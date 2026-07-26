Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Indonesia vs Campuchia: Garuda toàn thắng, chờ Marselino nối dài ưu thế Lịch sử đối đầu Indonesia vs Campuchia đang nghiêng hoàn toàn về đội bóng xứ vạn đảo. Garuda toàn thắng trong 5 lần chạm trán gần nhất và tiếp tục được đánh giá cao hơn ở lượt trận thứ hai bảng A AFF Cup 2026.

Lịch sử đối đầu Indonesia vs Campuchia

Indonesia chiếm ưu thế rõ rệt trong những lần gặp Campuchia gần đây. Trong 5 cuộc đối đầu gần nhất, đội bóng xứ vạn đảo giành trọn 5 chiến thắng, không để đối thủ có được bất kỳ trận hòa nào.

Chuỗi kết quả này cho thấy khoảng cách đáng kể giữa hai đội về chất lượng lực lượng, kinh nghiệm thi đấu quốc tế và khả năng kiểm soát những thời điểm quan trọng của trận đấu.

Indonesia thường xuyên tạo được thế trận chủ động trước Campuchia nhờ nền tảng thể lực, tốc độ ở hai biên và khả năng gây sức ép từ tuyến giữa. Khi Garuda đẩy cao nhịp độ, hàng phòng ngự đội bóng xứ Angkor thường gặp khó trong việc duy trì cự ly đội hình.

Campuchia đã có nhiều thay đổi về lực lượng trong thời gian gần đây, đặc biệt với sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Koji Gyotoku vẫn cần chứng minh khả năng cạnh tranh trước một Indonesia sở hữu đội hình đồng đều hơn.

Cuộc tái đấu lúc 20h30 ngày 27/7/2026 tại sân Pakansari là cơ hội để Indonesia nối dài chuỗi thành tích đối đầu thuận lợi. Với Campuchia, đây là thử thách lớn trong hành trình tìm kiếm điểm số đầu tiên tại bảng A AFF Cup 2026.

Nhận định Indonesia vs Campuchia

Indonesia bước vào lượt trận thứ hai với vị thế của một trong những ứng viên hàng đầu tại bảng A. Đội bóng của HLV John Herdman thắng 4 trong 5 trận gần nhất, ghi 9 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua.

Garuda sở hữu bộ khung giàu kinh nghiệm với Jordi Amat, Justin Hubner, Thom Haye, Marc Klok và Sandy Walsh. Trên hàng công, Marselino Ferdinan, Ragnar Oratmangoen cùng Egy Maulana Vikri mang đến tốc độ và khả năng tạo đột biến.

Campuchia chịu áp lực phải giành điểm sau thất bại 1-2 trước Singapore ở trận ra quân. Các cầu thủ nhập tịch như Yudai Ogawa, Iago Bento, Hikaru Mizuno và Abdel Kader Coulibaly giúp đội bóng xứ Angkor có thêm phương án, nhưng hàng phòng ngự vẫn thiếu sự ổn định.

Với lợi thế về đội hình, phong độ và thành tích đối đầu, Indonesia nhiều khả năng kiểm soát thế trận và giành trọn 3 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 20h30 ngày 27/7/2026 tại sân Pakansari, Cibinong và được trực tiếp trên VTV6.

Tình hình lực lượng Indonesia vs Campuchia

Indonesia chỉ thiếu vắng Mauro Zijlstra vì chấn thương. Những trụ cột như Jordi Amat, Justin Hubner, Thom Haye, Marc Klok, Marselino Ferdinan, Ragnar Oratmangoen và Sandy Walsh đều sẵn sàng góp mặt.

HLV John Herdman có thể sử dụng đội hình gần như mạnh nhất. Sự hiện diện của Thom Haye và Marc Klok giúp Garuda duy trì khả năng kiểm soát tuyến giữa, còn Marselino Ferdinan được kỳ vọng tạo ra khác biệt ở khu vực tấn công.

Campuchia không có sự phục vụ của Taing Bunchhai và Nick Taylor vì chấn thương. Phần còn lại trong đội hình chính đều có thể ra sân, bao gồm Yudai Ogawa, Iago Bento, Hikaru Mizuno, Sieng Chanthea và Abdel Kader Coulibaly.

Đội hình dự kiến Indonesia vs Campuchia

Indonesia: Nadeo Argawinata; Sandy Walsh, Jordi Amat, Justin Hubner, Shayne Pattynama; Thom Haye, Marc Klok, Ivar Jenner; Marselino Ferdinan, Ragnar Oratmangoen, Egy Maulana Vikri.

Campuchia: Hul Kimhuy; Ouk Sovann, Hikaru Mizuno, Sophal Dimong, Phat Sokha; Yudai Ogawa, Iago Bento, Alisher Mirzaev; Sieng Chanthea, Abdel Kader Coulibaly, Sa Ty.

Thống kê đáng chú ý Indonesia vs Campuchia

Indonesia toàn thắng trong 5 lần đối đầu Campuchia gần nhất.

Indonesia thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần đây.

Garuda ghi 9 bàn trong 5 lần ra sân vừa qua, trung bình 1,8 bàn mỗi trận.

Indonesia chỉ nhận 2 bàn thua và giữ sạch lưới ở 4 trong 5 trận gần nhất.

Campuchia thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần đây.

Đội bóng xứ Angkor ghi 8 bàn nhưng cũng để thủng lưới 6 lần trong chuỗi 5 trận vừa qua.

Campuchia để thua Singapore 1-2 ở trận mở màn bảng A AFF Cup 2026.

Indonesia từng đánh bại St. Kitts & Nevis 4-0, Oman 3-0 và Mozambique 1-0 trong chuỗi trận gần đây.

Campuchia từng thắng Bhutan 4-0 và Hong Kong 2-0 trong loạt giao hữu tháng 6.

Các chiến thắng gần đây của Indonesia đều có tổng cộng từ 3 bàn trở lên.

Các trận đấu của Campuchia trong 5 lần ra sân gần nhất xuất hiện trung bình 2,8 bàn mỗi trận.

Indonesia nhận trung bình khoảng 1,6 đến 2 thẻ vàng mỗi trận trong 5 trận gần đây.

Campuchia nhận trung bình khoảng một thẻ vàng mỗi trận.

Đây là trận đấu thuộc lượt thứ hai bảng A AFF Cup 2026.

Trận Indonesia vs Campuchia diễn ra lúc 20h30 ngày 27/7/2026 tại sân Pakansari, Cibinong.

Dự đoán tỷ số Indonesia vs Campuchia

Indonesia được đánh giá cao hơn nhờ đội hình đồng đều, phong độ ổn định và thành tích toàn thắng trong 5 lần đối đầu gần nhất. Marselino Ferdinan, Thom Haye và Ragnar Oratmangoen có thể giúp Garuda tạo sức ép liên tục lên hàng phòng ngự Campuchia.

Đội bóng xứ Angkor vẫn có khả năng tìm kiếm bàn thắng từ những tình huống chuyển trạng thái nhanh. Sieng Chanthea và Abdel Kader Coulibaly là các phương án đáng chú ý nếu Indonesia để lộ khoảng trống khi đẩy cao đội hình.

Trận đấu có thể xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên. Số thẻ vàng nhiều khả năng dao động trong khoảng 3 đến 4 thẻ khi cả hai đội đều không có xu hướng thi đấu quá quyết liệt.

Dự đoán tỷ số: Indonesia 3-1 Campuchia.