Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Brazil vs Nhật Bản: Selecao áp đảo, chờ màn tái đấu nhiều duyên nợ Lịch sử đối đầu Brazil vs Nhật Bản nghiêng hẳn về Selecao trong những lần chạm trán gần đây. Tuy nhiên, chiến thắng 3-2 của Nhật Bản hồi tháng 10 giúp Samurai Blue có thêm niềm tin trước màn tái đấu tại World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Brazil vs Nhật Bản

Thời gian: 0h00 ngày 30/6/2026.

Địa điểm: Sân Houston, Mỹ.

Giải đấu: World Cup 2026.

Vòng đấu: Vòng 1/16.

Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, VTV9.

Lịch sử đối đầu Brazil vs Nhật Bản

Brazil và Nhật Bản là cặp đấu có sự chênh lệch khá rõ về lịch sử đối đầu. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Selecao thắng 4 trận, còn Samurai Blue có 1 chiến thắng.

Ưu thế đối đầu vẫn thuộc về Brazil nhờ chất lượng đội hình vượt trội và bản lĩnh ở các trận đấu lớn. Đội bóng Nam Mỹ nhiều lần tạo ra thế trận áp đảo trước Nhật Bản, đặc biệt nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến của các ngôi sao tấn công.

Tuy nhiên, Nhật Bản không bước vào trận đấu này với tâm thế lép vế hoàn toàn. Samurai Blue từng đánh bại Brazil 3-2 trong trận giao hữu hồi tháng 10, kết quả mang đến cú hích lớn về tinh thần trước lần tái đấu tại World Cup 2026.

Màn so tài lúc 0h00 ngày 30/6 vì thế mang nhiều ý nghĩa với cả hai đội. Brazil cần chứng minh vị thế ứng viên hàng đầu, còn Nhật Bản hướng đến mục tiêu viết tiếp lịch sử ở vòng knock-out World Cup.

Brazil vs Nhật Bản: Ai mạnh hơn?

Xét tương quan hiện tại, Brazil được đánh giá mạnh hơn Nhật Bản. Theo Opta, Selecao có 57,3% cơ hội thắng trong 90 phút, Nhật Bản đạt 19,7%, còn khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 23,0%.

Bảng xếp hạng FIFA mới nhất cũng nghiêng về Brazil. Selecao đứng hạng 6 thế giới, cao hơn Nhật Bản, đội đang xếp hạng 18.

Về chuyên môn, Brazil nhỉnh hơn ở chất lượng cá nhân, tốc độ tấn công và khả năng tạo khác biệt của Vinicius Junior, Neymar, Raphinha hay Matheus Cunha. Nhật Bản có lối chơi kỷ luật, pressing tốt và phản công nhanh, nhưng vẫn bị đánh giá thấp hơn về chiều sâu đội hình.

Nhận định Brazil vs Nhật Bản

Brazil bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với tư cách đội nhất bảng C. Sau trận hòa 1-1 trước Morocco ở ngày ra quân, Selecao thắng liền 2 trận cùng tỷ số 3-0 trước Haiti và Scotland để lấy lại sự tự tin.

Điểm tích cực của Brazil là hàng công đã tìm lại cảm giác bùng nổ. Vinicius Junior và Matheus Cunha đang là hai điểm sáng lớn, giúp đội bóng của HLV Carlo Ancelotti có thêm nhiều phương án tiếp cận khung thành đối thủ.

Nhật Bản cán đích thứ hai bảng F và vẫn duy trì phong độ ổn định. Samurai Blue bất bại 5 trận gần nhất, có khả năng tổ chức phòng ngự tốt và chỉ thủng lưới 3 bàn trong 540 phút gần đây.

Với tương quan hiện tại, Brazil có nhiều cơ sở để kiểm soát thế trận. Dù vậy, Nhật Bản hoàn toàn có thể khiến Selecao gặp khó nếu duy trì khối đội hình chặt chẽ và tận dụng tốt các pha phản công tốc độ.

Tình hình lực lượng Brazil vs Nhật Bản

Brazil chưa chắc có sự phục vụ của Raphinha, khi cầu thủ này bỏ ngỏ khả năng ra sân. Neymar đã trở lại và có thể mang đến thêm lựa chọn quan trọng cho hàng công Selecao.

HLV Carlo Ancelotti nhiều khả năng vẫn đặt niềm tin vào bộ khung mạnh nhất với Alisson trong khung gỗ, Marquinhos và Gabriel Magalhaes ở trung tâm hàng thủ, Casemiro cùng Bruno Guimaraes giữ tuyến giữa.

Nhật Bản cũng có nỗi lo riêng khi Takefusa Kubo đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục. Đây là tổn thất đáng chú ý nếu ngôi sao này không thể góp mặt ở trận đấu loại trực tiếp.

HLV Hajime Moriyasu dự kiến tiếp tục sử dụng sơ đồ 3-4-2-1, ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng thủ và tốc độ trong các tình huống chuyển trạng thái.

Đội hình dự kiến Brazil vs Nhật Bản

Brazil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro; Vinicius Junior, Paqueta, Neymar; Matheus Cunha.

Nhật Bản: Zion Suzuki; Tomiyasu, Itakura, Ito; Junya Ito, Tanaka, Kamada, Doan; Nakamura, Ueda, Keito Nakamura.

Thống kê đáng chú ý Brazil vs Nhật Bản

Brazil thắng 4 và thua 1 trong 5 trận đối đầu gần nhất trước Nhật Bản.

Nhật Bản từng thắng Brazil 3-2 trong trận giao hữu hồi tháng 10.

Brazil bất bại tại vòng bảng World Cup 2026 với 2 chiến thắng và 1 trận hòa.

Brazil ghi 15 bàn trong 5 trận gần đây, trung bình 3 bàn/trận.

Selecao ghi bàn ở 100% số trận gần nhất.

Brazil giữ sạch lưới 2 trận liên tiếp trước khi bước vào vòng 1/16.

Vinicius Junior và Matheus Cunha đang là những nhân tố tạo khác biệt lớn trên hàng công Brazil.

Nhật Bản bất bại cả 3 trận vòng bảng World Cup 2026.

Samurai Blue ghi 7 bàn sau 3 trận vòng bảng.

Nhật Bản thắng 3 và hòa 2 trong 5 trận gần nhất.

Nhật Bản mới chỉ thủng lưới 3 bàn trong 540 phút gần đây.

Nhật Bản chưa từng thắng một trận knock-out World Cup.

Brazil đứng hạng 6 FIFA, còn Nhật Bản đứng hạng 18.

Theo Opta, Brazil có 57,3% cơ hội thắng trong 90 phút, Nhật Bản có 19,7%.

Khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 23,0%.

Dự đoán tỷ số Brazil vs Nhật Bản

Brazil được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình, kinh nghiệm knock-out và sức mạnh tấn công. Nếu Neymar, Vinicius Junior và Matheus Cunha duy trì phong độ tốt, Selecao có thể tạo sức ép lớn lên hàng thủ Nhật Bản.

Nhật Bản vẫn có cơ hội gây bất ngờ nếu giữ được cự ly đội hình hợp lý và khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ Brazil. Chiến thắng 3-2 hồi tháng 10 là cơ sở để Samurai Blue tự tin hơn trước trận đấu này.

Trận đấu được dự báo có khoảng 2 đến 3 bàn thắng. Số phạt góc có thể dao động từ 9 đến 12 quả, còn thẻ phạt nhiều khả năng ở mức 3 đến 5 thẻ vàng.

Dự đoán tỷ số: Brazil 2-1 Nhật Bản.