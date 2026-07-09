Thể thao 360 Lịch sử 5 trận đối đầu Pháp vs Marrocco: Mbappe chờ tiếp bước ký ức 2022, Hakimi mở chương mới ở World Cup 2026 Lịch sử đối đầu Pháp vs Marrocco đang nghiêng về Les Bleus với thành tích bất bại trong 5 lần gặp nhau gần nhất, nhưng cuộc tái ngộ tại tứ kết World Cup 2026 hứa hẹn căng thẳng hơn nhiều khi Kylian Mbappe đối đầu dàn sao “Sư tử Atlas”.

Pháp vs Marrocco tái hiện cuộc đối đầu châu Âu - Bắc Phi tại World Cup 2026

Trước màn so tài giữa Pháp vs Marrocco ở tứ kết World Cup 2026, lịch sử đối đầu giữa hai đội một lần nữa được nhắc lại. Đây là cặp đấu không xa lạ với người hâm mộ, đặc biệt sau trận bán kết World Cup 2022 tại Qatar.

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Pháp thắng 3 và hòa 2. Les Bleus vì thế vẫn duy trì thành tích bất bại trước đại diện Bắc Phi, đồng thời nắm lợi thế rõ ràng về tâm lý trước cuộc tái đấu tại Mỹ.

Trận đấu đáng nhớ nhất giữa hai đội diễn ra ở bán kết World Cup 2022. Khi đó, Pháp đánh bại Marrocco 2-0 để giành vé vào chung kết, qua đó chặn đứng hành trình lịch sử của “Sư tử Atlas” tại Qatar.

Cuộc tái đấu tại World Cup 2026 diễn ra lúc 03h00 ngày 10/07 trên sân Gillette, Mỹ. Trận đấu thuộc vòng tứ kết và được trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV9.

Nếu quá khứ gọi tên Pháp, hiện tại lại mở ra một câu chuyện đáng chờ đợi hơn nhiều. Kylian Mbappe tiếp tục là tâm điểm trên hàng công Les Bleus, còn Marrocco bước vào trận đấu với niềm tin lớn sau hành trình ấn tượng từ World Cup 2022 đến World Cup 2026.

Pháp vs Marrocco World Cup 2022: Les Bleus chặn đứng giấc mơ của “Sư tử Atlas”

Cuộc chạm trán đáng nhớ nhất trong lịch sử đối đầu Pháp vs Marrocco diễn ra tại bán kết World Cup 2022. Đó là trận đấu Marrocco mang theo giấc mơ lớn của bóng đá châu Phi sau khi lần lượt tạo nên nhiều cột mốc lịch sử tại Qatar.

Trước trận bán kết, Marrocco là hiện tượng lớn nhất giải đấu. Lối chơi phòng ngự kỷ luật, tinh thần quả cảm và sự gắn kết tập thể giúp “Sư tử Atlas” trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên vào tới bán kết World Cup.

Tuy nhiên, Pháp đã cho thấy bản lĩnh của một nhà đương kim vô địch. Les Bleus thắng 2-0, giành vé vào chung kết và khép lại hành trình kỳ diệu của Marrocco trong sự tiếc nuối lớn.

Trận thắng này trở thành ký ức quan trọng trước màn tái đấu tại World Cup 2026. Với Pháp, đó là điểm tựa để tự tin. Với Marrocco, đó lại là món nợ cần trả trong một trận knock-out còn khắc nghiệt hơn.

Lịch sử đối đầu Pháp vs Marrocco: Les Bleus giữ mạch bất bại

Ngoài trận bán kết World Cup 2022, những lần gặp nhau trước đó cũng cho thấy Pháp thường biết cách duy trì lợi thế trước Marrocco. Trong 5 cuộc đối đầu gần nhất, đại diện châu Âu không thua, với 3 chiến thắng và 2 trận hòa.

Thành tích này giúp Les Bleus nắm ưu thế rõ ràng khi bước vào tứ kết World Cup 2026. Họ không chỉ mạnh hơn về lịch sử đối đầu, mà còn sở hữu kinh nghiệm dày dạn ở các trận đấu loại trực tiếp.

Dù vậy, Marrocco hiện không còn là đội bóng dễ bị khuất phục. Sau kỳ tích tại Qatar 2022, đại diện Bắc Phi tiếp tục cho thấy sự trưởng thành ở World Cup 2026 bằng lối chơi chắc chắn, tốc độ chuyển trạng thái tốt và bản lĩnh trong các trận đấu căng thẳng.

Vì thế, lịch sử có thể nghiêng về Pháp, nhưng cuộc tái đấu lần này không đơn giản là sự lặp lại của quá khứ. Marrocco đang có đủ nền tảng để biến trận tứ kết thành một màn so tài giàu sức ép cho Mbappe và các đồng đội.

Pháp vs Marrocco: Mbappe đối đầu bức tường Hakimi

Xét tương quan hiện tại, Pháp vẫn là đội được đánh giá cao hơn Marrocco. Theo Opta, Les Bleus có 61,7% cơ hội thắng trong 90 phút, Marrocco đạt 16,2%, còn khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ là 22,1%.

Bảng xếp hạng FIFA mới nhất cũng nghiêng về Pháp. Les Bleus đứng hạng 3 thế giới, cao hơn Marrocco, đội đang xếp hạng 7. Khoảng cách này phản ánh phần nào chiều sâu đội hình, kinh nghiệm và chất lượng ngôi sao của hai đội.

Pháp nhỉnh hơn nhờ tốc độ chuyển trạng thái, khả năng kiểm soát nhịp độ và sức công phá từ hàng công. Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise hay Bradley Barcola đều có thể tạo khác biệt chỉ bằng một pha xử lý.

Marrocco lại sở hữu bản sắc rất khó chịu. Hakimi, Amrabat, Brahim Diaz, Ounahi và El Khannouss giúp đại diện Bắc Phi có sự cân bằng giữa phòng ngự kỷ luật và phản công tốc độ.

Chiến thắng 3-0 trước Canada ở vòng trước cũng tiếp thêm sự hưng phấn lớn cho Marrocco. “Sư tử Atlas” không chỉ biết chịu trận, mà còn có khả năng trừng phạt đối thủ khi khoảng trống xuất hiện.

Nhận định Pháp vs Marrocco: Mbappe coi chừng cái bẫy của Hakimi

Pháp bước vào tứ kết World Cup 2026 với mục tiêu rất rõ ràng là giành vé vào bán kết lần thứ ba liên tiếp. Dưới thời HLV Didier Deschamps, Les Bleus vẫn là một trong những đội tuyển ổn định nhất ở sân chơi lớn nhất thế giới.

Hành trình của Pháp tại World Cup 2026 đang rất thuyết phục. Les Bleus toàn thắng 5 trận từ vòng bảng đến knock-out, ghi 14 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần. Những con số này cho thấy họ đang đạt độ cân bằng cao giữa tấn công và phòng ngự.

Trận thắng Paraguay ở vòng 1/8 không dễ dàng. Đối thủ chơi quyết liệt, nhiều lần kéo trận đấu vào thế giằng co và khiến Pháp phải kiên nhẫn chờ cơ hội. Tuy nhiên, quả phạt đền của Kylian Mbappe vẫn giúp Les Bleus vượt qua thời điểm khó khăn.

Điểm mạnh lớn nhất của Pháp nằm ở chiều sâu hàng công. Mbappe là ngòi nổ số một, Dembele mang đến khả năng xuyên phá, Olise tạo ra sự mềm mại ở khu vực giữa sân, còn Barcola có tốc độ để kéo giãn hàng thủ đối phương.

Desire Doue cũng đang nổi lên như một phương án chiến thuật đáng chú ý. Khả năng đi bóng trong phạm vi hẹp và tạo đột biến của cầu thủ này giúp Pháp có thêm lựa chọn khi trận đấu bị kéo vào thế bế tắc.

Với Deschamps, trận đấu này còn mang ý nghĩa đặc biệt. Nhà cầm quân từng vô địch World Cup 1998 trên cương vị đội trưởng sẽ có trận thứ 25 dẫn dắt tại sân chơi lớn nhất thế giới, cân bằng kỷ lục lâu đời của Helmut Schon.

Ở chiều ngược lại, Marrocco tiếp tục chứng minh thành công tại World Cup 2022 không phải hiện tượng nhất thời. Đại diện Bắc Phi bất bại 5 trận đầu tiên tại World Cup 2026, vượt qua Hà Lan trên chấm luân lưu rồi đánh bại Canada 3-0 đầy thuyết phục.

Azzedine Ounahi là điểm sáng lớn ở tuyến giữa Marrocco. Khả năng thoát pressing, giữ nhịp và đưa bóng lên phía trước của anh giúp “Sư tử Atlas” có thêm sự tự tin khi đối đầu những đội bóng mạnh.

Marrocco không phải đội luôn áp đảo đối thủ bằng sức ép tấn công liên tục. Họ nguy hiểm ở khả năng giữ cự ly đội hình, khóa không gian trung lộ và chờ thời điểm phản công qua những cầu thủ giàu tốc độ.

Dù vậy, Pháp vẫn là thử thách khắc nghiệt nhất với Marrocco. Les Bleus có chất lượng nhân sự vượt trội, kinh nghiệm knock-out dày hơn và nhiều ngôi sao đủ khả năng định đoạt trận đấu chỉ trong một khoảnh khắc.

Dự đoán số bàn thắng Pháp vs Marrocco

Trong 5 trận đã qua tại World Cup 2026, Pháp ghi 14 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần. Hiệu suất trung bình của Les Bleus đạt 2,8 bàn thắng mỗi trận, trong khi số bàn thua chỉ ở mức 0,4 bàn mỗi trận.

Tổng số bàn trong các trận của Pháp là 16 bàn, trung bình 3,2 bàn mỗi trận. Hàng công của đội bóng châu Âu đang duy trì sức sát thương rất cao, còn hàng thủ cũng cho thấy sự chắc chắn đáng kể.

Marrocco cũng có hiệu suất tốt trên hành trình vào tứ kết. Đại diện Bắc Phi ghi 10 bàn và nhận 4 bàn thua sau 5 trận, đạt trung bình 2 bàn thắng và 0,8 bàn thua mỗi trận.

Tổng số bàn trong các trận của Marrocco là 14, tương đương 2,8 bàn mỗi trận. Đáng chú ý, 5 lần đối đầu gần nhất giữa Pháp và Marrocco xuất hiện tổng cộng 17 bàn, trung bình 3,4 bàn mỗi trận.

Tuy nhiên, tính chất tứ kết có thể khiến Marrocco nhập cuộc thận trọng hơn. Pháp đủ khả năng kiểm soát thế trận, nhưng để thắng quá đậm trước hệ thống phòng ngự của “Sư tử Atlas” là nhiệm vụ không đơn giản.

Dự đoán: 3 bàn.

Tình hình lực lượng Pháp vs Marrocco

Pháp chưa có lực lượng tối ưu cho trận đấu này. Marcus Thuram gặp chấn thương bắp chân và nhiều khả năng không thể góp mặt. Aurelien Tchouameni bị đau nhẹ, khả năng ra sân vẫn còn bỏ ngỏ.

Nếu Tchouameni không đạt trạng thái tốt nhất, tuyến giữa của Pháp sẽ chịu ảnh hưởng đáng kể ở khả năng tranh chấp và đánh chặn từ xa. Đây là chi tiết đáng chú ý bởi Marrocco sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng thoát pressing tốt.

Marrocco có lực lượng mạnh nhất trước trận tứ kết. Đây là cơ sở quan trọng để “Sư tử Atlas” duy trì bộ khung quen thuộc, đặc biệt ở hàng thủ và tuyến giữa.

Phong độ và lịch sử đối đầu Pháp vs Marrocco

Pháp đang có phong độ rất cao với 5 chiến thắng trong 5 trận gần nhất tại World Cup 2026. Les Bleus ghi 14 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần, đồng thời giữ sạch lưới ở 3 trong 5 trận.

Marrocco cũng đang duy trì mạch bất bại. Trong 5 trận gần nhất, đại diện Bắc Phi thắng 3 và hòa 2 nếu chỉ tính thời gian thi đấu chính thức, ghi 10 bàn và nhận 4 bàn thua.

Lịch sử đối đầu vẫn nghiêng về Pháp. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Les Bleus thắng 3 và hòa 2. Marrocco chưa từng đánh bại Pháp trong chuỗi trận này.

Đội hình dự kiến Pháp vs Marrocco

Pháp nhiều khả năng tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với Mike Maignan trong khung thành. Hàng thủ gồm Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba và Theo Hernandez. Tuyến giữa có Aurelien Tchouameni đá cặp Adrien Rabiot, trong khi Michael Olise, Ousmane Dembele và Bradley Barcola hỗ trợ phía sau Kylian Mbappe.

Marrocco có thể đá 4-2-3-1 với Yassine Bounou bắt chính. Bộ tứ phòng ngự gồm Achraf Hakimi, Diop, Chadi Riad và Noussair Mazraoui. Bouaddi cùng El Aynaoui án ngữ tuyến giữa, còn Brahim Diaz, Azzedine Ounahi và El Khannouss hỗ trợ cho Saibari trên hàng công.

Thống kê đáng chú ý trước trận Pháp vs Marrocco

Pháp toàn thắng 5 trận tại World Cup 2026, ghi 14 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần. Đây là nền tảng giúp Les Bleus bước vào tứ kết với vị thế của một ứng viên vô địch thực thụ.

Les Bleus giữ sạch lưới ở 3 trong 5 trận gần nhất. Hàng thủ của Pháp đang duy trì sự tập trung cao, đặc biệt trong các trận đấu mà đối thủ chủ động chơi phản công.

Marrocco bất bại trong 5 trận gần đây. Đại diện Bắc Phi cũng ghi bàn trong cả 5 trận, cho thấy họ không chỉ mạnh ở phòng ngự mà còn có nhiều phương án tạo khác biệt.

Pháp ghi trung bình 2,64 bàn mỗi trận trong giai đoạn thống kê. Les Bleus cũng thực hiện trung bình 20,57 cú sút mỗi trận, kiểm soát bóng trung bình 62% và được hưởng trung bình 7,29 quả phạt góc mỗi trận.

Kylian Mbappe đã ghi 7 bàn tại World Cup 2026. Đây là con số biến anh thành mối đe dọa lớn nhất với hàng thủ Marrocco trước trận tứ kết.

Pháp bất bại trong 5 lần gần nhất gặp Marrocco. Les Bleus từng thắng Marrocco 2-0 tại World Cup 2022, trận đấu đã chặn đứng hành trình lịch sử của “Sư tử Atlas” tại Qatar.

Pháp vs Marrocco tại World Cup 2026: Mbappe và Hakimi mở chương mới

Sau ký ức bán kết World Cup 2022, Pháp vs Marrocco bước vào chương mới tại World Cup 2026. Quá khứ gọi tên Les Bleus với mạch bất bại trong 5 lần gặp nhau gần nhất, trong đó có chiến thắng 2-0 đầy quan trọng tại Qatar.

Tuy nhiên, Marrocco của hiện tại đã khác rất xa so với hình ảnh từng bị Pháp loại ở bán kết. “Sư tử Atlas” có tổ chức hơn, bản lĩnh hơn và sở hữu nhiều cầu thủ đủ khả năng tạo khác biệt trước các đối thủ lớn.

Pháp vẫn là đội được kỳ vọng nhiều hơn. Mbappe, Dembele, Olise, Barcola cùng dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm giúp Les Bleus có nhiều phương án để kiểm soát trận đấu.

Dù vậy, Marrocco đủ khả năng kéo trận đấu vào thế khó chịu nếu giữ được cự ly đội hình và hạn chế khoảng trống sau lưng hàng thủ. Một khoảnh khắc từ Hakimi, Brahim Diaz hay Ounahi hoàn toàn có thể khiến Pháp phải trả giá.

Dự đoán tỷ số Pháp vs Marrocco

Pháp có lợi thế rõ ràng về chất lượng đội hình, kinh nghiệm knock-out và lịch sử đối đầu. Les Bleus cũng đang sở hữu phong độ tốt hơn, hàng công bùng nổ hơn và một Mbappe đạt hiệu suất ghi bàn rất cao.

Marrocco là đội bóng khó chịu, có tổ chức và đủ tinh thần để tạo ra một trận tứ kết căng thẳng. Dù vậy, nếu Pháp tận dụng tốt cơ hội và kiểm soát được các pha phản công biên của “Sư tử Atlas”, đại diện châu Âu vẫn có nhiều cơ sở để vào bán kết.

Dự đoán tỷ số: Pháp 2-1 Marrocco.