Thể thao 360 Lịch sử đối đầu Arsenal vs Man City: Fabio Vieira từng định đoạt Siêu cúp, O'Reilly gieo ác mộng Wembley Lịch sử đối đầu Arsenal vs Man City đã trải qua nhiều chương đáng nhớ, từ chiến thắng của Pháo thủ tại Community Shield đến hai thất bại liên tiếp trước Man xanh trong năm 2026. Cuộc tái đấu lúc 21h00 ngày 16/8 tại Cardiff mở ra một chương mới khi Enzo Maresca lần đầu dẫn dắt Man City ở trận chính thức.

Thông tin trận đấu Arsenal vs Man City hôm nay 16/8/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu Arsenal vs Man City Giải đấu Community Shield 2026 - Siêu cúp Anh Thời gian 21h00 ngày 16/8/2026 Địa điểm SVĐ Principality, Cardiff Kênh trực tiếp FPT Play Tính chất Tranh danh hiệu đầu tiên của mùa giải bóng đá Anh 2026/2027

Arsenal bước vào trận đấu với tư cách nhà vô địch Ngoại hạng Anh, còn Man City giành quyền tham dự nhờ chiếc FA Cup. Độc giả có thể cập nhật thêm lịch thi đấu, kết quả và các thông tin mới nhất tại chuyên trang Bóng đá Báo Lâm Đồng.

Arsenal vs Man City mở thêm chương mới tại Cardiff

Arsenal và Man City đã gặp nhau quá nhiều lần để có thể kể lại toàn bộ lịch sử đối đầu trong một bài viết. Nhưng trong hơn một thập niên gần đây, cặp đấu này đã tạo ra hàng loạt trận đấu mang tính bước ngoặt, từ những cuộc tranh danh hiệu tại Wembley đến các trận cầu trực tiếp quyết định cuộc đua Ngoại hạng Anh.

Có thời điểm Man City trở thành nỗi ám ảnh của Arsenal. Nhưng khi đội bóng của Mikel Arteta trưởng thành hơn, cán cân bắt đầu thay đổi. Pháo thủ từng thắng Community Shield, hạ đối thủ 5-1 tại Emirates và cuối cùng vượt qua Man City trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2025/2026.

Dù vậy, hai cuộc chạm trán gần nhất trong năm 2026 lại đều gọi tên Man City. The Citizens thắng Arsenal ở chung kết Carabao Cup, sau đó tiếp tục vượt qua đối thủ tại Etihad trong trận đấu có ảnh hưởng lớn đến cuộc đua vô địch.

Community Shield 2026 vì thế không chỉ là trận tranh danh hiệu đầu mùa. Với Arsenal, đây là cơ hội đáp trả hai thất bại gần nhất. Với Man City, trận đấu tại Cardiff lại đánh dấu sự khởi đầu của một thời kỳ mới sau khi Enzo Maresca kế nhiệm Pep Guardiola.

Arsenal 3-0 Man City năm 2014: Giroud khép lại màn trình diễn áp đảo

Một trong những cuộc đối đầu đáng nhớ nhất giữa Arsenal và Man City tại Community Shield diễn ra ngày 10/8/2014.

Arsenal khi ấy bước vào mùa giải mới với tinh thần hưng phấn sau chức vô địch FA Cup. Trước Man City, đội bóng của Arsene Wenger tạo ra một trận đấu gần như hoàn hảo để giành chiến thắng 3-0.

Pháo thủ kiểm soát thế trận tốt và liên tục khiến hàng phòng ngự Man City phải lùi sâu. Olivier Giroud vào sân từ ghế dự bị rồi ghi bàn bằng cú dứt điểm từ khoảng 25 yard, khép lại chiến thắng đậm cho Arsenal.

Đó là một trong những trận đấu cho thấy Arsenal có duyên đặc biệt với Community Shield. Hơn một thập niên sau, Pháo thủ lại đứng trước Man City trong trận tranh danh hiệu này, nhưng tương quan lực lượng và bối cảnh đã thay đổi rất nhiều.

Arsenal vs Man City 2023: Trossard cứu Pháo thủ, Fabio Vieira sút quả quyết định

Community Shield 2023 là trận đấu có ý nghĩa đặc biệt hơn cả trước cuộc tái ngộ năm nay.

Man City vượt lên ở phút 77 nhờ Cole Palmer và tiến rất gần tới danh hiệu. Nhưng Arsenal không bỏ cuộc. Leandro Trossard ghi bàn ở phút bù giờ, đưa tỷ số về 1-1 và kéo trận đấu tới loạt luân lưu.

Trên chấm 11 m, Arsenal thể hiện sự lạnh lùng hơn. Pháo thủ thắng 4-1, với Fabio Vieira thực hiện quả đá quyết định mang danh hiệu về cho đội bóng thành London.

Trận thắng ấy đặc biệt bởi Arsenal khi đó vẫn đang tìm cách thoát khỏi cái bóng của Man City. Đánh bại đội bóng của Pep Guardiola trong một trận tranh cúp mang lại cú hích tâm lý lớn cho tập thể của Arteta.

Ba năm sau, Arsenal lại gặp Man City ở Community Shield. Nhưng lần này đối thủ của Arteta không còn được dẫn dắt bởi người thầy cũ Guardiola mà là Enzo Maresca.

Man City 2-2 Arsenal năm 2024: John Stones phá hỏng chiến thắng ở phút cuối

Cuộc đối đầu tại Etihad tháng 9/2024 là một trong những trận căng thẳng nhất giữa hai đội trong những năm gần đây.

Arsenal phải chơi phần lớn hiệp hai với 10 người nhưng vẫn phòng ngự đầy kiên cường. Đội bóng của Arteta lùi rất sâu, thu hẹp không gian trước vòng cấm và liên tục hóa giải những pha tấn công của Man City.

Khi Arsenal tưởng như đã có thể rời Etihad với chiến thắng, John Stones xuất hiện trong thời gian bù giờ để ghi bàn gỡ hòa 2-2. Báo Lâm Đồng khi đó ghi nhận bàn thắng của Stones là pha lập công cực muộn giúp Man City tránh thất bại trước hàng phòng ngự 10 người của Arsenal.

Trận đấu cũng thể hiện rõ cách cặp Arsenal - Man City thay đổi. Nếu trước đây Pháo thủ thường gặp khó trong việc chống lại khả năng kiểm soát của đối thủ, Arsenal dưới thời Arteta đã đủ sức khiến Man City phải trải qua những trận đấu căng thẳng đến phút cuối.

Arsenal 5-1 Man City năm 2025: Lewis-Skelly mở đêm ác mộng tại Emirates

Ngày 2/2/2025 đánh dấu một trong những chiến thắng đậm nhất của Arsenal trước Man City trong kỷ nguyên hiện đại.

Martin Odegaard mở tỷ số ngay phút thứ 2. Erling Haaland gỡ hòa cho Man City trong hiệp hai, nhưng bàn thắng ấy lại trở thành điểm khởi đầu cho màn bùng nổ của đội chủ nhà.

Thomas Partey đưa Arsenal vượt lên chỉ ít lâu sau bàn gỡ của Haaland. Myles Lewis-Skelly nâng tỷ số lên 3-1, trước khi Kai Havertz và Ethan Nwaneri lần lượt ghi bàn để khép lại chiến thắng 5-1.

Lewis-Skelly trở thành một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất của trận đấu. Cầu thủ trẻ của Arsenal không chỉ ghi bàn mà còn cho thấy thế hệ mới của Pháo thủ đã không còn bước vào các cuộc đối đầu với Man City bằng tâm lý e ngại.

Chiến thắng 5-1 cũng trở thành một dấu mốc trong quá trình Arsenal vươn lên cạnh tranh vị thế số một bóng đá Anh. Báo Lâm Đồng từng đánh giá trận đấu này như một trong những biểu tượng rõ nhất cho sự thay đổi tương quan giữa Arteta và Guardiola.

Arsenal 0-2 Man City năm 2026: Nico O'Reilly gieo ác mộng tại Wembley

Nếu Arsenal có nhiều kỷ niệm đẹp với Community Shield thì trận chung kết Carabao Cup tháng 3/2026 lại mang tới ký ức hoàn toàn trái ngược.

Hai đội bước vào Wembley với một danh hiệu trực tiếp trên bàn. Arsenal khi ấy đang có phong độ cao và được kỳ vọng có thể biến sự trưởng thành trong những mùa giải trước thành một chiếc cúp.

Nhưng người định đoạt trận đấu lại là Nico O'Reilly.

Tài năng trẻ của Man City ghi hai bàn trong hiệp hai, trong đó hai pha lập công chỉ cách nhau khoảng 4 phút. Arsenal không thể tìm được bàn đáp trả và chấp nhận thất bại 0-2.

Độc giả có thể xem lại chi tiết trận đấu trong bài Nico O'Reilly lập cú đúp lịch sử, Man City hạ Arsenal vô địch Carabao Cup 2026.

Thất bại tại Wembley càng đáng nhớ bởi Arsenal khi đó đang theo đuổi nhiều danh hiệu. Man City không chỉ lấy chiếc cúp khỏi tay đối thủ mà còn tạo ra một cú đánh tâm lý trước giai đoạn quyết định của mùa giải.

Man City 2-1 Arsenal năm 2026: Haaland khiến cuộc đua vô địch đảo chiều

Chưa đầy một tháng sau trận chung kết Carabao Cup, Arsenal lại hành quân đến Etihad trong cuộc đấu có ảnh hưởng trực tiếp tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh.

Man City một lần nữa thắng.

Erling Haaland cùng Rayan Cherki để lại dấu ấn khi The Citizens giành chiến thắng 2-1. Kết quả khiến khoảng cách giữa hai đội bị thu hẹp đáng kể và đẩy Arsenal vào giai đoạn chịu sức ép lớn nhất mùa giải.

Xem thêm: Man City 2-1 Arsenal: Rayan Cherki và Nico O'Reilly rực sáng tại Etihad.

Điều thú vị là thất bại ấy cuối cùng không ngăn Arsenal đăng quang. Man City tiếp tục bám đuổi nhưng cú sảy chân trước Bournemouth khiến Pháo thủ chính thức trở thành nhà vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi.

Community Shield 2026 vì thế mang thêm ý nghĩa. Man City đã thắng hai cuộc đối đầu gần nhất, còn Arsenal lại là đội giành chiến thắng trong cuộc chiến dài hơi quan trọng nhất: chức vô địch Premier League.

Nhận định Arsenal vs Man City: Kỷ nguyên Maresca bắt đầu bằng đại chiến

Xét tương quan hiện tại, Arsenal được đánh giá nhỉnh hơn nhưng khoảng cách giữa hai đội chưa đủ lớn để tạo nên một thế trận một chiều.

Theo dữ liệu ELO được cung cấp trước trận, Arsenal có 53% cơ hội thắng trong 90 phút, Man City đạt 21%, còn khả năng hòa là 25%. Pháo thủ sở hữu 2.346 điểm ELO, đứng thứ hai châu Âu, trong khi Man City có 2.288 điểm và xếp thứ năm.

Arsenal có lợi thế lớn nhất ở sự ổn định. Mikel Arteta đã xây dựng bộ khung hiện tại trong thời gian dài, với khả năng pressing tầm cao, kiểm soát khoảng trống và tạo sức ép rất tốt từ những tình huống cố định.

Sự xuất hiện của Bruno Guimaraes giúp tuyến giữa Arsenal có thêm một cầu thủ đủ khả năng tranh chấp, thoát pressing và đưa bóng nhanh lên phía trước. Khi gặp một Man City thường xuyên muốn giành quyền kiểm soát trung tuyến, vai trò của tiền vệ người Brazil càng trở nên quan trọng.

Tuy nhiên, giai đoạn chuẩn bị của Arsenal chưa thật sự thuyết phục. Pháo thủ thua Dortmund 2-3 rồi hòa Como 1-1 trước khi thắng trên chấm luân lưu. Hàng thủ nhiều lần để lộ khoảng trống khi mất bóng, trong khi William Saliba và Jurrien Timber đều không thể góp mặt.

Cristhian Mosquera cùng Gabriel Magalhaes vì thế có thể phải đối mặt với một bài kiểm tra rất khác. Man City hiện sở hữu những cầu thủ tấn công có xu hướng đưa bóng lên phía trước nhanh hơn thay vì kéo dài mọi pha kiểm soát như giai đoạn trước.

Antoine Semenyo là một trong những nhân tố đáng chú ý. Tốc độ và sức mạnh của cầu thủ này có thể tạo ra nhiều tình huống một đấu một ở biên, trong khi Omar Marmoush đang đạt trạng thái tốt sau giai đoạn tiền mùa giải.

Đây cũng là trận đấu chính thức đầu tiên của Enzo Maresca trên cương vị HLV Man City. Sau một thời gian dài gắn liền với Pep Guardiola, The Citizens bước vào giai đoạn chuyển đổi về cả con người lẫn cách chơi.

Arsenal có sự gắn kết tốt hơn, nhưng Man City lại sở hữu những mũi tấn công đang có trạng thái thi đấu nhỉnh hơn. Khoảng cách giữa hai đội vì thế nhiều khả năng chỉ được quyết định bởi một sai lầm phòng ngự, tình huống cố định hoặc khoảnh khắc cá nhân.

Dự đoán số bàn thắng Arsenal vs Man City

Năm trận gần nhất của Arsenal xuất hiện tổng cộng 18 bàn, đạt trung bình 3,6 bàn mỗi trận. Pháo thủ ghi 9 bàn nhưng cũng để thủng lưới 9 lần.

Đáng chú ý, cả 5 trận đều chứng kiến Arsenal và đối thủ cùng ghi bàn. Đây là tín hiệu đáng lưu ý khi Arteta đang thiếu Saliba cùng Timber ở hàng phòng ngự.

Man City có 9 bàn và nhận 6 bàn thua trong cùng giai đoạn, trung bình các trận xuất hiện khoảng 3 bàn. The Citizens ghi đúng 3 bàn trong hai trận giao hữu gần nhất nhưng cũng chưa duy trì được khả năng giữ sạch lưới.

Năm cuộc chạm trán gần đây giữa hai đội có tổng cộng 17 bàn, trung bình 3,4 bàn/trận. Community Shield mang tính chất tranh danh hiệu nên hiệp một có thể thận trọng hơn, nhưng trận đấu có khả năng mở ra sau giờ nghỉ.

Dự đoán: 3 bàn.

Tình hình lực lượng Arsenal vs Man City

Arsenal không có William Saliba và Jurrien Timber. Bukayo Saka, Declan Rice, Martin Zubimendi và Mikel Merino đã trở lại nhưng chưa đạt trạng thái thi đấu tốt nhất sau World Cup.

Man City cũng chưa chắc sử dụng đội hình mạnh nhất. Rodri và Erling Haaland mới trở lại, trong khi Savinho bỏ ngỏ khả năng góp mặt vì vấn đề sức khỏe.

Việc cả hai đội thiếu những cầu thủ quan trọng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng kiểm soát tuyến giữa cũng như sự chắc chắn trong phòng ngự.

Phong độ và lịch sử đối đầu Arsenal vs Man City

Arsenal thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất, ghi 9 bàn nhưng cũng nhận 9 bàn thua. Kết quả cho thấy Pháo thủ vẫn tạo ra cơ hội đều nhưng hệ thống phòng ngự chưa đạt trạng thái tốt nhất.

Man City có 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại trong 5 trận gần đây. The Citizens ghi 9 bàn và thủng lưới 6 lần.

Nếu chỉ xét 5 lần chạm trán gần nhất, Man City thắng 2, Arsenal thắng 1 và hai trận kết thúc với tỷ số hòa. Đáng chú ý, cả hai chiến thắng của Man City đều diễn ra trong năm 2026.

Nhưng nếu nhìn rộng hơn, lịch sử gần đây không còn hoàn toàn một chiều như giai đoạn Man City thường xuyên áp đảo Arsenal. Pháo thủ từng thắng Community Shield 2023, đánh bại đối thủ 5-1 năm 2025 và sau đó vượt Man City để trở thành nhà vô địch Ngoại hạng Anh 2025/2026.

Đội hình dự kiến Arsenal vs Man City

Arsenal nhiều khả năng tiếp tục sử dụng sơ đồ có David Raya trong khung thành. Ben White, Cristhian Mosquera, Gabriel và Piero Hincapie tạo thành hàng phòng ngự, phía trên là Bruno Guimaraes, Myles Lewis-Skelly và Martin Odegaard.

Arsenal: Raya; White, Mosquera, Gabriel, Hincapie; Bruno Guimaraes, Lewis-Skelly, Odegaard; Nwaneri, Havertz, Martinelli.

Man City có thể sử dụng Donnarumma trong khung thành, với Nunes, Guehi, Dias và Ake tạo thành bộ tứ phía trước. Bernardo Silva cùng O'Reilly đảm nhiệm khu trung tuyến, còn Foden, Marmoush và Semenyo là những phương án chính trên hàng công.

Man City: Donnarumma; Nunes, Guehi, Dias, Ake; Bernardo Silva, O'Reilly, Cherki; Foden, Marmoush, Semenyo.

Thống kê đáng chú ý trước trận Arsenal vs Man City

Arsenal từng đánh bại Man City tại Community Shield 2023 sau loạt luân lưu. Leandro Trossard ghi bàn gỡ hòa ở phút bù giờ, trước khi Fabio Vieira thực hiện quả đá quyết định.

Pháo thủ cũng từng thắng Man City 3-0 tại Community Shield 2014. Olivier Giroud ghi bàn ấn định tỷ số trong trận đấu đó.

Arsenal từng thắng Man City 5-1 tại Emirates vào tháng 2/2025, với năm cầu thủ khác nhau ghi bàn cho đội chủ nhà.

Man City lại toàn thắng hai cuộc đối đầu trong năm 2026, lần lượt với tỷ số 2-0 ở chung kết Carabao Cup và 2-1 tại Ngoại hạng Anh.

Nico O'Reilly ghi cả hai bàn trong chiến thắng ở chung kết Carabao Cup, biến anh trở thành một trong những cái tên đáng nhớ nhất trong lịch sử đối đầu gần đây giữa hai đội.

Arsenal sau cùng vẫn vượt Man City trong cuộc đua dài hơi và đăng quang Ngoại hạng Anh mùa 2025/2026.

Arsenal vs Man City tại Community Shield 2026: Maresca mở chương mới

Quá khứ gần đây của Arsenal và Man City có đủ mọi trạng thái. Pháo thủ từng thắng Siêu cúp, từng hủy diệt đối thủ 5-1 nhưng cũng vừa phải nhận hai thất bại liên tiếp trước The Citizens.

Arsenal của hiện tại cũng bước vào trận đấu với vị thế khác. Đội bóng của Arteta không còn là kẻ bám đuổi Man City mà chính là nhà vô địch Ngoại hạng Anh, sau mùa giải họ cuối cùng đã vượt qua đối thủ trong cuộc đua đường dài.

Man City lại đứng trước một khởi đầu hoàn toàn mới. Pep Guardiola không còn trên ghế chỉ đạo và Community Shield trở thành bài kiểm tra chính thức đầu tiên dành cho Enzo Maresca.

Nếu Arsenal thắng, Arteta sẽ tiếp tục củng cố cảm giác rằng cán cân quyền lực bóng đá Anh đã thay đổi. Nếu Man City đăng quang, Maresca sẽ có danh hiệu ngay trong trận chính thức đầu tiên và tạo cú hích rất lớn cho kỷ nguyên mới tại Etihad.

Lịch sử vì thế chỉ đóng vai trò nền cho cuộc gặp tại Cardiff. Fabio Vieira, Lewis-Skelly, Haaland hay Nico O'Reilly đã tạo nên những chương trước. Tối 16/8, một cái tên khác có thể trở thành nhân vật tiếp theo của cặp đấu Arsenal - Man City.

Dự đoán tỷ số Arsenal vs Man City

Arsenal có lợi thế về sự ổn định của hệ thống và khả năng kiểm soát trận đấu dưới thời Arteta. Tuy nhiên, việc thiếu Saliba và Timber khiến hàng phòng ngự của Pháo thủ khó đạt trạng thái mạnh nhất.

Man City đang bước vào quá trình chuyển đổi nhưng Marmoush, Semenyo và Foden đều đủ khả năng khai thác những khoảng trống của Arsenal. Hai chiến thắng trước Pháo thủ trong năm 2026 cũng mang lại cho The Citizens điểm tựa tâm lý nhất định.

Community Shield 2023 từng phải giải quyết bằng loạt luân lưu và sự cân bằng hiện tại có thể đưa hai đội đến kịch bản tương tự.

Dự đoán tỷ số: Arsenal 1-1 Man City, Man City thắng trên chấm luân lưu.

Độc giả có thể cập nhật thêm nhận định, lịch thi đấu, kết quả và những thông tin mới nhất về Arsenal, Man City tại chuyên trang Bóng đá Báo Lâm Đồng.