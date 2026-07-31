Thể thao 360 Lịch sử 6 trận đối đầu Timor Leste vs Indonesia: Garuda toàn thắng, Mitchell Baker chờ nối dài ưu thế Lịch sử đối đầu Timor Leste vs Indonesia nghiêng hoàn toàn về Garuda với sáu chiến thắng tuyệt đối. Cuộc tái đấu tại AFF Cup 2026 tiếp tục chứng kiến khoảng cách lớn khi Mitchell Baker cùng đồng đội hướng đến một trận thắng đậm để cạnh tranh ngôi đầu bảng A.

Timor Leste vs Indonesia tái hiện cặp đấu một chiều tại AFF Cup 2026

Trước màn so tài ở lượt trận thứ ba bảng A AFF Cup 2026, lịch sử đối đầu giữa Timor Leste vs Indonesia một lần nữa được nhắc lại. Đây là cặp đấu có sự chênh lệch rõ rệt khi Indonesia luôn chiếm ưu thế trong những lần chạm trán trước đây.

Hai đội đã gặp nhau tổng cộng sáu lần và Indonesia toàn thắng. Garuda ghi 21 bàn, đạt trung bình 3,5 bàn mỗi trận, đồng thời chỉ hai lần để Timor Leste chọc thủng lưới.

Cuộc tái đấu lần này diễn ra lúc 17h00 ngày 31/7/2026 trên sân vận động Chonburi, Thái Lan. Trận đấu thuộc lượt ba bảng A AFF Cup 2026 và được truyền hình trực tiếp trên VTV6.

Nếu quá khứ hoàn toàn gọi tên Indonesia, hiện tại cũng chưa cho thấy nhiều cơ sở để Timor Leste có thể đảo ngược tình thế. Garuda vừa khởi đầu giải đấu bằng chiến thắng 5-1 trước Campuchia, còn Timor Leste đã thua hai trận, chưa ghi bàn và nhận tổng cộng chín bàn thua.

Thông tin trận đấu Timor Leste vs Indonesia

Thời gian: 17h00 ngày 31/7/2026.

Địa điểm: Sân vận động Chonburi, Thái Lan.

Giải đấu: AFF Cup 2026.

Bảng đấu: Lượt ba bảng A.

Kênh trực tiếp: VTV6.

Sáu trận Timor Leste vs Indonesia: Garuda thắng tuyệt đối

Indonesia chưa từng đánh rơi điểm trước Timor Leste trong lịch sử đối đầu. Sau sáu lần gặp nhau, Garuda toàn thắng, ghi 21 bàn và chỉ thủng lưới hai lần.

Những con số này cho thấy khoảng cách lớn về trình độ, chất lượng đội hình và khả năng tổ chức lối chơi. Indonesia thường kiểm soát thế trận, duy trì sức ép liên tục và khai thác hiệu quả những khoảng trống ở hai hành lang biên.

Trong năm cuộc đối đầu gần nhất, Garuda ghi trung bình ba bàn mỗi trận. Tổng số bàn thắng xuất hiện trong các trận đấu này đạt 3,4 bàn mỗi trận, với bốn trận có ít nhất ba pha lập công.

Timor Leste từng có những giai đoạn gây khó khăn bằng tinh thần thi đấu và nền tảng thể lực. Tuy nhiên, đội bóng này chưa thể duy trì sự tập trung đủ lâu trước sức ép liên tục từ Indonesia.

Cuộc gặp tại AFF Cup 2026 tiếp tục diễn ra trong bối cảnh Garuda sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng kiểm soát bóng và tạo đột biến. Thom Haye, Ivar Jenner, Sandy Walsh, Eliano Reijnders cùng Mitchell Baker giúp Indonesia có nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Timor Leste vs Indonesia: Ai mạnh hơn?

Xét tương quan hiện tại, Indonesia mạnh hơn Timor Leste gần như tuyệt đối. Theo dự đoán của Siêu máy tính Opta, Garuda có 90% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút.

Khả năng hòa của trận đấu được đánh giá ở mức 7,9%, còn cơ hội thắng dành cho Timor Leste chỉ đạt 2,2%.

Bảng xếp hạng FIFA cũng phản ánh khoảng cách lớn giữa hai đội. Indonesia đứng thứ 118 thế giới, cao hơn 83 bậc so với vị trí 201 của Timor Leste.

Indonesia sở hữu đội hình chất lượng hơn, có khả năng áp đảo bằng tốc độ luân chuyển bóng, pressing và những đợt tấn công ở hai biên. Garuda cũng có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đủ khả năng duy trì cường độ cao trong phần lớn thời gian trận đấu.

Timor Leste đã thua Việt Nam 0-7 và Singapore 0-2 ở hai lượt trận đầu tiên. Đội bóng của HLV José Pedro chưa ghi bàn, nhận chín bàn thua và thường xuyên gặp khó khi phải chống đỡ sức ép trong thời gian dài.

Với phong độ, nhân sự và lịch sử đối đầu đều vượt trội, Indonesia nhiều khả năng kiểm soát hoàn toàn trận đấu.

Nhận định Timor Leste vs Indonesia: Chờ Garuda thị uy sức mạnh

Timor Leste bước vào lượt trận thứ ba trong tình thế rất khó khăn. Đội bóng này chưa giành được điểm nào, chưa ghi bàn và đang sở hữu hàng phòng ngự để thủng lưới nhiều nhất bảng A.

Sau thất bại 0-7 trước Việt Nam, Timor Leste đã cố gắng tổ chức đội hình chặt chẽ hơn khi gặp Singapore. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV José Pedro vẫn thua 0-2 và không tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm.

Trước Singapore, Timor Leste chỉ thực hiện bốn cú dứt điểm, có một lần đưa bóng trúng đích và được hưởng ba quả phạt góc. Ở trận gặp Việt Nam, họ tung ra ba pha dứt điểm nhưng không có lần nào đưa bóng đi đúng hướng.

Khả năng triển khai tấn công đang là hạn chế lớn nhất của Timor Leste. Đội bóng này thường mất nhiều thời gian để đưa bóng qua khu vực giữa sân và không có đủ nhân sự để duy trì các đợt phản công với số lượng cầu thủ lớn.

HLV José Pedro thừa nhận Timor Leste đang sử dụng một tập thể trẻ, cần thêm thời gian để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Dù từng gây ấn tượng bằng chiến thắng chung cuộc 6-1 trước Brunei ở vòng loại, đội bóng này đang cảm nhận rõ sự khác biệt về tốc độ và cường độ tại vòng bảng.

Trái ngược với đối thủ, Indonesia khởi đầu đầy hứng khởi bằng chiến thắng 5-1 trước Campuchia. Garuda kiểm soát bóng 67%, tung ra 15 cú sút và có tám lần đưa bóng trúng đích.

Mitchell Baker lập hat-trick ngay trong trận ra mắt. Sandy Walsh và Jens Raven ghi hai bàn còn lại, giúp Indonesia duy trì sức ép trong gần như toàn bộ thời gian thi đấu.

Màn trình diễn của Baker mang đến thêm một phương án ghi bàn cho Garuda. Khả năng chọn vị trí và dứt điểm của cầu thủ này có thể tiếp tục tạo ra khác biệt trước hàng phòng ngự đã nhận chín bàn thua của Timor Leste.

Indonesia có thể xoay vòng một số vị trí nhưng vẫn duy trì được chất lượng đội hình. Thom Haye và Ivar Jenner giúp Garuda kiểm soát tuyến giữa, trong khi Sandy Walsh cùng Eliano Reijnders có thể tạo sức ép từ hai hành lang biên.

Timor Leste nhiều khả năng tiếp tục lùi sâu, tập trung số đông cầu thủ trước vòng cấm và hạn chế khoảng trống ở trung lộ. Tuy nhiên, cách chơi này có thể khiến đội bóng của HLV José Pedro phải chống đỡ liên tục trước các pha tấn công biên và những tình huống xâm nhập từ tuyến hai.

Indonesia còn có động lực cạnh tranh hiệu số để hướng đến vị trí nhất bảng A. Nếu ghi bàn sớm và duy trì được nhịp độ tấn công, Garuda có thể tạo ra một chiến thắng với cách biệt lớn.

Dự đoán bàn thắng Timor Leste vs Indonesia

Timor Leste ghi bảy bàn nhưng để thủng lưới 12 lần trong năm trận gần nhất. Đội bóng này đạt trung bình 1,4 bàn thắng và nhận 2,4 bàn thua mỗi trận.

Tổng số bàn thắng xuất hiện trong các trận của Timor Leste đạt trung bình 3,8 bàn mỗi trận. Bốn trong năm trận gần đây của họ kết thúc với ít nhất ba pha lập công.

Tuy nhiên, phần lớn số bàn thắng của Timor Leste được ghi trước khi vòng bảng AFF Cup 2026 khởi tranh. Trong hai lượt trận tại bảng A, đội bóng này chưa ghi bàn và đã nhận chín bàn thua.

Indonesia thắng bốn trong năm trận gần nhất, ghi 13 bàn và chỉ để thủng lưới hai lần. Hiệu suất của Garuda đạt 2,6 bàn thắng và 0,4 bàn thua mỗi trận.

Indonesia cũng giữ sạch lưới ở bốn trong năm trận gặp Saint Kitts và Nevis, Bulgaria, Oman, Mozambique và Campuchia. Hàng phòng ngự của Garuda vì thế có nhiều cơ sở để tiếp tục ngăn Timor Leste ghi bàn.

Trong năm lần đối đầu gần nhất, Indonesia ghi trung bình ba bàn mỗi trận vào lưới Timor Leste. Bốn trận trong số này xuất hiện ít nhất ba bàn thắng.

Với nhu cầu cạnh tranh hiệu số của Indonesia cùng hàng phòng ngự đã nhận chín bàn thua của Timor Leste, trận đấu có thể xuất hiện một cơn mưa bàn thắng.

Dự đoán: Từ 6–7 bàn.

Dự đoán phạt góc Timor Leste vs Indonesia

Indonesia thực hiện tổng cộng 28 quả phạt góc trong năm trận gần nhất, đạt trung bình 5,6 quả mỗi trận. Tổng số góc xuất hiện trong các trận của Garuda đạt 10,8 quả mỗi trận.

Bốn trong năm trận gần đây của Indonesia có từ chín quả phạt góc trở lên. Con số này phù hợp với lối chơi thường xuyên đưa bóng ra hai biên và thực hiện các pha căng ngang vào vòng cấm.

Timor Leste được hưởng hai quả góc trước Việt Nam và ba quả trước Singapore, đạt trung bình 2,5 quả mỗi trận. Tổng số phạt góc ở cả hai trận của đội bóng này đều dừng ở mức tám quả.

Kịch bản Indonesia kiểm soát bóng và tấn công liên tục có thể khiến số quả góc của Garuda vượt trội. Timor Leste khó có nhiều cơ hội đưa bóng xuống sát đường biên ngang ở phần sân đối phương.

Dự đoán: Từ 9–11 quả phạt góc.

Dự đoán thẻ phạt Timor Leste vs Indonesia

Indonesia không phải đội thường xuyên phải phạm lỗi khi gặp những đối thủ yếu hơn. Garuda nhận một thẻ vàng trước Campuchia, một thẻ trước Mozambique, một thẻ trước Bulgaria và ba thẻ trước Oman.

Trong bốn trận có dữ liệu đầy đủ, Indonesia nhận tổng cộng sáu thẻ vàng, đạt trung bình 1,5 thẻ mỗi trận.

Timor Leste nhận một thẻ vàng trong trận gặp Việt Nam và hai thẻ trước Singapore. Việc phải phòng ngự trong thời gian dài khiến các tiền vệ và hậu vệ của họ dễ rơi vào tình huống phạm lỗi khi đối phương tăng tốc.

Indonesia nhiều khả năng kiểm soát bóng vượt trội và không phải thực hiện quá nhiều pha phạm lỗi chiến thuật. Timor Leste có thể là đội nhận nhiều thẻ hơn khi phải liên tục ngăn chặn các đợt tấn công ở sát vòng cấm.

Dữ liệu thẻ phạt trong các trận cũ của Timor Leste không được thống kê đầy đủ. Mức dự đoán vì vậy chủ yếu được xây dựng từ hai lượt trận vòng bảng mới nhất và phong cách thi đấu hiện tại của hai đội.

Dự đoán: Từ 3–5 thẻ.

Tình hình lực lượng Timor Leste vs Indonesia

Timor Leste có thể sử dụng đội hình mạnh nhất cho cuộc đối đầu này. HLV José Pedro vẫn đặt niềm tin vào nhóm cầu thủ trẻ đã thi đấu ở hai lượt trận đầu tiên.

Indonesia thiếu Shayne Pattynama vì chấn thương. Tuy nhiên, Garuda vẫn sở hữu đủ nhân sự để xoay vòng đội hình mà không làm giảm đáng kể chất lượng lối chơi.

Thom Haye, Marc Klok và Ivar Jenner mang đến nhiều lựa chọn ở khu vực giữa sân. Sandy Walsh, Eliano Reijnders cùng Mitchell Baker có thể tiếp tục được sử dụng để duy trì sức ép tấn công.

Phong độ và lịch sử đối đầu Timor Leste vs Indonesia

Timor Leste thắng hai và thua ba trong năm trận gần nhất, ghi bảy bàn và để thủng lưới 12 lần.

Hai trận gần đây tại AFF Cup 2026, đội bóng của HLV José Pedro toàn thua, chưa ghi bàn và nhận chín bàn thua. Các thất bại 0-7 trước Việt Nam và 0-2 trước Singapore cho thấy Timor Leste vẫn gặp nhiều khó khăn trước những đội có khả năng kiểm soát bóng tốt.

Indonesia thắng bốn và thua một trong năm trận gần nhất. Garuda ghi 13 bàn, chỉ nhận hai bàn thua và giữ sạch lưới bốn trận.

Lịch sử đối đầu hoàn toàn nghiêng về Indonesia. Garuda thắng cả sáu lần gặp Timor Leste, ghi 21 bàn và chỉ để thủng lưới hai lần.

Đội hình dự kiến Timor Leste vs Indonesia

Timor Leste: Dylan Niski; Jackson Pereira, Eric Tomas T. Silva, Luis Figo Pereira Ribeiro, Claudio Gomes Osorio; Joao Rangel, Zenivio Mota, Xavi Arrarte; Zion Cruz, Ryan Harris Jom, Liam Farrugia.

Indonesia: Nadeo Argawinata; Rizky Ridho, Sandy Walsh, Dony Tri Pamungkas, Brian Fatari; Thom Haye, Marc Klok, Ivar Jenner; Beckham Putra, Eliano Reijnders, Mitchell Baker.

Thống kê đáng chú ý trước trận Timor Leste vs Indonesia

Indonesia thắng cả sáu lần đối đầu Timor Leste trong quá khứ.

Garuda ghi 21 bàn và chỉ nhận hai bàn thua trong sáu cuộc chạm trán.

Timor Leste chưa ghi bàn và đã thủng lưới chín lần sau hai lượt trận tại AFF Cup 2026.

Indonesia ghi 13 bàn và chỉ nhận hai bàn thua trong năm trận gần nhất.

Garuda giữ sạch lưới ở bốn trong năm trận gần đây.

Mitchell Baker lập hat-trick ngay trong trận ra mắt Indonesia tại AFF Cup 2026.

Indonesia kiểm soát bóng 67%, thực hiện 15 cú sút và tám lần đưa bóng trúng đích trong chiến thắng 5-1 trước Campuchia.

Theo Siêu máy tính Opta, khả năng chiến thắng của Indonesia đạt 90%, còn Timor Leste chỉ có 2,2% cơ hội thắng.

Timor Leste vs Indonesia tại AFF Cup 2026: Mitchell Baker mở chương mới

Sau sáu lần đối đầu hoàn toàn lép vế, Timor Leste tiếp tục đứng trước một thử thách lớn khi gặp Indonesia tại AFF Cup 2026. Quá khứ gọi tên Garuda với sáu chiến thắng tuyệt đối, 21 bàn thắng và chỉ hai lần thủng lưới.

Timor Leste hiện sở hữu một đội hình trẻ, giàu tinh thần nhưng chưa đủ kinh nghiệm để duy trì sự ổn định trước các đối thủ có tốc độ cao. Chín bàn thua sau hai trận phản ánh những vấn đề rõ rệt về khả năng phòng ngự và chống sức ép.

Indonesia bước vào trận đấu với nhiều cầu thủ có thể tạo khác biệt. Thom Haye và Ivar Jenner kiểm soát tuyến giữa, Sandy Walsh hỗ trợ tấn công từ phía sau, còn Mitchell Baker đang có sự tự tin lớn sau cú hat-trick trước Campuchia.

Garuda vẫn cần tránh tâm lý chủ quan và duy trì tốc độ thi đấu ngay từ đầu. Nếu mở tỷ số sớm, Indonesia có thể buộc Timor Leste rời khỏi hệ thống phòng ngự thấp và để lộ thêm khoảng trống.

Khoảng cách về chất lượng đội hình, phong độ và lịch sử đối đầu giúp Indonesia có nhiều cơ sở để tiếp tục giành một chiến thắng cách biệt.

Dự đoán tỷ số Timor Leste vs Indonesia

Timor Leste có thể tiếp tục bố trí đội hình thấp và tập trung số đông cầu thủ trước vòng cấm. Tuy nhiên, khả năng chống đỡ của đội bóng này khó được duy trì suốt 90 phút trước sức ép liên tục từ Indonesia.

Garuda có nhiều phương án ghi bàn, từ các đợt tấn công biên, pha xâm nhập tuyến hai đến những tình huống cố định. Động lực cạnh tranh hiệu số cũng có thể khiến Indonesia tiếp tục đẩy cao đội hình ngay cả khi đã tạo được cách biệt an toàn.

Nếu duy trì hiệu quả dứt điểm như trận gặp Campuchia, Mitchell Baker cùng các đồng đội đủ khả năng tạo ra chiến thắng đậm nhất lượt đấu.

Dự đoán tỷ số: Timor Leste 0-6 Indonesia.