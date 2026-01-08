Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Lào vs Philippines: The Azkals áp đảo, quyết đấu tránh bị loại sớm Lịch sử đối đầu Lào vs Philippines đang nghiêng hẳn về phía The Azkals. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Philippines thắng 4 và hòa 1, ghi 13 bàn vào lưới đội tuyển Lào.

Lịch sử đối đầu Lào vs Philippines

Lào chưa giành được chiến thắng nào trong 5 lần đối đầu gần nhất với Philippines. Đội tuyển xứ Triệu voi hòa một trận và nhận 4 thất bại trước The Azkals.

Philippines ghi tổng cộng 13 bàn và chỉ để thủng lưới 4 lần trong chuỗi trận này. Những chiến thắng với tỷ số 4-1, 3-1 và 2-0 cho thấy sự vượt trội của The Azkals trong phần lớn các lần chạm trán.

Dù vậy, cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1 tại ASEAN Championship 2024. Kết quả này mang đến thêm sự tự tin cho Lào trước màn tái đấu trên sân nhà.

Các trận đấu giữa Lào và Philippines thường xuất hiện nhiều bàn thắng. Có 4 trong 5 lần gặp nhau gần nhất khép lại với ít nhất 3 pha lập công.

Philippines bước vào trận đấu với lợi thế rõ rệt về thành tích đối đầu, chất lượng đội hình và kinh nghiệm quốc tế. The Azkals cũng sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu và các giải vô địch nước ngoài.

Lào đang gặp nhiều khó khăn tại AFF Cup 2026. Đội chủ nhà lần lượt thua Thái Lan 0-5 và Malaysia 0-4, qua đó để thủng lưới 9 bàn chỉ sau hai lượt trận.

Philippines cũng chưa có điểm sau khi nhận thất bại 1-4 trước Myanmar. Vì vậy, cuộc đối đầu tại sân Quốc gia Lào mang ý nghĩa quyết định đối với hy vọng cạnh tranh vé vào bán kết của cả hai đội.

Nhận định Lào vs Philippines

Philippines có ưu thế về thể hình, khả năng tổ chức lối chơi và những tình huống không chiến. Trước hàng thủ đã nhận 9 bàn thua của Lào, The Azkals có nhiều cơ hội tạo ra thế trận lấn lướt.

Lào sở hữu lợi thế sân nhà nhưng cần cải thiện khả năng phòng ngự bóng bổng và chống phản công. Nếu tiếp tục để lộ nhiều khoảng trống, đội bóng của HLV Vladica Grujić khó tránh khỏi thất bại thứ ba liên tiếp.

Tình hình lực lượng Lào vs Philippines

Lào chưa chắc có sự phục vụ của Xayasith Singsavang do chấn thương. Những vị trí còn lại có thể góp mặt trong trận đấu thuộc lượt ba bảng B.

Philippines có đầy đủ lực lượng. HLV Carles Cuadrat có thể sử dụng đội hình mạnh nhằm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại AFF Cup 2026.

Đội hình dự kiến Lào vs Philippines

Lào: Kop Lokphathip; Phoutthavong Sangvilay, Kaharn Phetsivilay, Bounphaeng Xaysombath, Viengxay Sidavong; Damoth Thongkhamsavath, Bounphachan Bounkong, Chanthavixay Khounthoumphone; Chony Wenpaserth, Phayak Siphanom, Peter Phanthavong.

Philippines: Kammeraad; Bugas, Gayoso, Kellonen, Mrowka, Reyes, Rosquillo, Roblico, Sato, Tabinas, Woods.

Thống kê đáng chú ý Lào vs Philippines

Philippines bất bại trong 5 lần đối đầu gần nhất với Lào.

The Azkals thắng 4 và hòa 1 trong 5 cuộc chạm trán gần đây.

Philippines ghi 13 bàn và chỉ nhận 4 bàn thua trước Lào trong chuỗi trận này.

Trận đấu gần nhất giữa hai đội kết thúc với tỷ số hòa 1-1 tại ASEAN Championship 2024.

Có 4 trong 5 lần đối đầu gần nhất xuất hiện ít nhất 3 bàn thắng.

Lào thua 4 và thắng 1 trong 5 trận gần đây.

Đội tuyển Lào vừa nhận hai thất bại liên tiếp trước Thái Lan và Malaysia.

Lào chưa ghi được bàn nào sau hai lượt trận tại AFF Cup 2026.

Đội chủ nhà đã nhận tổng cộng 9 bàn thua, trung bình 4,5 bàn mỗi trận.

Philippines thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất.

The Azkals ghi 14 bàn trong 5 trận gần đây.

Philippines từng thắng Myanmar 5-1 trong đợt FIFA Days tháng 6/2026.

Philippines vừa thua Myanmar 1-4 ở trận ra quân AFF Cup 2026.

Lào nhận 3 thẻ vàng trong trận thua Malaysia 0-4.

Philippines nhận 2 thẻ vàng trong thất bại trước Myanmar.

Dự đoán tỷ số Lào vs Philippines

Philippines có thể kiểm soát thế trận nhờ chất lượng đội hình và khả năng triển khai bóng ở hai cánh. Những quả tạt cùng lợi thế không chiến sẽ là phương án để The Azkals khai thác hàng phòng ngự Lào.

Đội chủ nhà cũng có cơ hội ghi bàn khi Philippines chưa duy trì được sự chắc chắn cần thiết. Tuy nhiên, thành tích đối đầu và phong độ hiện tại vẫn ủng hộ một chiến thắng dành cho đội khách.

Trận đấu được dự báo có trên 2,5 bàn thắng. Số phạt góc có thể vượt mốc 9 quả, trong khi tổng số thẻ phạt nhiều khả năng từ 4 thẻ trở lên.

Dự đoán tỷ số: Lào 1-3 Philippines.