Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Mỹ vs Bỉ: Quỷ đỏ áp đảo, chủ nhà chờ màn tái đấu nhiều duyên nợ Lịch sử đối đầu Mỹ vs Bỉ đang nghiêng hẳn về đại diện châu Âu trong những lần gặp gần đây. Đội chủ nhà có lợi thế sân nhà, nhưng Bỉ vẫn được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm và dàn cầu thủ chất lượng.

Lịch sử đối đầu Mỹ vs Bỉ

Mỹ và Bỉ là cặp đấu nhiều duyên nợ tại các giải đấu lớn. Trong những lần chạm trán gần đây, Quỷ đỏ đang nắm lợi thế rõ rệt khi toàn thắng cả 4 trận gần nhất trước đội bóng xứ cờ hoa.

Một trong những trận đấu đáng nhớ nhất giữa hai đội diễn ra tại World Cup 2014. Khi đó, Mỹ cầm hòa Bỉ 0-0 sau 90 phút, nhưng đại diện châu Âu đã giành chiến thắng 2-1 trong hiệp phụ.

Ở lần đối đầu gần nhất, Bỉ tiếp tục khẳng định ưu thế bằng chiến thắng 5-2 trước Mỹ trong trận giao hữu hồi tháng 3/2026. Kết quả này giúp Quỷ đỏ có thêm lợi thế tâm lý trước màn tái đấu tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Dù vậy, bối cảnh hiện tại mang đến nhiều chờ đợi cho đội chủ nhà. Mỹ đang sở hữu lứa cầu thủ giàu tốc độ, có lợi thế sân nhà và vừa giành chiến thắng thuyết phục trước Bosnia & Herzegovina.

Nhận định Mỹ vs Bỉ

Mỹ bước vào vòng 1/8 với sự tự tin sau chiến thắng 2-0 trước Bosnia & Herzegovina. Dưới thời HLV Mauricio Pochettino, đội chủ nhà cho thấy sự tiến bộ rõ rệt nhờ lối chơi giàu tốc độ và cường độ cao.

Trong 5 trận gần nhất, Mỹ thắng 3 và thua 2. Họ ghi 11 bàn nhưng cũng để thủng lưới 8 lần, cho thấy hàng công đang chơi hiệu quả, còn hàng thủ vẫn có thời điểm mất tập trung.

Bỉ cũng có phong độ rất ổn định. Quỷ đỏ thắng 3 và hòa 2 trong 5 trận gần nhất, ghi 14 bàn và chỉ nhận 4 bàn thua.

Đoàn quân của HLV Rudi Garcia vừa vượt qua Senegal 3-2 sau 120 phút căng thẳng. Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard và Thibaut Courtois vẫn là những điểm tựa quan trọng trong các trận đấu lớn.

Với tương quan hiện tại, Bỉ nhỉnh hơn nhờ kinh nghiệm, chất lượng đội hình và thành tích đối đầu. Tuy nhiên, Mỹ có lợi thế sân nhà và đủ tốc độ để khiến trận đấu trở nên giằng co.

Tình hình lực lượng Mỹ vs Bỉ

Mỹ không có Cristian Roldan và Mark McKenzie vì chấn thương. Folarin Balogun cũng vắng mặt do án treo giò, khiến hàng công đội chủ nhà mất đi một lựa chọn quan trọng.

Christian Pulisic vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của Mỹ trên hàng công. Bên cạnh đó, Tyler Adams, Weston McKennie, Sergino Dest và Tim Weah được kỳ vọng giúp đội chủ nhà duy trì cường độ thi đấu cao.

Bỉ thiếu Zeno Debast vì chấn thương. Dù vậy, Quỷ đỏ vẫn còn nhiều nhân tố giàu kinh nghiệm trong đội hình.

Thibaut Courtois tiếp tục là điểm tựa trong khung gỗ. Ở phía trên, Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Leandro Trossard và Romelu Lukaku mang đến nhiều phương án tấn công cho đại diện châu Âu.

Đội hình dự kiến Mỹ vs Bỉ

Mỹ: Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, McKennie; Dest, Pulisic, Tillman; Weah.

Bỉ: Courtois; Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Vanaken, De Bruyne; Trossard, Lukaku, Saelemaekers.

Thống kê đáng chú ý Mỹ vs Bỉ

Bỉ toàn thắng cả 4 lần gặp Mỹ gần nhất.

Bỉ từng thắng Mỹ 2-1 sau hiệp phụ tại World Cup 2014.

Bỉ đánh bại Mỹ 5-2 ở trận giao hữu hồi tháng 3/2026.

Mỹ thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất.

Mỹ ghi 11 bàn nhưng thủng lưới 8 lần trong 5 trận gần đây.

Mỹ thắng 3/4 trận tại World Cup 2026.

Mỹ ghi bàn trong cả 4 lần ra sân tại World Cup 2026.

Mỹ ghi 8 bàn sau 4 trận tại giải.

Mỹ thắng cả 3 trận sân nhà gần nhất tại World Cup 2026 với cách biệt từ 2 bàn trở lên.

Bỉ thắng 3 và hòa 2 trong 5 trận gần nhất.

Bỉ ghi 14 bàn và chỉ nhận 4 bàn thua trong 5 trận gần đây.

Bỉ chưa thua sau 4 trận tại World Cup 2026.

Bỉ hòa 3/4 trận tại World Cup 2026.

Bỉ có 6 pha lập công sau vòng bảng.

Bỉ bất bại 13 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Mỹ ghi 24 bàn sau 12 trận gần nhất, đạt trung bình 2 bàn/trận.

Bỉ ghi 41 bàn sau 14 trận, đạt hiệu suất 2,93 bàn/trận.

Mỹ được hưởng trung bình 5,42 quả phạt góc/trận trong 12 trận gần nhất.

Bỉ được hưởng trung bình 7,86 quả phạt góc/trận trong 14 trận gần nhất.

Đây là trận đấu thuộc vòng 1/8 World Cup 2026.

Dự đoán tỷ số Mỹ vs Bỉ

Mỹ có lợi thế sân nhà, sức trẻ và khả năng chơi trực diện. Christian Pulisic, Tim Weah và Sergino Dest có thể giúp đội chủ nhà tạo ra nhiều pha lên bóng tốc độ trước hàng thủ Bỉ.

Bỉ lại nhỉnh hơn về kinh nghiệm và bản lĩnh ở các trận đấu lớn. Kevin De Bruyne, Lukaku, Trossard và Courtois là những nhân tố đủ sức tạo khác biệt trong thời điểm quyết định.

Trận đấu được dự báo diễn ra giằng co. Cả hai đội đều có hàng công hiệu quả, nhưng hàng thủ chưa thực sự chắc chắn tuyệt đối, nên kịch bản có từ 2 đến 4 bàn thắng khá dễ xảy ra.

Số phạt góc có thể dao động từ 9 đến 11 quả. Thẻ phạt nhiều khả năng ở mức 3 đến 5 thẻ vàng do tính chất căng thẳng của vòng knock-out.

Dự đoán tỷ số: Mỹ 1-1 Bỉ, Bỉ thắng luân lưu.