Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Campuchia vs Timor Leste: Đội chủ nhà áp đảo, chờ chiến thắng chia tay AFF Cup 2026 Lịch sử đối đầu Campuchia vs Timor Leste ghi nhận ưu thế rõ rệt của đội bóng xứ Chùa tháp với 6 chiến thắng trong 8 lần gặp gần nhất. Campuchia tiếp tục được đánh giá cao hơn trước màn so tài cuối cùng tại bảng A AFF Cup 2026.

Lịch sử đối đầu Campuchia vs Timor Leste

Campuchia và Timor Leste đã có nhiều lần chạm trán tại các giải đấu khu vực. Thành tích đối đầu đang nghiêng hẳn về đội bóng xứ Chùa tháp với 6 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ 1 thất bại trong 8 cuộc đối đầu gần nhất.

Kết quả này cho thấy Campuchia thường xuyên chiếm ưu thế khi gặp Timor Leste. Chất lượng đội hình nhỉnh hơn cùng khả năng kiểm soát thế trận giúp đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội trong phần lớn những lần hai đội gặp nhau.

Timor Leste mới chỉ một lần đánh bại Campuchia trong chuỗi trận được thống kê. Đại diện trẻ nhất Đông Nam Á thường gặp khó trước lối chơi giàu tốc độ và khả năng khai thác khoảng trống của đội bóng xứ Chùa tháp.

Cuộc đối đầu tại AFF Cup 2026 diễn ra trong bối cảnh cả hai đội đều không còn nhiều cơ hội cạnh tranh tại bảng A. Tuy nhiên, Campuchia vẫn có động lực lớn hơn khi được thi đấu trên sân Olympic và hướng tới chiến thắng đầu tiên tại giải.

Campuchia đã thua Singapore 1-2 và Indonesia 1-5 trong hai lượt trận trước. Dù chưa có điểm, đội chủ nhà vẫn cho thấy khả năng tổ chức tấn công khá tốt, đặc biệt trong những tình huống cố định và chuyển trạng thái nhanh.

Timor Leste đã chính thức bị loại sau ba thất bại liên tiếp trước Việt Nam, Singapore và Indonesia. Đội bóng của HLV José Pedro Alves Salazar chưa ghi được bàn nào tại giải và đã để thủng lưới 12 lần.

Với thành tích đối đầu vượt trội, lợi thế sân nhà và chất lượng nhân sự tốt hơn, Campuchia có nhiều cơ sở để tiếp tục duy trì ưu thế trước Timor Leste.

Nhận định Campuchia vs Timor Leste

Campuchia được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân Olympic, chất lượng đội hình và khả năng tấn công đa dạng. Mô hình BeSoccer đưa ra tỷ lệ chiến thắng của đội chủ nhà là 80,6%, cao hơn đáng kể so với mức 6,8% của Timor Leste, trong khi khả năng hòa là 12,6%.

Thứ hạng FIFA cũng ủng hộ Campuchia khi đội bóng xứ Chùa tháp đứng thứ 175 thế giới, còn Timor Leste xếp hạng 201.

Timor Leste nhiều khả năng tiếp tục lựa chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu. Tuy nhiên, hàng thủ thiếu chắc chắn cùng khả năng phản công hạn chế khiến đội khách khó tạo ra bất ngờ.

Nếu tận dụng tốt các tình huống cố định và cơ hội trước khung thành, Campuchia có thể khép lại AFF Cup 2026 bằng chiến thắng đầu tiên.

Tình hình lực lượng Campuchia vs Timor Leste

Campuchia có đầy đủ những lựa chọn tốt nhất trong danh sách tham dự trận đấu. HLV Koji Gyotoku nhiều khả năng tiếp tục sử dụng bộ khung gồm Hul Kimhuy, Yudai Ogawa, Hikaru Mizuno, Alisher Mirzaev, Iago Bento, Abdel Kader Coulibaly và Sieng Chanthea.

Yudai Ogawa cùng Alisher Mirzaev giữ vai trò tổ chức ở khu vực giữa sân. Trên hàng công, Sieng Chanthea, Iago Bento và Coulibaly được kỳ vọng tạo ra khác biệt bằng tốc độ và khả năng dứt điểm.

Timor Leste không có sự phục vụ của Jackson Pereira. Hậu vệ này phải nhận án treo giò sau tấm thẻ đỏ trong trận thua Indonesia.

Đội khách tiếp tục đặt kỳ vọng vào đội trưởng Zenivio, tiền đạo João Pedro và thủ môn Dylan Niski. Tuy nhiên, lực lượng trẻ với độ tuổi trung bình khoảng 23 khiến Timor Leste còn thiếu kinh nghiệm ở những thời điểm chịu sức ép lớn.

Đội hình dự kiến Campuchia vs Timor Leste

Campuchia: Hul Kimhuy; Hikaru Mizuno, Vann Vit, Sophal Dimong, Phat Sokha; Yudai Ogawa, Alisher Mirzaev, Sos Suhana; Iago Bento, Sieng Chanthea, Abdel Kader Coulibaly.

Timor Leste: Dylan Niski; Eric Silva, Anizo Correia, João Varudo, Ryan Jom; Claudio Osorio, Palomito Ribeiro, Tristan Arrarte; Zenivio, João Pedro, João Rangel.

Thống kê đáng chú ý Campuchia vs Timor Leste

Campuchia thắng 6, hòa 1 và chỉ thua 1 trong 8 lần đối đầu gần nhất với Timor Leste.

Campuchia thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần đây.

Đội bóng xứ Chùa tháp ghi 9 bàn và để thủng lưới 8 lần trong 5 trận gần nhất.

Campuchia đạt hiệu suất trung bình 1,8 bàn mỗi trận trong chuỗi trận này.

Campuchia từng thắng Bhutan 4-0 và Hong Kong 2-0 trước AFF Cup 2026.

Campuchia đã thua Singapore 1-2 và Indonesia 1-5 tại bảng A.

Timor Leste đã thua cả 3 trận tại AFF Cup 2026.

Timor Leste lần lượt thua Việt Nam 0-7, Singapore 0-2 và Indonesia 0-3.

Timor Leste chưa ghi được bàn thắng nào và đã thủng lưới 12 lần tại giải.

Đội khách để thủng lưới trung bình 2,6 bàn trong 5 trận gần nhất.

Campuchia đứng thứ 175 trên bảng xếp hạng FIFA.

Timor Leste đứng thứ 201 thế giới.

Mô hình BeSoccer đánh giá Campuchia có 80,6% cơ hội giành chiến thắng.

Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 12,6%, còn cơ hội thắng của Timor Leste ở mức 6,8%.

Campuchia được hưởng trung bình khoảng 5 quả phạt góc mỗi trận trong 5 lần ra sân gần đây.

Timor Leste chỉ tạo ra trung bình khoảng 3 quả phạt góc mỗi trận.

Dự đoán tỷ số Campuchia vs Timor Leste

Campuchia có nhiều lợi thế để kiểm soát thế trận nhờ chất lượng nhân sự, khả năng tổ chức tấn công và sự cổ vũ của khán giả trên sân Olympic. Sieng Chanthea, Iago Bento và Coulibaly có thể tạo ra sức ép lớn lên hàng phòng ngự Timor Leste.

Đội khách nhiều khả năng tập trung phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Tuy nhiên, việc Jackson Pereira bị treo giò khiến hệ thống phòng ngự của Timor Leste càng trở nên mong manh.

Trận đấu được dự báo có từ 3 bàn thắng trở lên. Tổng số phạt góc có thể dao động từ 8 đến 10 quả, trong khi hai đội nhiều khả năng nhận khoảng 3 thẻ phạt.

Dự đoán tỷ số: Campuchia 3-0 Timor Leste.