Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa MU vs Atletico Madrid: Quỷ đỏ chưa biết thắng, chờ bài test nặng ký Lịch sử đối đầu MU vs Atletico Madrid cho thấy đại diện Tây Ban Nha đang chiếm ưu thế trong những lần chạm trán gần đây. Sau 3 trận, MU chưa có chiến thắng nào khi hòa 1 và nhận 2 thất bại trước Atletico Madrid.

Lịch sử đối đầu MU vs Atletico Madrid

MU và Atletico Madrid đã gặp nhau 3 lần trong những năm gần đây. Quỷ đỏ không thắng trận nào, chỉ giành được 1 kết quả hòa và để thua 2 trận trước đại diện Tây Ban Nha.

Thành tích này cho thấy Atletico Madrid thường xuyên gây khó khăn cho MU. Các cuộc đối đầu giữa hai đội không xuất hiện quá nhiều bàn thắng, nhưng luôn có cường độ tranh chấp cao và thế trận chặt chẽ.

MU bước vào lần tái đấu này sau hai trận giao hữu có kết quả trái ngược. Đội bóng Anh thua Wrexham 0-1 trong trận mở màn hè, trước khi phản ứng mạnh mẽ bằng chiến thắng 5-0 trước Rosenborg tại Trondheim.

Tính trong 5 trận gần nhất, MU thắng 3, hòa 1 và thua 1. Trước khi bước vào loạt trận hè, Quỷ đỏ từng thắng Nottingham Forest 3-2, Brighton 3-0 và hòa Sunderland 0-0.

Atletico Madrid vừa đánh bại Getafe 4-1 trong một trận giao hữu kín. Đội bóng của HLV Diego Simeone thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần đây, đồng thời tiếp tục duy trì lối chơi phòng ngự có tổ chức và chuyển trạng thái nhanh.

Ademola Lookman đang là cầu thủ đáng chú ý bên phía Atletico Madrid sau khi lập cú đúp trước Getafe. Koke, Robin Le Normand và David Hancko cũng giúp đội bóng Tây Ban Nha duy trì sự chắc chắn ở khu vực trung tâm.

Nhận định MU vs Atletico Madrid

MU đang có những tín hiệu tích cực trên hàng công và nhiều khả năng tiếp tục thử nghiệm lối chơi tốc độ ở hai biên. Tuy nhiên, sự ổn định của hàng phòng ngự vẫn là vấn đề khi Matthijs de Ligt vắng mặt, còn Lisandro Martinez chưa chắc ra sân.

Atletico Madrid được đánh giá là bài kiểm tra khó dành cho Quỷ đỏ. Khả năng phòng ngự chặt chẽ và khai thác khoảng trống của đội bóng Tây Ban Nha có thể khiến MU gặp nhiều khó khăn.

Tình hình lực lượng MU vs Atletico Madrid

MU không có sự phục vụ của Matthijs de Ligt. Khả năng ra sân của Lisandro Martinez vẫn còn bỏ ngỏ sau khi trung vệ người Argentina vừa trải qua World Cup.

Atletico Madrid chưa chắc có Pablo Barrios và Thomas Lemar. Những vị trí còn lại của đội bóng Tây Ban Nha có thể góp mặt trong trận giao hữu này.

Đội hình dự kiến MU vs Atletico Madrid

MU: Onana; Dalot, Yoro, Maguire, Shaw; Ugarte, Mainoo; Mbeumo, Bruno Fernandes, Cunha; Zirkzee.

Atletico Madrid: Oblak; Le Normand, Hancko, Gimenez; Llorente, Koke, Hjulmand, Ruggeri; Lookman, Griezmann; Sorloth.

Thống kê đáng chú ý MU vs Atletico Madrid

MU không thắng trong 3 lần đối đầu gần nhất với Atletico Madrid.

Quỷ đỏ hòa 1 và thua 2 trong 3 trận gặp Atletico Madrid.

MU thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần đây.

MU vừa đánh bại Rosenborg với tỷ số 5-0 sau khi thua Wrexham 0-1.

Năm trận gần nhất của MU xuất hiện tổng cộng 14 bàn thắng, trung bình 2,8 bàn mỗi trận.

Atletico Madrid thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần đây.

Năm trận gần nhất của Atletico Madrid có khoảng 21 bàn thắng, trung bình 4,2 bàn mỗi trận.

Atletico Madrid vừa thắng Getafe 4-1 trong trận giao hữu kín.

MU đạt trung bình khoảng 4,76 quả phạt góc mỗi trận tại Premier League 2025/26.

Atletico Madrid đạt trung bình khoảng 6,47 quả phạt góc mỗi trận tại La Liga.

MU nhận trung bình 1,68 thẻ vàng mỗi trận tại Premier League 2025/26.

Atletico Madrid nhận trung bình khoảng 2,08 thẻ vàng mỗi trận tại La Liga.

Dự đoán tỷ số MU vs Atletico Madrid

MU có thể tạo ra cơ hội nhờ tốc độ của Mbeumo, Cunha và khả năng tổ chức của Bruno Fernandes. Tuy nhiên, hàng phòng ngự thiếu ổn định có thể khiến Quỷ đỏ phải nhận bàn thua.

Atletico Madrid sở hữu hệ thống thi đấu kỷ luật và khả năng chuyển trạng thái nguy hiểm. Đại diện Tây Ban Nha đủ khả năng kéo MU vào một thế trận cân bằng.

Trận đấu được dự báo có khoảng 2 đến 3 bàn thắng. Số phạt góc có thể dừng ở khoảng 9 quả, trong khi hai đội nhiều khả năng nhận tổng cộng khoảng 4 thẻ vàng.

Dự đoán tỷ số: MU 1-1 Atletico Madrid.