Thể thao 360 Lịch sử 7 trận đối đầu Argentina vs Thụy Sĩ: Messi chờ nối bước Di María, Xhaka thách thức nhà vua Lịch sử đối đầu Argentina vs Thụy Sĩ nghiêng hoàn toàn về đại diện Nam Mỹ, nhưng hàng thủ chưa từng bị dẫn trước tại World Cup 2026 giúp đội bóng của Granit Xhaka có cơ sở tạo bất ngờ.

Argentina vs Thụy Sĩ tái hiện duyên nợ World Cup sau 12 năm

Trước màn so tài tại tứ kết World Cup 2026, lịch sử đối đầu giữa Argentina và Thụy Sĩ một lần nữa được nhắc lại. Hai đội không thường xuyên gặp nhau, nhưng cán cân thành tích đang nghiêng rõ rệt về phía đại diện Nam Mỹ.

Argentina đã chạm trán Thụy Sĩ 7 lần, giành 5 chiến thắng, hòa 2 trận và chưa từng thất bại. Nhà đương kim vô địch cũng ghi dấu ấn đặc biệt khi toàn thắng cả hai cuộc đối đầu giữa hai đội tại World Cup.

Argentina đánh bại Thụy Sĩ 2-0 ở vòng bảng World Cup 1966. Gần nửa thế kỷ sau, Lionel Messi cùng các đồng đội tiếp tục vượt qua đại diện châu Âu 1-0 sau hiệp phụ tại vòng 1/8 World Cup 2014.

Quá khứ gọi tên Argentina, nhưng trận đấu tại World Cup 2026 mở ra một câu chuyện khó lường hơn. Messi tiếp tục dẫn dắt hàng công giàu sức sáng tạo, còn Xhaka, Akanji, Kobel và Embolo tạo nên bộ khung giàu kinh nghiệm của Thụy Sĩ.

Đây cũng là cuộc đối đầu giữa một đội toàn thắng từ đầu giải và một tập thể chưa phải nhận thất bại trong thời gian thi đấu chính thức. Argentina nắm ưu thế lịch sử, còn Thụy Sĩ bước vào tứ kết với sự tự tin từ hệ thống phòng ngự chắc chắn.

Argentina vs Thụy Sĩ World Cup 1966: Đại diện Nam Mỹ thắng 2-0

Cuộc gặp đáng chú ý đầu tiên giữa hai đội tại sân chơi World Cup diễn ra ở vòng bảng năm 1966. Argentina khi ấy sở hữu đội hình giàu kỹ thuật và được đánh giá cao hơn đại diện châu Âu.

Argentina kiểm soát tốt thế trận, tận dụng được những cơ hội quan trọng và giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Kết quả này giúp đội bóng Nam Mỹ tạo dựng ưu thế khi đối đầu Thụy Sĩ tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Thắng lợi năm 1966 cũng phản ánh khác biệt về khả năng xử lý ở những thời điểm quyết định. Thụy Sĩ duy trì được sự tổ chức trong một số giai đoạn, nhưng không đủ sức ngăn Argentina tìm được bàn thắng.

Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau tại World Cup và cũng là cột mốc mở đầu cho thành tích toàn thắng của Argentina trước Thụy Sĩ ở sân chơi này.

Gần 60 năm sau, hai đội bước vào một cuộc đối đầu có tính chất còn quan trọng hơn. Thay vì một trận đấu tại vòng bảng, lần tái ngộ ở World Cup 2026 sẽ quyết định tấm vé vào bán kết.

Argentina vs Thụy Sĩ World Cup 2014: Di María giải cứu Albiceleste

Lần gần nhất Argentina gặp Thụy Sĩ tại World Cup diễn ra ở vòng 1/8 năm 2014. Đây là trận đấu mà đại diện Nam Mỹ được đánh giá cao hơn, nhưng phải trải qua 120 phút đầy căng thẳng mới có thể giành quyền đi tiếp.

Thụy Sĩ chủ động phòng ngự với cự ly đội hình chặt chẽ, thu hẹp khoảng trống quanh khu vực cấm địa và khiến hàng công Argentina gặp nhiều khó khăn. Messi thường xuyên phải lùi sâu tìm bóng, còn các vệ tinh xung quanh anh không có nhiều cơ hội dứt điểm thuận lợi.

Hai đội hòa 0-0 sau 90 phút, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Khi loạt sút luân lưu đã bắt đầu được nghĩ tới, Messi tạo ra khoảnh khắc quyết định.

Đội trưởng Argentina đi bóng thu hút hàng phòng ngự trước khi chuyền sang cho Ángel Di María. Tiền vệ này dứt điểm chính xác, ghi bàn duy nhất và giúp Albiceleste thắng 1-0.

Bàn thắng muộn của Di María không chỉ đưa Argentina vào tứ kết mà còn cho thấy giá trị của các ngôi sao trong những trận đấu bế tắc. Đại diện Nam Mỹ sau đó tiến đến trận chung kết và chỉ chịu thua Đức sau hiệp phụ.

Thụy Sĩ rời giải trong tiếc nuối sau khi đã kéo Argentina đến giới hạn. Hình ảnh phòng ngự bền bỉ của họ năm 2014 cũng là lời cảnh báo đối với Messi cùng các đồng đội trước cuộc tái ngộ tại World Cup 2026.

Nếu trận đấu một lần nữa rơi vào thế giằng co, khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân có thể tiếp tục trở thành yếu tố phân định thắng thua.

Argentina vs Thụy Sĩ: Ai mạnh hơn?

Xét tương quan hiện tại, Argentina được đánh giá cao hơn Thụy Sĩ, nhưng đây không phải cặp đấu có khoảng cách quá lớn. Nhà đương kim vô địch sở hữu nhiều ngôi sao hơn và đã tích lũy kinh nghiệm dày dạn ở các vòng loại trực tiếp.

Theo dự báo của siêu máy tính Opta, Argentina có 57,1% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Cơ hội thắng của Thụy Sĩ đạt 18,7%, còn xác suất trận đấu hòa sau thời gian thi đấu chính thức là 24,2%.

Bảng xếp hạng FIFA cũng mang lại ưu thế cho Argentina. Đại diện Nam Mỹ đứng số 1 thế giới, cao hơn vị trí thứ 19 của Thụy Sĩ.

Sức mạnh của Argentina nằm ở khả năng kiểm soát bóng, tạo sức ép và định đoạt trận đấu bằng những cá nhân xuất sắc. Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Alexis Mac Allister và Enzo Fernandez đều có thể tạo ra khác biệt.

Bản lĩnh knock-out cũng là điểm tựa quan trọng của Albiceleste. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni đã nhiều lần vượt qua những thời điểm khó khăn bằng sự kiên nhẫn và khả năng tận dụng cơ hội.

Thụy Sĩ không sở hữu nhiều ngôi sao tấn công như đối thủ, nhưng có hệ thống phòng ngự được tổ chức tốt. Đội bóng châu Âu chưa từng bị dẫn trước tại World Cup 2026 và mới nhận 3 bàn thua sau 5 trận.

Gregor Kobel mang lại sự an tâm trong khung thành, Manuel Akanji chỉ huy hàng phòng ngự, còn Granit Xhaka kiểm soát khu vực giữa sân. Breel Embolo, Ruben Vargas và Dan Ndoye đủ khả năng gây nguy hiểm trong những tình huống chuyển trạng thái.

Argentina mạnh hơn về đội hình và khả năng tạo đột biến. Thụy Sĩ lại có đủ sự kỷ luật để kéo trận đấu vào thế giằng co, tương tự những gì từng diễn ra tại World Cup 2014.

Nhận định Argentina vs Thụy Sĩ: Nhà vua trước đối thủ bất bại

Argentina tiếp tục chứng minh vị thế của ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni toàn thắng cả 5 trận từ đầu giải, lần lượt vượt qua Algeria, Áo, Jordan, Cape Verde và Ai Cập.

Đại diện Nam Mỹ không chỉ thắng đều mà còn cho thấy khả năng vượt khó. Argentina phải thi đấu 120 phút mới đánh bại Cape Verde 3-2, trước khi tiếp tục giành chiến thắng cùng tỷ số trước Ai Cập tại vòng 1/8.

Hai trận knock-out gần nhất đều đặt Argentina vào những thời điểm khó khăn. Dù vậy, Messi cùng các đồng đội luôn biết cách tìm ra bàn thắng quyết định.

Hàng công Argentina đã ghi 14 bàn sau 5 trận, đạt trung bình 2,8 bàn mỗi trận. Messi vẫn là trung tâm của các pha lên bóng, còn Lautaro Martinez và Julian Alvarez mang đến những lựa chọn khác nhau ở vị trí tiền đạo.

Mac Allister cùng Enzo Fernandez giúp Argentina duy trì khả năng kiểm soát ở giữa sân. Những đường chuyền xuyên tuyến và khả năng di chuyển không bóng của bộ đôi này có thể trở thành chìa khóa để phá vỡ hệ thống phòng ngự Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, 7 bàn thua sau 5 trận là con số mà HLV Scaloni phải lưu tâm. Argentina đã để thủng lưới 2 bàn ở cả hai vòng đấu loại trực tiếp, cho thấy hàng thủ không duy trì được sự chắc chắn tuyệt đối.

Thụy Sĩ bước vào tứ kết với thành tích bất bại trong thời gian thi đấu chính thức. Đại diện châu Âu giành 4 chiến thắng và hòa một trận sau 5 lần ra sân.

Đội bóng của HLV Murat Yakin vượt qua Algeria 2-0 trước khi đánh bại Colombia trên chấm luân lưu. Hai trận giữ sạch lưới liên tiếp ở vòng knock-out cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự của Thụy Sĩ.

Kobel đang có phong độ cao trong khung thành, còn Akanji và Elvedi tạo nên tấm lá chắn giàu kinh nghiệm. Xhaka cùng Remo Freuler giúp đội bóng áo đỏ bảo vệ không gian trước hàng thủ và hạn chế những đường chuyền vào trung lộ.

Tổn thất lớn của Thụy Sĩ là sự vắng mặt của Johan Manzambi vì chấn thương đầu gối. Khả năng tạo đột biến và liên kết các tuyến của đại diện châu Âu vì thế chịu ảnh hưởng không nhỏ.

Gánh nặng tấn công sẽ được đặt lên Embolo, Vargas và Ndoye. Thụy Sĩ có thể không kiểm soát bóng nhiều, nhưng những pha phản công nhanh của họ đủ khả năng khai thác khoảng trống phía sau hai hậu vệ biên Argentina.

Kịch bản trận đấu nhiều khả năng là Argentina chủ động cầm bóng, còn Thụy Sĩ lùi sâu bảo vệ khu vực cấm địa. Nếu không ghi bàn sớm, nhà đương kim vô địch có thể tiếp tục bị cuốn vào một màn so tài căng thẳng.

Dự đoán số bàn thắng Argentina vs Thụy Sĩ

Argentina sở hữu hàng công có phong độ rất cao. Sau 5 trận tại World Cup 2026, đội bóng Nam Mỹ ghi 14 bàn, đạt trung bình 2,8 bàn mỗi trận.

Khả năng tấn công tốt đi cùng những vấn đề ở tuyến dưới. Argentina đã nhận 7 bàn thua, tương đương 1,4 bàn mỗi trận. Hai trận knock-out của họ đều kết thúc với tỷ số 3-2.

Những con số này cho thấy các trận đấu của Argentina đang có xu hướng cởi mở. Messi cùng các đồng đội tạo ra nhiều cơ hội, nhưng hàng phòng ngự cũng để đối phương tìm được khoảng trống.

Thụy Sĩ ghi 9 bàn sau 5 trận, đạt trung bình 1,8 bàn mỗi trận. Đại diện châu Âu mới nhận 3 bàn thua và giữ sạch lưới ở cả hai vòng đấu loại trực tiếp.

Hệ thống phòng ngự của Thụy Sĩ có thể khiến Argentina phải kiên nhẫn. Dẫu vậy, chất lượng cá nhân của Messi, Lautaro và Julian Alvarez vẫn mang đến nhiều cơ sở để nhà đương kim vô địch tạo ra khác biệt.

Thụy Sĩ cũng có cơ hội ghi bàn nếu khai thác được những khoảng trống từng xuất hiện trong hàng thủ Argentina. Một trận đấu có nhiều bàn hơn lần gặp năm 2014 là kịch bản có thể xảy ra.

Dự đoán: Trên 3 bàn thắng.

Tình hình lực lượng Argentina vs Thụy Sĩ

Argentina có lực lượng mạnh nhất cho trận tứ kết. HLV Lionel Scaloni đủ khả năng duy trì bộ khung quen thuộc, đặc biệt ở tuyến giữa và hàng công.

Messi tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt lối chơi. Lautaro Martinez và Julian Alvarez có thể cùng xuất hiện trên hàng công hoặc luân phiên đảm nhận vị trí cao nhất.

Thụy Sĩ không có Johan Manzambi vì chấn thương đầu gối. Michel Aebischer và Luca Jaquez tiếp tục ngồi ngoài vì những vấn đề liên quan đến cơ.

Việc thiếu Manzambi khiến khả năng sáng tạo của đại diện châu Âu suy giảm. Xhaka, Freuler, Vargas và Ndoye sẽ phải đảm nhận thêm trách nhiệm trong quá trình triển khai bóng.

Phong độ và lịch sử đối đầu Argentina vs Thụy Sĩ

Argentina toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi 14 bàn và để thủng lưới 7 lần. Nhà đương kim vô địch duy trì hiệu suất ghi bàn cao, nhưng đã phải trải qua hai trận knock-out đầy căng thẳng.

Thụy Sĩ thắng 4 và hòa một trận trong thời gian thi đấu chính thức. Đại diện châu Âu ghi 9 bàn, chỉ nhận 3 bàn thua và chưa từng bị dẫn trước tại World Cup 2026.

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Argentina thắng 3 và hòa 2. Xét toàn bộ lịch sử, Albiceleste giành 5 chiến thắng, hòa 2 và chưa từng thua Thụy Sĩ.

Argentina cũng toàn thắng hai lần gặp Thụy Sĩ tại World Cup. Đại diện Nam Mỹ thắng 2-0 năm 1966 và thắng 1-0 sau hiệp phụ ở vòng 1/8 năm 2014.

Đội hình dự kiến Argentina vs Thụy Sĩ

Argentina (4-3-3): Emiliano Martinez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Enzo Fernandez, Paredes, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez.

Thụy Sĩ (4-2-3-1): Gregor Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Vargas, Sow; Embolo.

Thống kê đáng chú ý Argentina vs Thụy Sĩ

Lionel Messi đã ghi bàn trong 5 trận liên tiếp của Argentina tại World Cup 2026.

Argentina toàn thắng cả 5 trận từ đầu giải, ghi 14 bàn và đạt hiệu suất trung bình 2,8 bàn mỗi trận.

Thụy Sĩ ghi 9 bàn, đạt trung bình 1,8 bàn mỗi trận và mới nhận 3 bàn thua.

Đại diện châu Âu giữ sạch lưới ở hai trận knock-out trước Algeria và Colombia.

Argentina đã nhận 7 bàn thua sau 5 trận, nhiều hơn 4 bàn so với Thụy Sĩ.

Hai trận knock-out của Argentina tại World Cup 2026 đều kết thúc với tỷ số 3-2.

Argentina thường tạo ra khoảng 5 quả phạt góc mỗi trận, còn Thụy Sĩ duy trì mức trung bình từ 4 đến 5 quả.

Argentina chưa từng thua Thụy Sĩ sau 7 lần chạm trán, với thành tích 5 chiến thắng và 2 trận hòa.

Argentina toàn thắng cả hai cuộc đối đầu với Thụy Sĩ tại World Cup và chưa để thủng lưới.

Lần gần nhất hai đội gặp nhau tại World Cup là vòng 1/8 năm 2014. Argentina thắng 1-0 sau hiệp phụ nhờ bàn thắng muộn của Ángel Di María.

Argentina vs Thụy Sĩ tại World Cup 2026: Messi và Xhaka mở chương mới

Sau 12 năm kể từ màn so tài căng thẳng tại Brazil, Argentina và Thụy Sĩ bước vào chương mới của lịch sử đối đầu. Lần này, tấm vé vào bán kết World Cup là phần thưởng dành cho đội chiến thắng.

Quá khứ mang lại sự tự tin lớn cho Argentina. Đại diện Nam Mỹ chưa từng thua Thụy Sĩ, toàn thắng hai lần gặp nhau tại World Cup và giữ sạch lưới ở cả hai trận.

Tuy nhiên, chiến thắng 1-0 sau hiệp phụ năm 2014 cũng là lời cảnh báo. Thụy Sĩ từng khiến Argentina bế tắc trong phần lớn thời gian và chỉ chịu khuất phục bởi khoảnh khắc kết nối giữa Messi và Di María.

Đội bóng áo đỏ tại World Cup 2026 tiếp tục sở hữu những phẩm chất tương tự. Họ phòng ngự kỷ luật, duy trì cự ly tốt và có một thủ môn đạt phong độ cao trong khung thành.

Argentina giàu sức tấn công hơn, nhưng đã nhận 7 bàn thua từ đầu giải. Nếu Thụy Sĩ giữ được sự chắc chắn và tận dụng tốt các pha phản công, nhà đương kim vô địch có thể tiếp tục trải qua một trận đấu đầy áp lực.

Messi là niềm hy vọng lớn nhất của Argentina, còn Xhaka đại diện cho bản lĩnh và sự bền bỉ của Thụy Sĩ. Cuộc đấu giữa khả năng sáng tạo của nhà vua và tính kỷ luật của đội bóng bất bại sẽ quyết định tấm vé vào bán kết.

Dự đoán tỷ số Argentina vs Thụy Sĩ

Argentina sở hữu đội hình đồng đều hơn, nhiều cá nhân có khả năng tạo đột biến và thành tích đối đầu vượt trội. Phong độ ghi bàn của Messi cùng sức mạnh từ Lautaro và Julian Alvarez mang đến lợi thế đáng kể.

Thụy Sĩ có hệ thống phòng ngự chắc chắn, mới nhận 3 bàn thua và chưa thất bại trong thời gian thi đấu chính thức. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Manzambi có thể khiến khả năng sáng tạo của đại diện châu Âu bị ảnh hưởng.

Nếu tận dụng tốt cơ hội và kiểm soát được các pha phản công của Thụy Sĩ, Argentina có nhiều cơ sở giành quyền vào bán kết. Dẫu vậy, đây khó là một chiến thắng dễ dàng dành cho Messi cùng các đồng đội.

Dự đoán tỷ số: Argentina 3-2 Thụy Sĩ.