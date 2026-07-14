Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Anh vs Argentina: Tam sư nhỉnh hơn, chờ màn tái đấu World Cup sau 24 năm Lịch sử đối đầu Anh vs Argentina trong 5 lần chạm trán gần nhất ghi nhận ưu thế nhẹ cho Tam sư với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại.

Lịch sử đối đầu Anh vs Argentina

Anh và Argentina là hai đội tuyển giàu truyền thống, từng tạo nên nhiều cuộc đối đầu căng thẳng tại World Cup. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, tuyển Anh giành 2 chiến thắng, hòa 2 và chỉ để thua Argentina 1 trận.

Hai dấu mốc đáng nhớ nhất giữa hai đội đều diễn ra tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ở vòng 1/8 World Cup 1998, Anh và Argentina hòa nhau sau thời gian thi đấu chính thức trước khi Albiceleste giành quyền đi tiếp trên chấm luân lưu.

Bốn năm sau, tuyển Anh đòi lại món nợ bằng chiến thắng 1-0 tại vòng bảng World Cup 2002. Đây cũng là lần gần nhất Tam sư và Argentina gặp nhau tại một vòng chung kết World Cup.

Sau 24 năm, hai đội tái ngộ ở bán kết World Cup 2026 với vị thế của những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Anh sở hữu đội hình trẻ, giàu tốc độ, còn Argentina bước vào trận đấu với bản lĩnh của nhà đương kim vô địch.

Cán cân đối đầu gần đây nghiêng nhẹ về phía Anh, nhưng khoảng cách giữa hai đội không lớn. Những lần chạm trán trong quá khứ cũng cho thấy kết quả thường chỉ được quyết định bởi một khoảnh khắc hoặc loạt sút luân lưu.

Nhận định Anh vs Argentina

Theo mô hình của Opta, tuyển Anh có 39,1% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Cơ hội dành cho Argentina là 31,6%, còn khả năng trận đấu phải bước sang hiệp phụ đạt 29,3%.

Tam sư mạnh ở thể chất, khả năng pressing, bóng bổng và những pha tạo đột biến của Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka hay Phil Foden. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel cũng đang có tinh thần tốt sau các màn lội ngược dòng trước CHDC Congo, Mexico và Na Uy.

Argentina sở hữu lợi thế về kinh nghiệm thi đấu knock-out cùng dàn cầu thủ đã quen với áp lực lớn. Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister và Enzo Fernández giúp đội bóng Nam Mỹ duy trì sức mạnh đồng đều trên hàng công.

Anh được đánh giá nhỉnh hơn theo xác suất trận đấu, nhưng Argentina đang đứng số 1 trên bảng xếp hạng FIFA và có lực lượng ổn định hơn. Trận bán kết vì thế có thể trở thành màn đấu trí kéo dài đến những phút cuối.

Tình hình lực lượng Anh vs Argentina

Tuyển Anh không có sự phục vụ của Jordan Henderson, cầu thủ đã chia tay World Cup 2026 vì chấn thương cổ tay. Jarell Quansah tiếp tục vắng mặt do án treo giò.

Reece James, Declan Rice và Marc Guehi đã trở lại tập luyện sau những vấn đề về thể lực. Tuy nhiên, khả năng thi đấu trọn vẹn của các cầu thủ này vẫn cần được theo dõi sát trước giờ bóng lăn.

Argentina có lực lượng gần như mạnh nhất. Facundo Medina là trường hợp duy nhất còn bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương bắp chân.

HLV Lionel Scaloni vẫn có thể sử dụng bộ khung quen thuộc gồm Emiliano Martínez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lionel Messi, Julián Álvarez và Lautaro Martínez.

Đội hình dự kiến Anh vs Argentina

Anh: Pickford; Konsa, Guehi, O'Reilly, Reece James; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Argentina: Emiliano Martinez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Alvarez, Lautaro Martinez.

Thống kê đáng chú ý Anh vs Argentina

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, tuyển Anh thắng 2, hòa 2 và thua 1 trước Argentina.

Anh từng đánh bại Argentina 1-0 tại vòng bảng World Cup 2002.

Argentina vượt qua Anh trên chấm luân lưu tại vòng 1/8 World Cup 1998.

Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau tại World Cup kể từ năm 2002.

Tuyển Anh thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, ghi 9 bàn và để thủng lưới 4 lần.

Argentina toàn thắng 5 trận gần đây tại World Cup 2026, ghi 14 bàn và nhận 6 bàn thua.

Anh đã ghi 13 bàn sau 6 trận tại giải, đạt hiệu suất trung bình khoảng 2,2 bàn/trận.

Argentina sở hữu 17 bàn sau 6 trận, tương đương khoảng 2,8 bàn/trận.

Cả hai đội đều để lọt lưới trung bình khoảng 1 bàn/trận kể từ đầu vòng chung kết.

Anh ghi ít nhất 2 bàn ở 5 trong 6 trận gần nhất.

Argentina ghi từ 3 bàn trở lên ở 5 trong 6 trận gần đây.

Jude Bellingham đã có 5 bàn tại World Cup 2026 và đang là chân sút số một của tuyển Anh.

Lionel Messi tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong lối chơi của Argentina ở tuổi 39.

Anh được hưởng trung bình khoảng 5,8 quả phạt góc/trận.

Argentina tạo ra trung bình từ 5 đến 7 quả phạt góc mỗi trận.

Argentina đang đứng số 1 trên bảng xếp hạng FIFA, còn tuyển Anh xếp hạng 4.

Cả Anh và Argentina đều đã trải qua ít nhất một trận phải thi đấu hiệp phụ trên hành trình vào bán kết.

Dự đoán tỷ số Anh vs Argentina

Anh sở hữu lợi thế về sức trẻ, thể chất và khả năng gây áp lực liên tục. Phong độ của Harry Kane và Jude Bellingham có thể giúp Tam sư tạo khác biệt trước hàng thủ Argentina.

Argentina lại có kinh nghiệm xử lý các trận đấu lớn cùng lực lượng ổn định hơn. Messi, Álvarez và Lautaro Martínez đủ khả năng tận dụng bất kỳ khoảng trống nào xuất hiện trong hệ thống phòng ngự của Anh.

Với việc hai đội đều đạt hiệu suất ghi bàn trên 2 bàn/trận tại World Cup 2026, trận bán kết có thể xuất hiện khoảng 3 bàn thắng. Khả năng cả hai đội cùng ghi bàn cũng tương đối cao.

Số phạt góc được dự báo dao động từ 10 đến 11 quả. Anh có thể nhỉnh hơn với khoảng 6 quả góc, còn Argentina đạt khoảng 5 quả.

Khu vực giữa sân nhiều khả năng trở thành điểm nóng với sự góp mặt của Declan Rice, Jude Bellingham, Rodrigo De Paul và Enzo Fernández. Trận đấu có thể xuất hiện từ 4 đến 5 thẻ vàng.

Sports Mole dự đoán: Anh 1-2 Argentina.

The Standard dự đoán: Anh 2-1 Argentina.

Goal dự đoán: Anh 1-1 Argentina trong 90 phút.

TNT Sports dự đoán: Anh 1-0 Argentina.

Radio Times dự đoán: Anh 2-1 Argentina.

The Sporting News dự đoán: Anh 3-2 Argentina.

Kịch bản Anh thắng 2-1 đang được nhiều nguồn lựa chọn hơn, nhưng Argentina đủ kinh nghiệm để kéo trận đấu vào thế giằng co.

Dự đoán tỷ số: Anh 2-1 Argentina.