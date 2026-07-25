Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Lào vs Thái Lan: Voi chiến áp đảo, chờ chiến thắng ngày ra quân Lịch sử đối đầu Lào vs Thái Lan đang nghiêng về phía đội bóng xứ Chùa vàng khi “Voi chiến” bất bại trong bốn lần chạm trán gần nhất. Với chất lượng đội hình, kinh nghiệm và phong độ vượt trội, Thái Lan được kỳ vọng giành trọn ba điểm ở trận ra quân bảng B AFF Cup 2026.

Lịch sử đối đầu Lào vs Thái Lan

Trong bốn lần gặp nhau gần nhất, Thái Lan chưa từng để thua Lào, giành hai chiến thắng và có hai trận hòa. Thành tích này cho thấy ưu thế rõ rệt của “Voi chiến” mỗi khi đối đầu đội bóng xứ Triệu Voi.

Khoảng cách giữa hai đội còn được thể hiện qua chất lượng cầu thủ, chiều sâu đội hình và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Thái Lan thường là đội kiểm soát bóng, chủ động đẩy cao đội hình và tạo ra nhiều cơ hội hơn trong những cuộc đối đầu với Lào.

Trận đấu lúc 20h00 ngày 25/7/2026 trên sân New Laos National tại Vientiane là màn ra quân của hai đội tại bảng B AFF Cup 2026. Lào có lợi thế thi đấu trên sân nhà, nhưng sẽ phải đối mặt với một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch.

Lào bước vào giải đấu với lực lượng được trẻ hóa mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của HLV Vladica Grujic. Độ tuổi trung bình của đội chỉ khoảng 22,9, thuộc nhóm trẻ nhất tại giải năm nay.

Trước thềm AFF Cup 2026, đội bóng xứ Triệu Voi có chuyến tập huấn kéo dài hai tuần tại Trung tâm Hàm Rồng ở Gia Lai. Lào thắng HAGL 4-2, hòa đội bóng phố Núi 0-0 và vượt qua CLB Thanh Niên TP.HCM với tỷ số 2-1.

Những kết quả tích cực trong quá trình chuẩn bị giúp Lào có thêm sự tự tin. Tuy nhiên, phong độ ở các trận đấu chính thức vẫn cho thấy họ còn khoảng cách đáng kể so với những đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á.

Nhận định Lào vs Thái Lan

Lào hướng đến AFF Cup 2026 với mục tiêu tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện đội hình trẻ và tạo nền tảng cho những giải đấu tiếp theo. Khả năng cạnh tranh chức vô địch của đội bóng xứ Triệu Voi không được đánh giá cao.

Trong năm trận gần nhất, Lào thắng hai và thua ba, ghi bốn bàn nhưng để thủng lưới 11 lần. Những thất bại đậm trước Việt Nam và Malaysia cho thấy hàng phòng ngự của đội chủ nhà vẫn gặp nhiều khó khăn khi phải chịu sức ép liên tục.

Điểm tựa của Lào nằm ở đội trưởng Bounphachan Bounkong, tiền vệ Damoth Thongkhamsavath và hậu vệ Phoutthavong Sangvilay. Trên hàng công, Peter Phanthavong cùng Kydavone Souvanny được kỳ vọng tận dụng những tình huống phản công hoặc bóng cố định.

Ở phía đối diện, Thái Lan tiếp tục được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch AFF Cup 2026. HLV Anthony Hudson mang đến giải đấu đội hình kết hợp giữa nhóm cầu thủ giàu kinh nghiệm và nhiều gương mặt trẻ có khả năng tạo đột biến.

Sarach Yooyen, Narubadin Weerawatnodom, Manuel Bihr và Adisorn Promrak tạo nên bộ khung giàu kinh nghiệm. Teerasak Poeiphimai, Yotsakorn Burapha và Jude Soonsup-Bell mang đến tốc độ, sức trẻ cùng khả năng gây sức ép ở khu vực cuối sân.

Thái Lan không có Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Supachok Sarachat và Suphanat Mueanta do các cầu thủ này bận thi đấu cho câu lạc bộ. Dù vậy, chiều sâu đội hình của “Voi chiến” vẫn được đánh giá vượt trội so với Lào.

Phong độ gần đây của Thái Lan tương đối thuyết phục. Đội bóng xứ Chùa vàng đánh bại Turkmenistan 2-1, thắng Sri Lanka 4-0, đồng thời cầm hòa Trung Quốc 0-0 và Kuwait 2-2.

Lối chơi pressing ở cường độ cao, khả năng luân chuyển bóng nhanh và kinh nghiệm kiểm soát nhịp độ giúp Thái Lan thường xuyên áp đặt thế trận trước các đối thủ trong khu vực. Đây sẽ là thử thách lớn với một đội hình Lào còn thiếu kinh nghiệm.

Lào nhiều khả năng lựa chọn đội hình thấp, tập trung quân số trước vòng cấm và chờ cơ hội phản công. Tuy nhiên, nếu Thái Lan sớm có bàn mở tỷ số, thế trận có thể nghiêng hoàn toàn về phía đội khách.

Thông tin trận đấu Lào vs Thái Lan

Thời gian: 20h00 ngày 25/7/2026.

Địa điểm: Sân vận động New Laos National, Vientiane.

Giải đấu: AFF Cup 2026.

Vòng đấu: Lượt trận đầu tiên bảng B.

Trực tiếp: VTV6, FPT Play.

Tình hình lực lượng Lào vs Thái Lan

Lào có đầy đủ lực lượng cho trận ra quân. HLV Vladica Grujic nhiều khả năng tiếp tục sử dụng bộ khung đã tham dự chuyến tập huấn tại Việt Nam trước giải đấu.

Bounphachan Bounkong giữ vai trò điều tiết và kết nối lối chơi ở tuyến giữa. Damoth Thongkhamsavath hỗ trợ khả năng thu hồi bóng, còn Somlith Sengvanny có nhiệm vụ đưa bóng lên phía trên.

Hàng công của Lào có thể được xây dựng quanh Peter Phanthavong. Hai bên cánh là Chanthavixay Khounthoumphone và Kydavone Souvanny, những cầu thủ được kỳ vọng tạo ra tốc độ trong các pha chuyển trạng thái.

Thái Lan cũng bước vào trận đấu với đầy đủ những cầu thủ đã được đăng ký. Patiwat Khammai nhiều khả năng bắt chính, phía trước là hàng phòng ngự có Narubadin Weerawatnodom, Manuel Bihr, Suphanan Bureerat và Adisorn Promrak.

Sarach Yooyen, Kritsada Kaman và Weerathep Pomphan có thể tạo thành bộ ba tiền vệ. Nhóm cầu thủ này giúp Thái Lan duy trì khả năng kiểm soát bóng, tổ chức pressing và hạn chế các tình huống phản công của Lào.

Trên hàng công, Teerasak Poeiphimai cùng Yotsakorn Burapha được kỳ vọng tận dụng khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đội chủ nhà. Jude Soonsup-Bell cũng là phương án đáng chú ý nhờ khả năng hoạt động rộng và tranh chấp trong vòng cấm.

Đội hình dự kiến Lào vs Thái Lan

Lào: Keo-Oudone Souvannasangso; Phoutthavong Sangvilay, Phetdavanh Somsanid, Anantaza Siphongphan, Khamsanga Phimmasone; Bounphachan Bounkong, Damoth Thongkhamsavath, Somlith Sengvanny; Chanthavixay Khounthoumphone, Peter Phanthavong, Kydavone Souvanny.

Thái Lan: Patiwat Khammai; Narubadin Weerawatnodom, Manuel Bihr, Suphanan Bureerat, Adisorn Promrak; Sarach Yooyen, Kritsada Kaman, Weerathep Pomphan; Jude Soonsup-Bell, Teerasak Poeiphimai, Yotsakorn Burapha.

Thống kê đáng chú ý Lào vs Thái Lan

Thái Lan bất bại trong bốn lần đối đầu gần nhất với Lào.

“Voi chiến” giành hai chiến thắng và có hai trận hòa trong chuỗi đối đầu này.

Lào thắng hai và thua ba trong năm trận gần nhất.

Đội bóng xứ Triệu Voi ghi bốn bàn trong năm lần ra sân gần đây, đạt hiệu suất trung bình 0,8 bàn mỗi trận.

Hàng phòng ngự Lào để thủng lưới 11 lần trong năm trận, trung bình 2,2 bàn mỗi trận.

Năm trận gần nhất của Lào xuất hiện tổng cộng 15 bàn thắng, trung bình ba bàn mỗi trận.

Lào nhận bốn thẻ vàng trong năm trận vừa qua, trung bình 0,8 thẻ mỗi trận.

Đội chủ nhà không có cầu thủ nào phải nhận thẻ đỏ trong chuỗi năm trận gần nhất.

Thái Lan thắng ba và hòa hai trong năm trận gần đây.

Đội bóng xứ Chùa vàng ghi 11 bàn trong năm trận, đạt hiệu suất trung bình 2,2 bàn mỗi trận.

Hàng thủ Thái Lan chỉ để lọt lưới năm lần trong cùng giai đoạn.

Thái Lan nhận chín thẻ vàng trong năm trận gần nhất, trung bình 1,8 thẻ mỗi trận.

“Voi chiến” từng đánh bại Sri Lanka 4-0 và Turkmenistan 2-1.

Thái Lan cũng cầm hòa Trung Quốc 0-0 và Kuwait 2-2.

Đây là trận ra quân của Lào và Thái Lan tại bảng B AFF Cup 2026.

Dự đoán bàn thắng Lào vs Thái Lan

Lào chỉ ghi được bốn bàn trong năm trận gần nhất nhưng đã để thủng lưới tới 11 lần. Hàng phòng ngự của đội chủ nhà thường gặp khó khăn khi đối phương đẩy cao tốc độ và liên tục tấn công vào hai biên.

Trong những trận gặp các đội mạnh hơn, Lào khó duy trì sự tập trung và cự ly đội hình trong suốt 90 phút. Những khoảng trống xuất hiện khi chuyển trạng thái có thể tạo điều kiện để các tiền đạo Thái Lan khai thác.

Thái Lan ghi 11 bàn trong năm trận gần đây, trung bình 2,2 bàn mỗi trận. “Voi chiến” sở hữu nhiều phương án tiếp cận khung thành từ phối hợp trung lộ, tấn công biên, sút xa đến các tình huống bóng cố định.

Với sự chênh lệch về chất lượng đội hình, Thái Lan nhiều khả năng kiểm soát bóng và tạo ra sức ép liên tục. Phần lớn số bàn thắng của trận đấu có thể thuộc về đội khách.

Dự đoán tổng bàn thắng: Từ 3 bàn trở lên.

Dự đoán thẻ phạt Lào vs Thái Lan

Lào nhận bốn thẻ vàng trong năm trận gần nhất. Khi phải đối đầu những đội có khả năng kiểm soát bóng tốt, các cầu thủ trẻ của đội chủ nhà có thể phải sử dụng những pha phạm lỗi chiến thuật để ngăn đối phương phản công.

Thái Lan nhận chín thẻ vàng trong năm trận vừa qua. Đội bóng của HLV Anthony Hudson thi đấu quyết liệt và pressing mạnh, nhưng vẫn duy trì được sự kỷ luật trong phần lớn thời gian.

Thế trận nhiều khả năng nghiêng về phía Thái Lan, buộc Lào phải lùi sâu và thực hiện nhiều tình huống tranh chấp ở khu vực giữa sân. Tuy nhiên, đây không phải cặp đấu có tính chất kình địch hoặc nhiều duyên nợ.

Nếu “Voi chiến” sớm tạo được lợi thế, tốc độ tranh chấp trong phần còn lại của trận đấu có thể giảm xuống. Kịch bản phù hợp là hai đội nhận tổng cộng khoảng hai đến bốn thẻ.

Dự đoán tổng thẻ phạt: Dưới 5 thẻ.

Dự đoán tỷ số Lào vs Thái Lan

Lào có lợi thế sân nhà và được chuẩn bị tương đối kỹ trước giải đấu. Đội bóng xứ Triệu Voi vẫn có thể gây khó khăn bằng tinh thần thi đấu, khả năng tranh chấp và những pha phản công hướng đến Peter Phanthavong.

Tuy nhiên, hàng phòng ngự Lào đang để lọt lưới trung bình 2,2 bàn mỗi trận. Đây là hạn chế đáng lo ngại khi họ phải đối mặt với một Thái Lan có tốc độ, kỹ thuật và nhiều phương án tấn công.

“Voi chiến” vượt trội về chiều sâu đội hình, kinh nghiệm thi đấu quốc tế và khả năng kiểm soát khu trung tuyến. Sarach Yooyen cùng Weerathep Pomphan có thể giúp đội khách làm chủ nhịp độ, trong khi Teerasak Poeiphimai và Yotsakorn Burapha tạo sức ép lên hàng thủ Lào.

Nếu tận dụng tốt những cơ hội tạo ra, Thái Lan đủ khả năng giành chiến thắng cách biệt để khởi đầu thuận lợi tại AFF Cup 2026. Lào có thể tìm được bàn thắng từ một tình huống phản công hoặc bóng cố định, nhưng cơ hội tạo bất ngờ không cao.

Dự đoán tỷ số: Lào 1-3 Thái Lan.