garuda có lợi thế lớn về tâm lý trước khi bước vào màn tái đấu tại ASEAN Cup 2026.

Indonesia hiện cũng sở hữu phong độ tốt hơn với 4 chiến thắng trong 5 lần ra sân gần đây. Hệ thống phòng ngự chắc chắn cùng tuyến giữa giàu khả năng kiểm soát giúp đội bóng của HLV John Herdman có nhiều phương án để áp đặt thế trận.

Campuchia đã tiến bộ nhờ sự góp mặt của nhóm cầu thủ nhập tịch. Đội bóng xứ Angkor có thể tạo ra một số tình huống nguy hiểm nếu tận dụng tốt các pha phản công và bóng cố định.

Dù vậy, hàng phòng ngự Campuchia sẽ phải duy trì sự tập trung cao trong suốt trận đấu. Nếu để Indonesia sớm mở tỷ số, đội bóng của HLV Koji Gyotoku có nguy cơ rơi vào thế phải dâng cao và để lộ thêm khoảng trống.

Với ưu thế về chất lượng đội hình, phong độ và lịch sử đối đầu, Indonesia có nhiều cơ sở để giành chiến thắng thứ sáu liên tiếp trước Campuchia.

Dự đoán tỷ số Indonesia vs Campuchia

Indonesia được dự báo kiểm soát phần lớn thời lượng bóng và tạo sức ép ngay từ khu vực giữa sân. Khả năng gây áp lực liên tục có thể khiến Campuchia mắc sai sót trong quá trình đưa bóng lên phía trên.

Campuchia vẫn có cơ hội tìm bàn thắng nhờ nhóm cầu thủ tấn công giàu tốc độ. Tuy nhiên, để giành điểm, đội bóng xứ Angkor cần cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự so với trận thua Singapore.

Nếu chơi đúng phong độ và tận dụng tốt cơ hội, Indonesia đủ khả năng tạo ra chiến thắng với cách biệt an toàn.

Dự đoán tỷ số: Indonesia 3-1 Campuchia.