Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Brazil vs Na Uy: Selecao chưa từng thắng, chờ màn phá dớp nhiều duyên nợ Lịch sử đối đầu Brazil vs Na Uy ghi nhận 4 lần gặp nhau trong quá khứ. Đáng chú ý, Na Uy thắng 2, hòa 2 và chưa từng để thua Selecao.

Lịch sử đối đầu Brazil vs Na Uy

Brazil và Na Uy đã gặp nhau 4 lần ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Dù Selecao là một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất thế giới, họ lại chưa từng đánh bại đại diện Bắc Âu trong lịch sử đối đầu.

Sau 4 lần chạm trán, Na Uy thắng 2 và hòa 2 trước Brazil. Đây là thống kê rất đặc biệt, bởi không nhiều đội tuyển có thể duy trì thành tích bất bại khi đối đầu Selecao.

Ký ức đáng chú ý nhất đến từ World Cup 1998, khi Na Uy đánh bại Brazil 2-1. Kết quả này biến đội bóng Bắc Âu trở thành đối thủ mang đến nhiều ám ảnh cho Selecao mỗi khi hai đội được đặt cạnh nhau.

Sau nhiều năm, Brazil bước vào màn tái đấu tại vòng 1/8 World Cup 2026 với mục tiêu xóa dớp chưa từng thắng Na Uy. Dù được đánh giá cao hơn, đội bóng của HLV Carlo Ancelotti chắc chắn không thể xem nhẹ đối thủ sở hữu Haaland, Odegaard, Nusa và Sorloth.

Brazil vs Na Uy đá khi nào, xem ở đâu?

Thời gian: 3h00 ngày 06/07/2026.

Địa điểm: Meadowlands Stadium, East Rutherford, Mỹ.

Giải đấu: Vòng 1/8 World Cup 2026.

Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, VTV10.

Nhận định Brazil vs Na Uy

Brazil vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau hành trình khá ổn định. Selecao đứng đầu bảng C với trận hòa Morocco 1-1, hai chiến thắng 3-0 trước Haiti và Scotland, trước khi ngược dòng hạ Nhật Bản 2-1 ở vòng 1/16.

Dưới thời Carlo Ancelotti, Brazil chơi cân bằng hơn giữa tấn công và phòng ngự. Selecao thắng 4, hòa 1 trong 5 trận gần nhất, ghi 11 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua.

Na Uy cũng tạo dấu ấn lớn khi thắng Iraq 4-1, vượt qua Senegal 3-2, thua Pháp 1-4 rồi đánh bại Bờ Biển Ngà 2-1 tại vòng 1/16. Đại diện Bắc Âu ghi 10 bàn sau 4 trận tại World Cup 2026, nhưng hàng thủ chưa có trận nào giữ sạch lưới.

Brazil nhiều khả năng sẽ kiểm soát bóng và khai thác tốc độ của Vinicius Junior ở cánh trái. Khi Lucas Paqueta vắng mặt, Neymar có thể giữ vai trò sáng tạo ở trung lộ, còn Bruno Guimaraes và Casemiro đảm nhiệm nhiệm vụ cân bằng tuyến giữa.

Na Uy có thể chọn cách chơi thấp, giữ cự ly đội hình và chờ cơ hội phản công. Odegaard là điểm nối quan trọng, Nusa mang đến tốc độ ở biên, còn Haaland và Sorloth đủ sức gây áp lực lớn lên hàng thủ Brazil trong các pha bóng trực diện.

Tình hình lực lượng Brazil vs Na Uy

Brazil không có Lucas Paqueta do chấn thương và dự kiến phải nghỉ khoảng 4 tuần. Khả năng trở lại của Raphinha vẫn chưa rõ ràng, khiến HLV Carlo Ancelotti có thể phải điều chỉnh nhân sự trên hàng công.

Alisson nhiều khả năng tiếp tục bắt chính trong khung gỗ. Bộ tứ phòng ngự của Brazil có thể gồm Danilo, Marquinhos, Gabriel và Santos, phía trên là cặp tiền vệ Bruno Guimaraes - Casemiro.

Trên hàng công, Neymar, Vinicius Junior, Rayan và Matheus Cunha là những lựa chọn đáng chú ý. Trong đó, Vinicius vẫn là mũi khoan nguy hiểm nhất nhờ tốc độ và khả năng tạo đột biến.

Na Uy có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này. HLV đội bóng Bắc Âu có thể sử dụng bộ khung quen thuộc với Odegaard ở tuyến giữa, Nusa chơi rộng bên cánh, còn Haaland và Sorloth là hai điểm đến quan trọng trong các pha tấn công.

Đội hình dự kiến Brazil vs Na Uy

Brazil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro; Rayan, Neymar, Vinicius; Matheus Cunha.

Na Uy: Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Berge, Aursnes, Odegaard; Nusa, Haaland, Sorloth.

Thống kê đáng chú ý Brazil vs Na Uy

Brazil bất bại trong 5 trận gần nhất với 4 chiến thắng và 1 trận hòa.

Brazil ghi 11 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua trong 5 trận gần đây.

Na Uy thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất.

Na Uy ghi 11 bàn nhưng nhận 9 bàn thua trong chuỗi 5 trận vừa qua.

Brazil giữ sạch lưới 5/9 trận thuộc giai đoạn thống kê.

Na Uy ghi bàn trong cả 11 trận gần nhất.

Haaland đã ghi 5 bàn tại World Cup 2026.

Brazil kiểm soát bóng trung bình 56%, Na Uy đạt 54%.

Brazil và Na Uy cùng có tỷ lệ chuyền chính xác 88%.

Na Uy bất bại trong cả 4 lần đối đầu Brazil.

Na Uy thắng 2 và hòa 2 trước Selecao.

Brazil từng thua Na Uy 1-2 tại World Cup 1998.

Na Uy chưa giữ sạch lưới trong 5 trận gần nhất.

Brazil chưa nhận thẻ đỏ trong 9 trận thuộc giai đoạn thống kê.

Dự đoán tỷ số Brazil vs Na Uy

Brazil được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chiều sâu đội hình, kinh nghiệm ở các trận knock-out và khả năng kiểm soát thế trận. Nếu Vinicius, Neymar và Matheus Cunha tận dụng tốt khoảng trống phía sau hàng thủ Na Uy, Selecao có nhiều cơ hội tạo khác biệt.

Na Uy vẫn có cơ sở để gây khó cho Brazil. Đại diện Bắc Âu sở hữu hàng công mạnh với Haaland, Sorloth, Nusa và Odegaard, đồng thời chưa từng thua Brazil trong lịch sử đối đầu.

Trận đấu được dự báo có khoảng 3 đến 4 bàn thắng. Số phạt góc có thể dao động từ 8 đến 10 quả, trong khi thẻ phạt nhiều khả năng rơi vào khoảng 3 đến 5 thẻ vàng.

Dự đoán tỷ số: Brazil 2-1 Na Uy.