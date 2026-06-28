Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Croatia vs Ghana: Đội bóng áo caro có lợi thế, chờ màn tái đấu nhiều duyên nợ Lịch sử đối đầu Croatia vs Ghana mới ghi nhận 1 lần gặp nhau trong quá khứ. Croatia từng đánh bại Ghana 2-1 tại World Cup 2014.

Lịch sử đối đầu Croatia vs Ghana

Croatia và Ghana mới chỉ gặp nhau 1 lần ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Trận đấu đó diễn ra tại World Cup 2014, khi Croatia giành chiến thắng 2-1 trước đại diện châu Phi.

Kết quả này giúp Croatia nắm lợi thế tuyệt đối về thành tích đối đầu trực tiếp. Dù dữ liệu chạm trán không nhiều, chiến thắng tại World Cup 2014 vẫn mang đến sự tự tin nhất định cho đội bóng áo caro trước màn tái đấu ở World Cup 2026.

Sau hơn một thập kỷ, Croatia và Ghana gặp lại nhau trong bối cảnh rất căng thẳng. Cả hai đội bước vào lượt trận cuối bảng L với mục tiêu giành chiến thắng để nuôi hy vọng góp mặt ở vòng knock-out.

Croatia khởi đầu không thuận lợi khi thua Anh 2-4, nhưng kịp thời trở lại bằng chiến thắng trước Panama. Ghana cũng đang có lợi thế nhất định sau màn trình diễn chắc chắn, đặc biệt ở khả năng phòng ngự.

Trận đấu Croatia vs Ghana diễn ra lúc 04h00 ngày 28/06/2026 tại sân Lincoln Financial Field, Philadelphia, Mỹ. Màn so tài thuộc lượt 3 bảng L World Cup 2026, được trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV9.

Nhận định Croatia vs Ghana

Croatia bước vào trận đấu với kinh nghiệm và bản lĩnh của một đội tuyển châu Âu giàu thành tích. Dù không còn ở giai đoạn rực rỡ nhất của thế hệ vàng, đội bóng áo caro vẫn sở hữu nhiều nhân tố chất lượng như Luka Modric, Mateo Kovacic, Josko Gvardiol hay Ivan Perisic.

Phong độ ghi bàn của Croatia khá ấn tượng. Đội bóng này ghi 31 bàn sau 12 trận gần nhất, đạt hiệu suất trung bình 2,58 bàn/trận và nổ súng ở 10/12 trận gần đây.

Ghana lại gây chú ý bằng hệ thống phòng ngự chắc chắn. Đại diện châu Phi chỉ thủng lưới 1 bàn sau 8 trận gần nhất, đồng thời giữ sạch lưới tới 7 trận trong chuỗi này.

Với tính chất quyết định của lượt trận cuối, Croatia có thể kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng Ghana đủ khả năng gây khó bằng tốc độ, sức mạnh và lối chơi kỷ luật.

Tình hình lực lượng Croatia vs Ghana

Croatia không ghi nhận trường hợp chấn thương hay treo giò đáng chú ý. HLV trưởng nhiều khả năng sử dụng đội hình mạnh, với Luka Modric và Mateo Kovacic giữ vai trò điều phối ở tuyến giữa.

Ghana có lực lượng mạnh nhất trước lượt trận quyết định. Thomas Partey, Mohammed Kudus, Jordan Ayew và Ernest Nuamah là những nhân tố quan trọng trong cách vận hành của đại diện châu Phi.

Đội hình dự kiến Croatia vs Ghana

Croatia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Marin Pongracic, Josko Gvardiol, Josip Sutalo; Luka Modric, Mateo Kovacic, Martin Baturina; Ivan Perisic, Petar Musa, Mario Pasalic.

Ghana: Benjamin Asare; Alidu Seidu, Jerome Opoku, Alexander Djiku, Gideon Mensah; Thomas Partey, Abu Francis, Kamaradini Mamudu; Mohammed Kudus, Jordan Ayew, Ernest Nuamah.

Thống kê đáng chú ý Croatia vs Ghana

Croatia và Ghana mới gặp nhau 1 lần trong lịch sử.

Croatia từng thắng Ghana 2-1 tại World Cup 2014.

Croatia thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất.

Ghana thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất.

Croatia ghi 31 bàn sau 12 trận gần nhất.

Croatia đạt hiệu suất trung bình 2,58 bàn/trận.

Croatia thủng lưới 10 bàn sau 12 trận gần đây.

Croatia ghi bàn ở 10/12 trận gần nhất.

Ghana ghi 17 bàn sau 8 trận gần nhất.

Ghana chỉ thủng lưới 1 bàn sau 8 trận gần đây.

Ghana giữ sạch lưới 7/8 trận gần nhất.

Ghana ghi bàn ở 7/8 trận gần đây.

Croatia nhận 11 thẻ vàng sau 12 trận gần nhất, trung bình 0,92 thẻ/trận.

Ghana nhận 9 thẻ vàng sau 8 trận gần đây, trung bình 1,13 thẻ/trận.

Cả hai đội đều chưa nhận thẻ đỏ trong chuỗi trận thống kê gần đây.

Croatia được hưởng 23 quả phạt góc sau 12 trận gần nhất, trung bình 1,92 quả/trận.

Ghana được hưởng 38 quả phạt góc sau 8 trận, trung bình 4,75 quả/trận.

Đây là trận đấu có thể quyết định tấm vé vào vòng knock-out của bảng L World Cup 2026.

Dự đoán tỷ số Croatia vs Ghana

Croatia được đánh giá nhỉnh hơn nhờ kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, khả năng kiểm soát bóng và nhiều cầu thủ từng quen với áp lực ở các trận cầu lớn. Luka Modric, Kovacic và Perisic có thể giúp đội bóng áo caro tạo khác biệt ở thời điểm quan trọng.

Ghana vẫn có cơ hội gây bất ngờ nếu duy trì được hàng phòng ngự chắc chắn như chuỗi trận vừa qua. Đại diện châu Phi chỉ thủng lưới 1 bàn sau 8 trận gần nhất, nên Croatia khó có một trận đấu dễ dàng.

Trận đấu được dự báo có khoảng 2 đến 3 bàn thắng. Số phạt góc có thể dao động từ 8 đến 10 quả, còn thẻ phạt nhiều khả năng rơi vào khoảng 3 đến 4 thẻ vàng.

Dự đoán tỷ số: Croatia 2-1 Ghana.