Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Bồ Đào Nha vs Croatia: Selecao châu Âu có lợi thế, chờ siêu đại chiến nhiều duyên nợ Lịch sử đối đầu Bồ Đào Nha vs Croatia đang nghiêng về đại diện bán đảo Iberia. Hai đội sẽ tái ngộ lúc 6h00 ngày 3/7 tại vòng 1/16 World Cup 2026.

Lịch sử đối đầu Bồ Đào Nha vs Croatia

Bồ Đào Nha và Croatia là một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất vòng 1/16 World Cup 2026. Đây là màn so tài giữa hai đội tuyển giàu kinh nghiệm, sở hữu nhiều ngôi sao lớn và thường tạo ra những trận đấu căng thẳng ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Bồ Đào Nha đang có lợi thế rõ rệt với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ thua Croatia 1 lần. Thành tích này giúp Selecao châu Âu bước vào cuộc tái đấu tại sân SoFi với sự tự tin lớn hơn.

Hàng công Bồ Đào Nha cũng để lại dấu ấn mạnh trong chuỗi đối đầu này. Cristiano Ronaldo và các đồng đội ghi 11 bàn vào lưới Croatia sau 5 trận gần nhất, đạt hiệu suất hơn 2 bàn/trận. Croatia có 7 bàn, cho thấy đội bóng áo ca-rô vẫn đủ khả năng gây khó cho đối thủ.

Dù Bồ Đào Nha chiếm ưu thế về thành tích đối đầu, Croatia chưa bao giờ là đối thủ dễ bị khuất phục. Bản lĩnh ở các trận knock-out, kinh nghiệm của Luka Modric, Brozovic, Kovacic cùng sự chắc chắn nơi hàng thủ giúp Croatia luôn tiềm ẩn nguy cơ kéo trận đấu vào thế giằng co.

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha vs Croatia diễn ra lúc 6h00 ngày 3/7/2026 trên sân SoFi, Los Angeles. Đây là cuộc đối đầu thuộc vòng 1/16 World Cup 2026, được trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV10.

Nhận định Bồ Đào Nha vs Croatia

Bồ Đào Nha bước vào vòng 1/16 sau hành trình không quá dễ dàng ở bảng K. Đội bóng của HLV Roberto Martinez hòa CHDC Congo ở trận ra quân, thắng đậm Uzbekistan rồi hòa Colombia 0-0 ở lượt cuối để giành vé đi tiếp.

Dù chưa bùng nổ xuyên suốt vòng bảng, Bồ Đào Nha vẫn sở hữu đội hình có chiều sâu và nhiều phương án tấn công. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao hay Vitinha đều có khả năng tạo khác biệt trong những thời điểm quan trọng.

Croatia trải qua vòng bảng nhiều thử thách hơn tại bảng L. Đội bóng áo ca-rô thua Anh ở lượt mở màn, sau đó thắng Panama và Ghana để giành quyền vào vòng knock-out. Sự lì lợm trong giai đoạn quyết định tiếp tục là điểm mạnh quen thuộc của Croatia.

Với tương quan hiện tại, Bồ Đào Nha nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình, sức ép biên và thành tích đối đầu tốt hơn. Tuy nhiên, Croatia đủ kinh nghiệm để làm chậm nhịp độ, kiểm soát tuyến giữa và khiến trận đấu trở nên dai dẳng.

Tình hình lực lượng Bồ Đào Nha vs Croatia

Bồ Đào Nha có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này. HLV Roberto Martinez nhiều khả năng sử dụng bộ khung quen thuộc với Diogo Costa trong khung gỗ, Ruben Dias chỉ huy hàng thủ, Vitinha và Bruno Fernandes giữ nhịp ở tuyến giữa.

Trên hàng công, Cristiano Ronaldo vẫn là điểm đến quan trọng trong vòng cấm. Bernardo Silva và Rafael Leao mang đến tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến từ hai biên.

Croatia cũng có lực lượng mạnh nhất. Đội bóng áo ca-rô vẫn dựa nhiều vào kinh nghiệm của Luka Modric, Brozovic và Kovacic ở tuyến giữa. Hàng thủ có Gvardiol, Sutalo và Livakovic là những nhân tố quan trọng trong việc duy trì sự chắc chắn.

Kramaric, Majer và Perisic được kỳ vọng giúp Croatia tạo ra các pha phản công hoặc những tình huống xử lý giàu kinh nghiệm ở khu vực 1/3 cuối sân.

Đội hình dự kiến Bồ Đào Nha vs Croatia

Bồ Đào Nha: Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.

Croatia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Majer, Kramaric, Perisic.

Thống kê đáng chú ý Bồ Đào Nha vs Croatia

Bồ Đào Nha bất bại trong 5 trận gần nhất với 3 chiến thắng và 2 trận hòa.

Bồ Đào Nha ghi 10 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần trong 5 trận gần đây.

Croatia thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất.

Croatia ghi 7 bàn và thủng lưới 8 lần trong 5 trận gần đây.

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Bồ Đào Nha thắng 3 trận, Croatia thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận.

Bồ Đào Nha ghi 11 bàn vào lưới Croatia trong 5 lần gặp gần nhất.

Croatia có 7 bàn trước Bồ Đào Nha trong chuỗi đối đầu này.

Croatia ghi bàn ở 11/13 trận gần nhất.

Bồ Đào Nha ghi bàn ở 10/13 trận gần nhất.

Bồ Đào Nha ghi 33 bàn sau 13 trận, trung bình 2,54 bàn/trận.

Croatia cũng ghi 33 bàn sau 13 trận, đạt trung bình 2,54 bàn/trận.

Bồ Đào Nha giữ sạch lưới 4/13 trận gần nhất.

Croatia có 7 trận sạch lưới trong 13 trận gần nhất.

Bồ Đào Nha nhận 21 thẻ vàng sau 13 trận, trung bình 1,62 thẻ/trận.

Croatia nhận 12 thẻ vàng sau 13 trận, trung bình 0,92 thẻ/trận.

Bồ Đào Nha được hưởng 73 quả phạt góc sau 13 trận, trung bình 5,62 quả/trận.

Croatia có 26 quả phạt góc sau 13 trận, trung bình 2 quả/trận.

Ở lượt trận gần nhất, Bồ Đào Nha hòa Colombia 0-0 dù tung ra 13 cú sút.

Croatia thắng Ghana 2-1 ở lượt trận gần nhất, với 8 cú sút và 4 lần đưa bóng đi trúng đích.

Dự đoán tỷ số Bồ Đào Nha vs Croatia

Bồ Đào Nha có nhiều cơ sở để kiểm soát thế trận nhờ chiều sâu đội hình, sức ép từ hai biên và khả năng tạo đột biến của các ngôi sao. Thành tích đối đầu tốt hơn cũng giúp Selecao châu Âu tự tin trước vòng knock-out.

Croatia vẫn là đối thủ khó chịu nhờ kinh nghiệm, tuyến giữa giàu bản lĩnh và khả năng giữ nhịp trận đấu. Nếu Bồ Đào Nha không tận dụng tốt cơ hội, đội bóng áo ca-rô hoàn toàn có thể kéo trận đấu vào thế giằng co.

Trận đấu được dự báo có không quá 3 bàn thắng. Số phạt góc có thể dao động từ 9 đến 11 quả, còn thẻ phạt nhiều khả năng ở mức 3 đến 5 thẻ vàng.

Dự đoán tỷ số: Bồ Đào Nha 2-1 Croatia.