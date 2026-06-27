Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa CHDC Congo vs Uzbekistan: Ít duyên nợ, chờ trận đấu của hy vọng cuối cùng Lịch sử đối đầu CHDC Congo vs Uzbekistan không có nhiều dữ liệu đáng chú ý ở cấp độ World Cup. Hai đội bước vào lượt cuối bảng K World Cup 2026 với mục tiêu buộc phải thắng để níu hy vọng đi tiếp.

Lịch sử đối đầu CHDC Congo vs Uzbekistan

CHDC Congo và Uzbekistan không có nhiều lần chạm trán đáng chú ý trong quá khứ ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Đây cũng không phải cặp đấu giàu duyên nợ tại các kỳ World Cup.

Dù dữ liệu đối đầu không nổi bật, màn so tài sắp tới lại mang ý nghĩa rất lớn với cả hai đội. CHDC Congo và Uzbekistan đều bước vào lượt trận cuối bảng K trong thế buộc phải hướng tới chiến thắng để tiếp tục nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.

Sau 2 lượt trận, Colombia đã có 6 điểm và gần như nắm chắc vé đi tiếp. Bồ Đào Nha xếp sau với 4 điểm, CHDC Congo có 1 điểm, còn Uzbekistan chưa giành được điểm nào sau hai thất bại liên tiếp.

Trận đấu CHDC Congo vs Uzbekistan diễn ra lúc 6h30 ngày 28/6/2026 tại Atlanta Stadium, Atlanta, Mỹ. Màn so tài thuộc lượt 3 bảng K World Cup 2026, được trực tiếp trên VTV.

Nhận định CHDC Congo vs Uzbekistan

CHDC Congo bước vào trận đấu với sự ổn định tốt hơn. Đại diện châu Phi từng cầm hòa Bồ Đào Nha 1-1 ở trận ra quân, sau đó chỉ thua Colombia 0-1 bởi bàn thắng ở phút 76 của Daniel Muñoz.

Điểm mạnh của CHDC Congo nằm ở hệ thống phòng ngự 5 người, khả năng giữ cự ly và những pha phản công dựa trên tốc độ của Yoane Wissa cùng kinh nghiệm của Cedric Bakambu.

Uzbekistan lại đang chịu sức ép lớn sau hai thất bại trước Colombia và Bồ Đào Nha. Đại diện châu Á đã thủng lưới 8 bàn sau 2 lượt trận, hiệu số -7 và gần như không còn quyền tự quyết nếu không đánh bại CHDC Congo.

Với tương quan hiện tại, CHDC Congo được đánh giá nhỉnh hơn nhờ cấu trúc phòng ngự chắc chắn và tâm lý thi đấu ổn định hơn. Uzbekistan vẫn có cơ hội nếu cải thiện khả năng chống phản công và tận dụng tốt những tình huống lên bóng của Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullaev hay Jaloliddin Masharipov.

Tình hình lực lượng CHDC Congo vs Uzbekistan

CHDC Congo không có đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Rocky Bushiri đã rút khỏi danh sách dự World Cup vì chấn thương và được thay bằng Aaron Tshibola. Théo Bongonda cũng không sẵn sàng thi đấu vì vấn đề thể trạng.

Dù vậy, đội bóng châu Phi vẫn còn nhiều nhân tố quan trọng như Lionel Mpasi, Chancel Mbemba, Aaron Wan-Bissaka, Arthur Masuaku, Yoane Wissa và Cedric Bakambu. Đây là bộ khung có thể giúp CHDC Congo duy trì lối chơi phòng ngự phản công.

Uzbekistan có lực lượng nhìn chung ổn định hơn. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Fabio Cannavaro đang chịu áp lực lớn sau hai trận thua liên tiếp và cần theo dõi thêm tình trạng của một số cầu thủ phòng ngự trước giờ bóng lăn.

Eldor Shomurodov vẫn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công Uzbekistan. Bên cạnh đó, Abbosbek Fayzullaev, Jaloliddin Masharipov và Abdukodir Khusanov cũng là những gương mặt được kỳ vọng tạo khác biệt.

Đội hình dự kiến CHDC Congo vs Uzbekistan

CHDC Congo: Lionel Mpasi; Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Henock Inonga; Aaron Wan-Bissaka, Arthur Masuaku; Edo Kayembe, Samuel Moutoussamy, Charles Pickel; Yoane Wissa, Cedric Bakambu.

Uzbekistan: Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Umar Eshmurodov, Rustamjon Ashurmatov; Khojiakbar Alijonov, Otabek Shukurov, Odiljon Khamrobekov, Sherzod Nasrullaev; Abbosbek Fayzullaev, Jaloliddin Masharipov; Eldor Shomurodov.

Thống kê đáng chú ý CHDC Congo vs Uzbekistan

CHDC Congo và Uzbekistan không có nhiều dữ liệu đối đầu đáng chú ý ở cấp độ World Cup.

CHDC Congo đang có 1 điểm sau 2 lượt trận bảng K World Cup 2026.

Uzbekistan chưa có điểm nào sau hai thất bại liên tiếp tại bảng K.

CHDC Congo từng hòa Bồ Đào Nha 1-1 ở trận ra quân.

CHDC Congo thua Colombia 0-1 bởi bàn thắng ở phút 76 của Daniel Muñoz.

Uzbekistan thua Colombia 1-3 ở lượt trận đầu tiên.

Uzbekistan thua Bồ Đào Nha 0-5 ở lượt trận thứ hai.

CHDC Congo mới thủng lưới 2 bàn sau 2 trận World Cup dù đã gặp Bồ Đào Nha và Colombia.

Uzbekistan đã nhận 8 bàn thua sau 2 lượt trận bảng K.

CHDC Congo ghi 3 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 0,6 bàn/trận.

Uzbekistan ghi 2 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 0,4 bàn/trận.

CHDC Congo có 1 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại trong 5 trận gần nhất.

Uzbekistan có 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 thất bại trong 5 trận gần nhất nếu tính trận thắng Venezuela trên chấm luân lưu.

4/5 trận gần nhất của CHDC Congo có không quá 2 bàn thắng.

5/5 trận gần nhất của Uzbekistan có tổng thẻ không vượt quá 4 thẻ vàng.

CHDC Congo có trung bình khoảng 4,8 quả phạt góc/trận trong 5 trận gần nhất.

Uzbekistan thường chỉ tạo khoảng 2 đến 3 quả góc khi gặp các đối thủ mạnh hơn.

Đây là trận đấu thuộc lượt 3 bảng K World Cup 2026.

Dự đoán tỷ số CHDC Congo vs Uzbekistan

CHDC Congo được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sự ổn định, cấu trúc phòng ngự chắc chắn và khả năng phản công tốc độ. Sau hai trận trước Bồ Đào Nha và Colombia, đại diện châu Phi cho thấy họ không dễ bị đánh bại.

Uzbekistan vẫn có cơ hội nếu sớm tìm được bàn thắng và cải thiện khả năng phòng ngự hai biên. Tuy nhiên, việc đã thủng lưới 8 bàn sau 2 lượt trận khiến đại diện châu Á đối diện nhiều rủi ro trước những pha phản công của CHDC Congo.

Trận đấu được dự báo có khoảng 1 đến 2 bàn thắng. Số phạt góc có thể dao động từ 8 đến 9 quả, còn thẻ phạt nhiều khả năng rơi vào khoảng 2 đến 3 thẻ vàng.

Dự đoán tỷ số: CHDC Congo 1-0 Uzbekistan.