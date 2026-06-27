Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Algeria vs Áo: Đại diện châu Âu có lợi thế, chờ trận quyết đấu nhiều duyên nợ Lịch sử đối đầu Algeria vs Áo mới ghi nhận 1 lần gặp nhau trong quá khứ. Áo đang nắm lợi thế đối đầu, còn Algeria buộc phải thắng ở lượt cuối bảng J World Cup 2026 để tự quyết hy vọng đi tiếp.

Lịch sử đối đầu Algeria vs Áo

Algeria và Áo mới chỉ gặp nhau 1 lần ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Trong lần chạm trán đó, Algeria không thắng, còn Áo giành được chiến thắng để nắm lợi thế tuyệt đối về thành tích đối đầu trực tiếp.

Dữ liệu chạm trán giữa hai đội không nhiều, nhưng màn tái đấu tại World Cup 2026 lại mang ý nghĩa rất lớn. Algeria và Áo cùng có 3 điểm sau 2 lượt trận bảng J, khiến cuộc so tài tại Kansas City chẳng khác nào trận đấu loại trực tiếp.

Argentina đã sớm vượt lên với 6 điểm tuyệt đối và hiệu số +5. Áo đứng thứ hai với 3 điểm cùng hiệu số 0, còn Algeria xếp ngay phía sau với 3 điểm nhưng hiệu số -2. Vì vậy, đại diện Bắc Phi nhiều khả năng phải thắng để vượt lên chính đối thủ.

Trận Algeria vs Áo diễn ra lúc 9h00 ngày 28/6/2026 tại sân Arrowhead Stadium, Kansas City, Mỹ. Màn so tài thuộc lượt 3 bảng J World Cup 2026, được trực tiếp trên VTV2.

Nhận định Algeria vs Áo

Algeria bước vào trận đấu với nhiệm vụ rõ ràng là giành chiến thắng. Đại diện Bắc Phi từng thua Argentina 0-3 ở ngày ra quân, sau đó đánh bại Jordan 2-1 để trở lại cuộc đua giành vé đi tiếp.

Áo có lợi thế hơn về cục diện. Sau thất bại 0-2 trước Argentina, đội bóng châu Âu thắng Jordan 3-1, qua đó vươn lên nhì bảng J nhờ hiệu số tốt hơn Algeria.

Với tính chất quyết định, Algeria có thể nhập cuộc chủ động hơn. Tuy nhiên, nếu đẩy đội hình lên quá cao, họ dễ để lộ khoảng trống cho Áo khai thác bằng những pha chuyển trạng thái nhanh.

Áo được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sự cân bằng, kỷ luật chiến thuật và lợi thế điểm số phụ. Đại diện châu Âu không cần chơi quá vội, nhưng vẫn có đủ chất lượng để tạo khác biệt ở thời điểm quan trọng.

Tình hình lực lượng Algeria vs Áo

Algeria không có lực lượng mạnh nhất khi Mohamed Amoura gặp chấn thương gân kheo. Đây là tổn thất đáng chú ý với hàng công của đại diện Bắc Phi trước trận đấu buộc phải thắng.

Dù vậy, Algeria vẫn còn nhiều nhân tố quan trọng như Mahrez, Gouiri, Chaïbi, Bentaleb và Ait-Nouri. Những cầu thủ này có thể giúp đội bóng châu Phi duy trì sức ép trong các pha lên bóng.

Áo có đầy đủ lực lượng cho trận đấu quyết định. HLV trưởng nhiều khả năng tiếp tục sử dụng bộ khung gồm Schlager, Danso, Laimer, Sabitzer và Arnautović.

Sự ổn định ở tuyến giữa là điểm tựa lớn của Áo. Seiwald, Laimer và Sabitzer có thể giúp đại diện châu Âu kiểm soát nhịp độ, giảm áp lực và chờ thời cơ phản công.

Đội hình dự kiến Algeria vs Áo

Algeria: Zidane; Mandi, Tougai, Bensebaini, Ait-Nouri; Zerrouki, Bentaleb, Chaïbi; Mahrez, Amoura, Gouiri.

Áo: Schlager; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Laimer; Wimmer, Sabitzer, Schmid; Arnautović.

Thống kê đáng chú ý Algeria vs Áo

Algeria và Áo mới gặp nhau 1 lần trong lịch sử.

Algeria chưa từng thắng Áo trong lịch sử đối đầu.

Áo đang nắm lợi thế đối đầu với 1 chiến thắng.

Algeria và Áo cùng có 3 điểm sau 2 lượt trận bảng J World Cup 2026.

Áo đứng thứ hai bảng J với hiệu số 0.

Algeria xếp sau Áo do có hiệu số -2.

Algeria thua Argentina 0-3 ở trận ra quân.

Algeria thắng Jordan 2-1 ở lượt trận thứ hai.

Áo thua Argentina 0-2 trước khi thắng Jordan 3-1.

Algeria thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất.

Áo thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất.

Algeria ghi 7 bàn và để thủng lưới 4 lần trong 5 trận gần đây.

Áo ghi 10 bàn và nhận 4 bàn thua trong 5 trận gần nhất.

Algeria ghi 39 bàn sau 22 trận, đạt hiệu suất trung bình 1,77 bàn/trận.

Áo ghi 26 bàn sau 12 trận, trung bình 2,17 bàn/trận.

Algeria ghi bàn ở 16/22 trận gần nhất.

Áo ghi bàn ở 9/12 trận gần đây.

Algeria bất bại 27/29 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Áo bất bại 13/16 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Algeria được hưởng trung bình 5,77 quả phạt góc/trận.

Áo được hưởng trung bình 3 quả phạt góc/trận.

Algeria nhận trung bình 1,5 thẻ vàng/trận.

Áo nhận trung bình 1,08 thẻ vàng/trận.

Áo chỉ để thủng lưới trung bình 0,70 bàn/trận trên mọi đấu trường.

Đây là trận đấu có thể quyết định tấm vé đi tiếp tại bảng J World Cup 2026.

Dự đoán tỷ số Algeria vs Áo

Áo được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế cục diện, hiệu số tốt hơn và lối chơi cân bằng. Đại diện châu Âu có thể chủ động giảm nhịp độ trận đấu, giữ khối đội hình chắc chắn và chờ cơ hội từ các pha chuyển trạng thái.

Algeria vẫn có cơ hội nếu tận dụng tốt sức ép tấn công và khả năng tạo đột biến của Mahrez, Chaïbi hay Gouiri. Tuy nhiên, việc buộc phải thắng có thể khiến đại diện Bắc Phi đối mặt nhiều rủi ro ở phía sau hàng thủ.

Trận đấu được dự báo có khoảng 2 đến 3 bàn thắng. Số phạt góc có thể dao động từ 8 đến 10 quả, còn thẻ phạt nhiều khả năng rơi vào khoảng 3 đến 5 thẻ vàng.

Dự đoán tỷ số: Algeria 1-2 Áo.