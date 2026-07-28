Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Malaysia vs Lào: Harimau Malaya áp đảo, chờ chiến thắng thứ 11 liên tiếp Lịch sử đối đầu Malaysia vs Lào hoàn toàn nghiêng về đội chủ nhà khi Harimau Malaya thắng cả 10 lần chạm trán gần nhất. Malaysia cũng ghi tới 8 bàn vào lưới Lào trong hai cuộc đối đầu gần đây tại vòng loại Asian Cup 2027.

Lịch sử đối đầu Malaysia vs Lào

Malaysia đang nắm ưu thế vượt trội trong lịch sử đối đầu với Lào. Ở 10 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường, Harimau Malaya đều giành chiến thắng, cho thấy khoảng cách rõ rệt về chất lượng đội hình và khả năng tổ chức lối chơi.

Hai đội mới gặp nhau hai lần tại vòng loại Asian Cup 2027. Malaysia lần lượt thắng 3-0 trên sân khách và 5-1 khi trở về sân nhà, ghi tổng cộng 8 bàn nhưng chỉ để thủng lưới một lần.

Trong cả hai trận đấu này, Malaysia đều kiểm soát phần lớn thời lượng bóng lăn, duy trì sức ép liên tục và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Lào gặp khó trong việc triển khai bóng, đồng thời không thể hạn chế tốc độ tấn công của Harimau Malaya.

Thành tích toàn thắng trong 10 cuộc đối đầu gần đây giúp Malaysia có lợi thế lớn về tâm lý trước màn tái đấu tại AFF Cup 2026. Đội chủ nhà còn được thi đấu tại sân Bukit Jalil, nơi họ từng đánh bại Lào với tỷ số 5-1.

Lào bước vào trận đấu lần này với đội hình trẻ và nhiều hạn chế về kinh nghiệm. Nếu không cải thiện khả năng phòng ngự, đội khách có nguy cơ tiếp tục phải đối mặt với một trận đấu khó khăn trước đối thủ đã quá quen thuộc.

Nhận định Malaysia vs Lào

Trận đấu giữa Malaysia và Lào diễn ra lúc 20h00 hôm nay 28/7/2026 trên sân Bukit Jalil, thuộc lượt trận thứ hai bảng B AFF Cup 2026. Cuộc so tài được truyền hình trực tiếp trên VTV6.

Malaysia đang có tinh thần hưng phấn sau chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Myanmar. Đội trưởng Paulo Josué ghi cả hai bàn, giúp Harimau Malaya giành trọn 3 điểm dù sớm rơi vào thế bất lợi.

Đội bóng của HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe thắng 4 trong 5 trận gần nhất, ghi 12 bàn và đạt hiệu suất trung bình 2,4 bàn mỗi trận. Khả năng kiểm soát bóng cùng sức tấn công của Paulo Josué, Mohamadou Sumareh và Syafiq Ahmad có thể giúp Malaysia sớm chiếm lĩnh thế trận.

Lào vừa thua Thái Lan 0-5 trong ngày ra quân. Đội khách còn mất trung vệ Phetdavanh Somsanith vì án treo giò, khiến hàng phòng ngự vốn thiếu kinh nghiệm tiếp tục đối mặt với nhiều sức ép.

Với phong độ, chất lượng nhân sự, thành tích đối đầu cùng lợi thế sân nhà, Malaysia có nhiều cơ sở để hướng tới chiến thắng thứ hai liên tiếp tại AFF Cup 2026.

Tình hình lực lượng Malaysia vs Lào

Malaysia không ghi nhận trường hợp chấn thương hoặc treo giò đáng kể. HLV Tan Cheng Hoe có thể tiếp tục sử dụng bộ khung kết hợp giữa các cầu thủ trẻ và những nhân tố giàu kinh nghiệm như Paulo Josué, Endrick, Mohamadou Sumareh và Syafiq Ahmad.

Paulo Josué nhiều khả năng vẫn là điểm tựa quan trọng trên hàng công sau cú đúp vào lưới Myanmar. Khả năng di chuyển, dứt điểm và kết nối lối chơi của đội trưởng Malaysia có thể tạo ra khác biệt trước hàng thủ Lào.

Lào chắc chắn không có sự phục vụ của Phetdavanh Somsanith do trung vệ này nhận thẻ đỏ ở trận gặp Thái Lan. Xayasith Singsavang cũng bỏ ngỏ khả năng thi đấu vì chấn thương.

Đội hình của HLV Vladica Grujić có độ tuổi trung bình khoảng 23. Một số cầu thủ như Phoutthavong Sangvilay, Damoth Thongkhamsavath và Phayak Siphanom đang thi đấu ở nước ngoài, nhưng Lào vẫn thiếu chiều sâu và kinh nghiệm ở những trận đấu có cường độ cao.

Đội hình dự kiến Malaysia vs Lào

Malaysia: Azri Ghani; Rodney Celvin, Ubaidullah Shamsul, Jimmy Raymond, Ruventhiran Vengadesan; Paulo Josué, Endrick, Wan Kuzain Wan Kamal; Mohamadou Sumareh, Syafiq Ahmad, Haqimi Azim.

Lào: Kop Lokphathip; Phoutthavong Sangvilay, Kaharn Phetsivilay, Bounphaeng Xaysombath, Viengxay Sidavong; Damoth Thongkhamsavath, Bounphachan Bounkong, Chanthavixay Khounthoumphone; Chony Wenpaserth, Phayak Siphanom, Peter Phanthavong.

Thống kê đáng chú ý Malaysia vs Lào

Malaysia thắng cả 10 lần chạm trán Lào gần nhất.

Malaysia ghi 8 bàn trong hai cuộc đối đầu gần đây với Lào.

Harimau Malaya lần lượt thắng Lào 3-0 và 5-1 tại vòng loại Asian Cup 2027.

Malaysia thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất.

Đội chủ nhà ghi 12 bàn và để thủng lưới 6 lần trong chuỗi trận này.

Malaysia đạt hiệu suất trung bình 2,4 bàn mỗi trận trong 5 lần ra sân gần đây.

Malaysia vừa thắng Myanmar 2-1 ở lượt trận đầu tiên bảng B.

Paulo Josué ghi cả hai bàn cho Malaysia trước Myanmar.

Lào thắng 1 và thua 4 trong 5 trận gần nhất.

Đội khách chỉ ghi 2 bàn nhưng nhận tới 16 bàn thua trong 5 trận vừa qua.

Lào vừa thua Thái Lan 0-5 ở trận ra quân AFF Cup 2026.

Lào đã thua Malaysia 0-3 và 1-5 trong hai lần gặp nhau gần nhất.

Malaysia trung bình thực hiện khoảng 5 quả phạt góc mỗi trận.

Lào chỉ được hưởng 1 quả phạt góc trong trận thua Thái Lan.

Dự đoán tỷ số Malaysia vs Lào

Malaysia được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình, phong độ ổn định và khả năng kiểm soát thế trận. Harimau Malaya cũng sở hữu nhiều cầu thủ có thể tạo khác biệt như Paulo Josué, Mohamadou Sumareh, Endrick và Syafiq Ahmad.

Lào có thể lựa chọn lối chơi phòng ngự nhằm hạn chế sức ép từ đội chủ nhà. Tuy nhiên, việc thiếu Phetdavanh Somsanith cùng chuỗi trận phòng ngự không tốt khiến đại diện này khó duy trì sự chắc chắn trong suốt 90 phút.

Trận đấu có thể xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên. Tổng số phạt góc được dự báo vượt mốc 9 quả, còn số thẻ phạt có thể dao động từ 3 đến 5 thẻ.

Dự đoán tỷ số: Malaysia 4-0 Lào.