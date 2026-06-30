Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Mexico vs Ecuador: El Tri nắm lợi thế, chờ màn tái đấu nhiều duyên nợ Lịch sử đối đầu Mexico vs Ecuador đang nghiêng về El Tri. Hai đội từng gặp nhau 25 lần, trong đó Mexico thắng 14 trận, Ecuador thắng 4 trận và có 7 trận hòa.

Lịch sử đối đầu Mexico vs Ecuador

Mexico và Ecuador không còn xa lạ nhau ở cấp đội tuyển quốc gia. Sau 25 lần chạm trán, Mexico đang chiếm ưu thế rõ rệt với 14 chiến thắng, 7 trận hòa và chỉ thua 4 lần trước đại diện Nam Mỹ.

Dù vậy, cán cân đối đầu gần đây lại khá cân bằng. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, mỗi đội có 1 chiến thắng và hòa nhau 3 trận. Đáng chú ý, 3 màn so tài gần nhất giữa Mexico và Ecuador đều khép lại với tỷ số hòa.

Lịch sử đối đầu gần đây cũng gợi mở về một trận đấu chặt chẽ. Ba lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội chỉ có tổng cộng 2 bàn thắng, trong đó 2 trận kết thúc với tỷ số 0-0 và trận còn lại hòa 1-1.

Mexico từng đánh bại Ecuador 2-1 tại World Cup 2002. Ký ức này giúp El Tri có thêm điểm tựa trước màn tái đấu tại vòng 1/16 World Cup 2026, nhất là khi họ được chơi trên sân nhà Mexico City Stadium.

Nhận định Mexico vs Ecuador

Mexico bước vào vòng knock-out với phong độ rất cao. Đội đồng chủ nhà toàn thắng 3 trận vòng bảng, lần lượt vượt qua Nam Phi 2-0, Hàn Quốc 1-0 và Cộng hòa Séc 3-0 để dẫn đầu bảng A.

Điểm mạnh lớn nhất của Mexico nằm ở sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. El Tri ghi 6 bàn, chưa thủng lưới tại vòng bảng và đang có chuỗi 5 trận toàn thắng, ghi 12 bàn, chỉ nhận 1 bàn thua.

Ecuador cũng không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đại diện Nam Mỹ vừa gây tiếng vang khi đánh bại Đức 2-1, cho thấy khả năng phòng ngự có tổ chức, chuyển trạng thái nhanh và tận dụng tốt các thời điểm quan trọng.

Tình hình lực lượng Mexico vs Ecuador

Mexico có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này. Đội chủ nhà nhiều khả năng tiếp tục sử dụng bộ khung đã vận hành ổn định ở vòng bảng, với Rangel trong khung gỗ và hàng thủ gồm Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo.

Tuyến giữa của Mexico có Lira, Romo và Gutierrez, những cầu thủ giúp El Tri duy trì khả năng tranh chấp, luân chuyển bóng và kiểm soát khu vực trung tuyến. Trên hàng công, Alvarado, Jimenez và Quinones được kỳ vọng tạo khác biệt.

Ecuador cũng có lực lượng mạnh nhất. Đại diện Nam Mỹ sở hữu nhiều nhân tố đáng chú ý như Moises Caicedo, Gonzalo Plata, Enner Valencia, Piero Hincapie và Willian Pacho.

Caicedo giữ vai trò quan trọng trong khả năng thu hồi bóng và hỗ trợ phòng ngự. Ở phía trên, Plata và Valencia là những mũi tấn công có thể giúp Ecuador tạo nguy hiểm trong các pha phản công.

Đội hình dự kiến Mexico vs Ecuador

Mexico: Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira, Romo, Gutierrez; Alvarado, Jimenez, Quinones.

Ecuador: Galindez; Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Plata, Valencia.

Thống kê đáng chú ý Mexico vs Ecuador

Mexico và Ecuador từng gặp nhau 25 lần trong lịch sử.

Mexico thắng 14 trận, Ecuador thắng 4 trận và hai đội hòa 7 lần.

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, mỗi đội thắng 1 trận và hòa 3 trận.

Ba lần đối đầu gần nhất giữa Mexico và Ecuador đều kết thúc với tỷ số hòa.

Mexico từng thắng Ecuador 2-1 tại World Cup 2002.

Mexico toàn thắng cả 3 trận vòng bảng World Cup 2026.

Mexico ghi 6 bàn và chưa để thủng lưới tại vòng bảng.

Mexico toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi 12 bàn và chỉ nhận 1 bàn thua.

Mexico giữ sạch lưới 7/10 trận thuộc giai đoạn thống kê.

El Tri chỉ nhận trung bình 0,4 bàn thua/trận trong 10 trận gần nhất.

Ecuador thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần đây.

Ecuador vừa đánh bại Đức 2-1 ở lượt trận cuối vòng bảng.

Ecuador ghi 7 bàn và nhận 3 bàn thua trong 5 trận gần nhất.

Mexico được hưởng trung bình 3 quả phạt góc/trận trong 10 trận gần nhất.

Mexico kiểm soát bóng trung bình 56% và thực hiện 11,6 cú sút mỗi trận.

Dự đoán tỷ số Mexico vs Ecuador

Mexico có nhiều cơ sở để nắm thế chủ động nhờ phong độ toàn thắng, hàng thủ sạch lưới ở vòng bảng và lợi thế sân nhà. El Tri cũng đang tận dụng cơ hội khá tốt, đặc biệt khi được chơi tại Mexico City Stadium.

Ecuador vẫn đủ khả năng tạo ra khó khăn nếu duy trì được hệ thống phòng ngự chặt chẽ và khai thác tốc độ của Plata, Valencia trong các tình huống chuyển trạng thái. Chiến thắng trước Đức là lời cảnh báo rõ ràng dành cho Mexico.

Trận đấu được dự báo diễn ra thận trọng, nhất là trong hiệp một. Tổng số bàn thắng có thể dao động từ 2 đến 3 bàn. Số phạt góc nhiều khả năng ở mức 8 đến 9 quả, còn thẻ vàng có thể từ 3 đến 5 thẻ.

Dự đoán tỷ số: Mexico 2-1 Ecuador.