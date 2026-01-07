Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Bỉ vs Senegal: Quỷ đỏ gặp cạm bẫy châu Phi, chờ màn so tài nhiều duyên nợ Lịch sử đối đầu Bỉ vs Senegal chưa ghi nhận lần gặp chính thức nào. Hai đội sẽ lần đầu so tài ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Lịch sử đối đầu Bỉ vs Senegal

Bỉ và Senegal chưa từng gặp nhau trong một trận đấu chính thức ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Vì vậy, màn so tài tại vòng 1/16 World Cup 2026 sẽ là lần đầu tiên hai đội chạm trán nhau trên sân chơi lớn.

Việc chưa có dữ liệu đối đầu trực tiếp khiến trận đấu trở nên khó đoán hơn. Bỉ nhỉnh hơn về chất lượng đội hình, kinh nghiệm và khả năng kiểm soát thế trận, nhưng Senegal lại sở hữu tốc độ, thể lực và tinh thần thi đấu rất cao.

Quỷ đỏ bước vào vòng knock-out với vị thế đội nhất bảng. Dù vậy, hành trình vòng bảng của Bỉ chưa thật sự trơn tru khi họ từng hòa Ai Cập và Iran, trước khi thắng New Zealand 5-0 để lấy lại sự tự tin.

Senegal cũng đi tiếp theo cách nhiều cảm xúc. Sau hai thất bại trước Pháp và Na Uy, đại diện châu Phi đã đánh bại Iraq 5-0 để giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026. Đây còn là cột mốc lịch sử khi Senegal trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên ghi 5 bàn trong một trận đấu tại World Cup.

Nhận định Bỉ vs Senegal

Bỉ bước vào trận đấu này với mục tiêu vượt qua vòng 1/16. Đội bóng của HLV Rudi Garcia có nhiều ngôi sao giàu kinh nghiệm như De Bruyne, Lukaku, Courtois, Tielemans, Doku và Trossard.

Sau vòng bảng, Quỷ đỏ ghi 6 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần. Chiến thắng 5-0 trước New Zealand giúp Bỉ giải tỏa áp lực, nhưng hai trận hòa trước Ai Cập và Iran cho thấy họ vẫn còn vấn đề về sự ổn định.

Senegal không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đại diện châu Phi có nền tảng thể lực tốt, lối chơi giàu tốc độ và nhiều cầu thủ đủ khả năng tạo khác biệt trong các pha phản công.

Nếu Bỉ kiểm soát bóng tốt và tận dụng được khả năng sáng tạo của De Bruyne, họ có nhiều cơ sở để tạo lợi thế. Tuy nhiên, Senegal hoàn toàn có thể khiến trận đấu trở nên căng thẳng nếu duy trì được cường độ tranh chấp và khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Quỷ đỏ.

Tình hình lực lượng Bỉ vs Senegal

Bỉ không có sự phục vụ của Zeno Debast vì chấn thương. HLV Rudi Garcia nhiều khả năng vẫn sử dụng bộ khung mạnh với Courtois trong khung gỗ, De Bruyne điều tiết tuyến giữa và Lukaku đá cao nhất trên hàng công.

Những cầu thủ như Doku, Trossard, Tielemans và Vanaken mang đến cho Bỉ nhiều lựa chọn trong cách triển khai bóng. Tốc độ ở hai biên có thể là chìa khóa giúp Quỷ đỏ tạo sức ép lên hàng thủ Senegal.

Senegal chịu tổn thất khi Edouard Mendy chấn thương. Dù vậy, đội bóng châu Phi vẫn còn nhiều gương mặt đáng chú ý như Mane, Sarr, Ndiaye, Camara, Pape Gueye và Idrissa Gueye.

Sadio Mane tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của Senegal. Kinh nghiệm, tốc độ và khả năng tạo đột biến của anh có thể giúp đại diện châu Phi mở ra cơ hội trước hàng thủ Bỉ.

Đội hình dự kiến Bỉ vs Senegal

Bỉ: Courtois, Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Vanaken, De Bruyne, Tielemans; Trossard, Doku, Lukaku.

Senegal: Diaw, Diatta, Seck, Niakhate, Jakobs; P. Gueye, I. Gueye, Ndiaye, Camara; Mane, Sarr.

Thống kê đáng chú ý Bỉ vs Senegal

Bỉ và Senegal chưa từng gặp nhau trong một trận đấu chính thức ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Đây là lần đầu tiên hai đội chạm trán tại World Cup.

Bỉ giành 5 điểm ở vòng bảng World Cup 2026.

Bỉ ghi 6 bàn và thủng lưới 2 lần sau vòng bảng.

Bỉ bất bại 8/10 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Bỉ thắng 3 và hòa 2 trong 5 trận gần nhất.

Bỉ ghi 25 bàn trong 10 trận gần nhất, trung bình 2,5 bàn/trận.

Bỉ ghi bàn ở 9/10 trận gần đây.

Bỉ giữ sạch lưới 5/10 trận gần nhất.

6/10 trận gần nhất của Bỉ có từ 3 bàn thắng trở lên.

Senegal thắng 1, hòa 1 và thua 3 trong 5 trận gần nhất.

Senegal thắng 4/10 trận gần nhất.

Senegal ghi 18 bàn sau 10 trận, đạt hiệu suất 1,8 bàn/trận.

Senegal ghi bàn ở 8/10 trận gần đây.

Senegal đã thắng Iraq 5-0 để giành quyền vào vòng knock-out World Cup 2026.

Senegal là đội bóng châu Phi đầu tiên ghi 5 bàn trong một trận đấu tại World Cup.

Dự đoán tỷ số Bỉ vs Senegal

Bỉ được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu knock-out và khả năng tạo khác biệt từ các ngôi sao tấn công. De Bruyne, Lukaku, Doku và Trossard có thể giúp Quỷ đỏ tạo sức ép lớn nếu Senegal lùi sâu phòng ngự.

Senegal vẫn có cơ hội gây khó cho Bỉ nhờ nền tảng thể lực, tốc độ và khả năng chuyển trạng thái nhanh. Mane, Sarr và Ndiaye là những cầu thủ có thể khiến hàng thủ Quỷ đỏ phải dè chừng.

Trận đấu được dự báo có khoảng 2 đến 4 bàn thắng. Số phạt góc có thể dao động từ 10 đến 12 quả, trong khi thẻ phạt nhiều khả năng nằm trong khoảng 3 đến 5 thẻ vàng.

Dự đoán tỷ số: Bỉ 2-1 Senegal.