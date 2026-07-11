Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Argentina vs Thụy Sĩ: Albiceleste bất bại, cơn ác mộng Messi trở lại Lịch sử đối đầu Argentina vs Thụy Sĩ đang nghiêng về đại diện Nam Mỹ. Albiceleste bất bại trong 5 lần chạm trán gần nhất, đáng nhớ nhất là chiến thắng tại vòng 1/8 World Cup 2014.

Lịch sử đối đầu Argentina vs Thụy Sĩ

Argentina chiếm ưu thế rõ rệt trong những lần chạm trán Thụy Sĩ gần đây. Sau 5 cuộc đối đầu gần nhất, đội bóng Nam Mỹ giành 3 chiến thắng và hòa 2 trận.

Thụy Sĩ chưa từng đánh bại Argentina trong chuỗi trận này. Dù thường tạo ra thế trận chặt chẽ, đại diện châu Âu vẫn gặp khó trước chất lượng kỹ thuật và khả năng tạo khác biệt của các ngôi sao bên phía Albiceleste.

Lần gặp nhau đáng nhớ nhất giữa hai đội diễn ra tại vòng 1/8 World Cup 2014. Argentina phải thi đấu tới hiệp phụ mới vượt qua Thụy Sĩ với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng muộn của Angel Di Maria.

Lionel Messi đóng vai trò quan trọng trong tình huống quyết định năm đó khi kiến tạo để Di Maria lập công. Sau 12 năm, Messi tiếp tục là tâm điểm khi Argentina tái đấu Thụy Sĩ tại tứ kết World Cup 2026.

Tương quan hiện tại vẫn nghiêng về nhà đương kim vô địch. Argentina đứng đầu bảng xếp hạng FIFA, còn Thụy Sĩ xếp thứ 19 thế giới.

Theo dự báo của siêu máy tính Opta, Argentina có 57,1% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Cơ hội thắng của Thụy Sĩ là 18,7%, còn khả năng trận đấu bước sang hiệp phụ đạt 24,2%.

Dù lịch sử không ủng hộ, Thụy Sĩ bước vào màn tái đấu với phong độ rất cao. Đội bóng của HLV Murat Yakin chưa thua từ đầu World Cup 2026 và mới chỉ để lọt lưới 3 bàn sau 5 trận.

Nhận định Argentina vs Thụy Sĩ

Argentina toàn thắng 5 trận tại World Cup 2026, ghi 14 bàn và lần lượt vượt qua Algeria, Áo, Jordan, Cape Verde cùng Ai Cập. Messi, Lautaro Martinez và Julian Alvarez giúp hàng công Albiceleste duy trì hiệu suất trung bình 2,8 bàn mỗi trận.

Thụy Sĩ cũng bất bại trong thời gian thi đấu chính thức với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Hệ thống phòng ngự chặt chẽ cùng phong độ ổn định của Gregor Kobel, Granit Xhaka và Manuel Akanji có thể khiến Argentina gặp nhiều khó khăn.

Đại diện Nam Mỹ nhỉnh hơn về bản lĩnh, chiều sâu lực lượng và khả năng tạo đột biến. Tuy nhiên, Thụy Sĩ đủ khả năng kéo trận đấu vào thế giằng co nếu tiếp tục duy trì sự kỷ luật.

Tình hình lực lượng Argentina vs Thụy Sĩ

Argentina có lực lượng mạnh nhất. HLV Lionel Scaloni nhiều khả năng tiếp tục sử dụng bộ khung quen thuộc với Emiliano Martinez trong khung thành, Enzo Fernandez và Mac Allister ở tuyến giữa.

Messi dự kiến sát cánh cùng Lautaro Martinez và Julian Alvarez trên hàng công. Đây là bộ ba có tốc độ, khả năng di chuyển linh hoạt và dứt điểm đa dạng.

Thụy Sĩ thiếu Johan Manzambi vì chấn thương đầu gối. Michel Aebischer và Luca Jaquez tiếp tục vắng mặt do chưa bình phục chấn thương cơ.

Granit Xhaka sẽ giữ vai trò điều tiết lối chơi, còn Breel Embolo là mũi tấn công cao nhất. Dan Ndoye, Ruben Vargas và Djibril Sow được kỳ vọng hỗ trợ các pha chuyển trạng thái.

Đội hình dự kiến Argentina vs Thụy Sĩ

Argentina: Emiliano Martinez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Enzo Fernandez, Paredes, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez.

Thụy Sĩ: Gregor Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Vargas, Sow; Embolo.

Thống kê đáng chú ý Argentina vs Thụy Sĩ

Argentina bất bại trong 5 lần gặp Thụy Sĩ gần nhất.

Albiceleste giành 3 chiến thắng và hòa 2 trận trong chuỗi đối đầu này.

Lần gần nhất hai đội gặp nhau tại World Cup diễn ra ở vòng 1/8 năm 2014.

Argentina thắng Thụy Sĩ 1-0 sau hiệp phụ nhờ bàn thắng muộn của Angel Di Maria.

Argentina toàn thắng cả 5 trận từ đầu World Cup 2026.

Đội bóng Nam Mỹ ghi 14 bàn và thủng lưới 7 lần sau 5 trận.

Lionel Messi ghi bàn trong 5 trận liên tiếp tại World Cup 2026.

Argentina đạt hiệu suất trung bình 2,8 bàn mỗi trận.

Thụy Sĩ thắng 4 và hòa 1 trong thời gian thi đấu chính thức từ đầu giải.

Đại diện châu Âu ghi 9 bàn và mới nhận 3 bàn thua.

Thụy Sĩ giữ sạch lưới trước Algeria và Colombia ở vòng đấu loại trực tiếp.

Argentina thường tạo ra khoảng 5–7 quả phạt góc mỗi trận.

Thụy Sĩ duy trì mức trung bình khoảng 4–5 quả phạt góc mỗi trận.

Argentina thường chỉ nhận từ 0–1 thẻ vàng mỗi trận tại giải đấu năm nay.

Argentina đứng số 1 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA.

Thụy Sĩ hiện xếp thứ 19 thế giới.

Theo Opta, Argentina có 57,1% khả năng thắng trong 90 phút.

Dự đoán bàn thắng Argentina vs Thụy Sĩ

Argentina ghi 14 bàn nhưng cũng để thủng lưới 7 lần sau 5 trận. Hai trận đấu loại trực tiếp gần nhất của Albiceleste đều kết thúc với tỷ số 3-2.

Thụy Sĩ có hàng phòng ngự chắc chắn khi mới nhận 3 bàn thua. Đại diện châu Âu nhiều khả năng sẽ bố trí đội hình thấp nhằm thu hẹp khoảng trống dành cho Messi và các tiền đạo Argentina.

Chất lượng tấn công của hai đội vẫn có thể tạo ra một trận đấu nhiều bàn thắng, đặc biệt nếu Argentina sớm phá vỡ hệ thống phòng ngự của đối phương.

Dự đoán: Trận đấu xuất hiện từ 4 bàn thắng trở lên.

Dự đoán: Trận đấu có khoảng 4 thẻ vàng.

Dự đoán tỷ số Argentina vs Thụy Sĩ

Argentina sở hữu đội hình đồng đều hơn và có nhiều cầu thủ đủ khả năng quyết định trận đấu. Thành tích toàn thắng cùng ưu thế đối đầu giúp Messi và các đồng đội có thêm cơ sở hướng tới tấm vé vào bán kết.

Thụy Sĩ vẫn có thể gây khó bằng hệ thống phòng ngự kỷ luật và khả năng chuyển trạng thái nhanh. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Johan Manzambi phần nào ảnh hưởng tới sức sáng tạo của đại diện châu Âu.

Dự đoán tỷ số: Argentina 3-2 Thụy Sĩ.