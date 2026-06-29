Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Hà Lan vs Morocco: Oranje có lợi thế, chờ màn tái đấu nhiều duyên nợ Lịch sử đối đầu Hà Lan vs Morocco đang nghiêng nhẹ về đội bóng áo cam. Sau 3 lần chạm trán gần nhất, Hà Lan thắng 2 trận, còn Morocco có 1 chiến thắng.

Thông tin trận đấu Hà Lan vs Morocco

Thời gian: 8h00 ngày 30/06/2026.

Địa điểm: Sân Guadalupe.

Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026.

Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, VTV9.

Lịch sử đối đầu Hà Lan vs Morocco

Hà Lan và Morocco từng tạo nên những cuộc đối đầu đáng chú ý trong quá khứ. Theo thống kê 3 lần gặp nhau gần nhất, Oranje đang có lợi thế với 2 chiến thắng, còn đại diện châu Phi thắng 1 trận.

Khoảng cách đối đầu giữa hai đội không quá lớn. Hà Lan nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình và kinh nghiệm ở các trận đấu lớn, nhưng Morocco luôn là đối thủ có khả năng gây khó bằng lối chơi giàu kỷ luật.

Màn tái đấu tại vòng 1/16 World Cup 2026 vì thế hứa hẹn rất căng thẳng. Hà Lan bước vào trận đấu với hàng công bùng nổ, còn Morocco sở hữu hệ thống phòng ngự chắc chắn bậc nhất trong nhóm các đội còn lại.

Với tương quan hiện tại, Oranje có lợi thế nhất định về sức tấn công. Dù vậy, Morocco đang có phong độ rất cao và đủ khả năng kéo trận đấu vào thế giằng co.

Nhận định Hà Lan vs Morocco

Hà Lan bước vào vòng 1/16 với sự tự tin lớn sau vòng bảng ấn tượng. Đội bóng của HLV Ronald Koeman ghi 9 bàn chỉ trong hai lượt trận cuối, gồm chiến thắng 5-1 trước Thụy Điển và 3-1 trước Tunisia.

Sức mạnh của Oranje nằm ở hàng công có hiệu suất cao. Trong 12 trận gần nhất, Hà Lan ghi 38 bàn, trung bình 3,17 bàn/trận và đều nổ súng trong cả 12 trận.

Morocco lại là thử thách rất khác. Đại diện châu Phi bất bại ở vòng bảng World Cup 2026, giành 7 điểm sau 3 trận và chỉ xếp sau Brazil vì kém chỉ số phụ.

Điểm mạnh của Morocco nằm ở hàng thủ chắc chắn. Đội bóng Bắc Phi giữ sạch lưới 17/27 trận gần nhất, chỉ nhận trung bình 0,44 bàn thua/trận. Với tương quan hiện tại, Hà Lan nhỉnh hơn về hỏa lực, nhưng Morocco có đủ sự lì lợm để khiến trận đấu trở nên khó lường.

Tình hình lực lượng Hà Lan vs Morocco

Hà Lan có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu tại vòng 1/16. HLV Ronald Koeman nhiều khả năng tiếp tục sử dụng bộ khung quen thuộc, với Verbruggen trong khung gỗ và Van Dijk chỉ huy hàng phòng ngự.

Ở tuyến giữa, Frenkie de Jong, Gravenberch và Reijnders giữ vai trò điều tiết nhịp độ. Hàng công của Oranje được kỳ vọng tạo khác biệt nhờ Malen, Brobbey và Gakpo.

Morocco cũng có lực lượng mạnh nhất. Đại diện châu Phi có thể tiếp tục duy trì sơ đồ 4-2-3-1, ưu tiên sự chắc chắn ở trung tuyến và tốc độ trong các pha chuyển trạng thái.

Hakimi, Mazraoui, Diaz, Ounahi, El Khannouss và Saibari là những nhân tố quan trọng của Morocco. Nếu hàng thủ Hà Lan để lộ khoảng trống, đại diện châu Phi hoàn toàn có thể tạo ra khác biệt từ các pha phản công nhanh.

Đội hình dự kiến Hà Lan vs Morocco

Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Malen, Brobbey, Gakpo.

Morocco: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Thống kê đáng chú ý Hà Lan vs Morocco

Hà Lan thắng 2 và thua 1 trong 3 lần đối đầu gần nhất với Morocco.

Hà Lan thắng 4, hòa 1 và không thua trong 5 trận gần nhất.

Hà Lan ghi 15 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần trong 5 trận gần đây.

Hà Lan ghi bàn ở cả 12 trận gần nhất.

Hà Lan ghi trung bình 3,17 bàn/trận trong 12 trận gần đây.

Hà Lan kiểm soát bóng trung bình 58%.

Hà Lan có tỷ lệ chuyền chính xác 89%.

Morocco thắng cả 5 trận gần nhất.

Morocco ghi 13 bàn và thủng lưới 4 lần trong 5 trận gần đây.

Morocco bất bại tại vòng bảng World Cup 2026.

Morocco giữ sạch lưới 17/27 trận gần nhất.

Morocco chỉ thủng lưới trung bình 0,44 bàn/trận trong 27 trận gần đây.

Morocco ghi bàn ở 23/27 trận gần nhất.

Morocco kiểm soát bóng trung bình 57%.

Morocco được hưởng trung bình 5,93 quả phạt góc/trận.

Morocco chưa thua hiệp một trong 24 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Morocco bất bại trong 35/36 trận gần đây ở tất cả các giải đấu.

Dự đoán tỷ số Hà Lan vs Morocco

Hà Lan được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sức mạnh hàng công, kinh nghiệm ở vòng knock-out và phong độ ghi bàn rất ổn định. Gakpo, Malen, Brobbey cùng sự hỗ trợ từ De Jong và Reijnders có thể giúp Oranje tạo sức ép lớn.

Morocco vẫn có cơ hội gây bất ngờ nếu duy trì được hệ thống phòng ngự kỷ luật. Hakimi, Diaz, Ounahi và Saibari đủ khả năng khiến Hà Lan gặp khó trong các pha chuyển trạng thái.

Trận đấu được dự báo có khoảng 2 đến 3 bàn thắng. Số phạt góc có thể dao động từ 8 đến 10 quả, còn thẻ phạt nhiều khả năng ở mức 3 đến 5 thẻ vàng.

Dự đoán tỷ số: Hà Lan 2-1 Morocco.