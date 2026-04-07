Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Canada vs Morocco: Sư tử Atlas áp đảo, Canada chờ viết tiếp hành trình lịch sử Lịch sử đối đầu Canada vs Morocco đang nghiêng hoàn toàn về đại diện châu Phi. Morocco từng thắng cả 2 lần gặp Canada trong quá khứ và bước vào vòng 1/8 World Cup 2026 với lợi thế tâm lý đáng kể.

Lịch sử đối đầu Canada vs Morocco

Canada và Morocco từng gặp nhau 2 lần trong quá khứ ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Đại diện châu Phi chiếm ưu thế tuyệt đối khi toàn thắng cả 2 trận trước Canada.

Thành tích này giúp Morocco có lợi thế rõ rệt về mặt lịch sử đối đầu trước màn tái đấu tại vòng 1/8 World Cup 2026. Dù vậy, bối cảnh hiện tại đã khác rất nhiều khi Canada đang có hành trình lịch sử trên sân nhà.

Đây là lần đầu tiên Canada góp mặt ở vòng 1/8 World Cup. Sau chiến thắng 1-0 trước Nam Phi ở vòng 1/16 nhờ bàn thắng muộn của Stephen Eustáquio, đội bóng Bắc Mỹ đang có tinh thần rất cao trước thử thách mang tên Morocco.

Morocco cũng bước vào trận đấu với sự tự tin lớn. Đại diện châu Phi vừa vượt qua Hà Lan sau loạt luân lưu nghẹt thở, qua đó tiếp tục chứng minh bản lĩnh ở những trận đấu loại trực tiếp.

Trận Canada vs Morocco diễn ra lúc 00h00 ngày 05/07/2026 tại NRG Stadium, Houston, Mỹ. Đây là màn so tài mở màn vòng 1/8 World Cup 2026, được trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV9.

Nhận định Canada vs Morocco

Canada đang tạo nên một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất tại World Cup 2026. Đội bóng của HLV Jesse Marsch thi đấu giàu tốc độ, pressing quyết liệt và đặc biệt nguy hiểm trong các pha chuyển trạng thái.

Alphonso Davies, Jonathan David, Tajon Buchanan và Stephen Eustáquio là những nhân tố có thể tạo khác biệt cho Canada. Đại diện CONCACAF cũng có lợi thế thể lực khi không phải trải qua 120 phút căng sức ở vòng trước.

Morocco lại sở hữu kinh nghiệm và bản lĩnh ở các trận đấu lớn. Chiến thắng trước Hà Lan sau loạt luân lưu giúp thầy trò Mohamed Ouahbi có thêm cú hích tinh thần mạnh mẽ trước vòng 1/8.

Đại diện châu Phi có hệ thống phòng ngự kỷ luật, nhiều cầu thủ giàu kỹ thuật và khả năng phản công sắc bén. Achraf Hakimi, Yassine Bounou, Brahim Diaz, Ounahi và El Khannous là những điểm tựa quan trọng trong cách vận hành của Morocco.

Với tương quan hiện tại, đây là cặp đấu khá cân bằng. Canada có tốc độ và tinh thần hưng phấn, còn Morocco nhỉnh hơn về kinh nghiệm, độ lì và thành tích đối đầu.

Tình hình lực lượng Canada vs Morocco

Canada không có lực lượng mạnh nhất khi Ismaël Koné tiếp tục vắng mặt vì chấn thương. Dù vậy, HLV Jesse Marsch vẫn còn nhiều lựa chọn quan trọng ở tuyến giữa và hàng công.

Alphonso Davies, Jonathan David, Stephen Eustáquio và Tajon Buchanan nhiều khả năng tiếp tục giữ vai trò chủ chốt. Đây là nhóm cầu thủ giúp Canada duy trì tốc độ trong các pha lên bóng và tạo áp lực lên hàng thủ đối phương.

Morocco có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này. Đại diện châu Phi được kỳ vọng tiếp tục sử dụng bộ khung giàu kinh nghiệm với Bounou trong khung gỗ, Hakimi ở hành lang phải và nhóm cầu thủ kỹ thuật ở tuyến giữa.

Brahim Diaz, Ounahi, El Khannous và Saibari có thể giúp Morocco tạo ra khác biệt ở khu vực 1/3 cuối sân. Sau trận đấu kéo dài 120 phút với Hà Lan, bài toán thể lực sẽ là vấn đề quan trọng với đại diện châu Phi.

Đội hình dự kiến Canada vs Morocco

Canada: Crepeau, Johnston, Cornelius, Bombito, Laryea, Eustaquio, Buchanan, Millar, Saliba, David, Oluwaseyi.

Morocco: Bono, Hakimi, Diop, Riad, Mazroui, Bouaddi, El Aynaoui, Brahim, Ounahi, El Khannous, Saibari.

Thống kê đáng chú ý Canada vs Morocco

Canada lần đầu tiên góp mặt tại vòng 1/8 World Cup.

Morocco toàn thắng Canada trong cả 2 lần đối đầu trước đây.

Canada thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất.

Morocco bất bại 5 trận gần nhất với 3 chiến thắng và 2 trận hòa.

Canada vừa đánh bại Nam Phi 1-0 ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Morocco vượt qua Hà Lan 3-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút.

Canada giữ sạch lưới 2 trong 4 trận gần đây.

Morocco ghi bàn ở 9 trong 10 trận gần nhất.

Canada ghi 12 bàn sau 10 trận gần đây, đạt hiệu suất 1,2 bàn/trận.

Morocco ghi 19 bàn sau 10 trận gần đây, đạt hiệu suất 1,9 bàn/trận.

Canada chỉ thủng lưới 7 bàn trong 10 trận gần nhất.

Morocco nhận 8 bàn thua trong 10 trận gần đây.

Canada được hưởng trung bình 5,7 quả phạt góc/trận trong 10 trận gần nhất.

Morocco đạt trung bình 5,5 quả phạt góc/trận trong 10 trận gần đây.

Canada nhận trung bình 1,6 thẻ vàng/trận trong 10 trận gần nhất.

Morocco nhận trung bình 2 thẻ vàng/trận trong 10 trận gần đây.

Dự đoán tỷ số Canada vs Morocco

Canada có đủ tốc độ và sự hưng phấn để gây khó cho Morocco. Lợi thế thể lực cũng giúp đại diện CONCACAF có cơ sở duy trì cường độ pressing trong phần lớn thời gian thi đấu.

Morocco lại sở hữu bản lĩnh tốt hơn ở các trận đấu căng thẳng. Đại diện châu Phi có hàng thủ kỷ luật, khả năng phản công nhanh và nhiều cầu thủ đủ sức tạo khác biệt trong khoảnh khắc quyết định.

Trận đấu được dự báo có khoảng 2 đến 3 bàn thắng. Số phạt góc có thể dao động từ 10 đến 12 quả, trong khi thẻ phạt nhiều khả năng rơi vào khoảng 4 đến 6 thẻ vàng.

Dự đoán tỷ số: Canada 1-2 Morocco.