Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Mexico vs Anh: Tam Sư áp đảo, coi chừng ký ức Azteca Lịch sử đối đầu Mexico vs Anh nghiêng hẳn về Tam Sư. Tuy nhiên, chiến thắng duy nhất của Mexico trước Anh lại diễn ra tại Estadio Azteca, điểm tựa lớn của đại diện CONCACAF ở World Cup 2026.

Lịch sử đối đầu Mexico vs Anh

Mexico và Anh từng tạo ra nhiều cuộc chạm trán đáng chú ý trong quá khứ. Theo dữ liệu được ghi nhận gần đây, Anh đang chiếm ưu thế rõ rệt khi thắng 5 trong 6 lần gặp Mexico.

Ở 4 lần đối đầu gần nhất, Tam Sư toàn thắng trước đại diện CONCACAF. Đội tuyển Anh ghi tổng cộng 11 bàn và chỉ để Mexico chọc thủng lưới 1 lần, cho thấy sự vượt trội về hiệu quả tấn công lẫn khả năng kiểm soát trận đấu.

Lần duy nhất hai đội gặp nhau tại World Cup là ở vòng bảng năm 1966. Khi đó, Anh đánh bại Mexico 2-0 tại Wembley trên hành trình tiến sâu ở giải đấu được tổ chức trên sân nhà.

Dù vậy, Mexico vẫn có một ký ức đặc biệt trước Anh. Chiến thắng duy nhất của họ trước Tam Sư diễn ra tại Estadio Azteca vào năm 1985, với tỷ số 1-0. Đây là chi tiết khiến màn tái đấu tại vòng 1/8 World Cup 2026 trở nên giàu duyên nợ hơn.

Trở lại Azteca, Mexico có thêm điểm tựa rất lớn từ khán giả nhà và phong độ phòng ngự ấn tượng. Anh vẫn được đánh giá cao hơn, nhưng lịch sử tại sân đấu này khiến Tam Sư không thể chủ quan.

Mexico vs Anh đá khi nào, xem ở đâu?

Thời gian: 7h00 ngày 06/07/2026.

Địa điểm: SVĐ Azteca, tên mới là Estadio Banorte, Mexico.

Giải đấu: Vòng 1/8 World Cup 2026.

Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, VTV10.

Nhận định Mexico vs Anh

Mexico bước vào vòng 1/8 World Cup 2026 với phong độ cực kỳ ấn tượng. Đại diện CONCACAF toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần.

Tại World Cup 2026, Mexico đang có hành trình đặc biệt khi thắng cả 4 trận đầu và chưa để thủng lưới. Chiến thắng 2-0 trước Ecuador giúp họ có thắng lợi đầu tiên ở vòng knock-out World Cup kể từ năm 1986.

Anh cũng duy trì sự ổn định cao với chuỗi 5 trận bất bại, gồm 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Tam Sư ghi 11 bàn và nhận 3 bàn thua trong giai đoạn này.

Đội bóng của HLV Thomas Tuchel sở hữu nhiều ngôi sao tấn công có thể tạo khác biệt như Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Marcus Rashford hay Noni Madueke. Tuy nhiên, Mexico là đối thủ có tổ chức tốt, chơi kỷ luật và đang được tiếp thêm sức mạnh lớn từ sân Azteca.

Anh nhỉnh hơn về chất lượng đội hình, nhưng đây khó là trận đấu dễ dàng. Nếu Mexico duy trì được khối phòng ngự chắc chắn và tận dụng tốt các pha phản công, khả năng tạo ra bất ngờ là hoàn toàn có cơ sở.

Tình hình lực lượng Mexico vs Anh

Mexico có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này. Đại diện CONCACAF nhiều khả năng tiếp tục sử dụng bộ khung đã giúp họ giữ sạch lưới trong 4 trận đầu tại World Cup 2026.

Raul Rangel dự kiến bắt chính trong khung gỗ. Hàng thủ gồm Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vasquez và Jesus Gallardo vẫn là điểm tựa quan trọng, trong khi Luis Romo, Erik Lira và Gilberto Mora đảm nhiệm khu trung tuyến.

Trên hàng công, Roberto Alvarado, Julian Quinones và Raul Jimenez là những lựa chọn đáng chú ý. Mexico có thể không kiểm soát bóng quá nhiều, nhưng luôn nguy hiểm trong các tình huống chuyển trạng thái.

Anh cũng có lực lượng mạnh nhất. Jordan Pickford tiếp tục là lựa chọn số một trong khung thành, phía trên là hệ thống phòng ngự gồm Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guehi và Nico O’Reilly.

Declan Rice và Elliot Anderson giữ vai trò cân bằng tuyến giữa. Trên hàng công, Jude Bellingham hỗ trợ phía sau Harry Kane, trong khi Noni Madueke và Marcus Rashford mang đến tốc độ ở hai biên.

Đội hình dự kiến Mexico vs Anh

Mexico: Raul Rangel; Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vasquez, Jesus Gallardo; Gilberto Mora, Erik Lira, Luis Romo; Roberto Alvarado, Julian Quinones, Raul Jimenez.

Anh: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Noni Madueke, Jude Bellingham, Marcus Rashford; Harry Kane.

Thống kê đáng chú ý Mexico vs Anh

Mexico đang toàn thắng 5 trận gần nhất.

Mexico ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần trong 5 trận gần đây.

Anh bất bại 5 trận gần nhất với 4 chiến thắng và 1 trận hòa.

Anh ghi 11 bàn và nhận 3 bàn thua trong chuỗi 5 trận vừa qua.

Mexico thắng cả 4 trận đầu tại World Cup 2026 và chưa để thủng lưới.

Mexico đánh bại Ecuador 2-0 ở vòng knock-out.

Mexico có thắng lợi đầu tiên ở vòng knock-out World Cup kể từ năm 1986.

Mexico là đội CONCACAF đầu tiên loại một đại diện Nam Mỹ ở vòng knock-out World Cup.

Mexico không thủng lưới trong hiệp 1 ở 15 trận World Cup liên tiếp.

Mexico bất bại trong các trận World Cup tại Estadio Azteca, với thành tích thắng 6 và hòa 2 trước khi tiếp tục thắng Cộng hòa Séc và Ecuador tại sân đấu này.

Anh thắng 5 trong 6 lần gặp Mexico.

Ở 4 lần đối đầu gần nhất, Anh toàn thắng trước Mexico.

Anh ghi 11 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần trong 4 lần gặp Mexico gần nhất.

Chiến thắng duy nhất của Mexico trước Anh diễn ra tại Estadio Azteca năm 1985, với tỷ số 1-0.

Lần duy nhất hai đội gặp nhau tại World Cup là năm 1966, khi Anh thắng Mexico 2-0 tại Wembley.

Dự đoán tỷ số Mexico vs Anh

Anh được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình, chiều sâu lực lượng và khả năng tạo khác biệt từ các ngôi sao tấn công. Harry Kane, Jude Bellingham và Marcus Rashford có thể giúp Tam Sư duy trì sức ép lớn lên hàng thủ Mexico.

Mexico vẫn có nhiều cơ sở để gây khó cho Anh. Đại diện CONCACAF đang có hàng thủ rất chắc chắn, phong độ cao và lợi thế lớn khi thi đấu tại Estadio Azteca, nơi họ từng đánh bại chính Tam Sư năm 1985.

Trận đấu được dự báo không quá cởi mở, khi cả hai đội đều sở hữu nền tảng phòng ngự tốt. Số bàn thắng nhiều khả năng không vượt quá 3 bàn, phạt góc có thể dao động từ 7 đến 9 quả, còn thẻ phạt rơi vào khoảng 3 đến 5 thẻ vàng.

Dự đoán tỷ số: Mexico 1-1 Anh.