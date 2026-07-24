Thể thao 360 Lịch sử đối đầu Campuchia vs Singapore: Đảo quốc sư tử áp đảo, hướng tới 3 điểm ngày ra quân Lịch sử đối đầu Campuchia vs Singapore đang nghiêng rõ rệt về phía đội bóng đảo quốc. Singapore thắng 4 trong 5 lần chạm trán gần nhất, bao gồm chiến thắng 2-1 tại ASEAN Cup 2024.

Trận đấu giữa Campuchia và Singapore diễn ra lúc 19h00 ngày 24/7/2026 trên sân Morodok Techo, thuộc lượt trận đầu tiên bảng A AFF Cup 2026. Cuộc so tài được truyền hình trực tiếp trên VTV6.

Lịch sử đối đầu Campuchia vs Singapore

Singapore đang chiếm ưu thế rõ rệt trong những lần đối đầu gần đây với Campuchia. Trong 5 cuộc chạm trán gần nhất, đội bóng đảo quốc giành 4 chiến thắng và chỉ để thua một trận.

Tổng cộng, Singapore ghi 8 bàn vào lưới Campuchia trong giai đoạn này. Đội bóng xứ Angkor có 5 pha lập công, đưa tổng số bàn thắng của 5 trận lên 13, trung bình 2,6 bàn mỗi trận.

Đáng chú ý, 4 trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội kết thúc với đúng 3 bàn thắng. Thống kê này cho thấy các trận Campuchia gặp Singapore thường diễn ra cởi mở và có sự xuất hiện của bàn thắng ở cả hai đầu sân.

Bàn thắng cũng thường đến khá sớm. Năm cuộc đối đầu gần nhất ghi nhận 8 bàn trong hiệp một, đạt trung bình 1,6 bàn mỗi trận. Hiệp hai xuất hiện thêm 5 pha lập công.

Ở lần chạm trán gần nhất tại ASEAN Cup 2024, Singapore dẫn Campuchia 2-0 ngay trong hiệp một. Đội bóng xứ Angkor rút ngắn cách biệt sau giờ nghỉ nhưng không thể tránh thất bại 1-2.

Kết quả đó tiếp tục khẳng định ưu thế của Singapore trong cặp đấu này. Đội bóng đảo quốc thường tận dụng tốt hơn những sai lầm của đối phương, đặc biệt ở các tình huống chuyển trạng thái và bóng bổng.

Dù lép vế về thành tích đối đầu, Campuchia đang có cơ sở để kỳ vọng vào một kết quả tích cực. Lợi thế sân Morodok Techo cùng sự tiến bộ của hàng công có thể giúp đội chủ nhà tạo ra nhiều khó khăn hơn so với lần gặp nhau trước.

Nhận định Campuchia vs Singapore

Campuchia và Singapore bước vào lượt trận mở màn bảng A với mục tiêu giành điểm. Kết quả tại Phnom Penh có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc cạnh tranh vị trí phía sau Việt Nam và Indonesia.

Campuchia vừa thắng Hồng Kông 2-0 và Bhutan 4-0 trong loạt giao hữu tháng 6. Yudai Ogawa, Abdel Kader Coulibaly và Alisher Mirzaev giúp đội chủ nhà có thêm sức mạnh ở khu vực giữa sân cũng như hàng công.

Singapore nhỉnh hơn về kinh nghiệm với bộ khung gồm Hariss Harun, Irfan Fandi, Song Ui-young, Kyoga Nakamura, Ilhan Fandi và Shawal Anuar. Đội khách có ưu thế về thể hình, không chiến và khả năng chuyển trạng thái.

Tuy nhiên, hàng phòng ngự Singapore chưa tạo được sự chắc chắn khi nhận 5 bàn thua trong hai trận tập huấn tại Nhật Bản. Campuchia có thể khai thác điểm yếu này nếu duy trì được tốc độ tấn công như ở hai trận giao hữu gần nhất.

Với kinh nghiệm và thành tích đối đầu vượt trội, Singapore vẫn được đánh giá nhỉnh hơn. Đội khách có nhiều cơ sở kiểm soát những thời điểm quan trọng và hướng tới chiến thắng sát nút.

Tình hình lực lượng Campuchia vs Singapore

Campuchia bước vào trận ra quân với lực lượng đầy đủ. HLV Koji Gyotoku có thể sử dụng bộ khung vừa giúp đội bóng giành hai chiến thắng liên tiếp trước Hồng Kông và Bhutan.

Yudai Ogawa nhiều khả năng tiếp tục giữ vai trò tổ chức ở tuyến giữa. Alisher Mirzaev hỗ trợ khả năng tranh chấp và đưa bóng về phía trước, còn Abdel Kader Coulibaly là lựa chọn đáng chú ý trên hàng công.

Sieng Chanthea và Sa Ty có thể hoạt động ở hai hành lang, cung cấp tốc độ cho các tình huống phản công. Phía sau, Hul Kimhuy được kỳ vọng tiếp tục trấn giữ khung thành đội chủ nhà.

Singapore cũng có lực lượng gần như đầy đủ cho trận mở màn. Tuy nhiên, chấn thương của Rudy Khairullah khiến HLV Gavin Lee phải điều chỉnh phương án trong khung gỗ.

Izwan Mahbud được dự đoán sẽ bắt chính. Bộ ba Irfan Fandi, Hariss Harun và Lionel Tan giữ vai trò quan trọng trong hệ thống phòng ngự của đội bóng đảo quốc.

Ở tuyến trên, Song Ui-young, Glenn Kweh và Shawal Anuar là những cầu thủ có khả năng tạo khác biệt. Kyoga Nakamura cùng Shah Shahiran sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ kết nối và kiểm soát khu vực giữa sân.

Đội hình dự kiến Campuchia vs Singapore

Campuchia: Hul Kimhuy; Taing Bunchhai, Ouk Sovann, Sophal Dimong, Phat Sokha; Yudai Ogawa, Sos Suhana; Sa Ty, Alisher Mirzaev, Sieng Chanthea; Abdel Kader Coulibaly.

Singapore: Izwan Mahbud; Irfan Fandi, Hariss Harun, Lionel Tan; Ryhan Stewart, Shah Shahiran, Kyoga Nakamura, Nur Adam Abdullah; Song Ui-young, Glenn Kweh; Shawal Anuar.

Thống kê đáng chú ý Campuchia vs Singapore

Singapore thắng 4 và thua 1 trong 5 lần đối đầu gần nhất với Campuchia.

Singapore ghi 8 bàn, còn Campuchia có 5 bàn trong 5 cuộc chạm trán gần đây.

Năm trận đối đầu gần nhất giữa hai đội xuất hiện tổng cộng 13 bàn, đạt trung bình 2,6 bàn mỗi trận.

Có 4 trong 5 lần gặp nhau gần đây kết thúc với đúng 3 bàn thắng.

Các cuộc đối đầu gần nhất ghi nhận 8 bàn trong hiệp một và 5 bàn trong hiệp hai.

Singapore thắng Campuchia 2-1 ở lần chạm trán gần nhất tại ASEAN Cup 2024.

Campuchia thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất.

Đội bóng xứ Angkor ghi 9 bàn và nhận 5 bàn thua trong 5 lần ra sân vừa qua.

Campuchia vừa thắng liên tiếp Hồng Kông 2-0 và Bhutan 4-0.

Campuchia ghi 6 bàn và không để thủng lưới trong hai trận gần nhất.

Năm trận vừa qua của Campuchia xuất hiện tổng cộng 14 bàn, trung bình 2,8 bàn mỗi trận.

Singapore thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất.

Đội bóng đảo quốc ghi bàn trong cả 5 lần ra sân gần đây, với tổng cộng 10 pha lập công.

Singapore nhận 6 bàn thua trong 5 trận gần nhất.

Các trận có Singapore góp mặt xuất hiện 16 bàn, đạt trung bình 3,2 bàn mỗi trận.

Có 4 trong 5 trận gần nhất của Singapore xuất hiện ít nhất 3 bàn thắng.

Campuchia nhận 4 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ trong 5 trận gần đây.

Singapore nhận 6 thẻ vàng và không có cầu thủ nào bị truất quyền thi đấu trong 5 trận vừa qua.

Năm cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội chỉ xuất hiện 8 thẻ vàng và không có thẻ đỏ.

Campuchia nhận 6 trong tổng số 8 thẻ vàng ở 5 lần đối đầu gần đây, còn Singapore nhận 2 thẻ.

Có 4 trong 5 cuộc chạm trán gần nhất giữa hai đội khép lại với không quá 2 thẻ phạt.

Dự đoán bàn thắng Campuchia vs Singapore

Campuchia đang có hiệu suất tấn công tích cực với 9 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 1,8 bàn mỗi trận. Hai chiến thắng liên tiếp trước Hồng Kông và Bhutan cũng giúp đội chủ nhà bước vào giải với sự tự tin cao.

Singapore ghi 10 bàn trong cùng giai đoạn, đạt trung bình 2 bàn mỗi trận. Tuy nhiên, đội bóng đảo quốc cũng để thủng lưới 6 lần và vừa nhận 5 bàn thua trong hai trận tập huấn tại Nhật Bản.

Thống kê đối đầu cho thấy 4 trong 5 lần gặp nhau gần nhất kết thúc với đúng 3 bàn. Với khả năng ghi bàn ổn định của hai đội, trận đấu tại Morodok Techo được dự báo xuất hiện khoảng 3 bàn thắng.

Dự đoán tổng bàn thắng: 3 bàn.