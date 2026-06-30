Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Anh vs CHDC Congo: Tam sư vượt trội, chờ màn chạm trán lịch sử Lịch sử đối đầu Anh vs CHDC Congo chưa ghi nhận lần gặp nhau nào trong quá khứ. Màn so tài tại vòng 1/16 World Cup 2026 vì thế đánh dấu cuộc chạm trán đầu tiên giữa hai đội.

Lịch sử đối đầu Anh vs CHDC Congo

Anh và CHDC Congo chưa từng gặp nhau trong lịch sử ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Vì vậy, trận đấu tại vòng 1/16 World Cup 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi hai đội lần đầu bước vào một màn so tài chính thức.

Dù không có dữ liệu đối đầu trực tiếp, tương quan hiện tại đang nghiêng hẳn về Anh. Tam sư sở hữu đội hình chất lượng, nhiều ngôi sao đang thi đấu tại Premier League và Champions League, cùng kinh nghiệm dày dạn ở các trận knock-out lớn.

CHDC Congo lại bước vào trận đấu với tinh thần rất cao. Đại diện châu Phi vừa tạo dấu ấn lịch sử khi giành vé vào vòng loại trực tiếp World Cup 2026 sau chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan ở lượt cuối vòng bảng.

Khoảng cách về đẳng cấp là thử thách lớn với Congo. Tuy nhiên, trong một trận đấu loại trực tiếp, tinh thần hưng phấn, tốc độ phản công và khả năng tận dụng cơ hội vẫn có thể giúp đại diện châu Phi tạo ra những thời điểm khó chịu cho Tam sư.

Nhận định Anh vs CHDC Congo

Anh khép lại vòng bảng với ngôi nhất bảng L sau khi giành 7 điểm. Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel thắng Croatia 4-2, hòa Ghana 0-0 và đánh bại Panama 2-0 để tiến vào vòng knock-out.

Tam sư đang có sự cân bằng tốt giữa tấn công và phòng ngự. Sau 3 trận vòng bảng, Anh ghi 6 bàn, thủng lưới 2 lần và giữ sạch lưới ở 2 trận gần nhất.

CHDC Congo giành vé đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Đại diện châu Phi có tinh thần hưng phấn, nhưng sẽ phải đối mặt sức ép rất lớn trước khả năng kiểm soát bóng, pressing và tấn công đa dạng của Anh.

Tình hình lực lượng Anh vs CHDC Congo

Anh không có sự phục vụ của Reece James và Valentino Livramento vì chấn thương. Dù vậy, HLV Thomas Tuchel vẫn sở hữu lực lượng rất mạnh với nhiều lựa chọn chất lượng ở cả ba tuyến.

Harry Kane tiếp tục là đầu tàu trên hàng công. Jude Bellingham giữ vai trò quan trọng ở tuyến giữa, còn Rice, Anderson, Saka, Rashford và những phương án dự bị như Madueke hay Gordon giúp Tam sư có nhiều cách tiếp cận trận đấu.

CHDC Congo có lực lượng mạnh nhất cho màn so tài này. Đại diện châu Phi nhiều khả năng tiếp tục đặt niềm tin vào bộ khung đã giúp họ vượt qua vòng bảng.

Yoane Wissa là điểm tựa lớn trên hàng công sau cú đúp vào lưới Uzbekistan. Bên cạnh đó, Meschack Elia, Cedric Bakambu, Mbemba, Masuaku và M’Pasi-Nzau là những nhân tố quan trọng trong lối chơi của Congo.

Đội hình dự kiến Anh vs CHDC Congo

Anh: Pickford; O'Reilly, Guehi, Konsa, Spence; Anderson, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Rashford.

CHDC Congo: M’Pasi-Nzau; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Moutoussamy, Sadiki; Mbuku, Wissa, Bakambu.

Thống kê đáng chú ý Anh vs CHDC Congo

Anh và CHDC Congo chưa từng gặp nhau trong lịch sử.

Đây là cuộc đối đầu đầu tiên giữa hai đội ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Anh bất bại 13 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Tam sư thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất.

Anh giữ sạch lưới 8/10 trận gần đây.

Đội bóng của HLV Thomas Tuchel ghi 26 bàn sau 10 trận, đạt hiệu suất 2,6 bàn/trận.

Anh ghi 6 bàn và thủng lưới 2 lần sau vòng bảng World Cup 2026.

Tam sư giữ sạch lưới ở 2 trận gần nhất tại World Cup 2026.

7/10 trận gần đây của Anh xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên.

CHDC Congo thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất.

Congo ghi bàn ở 8/10 trận gần đây.

Đại diện châu Phi ghi 15 bàn sau 10 trận, đạt hiệu suất 1,5 bàn/trận.

Congo nhận trung bình 2,2 thẻ vàng/trận, cao hơn nhiều so với Anh.

Anh được hưởng trung bình 5,6 quả phạt góc/trận.

CHDC Congo được hưởng trung bình 4,9 quả phạt góc/trận.

Dự đoán tỷ số Anh vs CHDC Congo

Anh được đánh giá vượt trội nhờ chất lượng đội hình, chiều sâu lực lượng và kinh nghiệm ở các trận knock-out. Với Kane, Bellingham, Saka và Rashford, Tam sư có đủ cơ sở để kiểm soát thế trận và tạo sức ép lớn lên hàng thủ Congo.

CHDC Congo có thể chờ cơ hội từ phản công, đặc biệt thông qua tốc độ và khả năng dứt điểm của Wissa, Bakambu hoặc Mbuku. Dù vậy, đại diện châu Phi sẽ phải duy trì sự tập trung rất cao nếu muốn hạn chế sức mạnh tấn công của Anh.

Trận đấu được dự báo có khoảng 3 đến 4 bàn thắng. Số phạt góc có thể dao động từ 9 đến 11 quả, với ưu thế nghiêng về Anh. Thẻ phạt nhiều khả năng ở mức 3 đến 5 thẻ vàng, Congo là đội dễ phải nhận thẻ nhiều hơn.

Dự đoán tỷ số: Anh 3-0 CHDC Congo.