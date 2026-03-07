Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Argentina vs Cape Verde: Albiceleste vượt trội, chờ Messi mở khóa trận knock-out Lịch sử đối đầu Argentina vs Cape Verde chưa ghi nhận lần chạm trán nào trong quá khứ. Màn so tài lúc 5h00 ngày 4/7 tại vòng 1/16 World Cup 2026 vì thế trở thành cuộc gặp đầu tiên giữa hai đội.

Lịch sử đối đầu Argentina vs Cape Verde

Argentina và Cape Verde chưa từng gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Vì vậy, trận đấu tại vòng 1/16 World Cup 2026 sẽ là lần đầu tiên hai đội đối đầu trong lịch sử.

Việc không có dữ liệu đối đầu trực tiếp khiến màn so tài này mang màu sắc đặc biệt. Argentina bước vào trận đấu với vị thế của một ứng viên vô địch, còn Cape Verde là một trong những hiện tượng thú vị nhất giải đấu.

Khoảng cách về truyền thống, kinh nghiệm và chất lượng đội hình giữa hai đội là khá rõ. Argentina từng nhiều lần tiến sâu tại World Cup, trong khi Cape Verde mới lần đầu góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dù vậy, đại diện châu Phi không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Cape Verde đã tạo nên dấu mốc lịch sử khi vượt qua vòng bảng, sau 3 trận hòa trước Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia.

Nhận định Argentina vs Cape Verde

Argentina bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với phong độ rất thuyết phục. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni toàn thắng 3 trận vòng bảng, ghi 8 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần.

Albiceleste lần lượt thắng Algeria 3-0, Áo 2-0 và Jordan 3-1. Ngay cả khi xoay tua đội hình ở lượt cuối, Argentina vẫn duy trì được nhịp chơi ổn định và khả năng kiểm soát thế trận.

Cape Verde lại mang đến câu chuyện giàu cảm xúc. Đại diện châu Phi không thắng trận nào ở vòng bảng, nhưng 3 trận hòa liên tiếp là đủ để họ giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng H.

Trước Argentina, Cape Verde nhiều khả năng tiếp tục chơi thấp, phòng ngự số đông và chờ cơ hội phản công. Tuy nhiên, trước một đối thủ có Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez và nhiều phương án tấn công khác, thử thách dành cho Cape Verde sẽ rất lớn.

Nhìn tổng thể, Argentina vượt trội về đẳng cấp, kinh nghiệm và chiều sâu lực lượng. Cape Verde có thể gây khó bằng lối chơi kỷ luật, nhưng cơ hội tạo bất ngờ không cao.

Tình hình lực lượng Argentina vs Cape Verde

Argentina có lực lượng khá đầy đủ cho trận đấu này. Cristian Romero bị đau nhẹ, nhưng HLV Lionel Scaloni vẫn còn nhiều lựa chọn chất lượng cho hàng phòng ngự.

Bộ khung của Argentina nhiều khả năng vẫn xoay quanh Emiliano Martinez trong khung gỗ, Otamendi và Lisandro Martinez ở hàng thủ, cùng De Paul, Enzo Fernandez và Mac Allister ở tuyến giữa.

Trên hàng công, Lionel Messi tiếp tục là tâm điểm. Bên cạnh anh, Lautaro Martinez và Julian Alvarez mang đến thêm sức ép, giúp Argentina có nhiều cách tiếp cận khung thành đối thủ.

Cape Verde chịu tổn thất khi Telmo Arcanjo chấn thương và không thể thi đấu. Đại diện châu Phi nhiều khả năng vẫn dựa vào sự chắc chắn của Vozinha, Pico Lopes, Kevin Pina, Jamiro Monteiro, Ryan Mendes và Dailon Livramento.

Đội hình dự kiến Argentina vs Cape Verde

Argentina: E. Martinez; Molina, Otamendi, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez.

Cape Verde: Vozinha; Steven Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina, Jamiro Monteiro, Deroy Duarte; Garry Rodrigues, Ryan Mendes, Dailon Livramento.

Thống kê đáng chú ý Argentina vs Cape Verde

Argentina và Cape Verde chưa từng gặp nhau trong quá khứ.

Đây là lần đầu tiên hai đội đối đầu ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Argentina toàn thắng 5 trận gần nhất.

Argentina ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần trong 5 trận vừa qua.

Albiceleste đạt hiệu suất trung bình 2,6 bàn/trận trong 5 trận gần nhất.

Argentina chỉ thủng lưới trung bình 0,2 bàn/trận trong 5 trận gần đây.

Argentina toàn thắng 3 trận vòng bảng World Cup 2026.

Argentina ghi 8 bàn và chỉ thủng lưới 1 bàn tại vòng bảng.

Argentina lần lượt đánh bại Algeria 3-0, Áo 2-0 và Jordan 3-1.

Lionel Messi ghi 6 bàn sau 3 trận tại World Cup 2026.

Cape Verde bất bại 5 trận gần nhất, gồm 1 chiến thắng và 4 trận hòa.

Cape Verde hòa cả 3 trận vòng bảng trước Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia.

Cape Verde giữ sạch lưới 2/3 trận vòng bảng World Cup 2026.

Cape Verde chỉ thủng lưới 3 bàn trong 5 trận gần nhất.

Đại diện châu Phi thủng lưới trung bình 0,6 bàn/trận trong 5 trận vừa qua.

Argentina được hưởng 17 quả phạt góc trong 5 trận gần nhất, trung bình 3,4 quả/trận.

Cape Verde có 23 quả phạt góc ở 5 trận gần nhất có dữ liệu, trung bình 4,6 quả/trận.

Argentina nhận 6 thẻ vàng và không có thẻ đỏ trong 5 trận gần nhất.

Cape Verde nhận 9 thẻ vàng, không có thẻ đỏ trong 5 trận gần nhất.

Dự đoán tỷ số Argentina vs Cape Verde

Argentina được đánh giá vượt trội nhờ chất lượng đội hình, phong độ ổn định và kinh nghiệm tại các trận knock-out. Khi Messi, Lautaro Martinez và Julian Alvarez cùng hiện diện trên hàng công, Albiceleste có nhiều cơ sở để tạo sức ép lớn.

Cape Verde vẫn có thể gây khó bằng lối chơi kỷ luật và tinh thần quyết tâm. Tuy nhiên, nếu phải phòng ngự trong phần lớn thời gian, đại diện châu Phi khó tránh khỏi việc bị Argentina khai thác khoảng trống.

Trận đấu được dự báo có khoảng 2 đến 3 bàn thắng. Số phạt góc có thể dao động từ 8 đến 10 quả, còn thẻ phạt nhiều khả năng nằm trong khoảng 3 đến 5 thẻ vàng.

Dự đoán tỷ số: Argentina 3-0 Cape Verde.