Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Đức vs Paraguay: Cỗ xe tăng bất bại, chờ màn tái đấu nhiều duyên nợ Lịch sử đối đầu Đức vs Paraguay đang nghiêng về đại diện châu Âu. Cỗ xe tăng bất bại sau 2 lần chạm trán Paraguay, trong đó có chiến thắng 1-0 tại World Cup 2002.

Thông tin trận đấu Đức vs Paraguay

Thời gian: 3h30 ngày 30/06/2026.

Địa điểm: Sân Gillette, Mỹ.

Giải đấu: World Cup 2026.

Vòng đấu: Vòng 1/16.

Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, VTV10.

Lịch sử đối đầu Đức vs Paraguay

Đức và Paraguay từng gặp nhau 2 lần trong quá khứ. Thành tích đối đầu đang nghiêng về Cỗ xe tăng với 1 chiến thắng và 1 trận hòa, qua đó giúp đại diện châu Âu duy trì mạch bất bại trước đội bóng Nam Mỹ.

Ký ức đáng chú ý nhất giữa hai đội diễn ra tại World Cup 2002. Khi đó, Đức đánh bại Paraguay 1-0 để giành quyền đi tiếp, trước khi tiến sâu tại giải đấu trên đất châu Á.

Lần gặp gần nhất giữa hai đội kết thúc với tỷ số hòa 3-3. Kết quả này cho thấy Paraguay không phải đối thủ dễ bị khuất phục, nhất là khi đại diện Nam Mỹ có khả năng tận dụng tốt khoảng trống và trừng phạt sai lầm của đối thủ.

Sau hơn hai thập kỷ, Đức bước vào màn tái đấu tại vòng 1/16 World Cup 2026 với vị thế được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, Paraguay có đủ sự lì lợm để biến trận đấu này thành thử thách không đơn giản cho Cỗ xe tăng.

Nhận định Đức vs Paraguay

Đức bước vào vòng loại trực tiếp với sức mạnh vượt trội về kiểm soát bóng, khả năng chuyền bóng và chất lượng tấn công. Đội bóng của HLV Julian Nagelsmann kiểm soát bóng trung bình 66%, thực hiện hơn 621 đường chuyền mỗi trận và ghi trung bình 2,58 bàn/trận trong 12 trận gần nhất.

Dù vậy, thất bại 1-2 trước Ecuador ở lượt cuối vòng bảng là lời cảnh báo rõ ràng cho Cỗ xe tăng. Hàng thủ Đức đã nhận bàn thua ở 4/5 trận gần nhất, nên họ cần duy trì sự tập trung cao hơn khi bước vào giai đoạn knock-out.

Paraguay đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt. Đại diện Nam Mỹ không kiểm soát bóng nhiều, nhưng phòng ngự chặt chẽ, tranh chấp quyết liệt và sẵn sàng phản công trực diện.

Với tương quan hiện tại, Đức vẫn có nhiều cơ sở để kiểm soát thế trận và giành vé đi tiếp. Paraguay có thể gây khó trong một số thời điểm, nhưng đại diện châu Âu nhỉnh hơn về chất lượng đội hình và số phương án tấn công.

Tình hình lực lượng Đức vs Paraguay

Đức có đội hình mạnh nhất cho trận đấu tại vòng 1/16. HLV Julian Nagelsmann nhiều khả năng sẽ sử dụng bộ khung tối ưu với Neuer trong khung gỗ, phía trên là Kimmich, Tah, Rüdiger và Brown.

Ở tuyến giữa, Nmecha và Pavlović giữ vai trò cân bằng lối chơi. Hàng công của Cỗ xe tăng được kỳ vọng tạo khác biệt nhờ Sané, Musiala, Wirtz và Havertz.

Paraguay cũng có lực lượng mạnh nhất trước cuộc đối đầu này. HLV Gustavo Alfaro có thể tiếp tục ưu tiên hệ thống giàu tính kỷ luật, tập trung vào phòng ngự khu vực và chuyển trạng thái nhanh.

I. Pitta, J. Enciso và Mauricio là những nhân tố đáng chú ý trên hàng công Paraguay. Nếu Đức dâng đội hình quá cao, đại diện Nam Mỹ hoàn toàn có thể tìm kiếm cơ hội từ các pha phản công.

Đội hình dự kiến Đức vs Paraguay

Đức: Neuer; Kimmich, Tah, Rüdiger, Brown; Nmecha, Pavlović; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz.

Paraguay: O. Gill, J. Alonso, O. Alderete, G. Gómez, J. Cáceres, M. Galarza, D. Gómez, A. Cubas, Mauricio, J. Enciso, I. Pitta.

Thống kê đáng chú ý Đức vs Paraguay

Đức bất bại trong 2 lần đối đầu Paraguay với 1 chiến thắng và 1 trận hòa.

Đức từng thắng Paraguay 1-0 tại World Cup 2002.

Lần gặp gần nhất giữa hai đội kết thúc với tỷ số hòa 3-3.

Đức thắng 4/5 trận gần nhất.

Đức ghi 16 bàn trong 5 trận gần đây.

Đức ghi trung bình 2,58 bàn/trận trong 12 trận gần nhất.

Đức kiểm soát bóng trung bình 66%.

Đức thực hiện trung bình 17,25 cú sút mỗi trận.

Đức đạt độ chính xác chuyền bóng 89% trong 12 trận gần nhất.

Đức nhận bàn thua ở 4/5 trận gần đây.

Paraguay thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất.

Paraguay ghi 7 bàn và thủng lưới 6 lần trong 5 trận gần đây.

Paraguay giữ sạch lưới 5/8 trận gần nhất.

Paraguay chỉ nhận trung bình 0,88 bàn thua/trận.

Paraguay kiểm soát bóng trung bình 34%.

Paraguay phạm trung bình 14,5 lỗi mỗi trận.

Paraguay thực hiện trung bình 21,25 pha tắc bóng/trận.

Dự đoán tỷ số Đức vs Paraguay

Đức được đánh giá nhỉnh hơn nhờ khả năng kiểm soát bóng, hiệu suất ghi bàn và chiều sâu đội hình. Nếu Musiala, Wirtz, Sané và Havertz tạo được sức ép liên tục, Cỗ xe tăng có thể khiến hàng thủ Paraguay phải chống đỡ trong phần lớn thời gian.

Paraguay vẫn có cơ hội gây bất ngờ nếu duy trì được khối phòng ngự thấp và tận dụng tốt các pha phản công. Đại diện Nam Mỹ từng giữ sạch lưới 5/8 trận gần nhất, nên Đức khó có thể chủ quan.

Trận đấu được dự báo có khoảng 3 đến 4 bàn thắng. Số phạt góc có thể dao động từ 9 đến 11 quả, còn thẻ phạt nhiều khả năng ở mức 4 đến 6 thẻ vàng.

Dự đoán tỷ số: Đức 3-1 Paraguay.