Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Mỹ vs Bosnia & Herzegovina: Chủ nhà bất bại, chờ bài test knock-out nhiều áp lực Lịch sử đối đầu Mỹ vs Bosnia & Herzegovina đang nghiêng về đội chủ nhà. Mỹ bất bại trong 3 lần gặp Bosnia & Herzegovina, với 2 chiến thắng và 1 trận hòa.

Lịch sử đối đầu Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Mỹ và Bosnia & Herzegovina từng gặp nhau 3 lần trong quá khứ ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Thành tích đối đầu đang nghiêng về Mỹ, khi đội bóng xứ cờ hoa bất bại với 2 chiến thắng và 1 trận hòa.

Trong các cuộc chạm trán này, Mỹ ghi tổng cộng 5 bàn và nhận 3 bàn thua. Dù cách biệt không quá lớn, kết quả đối đầu vẫn mang đến lợi thế tinh thần nhất định cho đội chủ nhà trước trận đấu tại vòng 1/16 World Cup 2026.

Màn tái đấu lần này có ý nghĩa đặc biệt hơn nhiều so với các cuộc gặp trước. Mỹ bước vào vòng knock-out với tư cách đội nhất bảng D, còn Bosnia & Herzegovina lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào vòng loại trực tiếp World Cup.

Lợi thế sân nhà cũng giúp Mỹ có thêm điểm tựa lớn. Việc được thi đấu tại Levi's Stadium, cùng sự cổ vũ của khán giả nhà, có thể tiếp thêm năng lượng cho đội bóng xứ cờ hoa trong một trận đấu loại trực tiếp nhiều áp lực.

Nhận định Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Mỹ bước vào trận đấu này với sự tự tin sau khi vượt qua vòng bảng D ở vị trí dẫn đầu. Đội chủ nhà thắng Paraguay 4-1, thắng Australia 2-0, trước khi thua Thổ Nhĩ Kỳ 2-3 ở lượt trận cuối.

Điểm mạnh của Mỹ nằm ở tốc độ, khả năng tấn công biên và lối chơi trực diện. Pulisic, Weah, Balogun, McKennie và Musah giúp đội chủ nhà có nhiều phương án tạo sức ép ở khu vực 1/3 cuối sân.

Bosnia & Herzegovina đi tiếp theo cách vất vả hơn. Đại diện châu Âu hòa Canada 1-1, thua Thụy Sĩ 1-4, rồi đánh bại Qatar 3-1 để giành vé vào vòng knock-out World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

Bosnia & Herzegovina có thể gây khó cho Mỹ nhờ tinh thần hưng phấn, kinh nghiệm của Dzeko và khả năng tranh chấp quyết liệt. Tuy nhiên, hàng thủ chưa thật sự chắc chắn có thể khiến họ gặp áp lực lớn trước đội chủ nhà.

Tình hình lực lượng Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Mỹ chưa ghi nhận tổn thất lớn trước vòng 1/16. HLV của đội chủ nhà nhiều khả năng có lực lượng mạnh nhất, với Turner trong khung gỗ, Richards và Ream ở trung tâm hàng thủ.

Tuyến giữa của Mỹ có McKennie, Adams và Musah, những cầu thủ giàu năng lượng và có khả năng hỗ trợ tranh chấp tốt. Trên hàng công, Weah, Balogun và Pulisic được kỳ vọng tạo khác biệt bằng tốc độ và khả năng di chuyển linh hoạt.

Bosnia & Herzegovina cũng chưa ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng chú ý. Đại diện châu Âu có thể sử dụng đội hình gần như tối ưu cho trận knock-out lịch sử.

Dzeko vẫn là điểm tựa lớn trên hàng công Bosnia & Herzegovina. Bên cạnh đó, Demirovic, Hajradinovic, Krunic, Tahirovic và Kolasinac mang đến thêm kinh nghiệm cho đội bóng châu Âu.

Đội hình dự kiến Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Mỹ: Turner, Scally, Richards, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Balogun, Pulisic.

Bosnia & Herzegovina: Vasilj, Gazibegovic, Ahmedhodzic, Barisic, Kolasinac; Krunic, Tahirovic; Demirovic, Hajradinovic, Alajbegovic; Dzeko.

Thống kê đáng chú ý Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Mỹ bất bại trong 3 lần gặp Bosnia & Herzegovina.

Mỹ thắng 2 và hòa 1 trước Bosnia & Herzegovina.

Mỹ ghi 5 bàn và nhận 3 bàn thua trong các cuộc đối đầu Bosnia & Herzegovina.

Mỹ kết thúc vòng bảng D World Cup 2026 ở vị trí nhất bảng.

Mỹ thắng Paraguay 4-1 ở trận ra quân World Cup 2026.

Mỹ đánh bại Australia 2-0 tại vòng bảng.

Mỹ thua Thổ Nhĩ Kỳ 2-3 ở lượt trận cuối vòng bảng.

Mỹ thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất.

Mỹ ghi 12 bàn và thủng lưới 8 lần trong 5 trận gần đây.

Mỹ ghi bàn ở 10/11 trận gần nhất.

Mỹ đạt hiệu suất trung bình 2 bàn/trận.

Mỹ thắng 12 trong 20 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Mỹ được hưởng 61 quả phạt góc sau 11 trận, trung bình 5,55 quả/trận.

Bosnia & Herzegovina lần đầu tiên trong lịch sử vào vòng knock-out World Cup.

Bosnia & Herzegovina thắng 1, hòa 3 và thua 1 trong 5 trận gần nhất.

Bosnia & Herzegovina ghi 6 bàn và thủng lưới 7 lần trong 5 trận gần đây.

Bosnia & Herzegovina ghi bàn trong cả 3 trận tại World Cup 2026.

Bosnia & Herzegovina ghi bàn ở 13/13 trận thống kê gần nhất.

Bosnia & Herzegovina có 52 quả phạt góc sau 13 trận, trung bình 4 quả/trận.

Bosnia & Herzegovina phạm lỗi trung bình 15,69 lần/trận.

Dự đoán tỷ số Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Mỹ được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà, thành tích đối đầu tốt và phong độ tấn công khá ổn định. Đội chủ nhà có nhiều cầu thủ tốc độ ở hai biên, đồng thời sở hữu khả năng tạo sức ép tốt trong vòng cấm.

Bosnia & Herzegovina vẫn là đối thủ khó lường. Đại diện châu Âu có tinh thần rất cao sau lần đầu vào vòng knock-out World Cup, cùng chuỗi ghi bàn đều đặn trước trận gặp Mỹ.

Trận đấu được dự báo có khoảng 2 đến 3 bàn thắng. Số phạt góc có thể dao động từ 8 đến 10 quả, trong khi thẻ phạt nhiều khả năng nằm trong khoảng 3 đến 5 thẻ vàng.

Dự đoán tỷ số: Mỹ 2-1 Bosnia & Herzegovina.