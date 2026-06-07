Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha: La Roja có lợi thế, Ronaldo chờ màn tái đấu nhiều duyên nợ Lịch sử đối đầu Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha ghi nhận ưu thế nghiêng về La Roja. Tâm điểm vòng 1/8 World Cup 2026 là màn thư hùng giữa Cristiano Ronaldo và nhà đương kim vô địch châu Âu.

Lịch sử đối đầu Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha là hai đối thủ nhiều duyên nợ của bóng đá châu Âu. Trong lịch sử đối đầu, La Roja đang có lợi thế rõ rệt khi thắng 18 trong tổng số 41 lần chạm trán Bồ Đào Nha.

Ở 5 lần gặp nhau gần nhất, Tây Ban Nha thắng 1 trận sau 90 phút, còn 4 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Điều đó cho thấy các cuộc đối đầu giữa hai đội thường diễn ra cân bằng, căng thẳng và không dễ tạo ra cách biệt lớn.

Dù vậy, Bồ Đào Nha là đội nắm niềm vui ở màn so tài gần nhất. Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội đã vượt qua Tây Ban Nha trên chấm luân lưu ở chung kết UEFA Nations League 2025, sau khi hai đội bất phân thắng bại trong thời gian thi đấu chính thức.

Màn tái đấu tại vòng 1/8 World Cup 2026 vì thế càng được chờ đợi. Một bên là Bồ Đào Nha giàu kinh nghiệm với Ronaldo vẫn giữ vai trò biểu tượng, bên kia là Tây Ban Nha đang mang vị thế nhà đương kim vô địch châu Âu.

Thông tin trận đấu Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Thời gian: 2h00 ngày 7/7/2026.

Địa điểm: SVĐ AT&T, Mỹ.

Giải đấu: World Cup 2026.

Vòng đấu: Vòng 1/8.

Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, VTV10.

Nhận định Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Bồ Đào Nha bước vào vòng 1/8 sau chiến thắng nghẹt thở trước Croatia. Đoàn quân của HLV Roberto Martinez vẫn sở hữu đội hình chất lượng ở cả ba tuyến, với Diogo Costa, Ruben Dias, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao và Cristiano Ronaldo.

Phong độ gần đây của Bồ Đào Nha khá ổn định. Trong 5 trận gần nhất, Selecao thắng 3 và hòa 2, ghi 10 bàn và chỉ để thủng lưới 3 lần.

Tây Ban Nha lại đang tạo cảm giác thuyết phục hơn. La Roja thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, ghi 11 bàn và chỉ nhận 1 bàn thua.

Dưới thời HLV Luis de la Fuente, Tây Ban Nha chơi trực diện, tốc độ và giàu tính đột biến hơn. Hàng thủ chưa để thủng lưới tại World Cup 2026 cũng giúp La Roja có thêm cơ sở để tự tin trước trận đấu loại trực tiếp.

Với tương quan hiện tại, Tây Ban Nha được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ ổn định và sự cân bằng giữa tấn công lẫn phòng ngự. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha vẫn có thể gây khó bằng kinh nghiệm, chất lượng cá nhân và khả năng tạo khác biệt của Ronaldo, Bruno Fernandes hay Rafael Leao.

Tình hình lực lượng Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Bồ Đào Nha có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này. HLV Roberto Martinez nhiều khả năng tiếp tục sử dụng bộ khung quen thuộc với Diogo Costa trong khung gỗ, Ruben Dias chỉ huy hàng thủ và Cristiano Ronaldo đá cao nhất trên hàng công.

Ở tuyến giữa, Vitinha, Joao Neves và Bruno Fernandes mang đến khả năng kiểm soát, sáng tạo và hỗ trợ tấn công. Hai biên của Bồ Đào Nha cũng rất đáng chú ý với Cancelo, Nuno Mendes, Bernardo Silva và Rafael Leao.

Tây Ban Nha gặp tổn thất khi Nico Williams và Yeremy Pino dính chấn thương. Dù vậy, La Roja vẫn còn nhiều lựa chọn chất lượng trong đội hình.

Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena và Oyarzabal được kỳ vọng giúp Tây Ban Nha duy trì sức ép trên hàng công. Ở tuyến giữa, Rodri và Pedri tiếp tục là bộ đôi quan trọng trong cách vận hành lối chơi.

Đội hình dự kiến Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Bồ Đào Nha: Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.

Tây Ban Nha: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.

Thống kê đáng chú ý Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã gặp nhau 41 lần trong lịch sử.

Tây Ban Nha thắng 18/41 lần đối đầu Bồ Đào Nha.

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Tây Ban Nha thắng 1 trận sau 90 phút.

4 trận còn lại trong 5 lần đối đầu gần nhất kết thúc với tỷ số hòa.

Bồ Đào Nha thắng Tây Ban Nha ở cuộc đối đầu gần nhất trên chấm luân lưu tại chung kết Nations League 2025.

Bồ Đào Nha bất bại 32/35 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Tây Ban Nha bất bại 35/35 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Tây Ban Nha không thua hiệp một trong 35/35 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Tây Ban Nha giữ sạch lưới 8/13 trận gần đây.

Bồ Đào Nha ghi 10 bàn trong 5 trận gần nhất.

Bồ Đào Nha chỉ thủng lưới 3 lần trong 5 trận gần nhất.

Tây Ban Nha ghi 11 bàn và chỉ nhận 1 bàn thua sau 5 trận gần đây.

4/5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội có tối đa 2 bàn sau 90 phút.

Đây là trận đấu thuộc vòng 1/8 World Cup 2026.

Dự đoán tỷ số Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Bồ Đào Nha có đủ chất lượng để tạo ra thế trận cạnh tranh trước Tây Ban Nha. Kinh nghiệm của Cristiano Ronaldo, khả năng điều tiết của Bruno Fernandes và tốc độ của Rafael Leao có thể giúp Selecao tạo ra những khoảnh khắc nguy hiểm.

Tây Ban Nha vẫn là đội có nhiều cơ sở hơn để kiểm soát trận đấu. La Roja đang đạt phong độ cao, phòng ngự chắc chắn và sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo khác biệt như Yamal, Olmo, Pedri hay Oyarzabal.

Trận đấu được dự báo diễn ra chặt chẽ, bởi lịch sử đối đầu gần đây giữa hai đội thường có ít bàn thắng. Với chất lượng tấn công hiện tại, kịch bản có 2 đến 3 bàn vẫn rất dễ xảy ra.

Số phạt góc có thể dao động từ 8 đến 10 quả. Thẻ phạt nhiều khả năng ở mức 5 đến 6 thẻ vàng do tính chất căng thẳng của một trận knock-out.

Dự đoán tỷ số: Bồ Đào Nha 1-2 Tây Ban Nha.