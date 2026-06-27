Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Colombia vs Bồ Đào Nha: Ronaldo gặp thử thách lớn, chờ màn so tài nhiều duyên nợ Lịch sử đối đầu Colombia vs Bồ Đào Nha chưa ghi nhận trận đấu chính thức nào trong quá khứ. Hai đội bước vào lượt cuối bảng K World Cup 2026 với mục tiêu cạnh tranh ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu Colombia vs Bồ Đào Nha

Colombia và Bồ Đào Nha chưa từng gặp nhau ở một trận đấu chính thức cấp đội tuyển quốc gia. Vì vậy, màn so tài tại World Cup 2026 sẽ mang đến điểm nhấn đặc biệt cho lịch sử đối đầu giữa hai đội.

Dù không có nhiều dữ liệu chạm trán trong quá khứ, Colombia vs Bồ Đào Nha vẫn là cặp đấu rất đáng chú ý ở lượt cuối bảng K. Đây là cuộc đối đầu giữa một đại diện Nam Mỹ giàu tốc độ, kỹ thuật và một đội tuyển châu Âu sở hữu chiều sâu đội hình hàng đầu.

Colombia bước vào trận đấu với lợi thế lớn sau hai lượt trận đầu tiên. Đội bóng của HLV Nestor Lorenzo đang có vị thế thuận lợi trong cuộc đua giành vé đi tiếp và hướng tới việc bảo vệ ngôi đầu bảng K.

Bồ Đào Nha lại chịu áp lực phải thắng nếu muốn vượt qua Colombia để chiếm ngôi đầu. Với Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva và Rafael Leao trong đội hình, đại diện châu Âu vẫn có đủ cơ sở để tạo ra khác biệt ở trận đấu quan trọng này.

Trận Colombia vs Bồ Đào Nha diễn ra lúc 6h30 ngày 28/6 tại Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Mỹ. Màn so tài thuộc lượt 3 bảng K World Cup 2026, được trực tiếp trên VTV9.

Nhận định Colombia vs Bồ Đào Nha

Colombia dưới thời HLV Nestor Lorenzo là đội bóng có lối chơi giàu năng lượng, tốc độ và khả năng tranh chấp tốt. Luis Diaz, James Rodriguez và Jhon Arias mang đến nhiều phương án lên bóng nguy hiểm cho đại diện Nam Mỹ.

Bồ Đào Nha vẫn được đánh giá cao nhờ chất lượng nhân sự đồng đều ở cả ba tuyến. Đội bóng châu Âu có khả năng kiểm soát bóng, luân chuyển trạng thái và tận dụng cơ hội tốt hơn.

Điểm đáng chú ý là cả hai đội đều sở hữu hàng công hiệu quả. Colombia ghi 17 bàn sau 8 trận gần nhất, còn Bồ Đào Nha có 33 bàn sau 12 trận, đạt hiệu suất 2,75 bàn/trận.

Với tính chất quyết định ngôi đầu bảng K, trận đấu có thể diễn ra chặt chẽ hơn kỳ vọng. Colombia đủ sức gây khó bằng phản công tốc độ, nhưng Bồ Đào Nha nhỉnh hơn về chiều sâu đội hình và kinh nghiệm.

Tình hình lực lượng Colombia vs Bồ Đào Nha

Colombia có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu cuối vòng bảng. HLV Nestor Lorenzo nhiều khả năng tiếp tục đặt niềm tin vào bộ khung gồm Vargas, Sanchez, Lucumi, Lerma, James Rodriguez, Luis Diaz và Luis Suarez.

Bồ Đào Nha cũng có lực lượng mạnh nhất. HLV trưởng có thể sử dụng đội hình giàu sức tấn công với Diogo Costa trong khung gỗ, Ruben Dias chỉ huy hàng thủ, còn Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao và Cristiano Ronaldo dẫn dắt mặt trận phía trên.

Đội hình dự kiến Colombia vs Bồ Đào Nha

Colombia: Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Rios; Arias, James Rodriguez, Luis Diaz; Luis Suarez.

Bồ Đào Nha: Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Vitinha, Palhinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.

Thống kê đáng chú ý Colombia vs Bồ Đào Nha

Colombia và Bồ Đào Nha chưa từng gặp nhau ở một trận đấu chính thức.

Colombia thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất.

Bồ Đào Nha thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất.

Colombia ghi 10 bàn và thủng lưới 5 lần trong 5 trận gần đây.

Bồ Đào Nha ghi 12 bàn và thủng lưới 3 lần trong 5 trận gần nhất.

Colombia ghi 17 bàn sau 8 trận, đạt hiệu suất trung bình 2,13 bàn/trận.

Bồ Đào Nha ghi 33 bàn sau 12 trận, trung bình 2,75 bàn/trận.

Colombia ghi bàn ở 7/8 trận gần nhất, tương đương 88%.

Bồ Đào Nha ghi bàn ở 10/12 trận gần nhất, tương đương 83%.

Hai đội đều có 3 trận giữ sạch lưới trong chuỗi thống kê gần đây.

Colombia để thủng lưới trung bình 1,13 bàn/trận.

Bồ Đào Nha để thủng lưới trung bình 1,17 bàn/trận.

Bồ Đào Nha được hưởng trung bình 5,92 quả phạt góc/trận.

Colombia được hưởng trung bình 3,75 quả phạt góc/trận.

Colombia phạm lỗi trung bình 13,5 lần/trận.

Bồ Đào Nha phạm lỗi trung bình 9,92 lần/trận.

Bồ Đào Nha có trung bình 13,08 pha tắc bóng/trận.

Colombia chưa nhận thẻ đỏ nào trong chuỗi 8 trận thống kê gần đây.

Bồ Đào Nha buộc phải thắng nếu muốn đi tiếp với ngôi đầu bảng K World Cup 2026.

Dự đoán tỷ số Colombia vs Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chiều sâu đội hình, khả năng kiểm soát bóng và nhiều ngôi sao có thể tạo khác biệt. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva và Rafael Leao là những cái tên đủ sức định đoạt trận đấu.

Colombia vẫn có cơ hội gây bất ngờ nếu tận dụng tốt tốc độ của Luis Diaz, khả năng sáng tạo của James Rodriguez và những pha phản công ở hai biên. Đại diện Nam Mỹ không dễ bị khuất phục, nhất là khi họ đang có tinh thần tốt tại bảng K.

Trận đấu được dự báo có khoảng 2 đến 3 bàn thắng. Số phạt góc có thể dao động từ 8 đến 10 quả, còn thẻ phạt nhiều khả năng rơi vào khoảng 3 đến 5 thẻ vàng.

Dự đoán tỷ số: Colombia 1-2 Bồ Đào Nha.