Thể thao 360 Lịch sử 6 trận đối đầu Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha: Ronaldo ám ảnh De Gea, Lamine Yamal chờ viết tiếp derby Iberia Lịch sử đối đầu Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha luôn gắn với những trận cầu giàu cảm xúc, từ Cristiano Ronaldo, David Villa, Nuno Gomes đến Luis Figo và thế hệ mới như Lamine Yamal.

Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha tái hiện derby bán đảo Iberia tại World Cup 2026

Trước màn so tài được chờ đợi giữa Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026, lịch sử hơn một thế kỷ của “derby bán đảo Iberia” một lần nữa được nhắc lại. Đây là cặp đấu không chỉ giàu duyên nợ về địa lý, mà còn từng tạo ra nhiều khoảnh khắc đáng nhớ tại World Cup, EURO và UEFA Nations League.

Cuộc đối đầu giữa hai đội bắt đầu từ ngày 18/12/1921, khi Tây Ban Nha đánh bại Bồ Đào Nha 3-1 trong trận giao hữu tại Madrid. Kể từ đó, hai đội đã gặp nhau 41 lần, gồm 29 trận giao hữu và 12 trận chính thức.

Tây Ban Nha đang chiếm ưu thế với 18 chiến thắng, Bồ Đào Nha thắng 7 trận, còn 16 trận kết thúc với tỷ số hòa. Cuộc chạm trán tại World Cup 2026 trên sân Dallas vào 2h00 ngày 7/7 theo giờ Việt Nam sẽ là lần thứ 42 hai đội gặp nhau trong lịch sử.

Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha Nations League 2025: Ronaldo ghi bàn, Morata đá hỏng luân lưu

Lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội diễn ra ở chung kết UEFA Nations League ngày 8/6/2025 tại Munich, Đức. Đây là màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn giữa hai thế lực hàng đầu châu Âu.

Martin Zubimendi mở tỷ số cho Tây Ban Nha, trước khi Nuno Mendes gỡ hòa cho Bồ Đào Nha. Mikel Oyarzabal giúp La Roja tái lập lợi thế ngay trước giờ nghỉ, nhưng Cristiano Ronaldo tiếp tục đưa trận đấu về vạch xuất phát bằng bàn gỡ trong hiệp hai.

Hai đội giằng co trong thời gian còn lại và cả hiệp phụ nhưng không thể phân định thắng thua. Trên chấm luân lưu, Goncalo Ramos, Vitinha, Bruno Fernandes, Nuno Mendes và Ruben Neves đều thực hiện thành công cho Bồ Đào Nha.

Phía Tây Ban Nha, Alvaro Morata đá hỏng lượt sút quan trọng, giúp Bồ Đào Nha đăng quang UEFA Nations League 2025. Đây là chiến thắng mang ý nghĩa lớn với Ronaldo và các đồng đội trước thềm World Cup 2026.

Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha World Cup 2018: Ronaldo gieo ác mộng cho De Gea

Trận Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha tại vòng bảng World Cup 2018 ở Sochi là một trong những màn so tài kinh điển nhất lịch sử giải đấu. Đây cũng là trận đấu gắn liền với cú hat-trick để đời của Cristiano Ronaldo.

Ngay phút thứ 4, Ronaldo kiếm về quả phạt đền sau tình huống bị Nacho phạm lỗi trong vòng cấm. CR7 lạnh lùng đánh bại David De Gea, mở tỷ số cho Bồ Đào Nha.

Diego Costa gỡ hòa 1-1 cho Tây Ban Nha, nhưng Ronaldo tiếp tục lên tiếng ở phút 44. Cú sút xa của anh không quá hiểm, nhưng De Gea mắc sai lầm khi để bóng trôi qua tay rồi đi vào lưới.

Sang hiệp hai, Tây Ban Nha vùng lên mạnh mẽ. Diego Costa hoàn tất cú đúp, sau đó Nacho chuộc lỗi bằng cú vô lê đẹp mắt ngoài vòng cấm, giúp La Roja dẫn ngược 3-2.

Khi Tây Ban Nha tưởng như đã nắm chắc chiến thắng, Ronaldo lại tạo ra khoảnh khắc kinh điển. Phút 88, anh thực hiện cú đá phạt hoàn hảo, đưa bóng vượt hàng rào rồi găm vào lưới trong sự bất lực của De Gea.

Cú sút ấy giúp Ronaldo hoàn tất hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp tại World Cup, đồng thời giữ lại trận hòa 3-3 cho Bồ Đào Nha. Đây vẫn là khoảnh khắc được nhắc lại nhiều nhất mỗi khi nói về lịch sử đối đầu Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha EURO 2012: Ronaldo lỡ lượt sút, La Roja vào chung kết

Bán kết EURO 2012 tại Donetsk không phải trận đấu có nhiều bàn thắng, nhưng lại là màn đấu trí căng thẳng giữa hai đội bóng hàng đầu châu Âu. Tây Ban Nha kiểm soát bóng nhiều hơn, còn Bồ Đào Nha chơi kỷ luật và chờ cơ hội từ Cristiano Ronaldo.

Alvaro Arbeloa và Andres Iniesta đều có những pha bỏ lỡ đáng chú ý cho Tây Ban Nha. Phía Bồ Đào Nha, Ronaldo có cơ hội lớn ở cuối trận nhưng cú dứt điểm lại đi chệch cột dọc.

Sau 120 phút không bàn thắng, hai đội bước vào loạt luân lưu. Ronaldo được xếp đá lượt thứ năm, nhưng anh không có cơ hội thực hiện khi Joao Moutinho và Bruno Alves đá hỏng trước đó.

Tây Ban Nha thắng 4-2 trên chấm 11m, sau đó đánh bại Italia 4-0 ở chung kết để bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu.

Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha World Cup 2010: David Villa mở đường tới chức vô địch

Tại vòng 1/8 World Cup 2010, Tây Ban Nha bước vào trận gặp Bồ Đào Nha với tham vọng chinh phục chức vô địch thế giới đầu tiên trong lịch sử. Bên kia chiến tuyến, Cristiano Ronaldo đang là ngôi sao lớn nhất của Bồ Đào Nha sau mùa giải bùng nổ trong màu áo Real Madrid.

La Roja kiểm soát thế trận tốt hơn, khiến Ronaldo và hàng công Bồ Đào Nha không có nhiều khoảng trống. Bước ngoặt đến ở hiệp hai, khi Fernando Llorente vào sân thay Fernando Torres và giúp sức ép của Tây Ban Nha rõ ràng hơn.

Phút 63, Xavi kiến tạo để David Villa dứt điểm. Cú sút đầu tiên bị thủ môn Eduardo cản phá, nhưng Villa kịp đá bồi tung nóc lưới, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Tây Ban Nha thắng 1-0, vào tứ kết và mở ra hành trình lịch sử. Sau đó, thầy trò Vicente del Bosque lần đầu tiên đăng quang World Cup, còn trận thắng Bồ Đào Nha trở thành một cột mốc quan trọng trên đường đến ngôi vương.

Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha EURO 2004: Figo, Ronaldo và bàn thắng lịch sử của Nuno Gomes

EURO 2004 là giải đấu đặc biệt với Bồ Đào Nha khi họ đăng cai trên sân nhà. Sau cú sốc thua Hy Lạp ở trận khai mạc, đội chủ nhà buộc phải thắng Tây Ban Nha ở lượt cuối vòng bảng để giành vé đi tiếp.

Đội hình Bồ Đào Nha khi đó sở hữu nhiều ngôi sao lớn như Luis Figo, Rui Costa, Deco, Ricardo Carvalho và Cristiano Ronaldo, khi ấy mới 19 tuổi. Trước sức ép cực lớn trên sân Jose Alvalade, Bồ Đào Nha đã có trận đấu đầy bản lĩnh.

Nuno Gomes vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn duy nhất bằng cú sút xa đẹp mắt trong hiệp hai, giúp Bồ Đào Nha thắng 1-0. Đây là lần đầu tiên Bồ Đào Nha đánh bại Tây Ban Nha trong một trận đấu chính thức.

Chiến thắng này giúp đội chủ nhà giành ngôi nhất bảng, còn Tây Ban Nha bị loại vì ghi ít bàn hơn Hy Lạp, đội sau đó lên ngôi vô địch EURO 2004.

Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha 1934: La Roja thắng 9-0, Isidro Langara ghi 5 bàn

Một trong những chương đặc biệt nhất trong lịch sử Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha diễn ra tại vòng loại World Cup 1934. Ngày 11/3/1934, trước khoảng 50.000 khán giả tại Madrid, Tây Ban Nha đánh bại Bồ Đào Nha tới 9-0.

Eduardo Gonzalez mở tỷ số ngay phút thứ ba, còn Isidro Langara trở thành nhân vật chính với 5 bàn thắng. Martin Ventolra và Luis Regueiro cũng góp công trong chiến thắng đậm bậc nhất lịch sử derby bán đảo Iberia.

Một tuần sau, Tây Ban Nha tiếp tục thắng 2-1 trên sân Lisbon để giành quyền dự World Cup 1934. Đây là giai đoạn La Roja tạo ra sự áp đảo rõ rệt trước đội tuyển láng giềng.

Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha tại World Cup 2026: Ronaldo và Lamine Yamal mở chương mới

Sau hơn 100 năm đối đầu, Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha tiếp tục là một trong những cặp đấu giàu sức hút nhất của bóng đá thế giới. Từ Figo, Rui Costa, David Villa, Iniesta đến Cristiano Ronaldo, De Gea, Morata và Lamine Yamal, derby bán đảo Iberia luôn có những ngôi sao đủ sức tạo nên khoảnh khắc lớn.

Tại World Cup 2026, Tây Ban Nha bước vào trận đấu với vị thế nhà đương kim vô địch châu Âu và phong độ ấn tượng. Bồ Đào Nha lại có Ronaldo cùng thế hệ cầu thủ tài năng, vừa vượt qua Croatia để góp mặt ở vòng 1/8.

Lịch sử cho thấy các trận đấu giữa hai đội hiếm khi dễ đoán. Tây Ban Nha có lợi thế về thành tích đối đầu, nhưng Bồ Đào Nha luôn biết cách tạo ra những khoảnh khắc đặc biệt, nhất là khi Ronaldo còn xuất hiện trên sân.

Cuộc chạm trán tại Dallas vì thế không chỉ là trận đấu tranh vé vào tứ kết World Cup 2026, mà còn là chương tiếp theo của một trong những cuộc đối đầu giàu cảm xúc nhất lịch sử bóng đá châu Âu.