Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Jordan vs Argentina: Messi cùng La Albiceleste chờ lần đầu chạm trán Lịch sử đối đầu Jordan vs Argentina chưa ghi nhận lần gặp nhau nào trong quá khứ. Hai đội bước vào lượt cuối bảng J World Cup 2026 với tâm thế rất khác nhau, khi Argentina đã chắc vé đi tiếp còn Jordan đã bị loại.

Lịch sử đối đầu Jordan vs Argentina

Jordan và Argentina chưa từng gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Vì vậy, màn so tài tại World Cup 2026 sẽ là lần đầu tiên hai đội chạm trán trong một trận đấu chính thức.

Dù không có dữ liệu đối đầu trong quá khứ, cặp đấu Jordan vs Argentina vẫn nhận được nhiều sự chú ý nhờ sự chênh lệch lớn về vị thế. Argentina là nhà đương kim vô địch thế giới, còn Jordan mới trải qua vòng bảng đầy khó khăn.

Sau hai lượt trận đầu tiên tại bảng J, Argentina đã giành 6 điểm tuyệt đối sau các chiến thắng trước Algeria và Áo. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni ghi 5 bàn, chưa thủng lưới và sớm có vé vào vòng 1/16 World Cup 2026.

Jordan lại rơi vào tình cảnh trái ngược. Đại diện châu Á thua cả 2 trận đầu tiên, ghi 2 bàn nhưng nhận 5 bàn thua và đã chính thức bị loại. Trận đấu với Argentina vì thế chỉ còn mang ý nghĩa danh dự với thầy trò HLV Jamal Sellami.

Trận Jordan vs Argentina diễn ra lúc 9h00 ngày 28/06/2026 tại sân Levi's Stadium, Santa Clara, Mỹ. Màn so tài thuộc bảng J World Cup 2026, được trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV9.

Nhận định Jordan vs Argentina

Argentina bước vào lượt trận cuối với tâm lý thoải mái. Nhà đương kim vô địch đã chắc suất đi tiếp, nhưng vẫn hướng tới chiến thắng để giữ ngôi đầu bảng và khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng.

Lionel Messi tiếp tục là tâm điểm của La Albiceleste. Sau cú đúp vào lưới Áo, đội trưởng Argentina cho thấy khả năng tạo khác biệt nhờ nhãn quan, di chuyển thông minh và những pha dứt điểm ở thời điểm quan trọng.

Jordan đã bị loại nhưng vẫn có lý do để chơi quyết tâm. Musa Al-Taamari, Ali Olwan và Nizar Al-Rashdan là những nhân tố có thể giúp đại diện châu Á tạo ra vài pha phản công đáng chú ý.

Tuy nhiên, sự chênh lệch về kiểm soát bóng, chất lượng chuyền bóng và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao khiến Argentina được đánh giá vượt trội. Nếu chơi đúng sức, đội bóng Nam Mỹ có nhiều cơ sở giành chiến thắng thuyết phục.

Tình hình lực lượng Jordan vs Argentina

Jordan không có cầu thủ nào bị treo giò hoặc chấn thương. HLV Jamal Sellami có thể sử dụng đội hình mạnh nhất, với Abulaila trong khung gỗ, Al-Taamari, Olwan và Al-Mardi trên hàng công.

Argentina thiếu Cristian Romero vì chấn thương đầu gối. Dù vậy, HLV Lionel Scaloni vẫn còn nhiều lựa chọn chất lượng ở hàng thủ, tuyến giữa và hàng công, với Emiliano Martinez, Otamendi, Mac Allister, Messi và Lautaro Martinez.

Đội hình dự kiến Jordan vs Argentina

Jordan: Abulaila; Nasib, Al-Arab, Abu Dahab; Haddad, Al-Rawabdeh, Al-Rashdan, Abu Taha; Al-Taamari, Olwan, Al-Mardi.

Argentina: E. Martinez; Montiel, Otamendi, Martinez, Tagliafico; Lo Celso, Paredes, Palacios, Almada; Messi, L. Martinez.

Thống kê đáng chú ý Jordan vs Argentina

Jordan và Argentina chưa từng gặp nhau trước đây.

Argentina đã chắc suất vào vòng 1/16 World Cup 2026.

Jordan đã chính thức bị loại sau hai lượt trận đầu tiên tại bảng J.

Argentina thắng cả 2 trận đầu tiên tại World Cup 2026.

Argentina thắng Algeria 3-0 và Áo 2-0.

Argentina ghi 5 bàn và chưa thủng lưới tại World Cup 2026.

Jordan thua cả 2 trận đầu tiên tại bảng J.

Jordan ghi 2 bàn nhưng nhận 5 bàn thua sau hai lượt trận.

Argentina toàn thắng 5 trận gần nhất.

Argentina ghi 15 bàn và không để thủng lưới trong 5 trận gần đây.

Jordan hòa 1 và thua 4 trong 5 trận gần nhất.

Jordan ghi 5 bàn và để thủng lưới 11 lần trong 5 trận gần đây.

Jordan ghi 21 bàn sau 12 trận, đạt hiệu suất trung bình 1,75 bàn/trận.

Jordan ghi bàn ở 11/12 trận gần nhất.

Argentina kiểm soát bóng trung bình 58%.

Jordan kiểm soát bóng trung bình 38%.

Argentina đạt tỷ lệ chuyền chính xác 90%.

Jordan đạt tỷ lệ chuyền chính xác 59%.

Argentina giữ sạch lưới 5/8 trận trong giai đoạn thống kê.

Jordan được hưởng trung bình 3,5 quả phạt góc/trận.

Argentina được hưởng trung bình 3,88 quả phạt góc/trận.

Argentina nhận trung bình 2 thẻ vàng/trận trong giai đoạn thống kê.

Jordan nhận trung bình 1 thẻ vàng/trận.

Dự đoán tỷ số Jordan vs Argentina

Argentina được đánh giá vượt trội nhờ chất lượng đội hình, khả năng kiểm soát bóng và phong độ ổn định. Messi, Lautaro Martinez và các vệ tinh xung quanh có thể giúp La Albiceleste tạo sức ép lớn lên hàng thủ Jordan.

Jordan vẫn có thể tìm kiếm bàn danh dự nếu tận dụng tốt tốc độ của Al-Taamari cùng các tình huống phản công. Tuy nhiên, hàng thủ Argentina đang giữ phong độ rất chắc chắn với 5 trận gần nhất không thủng lưới.

Trận đấu được dự báo có khoảng 3 đến 4 bàn thắng. Số phạt góc có thể dao động từ 8 đến 9 quả, còn thẻ phạt nhiều khả năng rơi vào khoảng 4 đến 5 thẻ vàng.

Dự đoán tỷ số: Jordan 0-3 Argentina.