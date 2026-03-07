Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Colombia vs Ghana: Los Cafeteros nhỉnh hơn, chờ màn so tài khó lường Lịch sử đối đầu Colombia vs Ghana chưa ghi nhận lần chạm trán nào trong quá khứ. Màn so tài lúc 8h30 ngày 4/7 tại vòng 1/16 World Cup 2026 vì thế trở thành cuộc gặp đầu tiên giữa hai đội.

Lịch sử đối đầu Colombia vs Ghana

Colombia và Ghana chưa từng gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Vì vậy, trận đấu tại vòng 1/16 World Cup 2026 sẽ là lần đầu tiên hai đội đối đầu trong lịch sử.

Việc không có dữ liệu đối đầu trực tiếp khiến màn so tài này trở nên khó lường hơn. Colombia bước vào trận đấu với vị thế đội nhất bảng K, còn Ghana mang theo sự lì lợm của một đại diện châu Phi từng vượt qua vòng bảng bằng lối chơi chặt chẽ.

Xét về phong độ và sự ổn định, Colombia đang nhỉnh hơn. Đại diện Nam Mỹ bất bại ở vòng bảng, giành 7 điểm sau 3 trận, ghi 4 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần.

Ghana lại không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đại diện châu Phi từng thắng Panama, cầm hòa Anh và chỉ thua sát nút Croatia, qua đó giành vé đi tiếp với tư cách một trong những đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Nhận định Colombia vs Ghana

Colombia khép lại vòng bảng K với ngôi đầu sau 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Đội bóng của HLV Nestor Lorenzo thắng Uzbekistan 3-1, vượt qua CHDC Congo 1-0 và hòa Bồ Đào Nha 0-0 ở lượt cuối.

Điểm mạnh của Colombia nằm ở sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Luis Díaz, Jhon Arias, James Rodríguez và Jhon Córdoba giúp đại diện Nam Mỹ có nhiều phương án tiếp cận khung thành.

Ghana đi tiếp với 4 điểm tại bảng L. Đại diện châu Phi thắng Panama 1-0, hòa Anh 0-0 và thua Croatia 1-2, qua đó cho thấy họ có thể gây khó cho những đối thủ mạnh hơn.

Trận đấu này được dự báo không dễ dàng cho Colombia. Ghana nhiều khả năng chơi thấp, ưu tiên phòng ngự số đông và chờ cơ hội phản công bằng tốc độ của Antoine Semenyo, Iñaki Williams và Mohammed Kudus.

Colombia vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ, chất lượng đội hình và khả năng kiểm soát nhịp độ. Nếu tránh bị kéo vào thế trận giằng co, đại diện Nam Mỹ có nhiều cơ sở để giành vé đi tiếp.

Tình hình lực lượng Colombia vs Ghana

Colombia không có sự phục vụ của Jorge Carrascal vì án kỷ luật. Đây là tổn thất đáng chú ý, nhưng HLV Nestor Lorenzo vẫn còn nhiều lựa chọn chất lượng ở tuyến giữa và hàng công.

Đại diện Nam Mỹ nhiều khả năng tiếp tục dựa vào bộ khung quen thuộc với Camilo Vargas trong khung gỗ, Daniel Muñoz và Johan Mojica ở hai biên, cùng Davinson Sánchez, Jhon Lucumí ở trung tâm hàng thủ.

Trên hàng công, Luis Díaz là nhân tố được chờ đợi tạo khác biệt. Bên cạnh anh, James Rodríguez, Jhon Arias và Jhon Córdoba mang đến thêm sự sáng tạo, tốc độ và khả năng dứt điểm.

Ghana có lực lượng đầy đủ cho trận đấu này. Đại diện châu Phi sở hữu nhiều cầu thủ giàu sức mạnh và tốc độ như Mohammed Kudus, Thomas Partey, Antoine Semenyo, Jordan Ayew và Iñaki Williams.

Đội hình dự kiến Colombia vs Ghana

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba.

Ghana: Lawrence Ati-Zigi; Alidu Seidu, Alexander Djiku, Mohammed Salisu, Gideon Mensah; Thomas Partey, Elisha Owusu, Mohammed Kudus; Jordan Ayew, Antoine Semenyo, Iñaki Williams.

Thống kê đáng chú ý Colombia vs Ghana

Colombia và Ghana chưa từng gặp nhau trong quá khứ.

Đây là lần đầu tiên hai đội đối đầu ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Colombia thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất.

Colombia bất bại tại vòng bảng World Cup 2026.

Colombia đứng đầu bảng K với 7 điểm sau 3 trận.

Colombia ghi 4 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần ở vòng bảng.

Colombia thắng Uzbekistan 3-1, thắng CHDC Congo 1-0 và hòa Bồ Đào Nha 0-0.

Colombia ghi 9 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 1,8 bàn/trận.

Colombia chỉ thủng lưới 2 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 0,4 bàn/trận.

Colombia ghi bàn ở 4/5 trận gần đây.

Ghana thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất.

Ghana giành vé đi tiếp với tư cách một trong những đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Ghana giành 4 điểm tại bảng L, ghi 2 bàn và thủng lưới 2 lần.

Ghana thắng Panama 1-0, hòa Anh 0-0 và thua Croatia 1-2 ở vòng bảng.

Ghana ghi 4 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 0,8 bàn/trận.

Ghana chỉ thủng lưới 3 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 0,6 bàn/trận.

Colombia được hưởng 22 quả phạt góc trong 5 trận gần nhất, trung bình 4,4 quả/trận.

Ghana có 13 quả phạt góc trong 5 trận gần nhất, trung bình 2,6 quả/trận.

Colombia nhận 6 thẻ vàng và không có thẻ đỏ trong 5 trận gần nhất.

Ghana nhận 5 thẻ vàng, không có thẻ đỏ trong 5 trận gần nhất.

Đây là trận đấu thuộc vòng 1/16 World Cup 2026.

Dự đoán tỷ số Colombia vs Ghana

Colombia được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ ổn định, hàng thủ chắc chắn và nhiều phương án tấn công. Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias và Jhon Córdoba có thể giúp đại diện Nam Mỹ tạo sức ép liên tục lên hàng thủ Ghana.

Ghana vẫn có cơ hội gây khó bằng lối chơi kỷ luật, giàu thể lực và tốc độ trong các pha phản công. Nếu Mohammed Kudus, Antoine Semenyo hoặc Iñaki Williams tận dụng tốt khoảng trống, đại diện châu Phi hoàn toàn có thể tạo ra khác biệt.

Trận đấu được dự báo có khoảng 2 đến 3 bàn thắng. Số phạt góc có thể dao động từ 7 đến 9 quả, còn thẻ phạt nhiều khả năng nằm trong khoảng 3 đến 5 thẻ vàng.

Dự đoán tỷ số: Colombia 2-1 Ghana.