Thể thao 360 Lịch sử đối đầu Đông Timor vs Việt Nam: ĐTQG lần đầu chạm trán, U19 Việt Nam toàn thắng 5 trận Lịch sử đối đầu Timor Leste vs Việt Nam chưa ghi nhận lần chạm trán nào ở cấp đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, tại lứa U19, bóng đá Việt Nam đã toàn thắng cả 5 trận, ghi 15 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần.

Theo dữ liệu trước trận, Timor Leste vs Việt Nam chưa từng đối đầu ở cấp đội tuyển quốc gia. Vì vậy, cuộc so tài tại Chonburi sẽ mở ra chương đầu tiên trong lịch sử đối đầu giữa hai đội tuyển.

Dù vậy, ở cấp độ U19, hai nền bóng đá đã gặp nhau 5 lần kể từ năm 2015. U19 Việt Nam giành chiến thắng trong cả 5 trận, trong đó có ba lần giữ sạch lưới và hai chiến thắng với cách biệt ít nhất bốn bàn.

Lịch sử 5 trận đối đầu U19 Việt Nam vs U19 Timor Leste

U19 Timor Leste 0-2 U19 Việt Nam ngày 25/8/2015

Lần chạm trán đầu tiên trong dữ liệu đối đầu giữa hai đội trẻ diễn ra ngày 25/8/2015. U19 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 dù U19 Timor Leste được xếp đứng trước trong cặp đấu.

Đây là khởi đầu thuận lợi cho U19 Việt Nam trong những lần đối đầu với đội bóng trẻ Timor Leste. Hàng công ghi hai bàn, còn hệ thống phòng ngự không để đối phương có cơ hội rút ngắn tỷ số.

Chiến thắng này cũng đặt nền móng cho ưu thế kéo dài của U19 Việt Nam. Trong bốn lần tái đấu sau đó, đại diện bóng đá Việt Nam tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng.

U19 Việt Nam 2-1 U19 Timor Leste ngày 4/10/2015

Chỉ hơn một tháng sau cuộc gặp đầu tiên, hai đội tiếp tục đối đầu vào ngày 4/10/2015. U19 Việt Nam một lần nữa giành chiến thắng, nhưng đây là trận đấu có cách biệt nhỏ nhất trong lịch sử chạm trán giữa hai bên.

U19 Timor Leste ghi được bàn thắng đầu tiên trước U19 Việt Nam, khiến trận đấu trở nên khó khăn hơn so với chiến thắng 2-0 trước đó. Dù vậy, đội bóng trẻ Việt Nam vẫn bảo vệ được lợi thế và khép lại trận đấu với tỷ số 2-1.

Đây cũng là một trong hai trận hiếm hoi U19 Timor Leste có thể xuyên thủng hàng phòng ngự Việt Nam. Sau hai lần gặp nhau trong năm 2015, U19 Việt Nam toàn thắng, ghi bốn bàn và nhận một bàn thua.

U19 Timor Leste 1-4 U19 Việt Nam ngày 13/9/2016

Cuộc đối đầu thứ ba diễn ra ngày 13/9/2016. U19 Timor Leste tiếp tục ghi được một bàn, nhưng không thể ngăn hàng công U19 Việt Nam tạo ra chiến thắng cách biệt.

U19 Việt Nam ghi bốn bàn để giành thắng lợi 4-1. Đây là lần đầu tiên đội bóng trẻ Việt Nam chạm mốc bốn bàn trong một trận gặp Timor Leste.

So với hai trận đấu năm 2015, khoảng cách giữa hai đội ở lần gặp này được nới rộng. U19 Việt Nam không chỉ giành chiến thắng thứ ba liên tiếp mà còn cho thấy khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn trước hàng phòng ngự đối phương.

U19 Việt Nam 4-0 U19 Timor Leste ngày 24/9/2016

Chỉ 11 ngày sau chiến thắng 4-1, U19 Việt Nam và U19 Timor Leste lại gặp nhau. Kết quả tiếp tục nghiêng hoàn toàn về đội bóng trẻ Việt Nam.

U19 Việt Nam ghi bốn bàn và không để đối phương đáp trả, qua đó giành chiến thắng 4-0. Đây là trận thắng có cách biệt lớn nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai đội.

Hai cuộc gặp trong tháng 9/2016 đều chứng kiến U19 Việt Nam ghi bốn bàn. Sau bốn lần đối đầu, đội bóng trẻ Việt Nam đã có tổng cộng 12 bàn thắng và chỉ nhận hai bàn thua.

Chiến thắng 4-0 cũng là lần giữ sạch lưới thứ hai của U19 Việt Nam trước đối thủ, sau kết quả 2-0 ở lần gặp đầu tiên.

U19 Việt Nam 3-0 U19 Timor Leste ngày 1/6/2026

Lần đối đầu gần nhất giữa hai đội ở cấp độ U19 diễn ra ngày 1/6/2026. Sau gần 10 năm kể từ hai cuộc gặp năm 2016, cán cân thành tích vẫn không thay đổi.

U19 Việt Nam giành chiến thắng 3-0, tiếp tục nối dài chuỗi toàn thắng trước U19 Timor Leste. Đây là trận thứ ba đội bóng trẻ Việt Nam giữ sạch lưới trong năm lần chạm trán.

Kết quả 3-0 cũng cho thấy U19 Việt Nam vẫn duy trì ưu thế dù lực lượng cầu thủ đã thay đổi hoàn toàn sau một thập kỷ. Tính từ trận đấu đầu tiên năm 2015 đến lần gặp gần nhất năm 2026, U19 Việt Nam chưa từng đánh rơi điểm trước đối thủ.

U19 Việt Nam ghi 15 bàn sau 5 lần gặp Timor Leste

Thành tích đối đầu ở cấp độ U19 đang nghiêng tuyệt đối về phía Việt Nam. Đội bóng trẻ Việt Nam thắng cả 5 trận, ghi 15 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua.

Trung bình mỗi trận, U19 Việt Nam ghi ba bàn vào lưới đối phương. Ba trong năm cuộc đối đầu khép lại với việc Timor Leste không thể ghi bàn.

Chiến thắng đậm nhất là tỷ số 4-0 ngày 24/9/2016. Trận đấu cân bằng nhất diễn ra ngày 4/10/2015, khi U19 Việt Nam chỉ thắng với cách biệt 2-1.

Hai đội gặp nhau hai lần trong năm 2015, hai lần trong năm 2016 và một lần vào năm 2026. U19 Việt Nam luôn ghi ít nhất hai bàn trong mỗi trận.

Kết quả 5 lần đối đầu gồm:

Ngày thi đấu Trận đấu Tỷ số 25/8/2015 U19 Timor Leste vs U19 Việt Nam 0-2 4/10/2015 U19 Việt Nam vs U19 Timor Leste 2-1 13/9/2016 U19 Timor Leste vs U19 Việt Nam 1-4 24/9/2016 U19 Việt Nam vs U19 Timor Leste 4-0 1/6/2026 U19 Việt Nam vs U19 Timor Leste 3-0

Timor Leste vs Việt Nam tại AFF Cup 2026 mở ra chương mới

Những kết quả ở cấp độ U19 không phải dữ liệu đối đầu trực tiếp của hai đội tuyển quốc gia. Dù vậy, chuỗi 5 chiến thắng vẫn phần nào phản ánh khoảng cách giữa hai nền bóng đá trong các cuộc chạm trán trước đây.

Trận đấu lúc 20h30 ngày 24/7 tại AFF Cup 2026 sẽ là lần đầu tiên Việt Nam và Timor Leste gặp nhau ở cấp đội tuyển quốc gia. Vì thế, kết quả tại sân Chonburi sẽ trở thành cột mốc đầu tiên trong lịch sử đối đầu chính thức giữa hai đội tuyển.

Việt Nam bước vào trận ra quân với thành tích toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi 17 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua. Timor Leste thắng 2, thua 3 trong cùng giai đoạn, ghi 8 bàn nhưng để lọt lưới 11 lần.

Với chất lượng đội hình cùng phong độ vượt trội, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có nhiều cơ sở để kiểm soát thế trận. Một chiến thắng không chỉ giúp Việt Nam giành ba điểm đầu tiên tại bảng A mà còn tạo lợi thế về hiệu số trước các trận gặp Singapore, Campuchia và Indonesia.