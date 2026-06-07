Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Argentina vs Ai Cập: Messi áp đảo quá khứ, Salah chờ tạo địa chấn Lịch sử đối đầu Argentina vs Ai Cập ghi nhận ưu thế tuyệt đối nghiêng về đại diện Nam Mỹ. Lionel Messi và các đồng đội được đánh giá cao hơn, nhưng Mohamed Salah sẵn sàng giúp Ai Cập tạo bất ngờ tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Lịch sử đối đầu Argentina vs Ai Cập

Argentina và Ai Cập từng gặp nhau 2 lần trong quá khứ ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Đại diện Nam Mỹ toàn thắng cả 2 trận, ghi tổng cộng 8 bàn và chưa từng để Ai Cập chọc thủng lưới.

Lần chạm trán đáng chú ý gần nhất giữa hai đội diễn ra vào năm 2008. Khi đó, Argentina đánh bại Ai Cập 2-0 trong trận giao hữu tại Cairo, với các pha lập công của Sergio Aguero và Nicolas Burdisso.

Những con số đối đầu giúp Argentina có lợi thế lớn về tâm lý trước màn tái đấu tại vòng 1/8 World Cup 2026. Dù vậy, bối cảnh hiện tại đã khác khi Ai Cập sở hữu Mohamed Salah và vừa tạo dấu mốc lịch sử ở vòng knock-out.

Trận đấu tại Mercedes-Benz Stadium vì thế rất đáng chờ đợi. Một bên là Argentina giàu bản lĩnh, có Lionel Messi đang đạt phong độ cao; bên kia là Ai Cập bền bỉ, kỷ luật và luôn sẵn sàng kéo trận đấu vào thế giằng co.

Nhận định Argentina vs Ai Cập

Argentina bước vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau hành trình thuyết phục từ vòng bảng. Đội bóng Nam Mỹ lần lượt vượt qua Algeria, Áo và Jordan để giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng.

Dù vậy, chiến thắng trước Cape Verde ở vòng knock-out trước đó cũng là lời nhắc nhở quan trọng. Argentina phải cần tới hiệp phụ mới có thể đi tiếp, trong trận đấu mà hàng thủ có thời điểm gặp nhiều khó khăn.

Ai Cập cũng đang có hành trình đáng nhớ. Đại diện châu Phi vượt qua Úc sau loạt luân lưu, qua đó có chiến thắng đầu tiên ở vòng knock-out World Cup.

Điểm mạnh của Ai Cập nằm ở tinh thần thi đấu bền bỉ, khả năng phòng ngự tập trung và những pha chuyển trạng thái có Mohamed Salah làm điểm tựa. Họ không áp đảo đối thủ bằng thế trận tấn công liên tục, nhưng đủ khả năng khiến trận đấu trở nên dai dẳng.

Với tương quan hiện tại, Argentina vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình, kinh nghiệm và khả năng kiểm soát bóng. Tuy nhiên, Ai Cập có thể gây khó nếu duy trì hệ thống phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tốt các tình huống phản công.

Tình hình lực lượng Argentina vs Ai Cập

Argentina có lực lượng tốt nhất cho trận đấu này. HLV Lionel Scaloni nhiều khả năng tiếp tục sử dụng bộ khung quen thuộc với Emiliano Martinez trong khung gỗ, Romero và Lisandro Martinez ở trung tâm hàng thủ.

Tuyến giữa Argentina vẫn là điểm tựa quan trọng với Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez và Alexis Mac Allister. Trên hàng công, Lionel Messi và Lautaro Martinez được kỳ vọng tạo khác biệt trước hàng thủ Ai Cập.

Ai Cập bỏ ngỏ khả năng ra sân của Ahmed Fatouh và Mohamed Abdelmonem vì chấn thương. Đây là tổn thất đáng chú ý, nhất là khi đại diện châu Phi phải đối đầu hàng công giàu sức ép của Argentina.

Mohamed Salah tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của Ai Cập. Bên cạnh Salah, Omar Marmoush, Emam Ashour và Mostafa Zico có thể mang đến thêm lựa chọn trong các tình huống phản công.

Đội hình dự kiến Argentina vs Ai Cập

Argentina: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martinez.

Ai Cập: Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Karim Hafez; Hamdy Fathy, Marawan Attia; Mostafa Zico, Mohamed Salah, Emam Ashour; Omar Marmoush.

Thống kê đáng chú ý Argentina vs Ai Cập

Argentina và Ai Cập từng gặp nhau 2 lần trong quá khứ.

Argentina toàn thắng cả 2 trận đối đầu Ai Cập.

Đại diện Nam Mỹ ghi tổng cộng 8 bàn và chưa từng thủng lưới trước Ai Cập.

Lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội là trận giao hữu năm 2008, khi Argentina thắng Ai Cập 2-0 tại Cairo.

Argentina toàn thắng 5 trận gần nhất.

Argentina ghi 14 bàn và thủng lưới 3 lần trong 5 trận gần đây.

Argentina giữ sạch lưới 3/5 trận gần nhất.

Argentina ghi 21 bàn sau 10 trận, đạt trung bình 2,1 bàn/trận.

Argentina ghi bàn ở 9/10 trận gần đây.

Argentina mới để thủng lưới 6 bàn sau 10 trận, trung bình 0,6 bàn/trận.

Ai Cập thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất nếu tính cả chiến thắng bằng luân lưu trước Úc.

Ai Cập ghi 7 bàn và thủng lưới 6 lần trong 5 trận gần đây.

Ai Cập ghi 24 bàn sau 20 trận, trung bình 1,2 bàn/trận.

Ai Cập ghi bàn ở 15/20 trận gần nhất.

Ai Cập nhận 14 bàn thua sau 20 trận, trung bình 0,7 bàn/trận.

Argentina bị kéo vào hiệp phụ lần thứ 12 trong lịch sử World Cup, cân bằng Đức về số trận phải đá hiệp phụ nhiều nhất giải đấu.

8/14 trận knock-out World Cup gần nhất của Argentina phải đi quá 90 phút.

Argentina thắng 10/12 trận World Cup phải đá hiệp phụ nếu tính cả loạt luân lưu.

Lionel Messi ghi bàn trong 8 trận World Cup liên tiếp, với tổng cộng 12 pha lập công trong chuỗi này.

Ai Cập đánh bại Úc 4-2 trên loạt luân lưu sau trận hòa 1-1.

Ai Cập thực hiện thành công cả 4 lượt sút luân lưu trước Úc.

Ai Cập vào vòng 1/8 World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1934.

Đây là trận đấu thuộc vòng 1/8 World Cup 2026.

Dự đoán tỷ số Argentina vs Ai Cập

Argentina có nhiều cơ sở để kiểm soát thế trận nhờ chất lượng đội hình, khả năng cầm bóng và những ngôi sao giàu kinh nghiệm. Messi, Lautaro Martinez và Thiago Almada có thể tạo ra khác biệt trước hàng thủ Ai Cập.

Ai Cập vẫn có cơ hội gây khó nếu kéo trận đấu xuống nhịp độ thấp và tận dụng tốt các pha phản công. Mohamed Salah là nhân tố có thể định đoạt trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc xử lý đẳng cấp.

Trận đấu có cơ sở xuất hiện bàn thắng, nhất là khi Argentina duy trì hiệu suất tấn công ổn định. Tuy nhiên, Ai Cập nhiều khả năng sẽ chơi chặt chẽ để hạn chế khoảng trống trước vòng cấm.

Số bàn thắng được dự đoán không dưới 3 bàn. Phạt góc có thể dao động từ 8 đến 10 quả, trong khi thẻ phạt nhiều khả năng ở mức 3 đến 5 thẻ vàng.

Dự đoán tỷ số: Argentina 3-1 Ai Cập.