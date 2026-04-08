Thể thao 360 Lịch sử đối đầu giữa Myanmar vs Lào: Chủ nhà buộc phải thắng, Lào quyết đấu vì danh dự Lịch sử đối đầu Myanmar vs Lào cho thấy những lần chạm trán gần đây thường xuất hiện nhiều bàn thắng. Myanmar đang hưng phấn sau chiến thắng 4-1 trước Philippines, trong khi Lào đã sớm dừng bước sau ba thất bại liên tiếp.

Lịch sử đối đầu Myanmar vs Lào

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Myanmar và Lào thường diễn ra với thế trận cởi mở. Cả 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội đều xuất hiện ít nhất 4 bàn thắng.

Myanmar bước vào lần tái đấu này với lợi thế sân nhà và tinh thần lên cao. Đội bóng của HLV Jorn Andersen vừa tạo nên một trong những bất ngờ lớn tại bảng B khi đánh bại Philippines 4-1 ngay trên sân khách.

Kết quả này càng đáng chú ý khi Philippines được đánh giá nhỉnh hơn về chất lượng đội hình. Đội bóng này cũng từng thắng Myanmar 5-1 trong trận giao hữu diễn ra cách đây hơn một tháng.

Chiến thắng trước Philippines giúp Myanmar sống lại cơ hội cạnh tranh vé vào bán kết. Họ vẫn còn hai trận gặp Lào và Thái Lan để cải thiện vị trí tại bảng B.

Lào lại bước vào trận đấu với hoàn cảnh hoàn toàn khác. Sau ba lượt trận toàn thua, đội bóng của HLV Vladica Grujic đã không còn cơ hội đi tiếp.

Dù vậy, Lào nhiều khả năng vẫn thi đấu với tinh thần quyết tâm cao. Cuộc đối đầu Myanmar sẽ là cơ hội để đội khách tìm kiếm kết quả tích cực và khép lại giải đấu bằng một màn trình diễn đáng ghi nhận.

Nhận định Myanmar vs Lào

Myanmar khởi đầu giải đấu bằng thất bại đáng tiếc trước Malaysia nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần bằng chiến thắng 4-1 trước Philippines. Nếu muốn tiếp tục cạnh tranh vé vào bán kết, đội chủ nhà gần như không được phép mất điểm trước Lào.

Ở chiều ngược lại, Lào đã lần lượt thua Thái Lan 0-5, Malaysia 0-4 và Philippines 1-4. Sau ba lượt trận, đội khách mới ghi được một bàn và đã phải nhận 13 bàn thua.

Khoảng cách về phong độ, chất lượng đội hình và động lực thi đấu đang nghiêng về Myanmar. Trước một Lào không còn mục tiêu về thứ hạng, đội chủ nhà có cơ sở để chủ động tấn công và hướng đến một chiến thắng cách biệt.

Tình hình lực lượng Myanmar vs Lào

Myanmar có trong tay lực lượng tốt nhất cho trận đấu này. HLV Jorn Andersen nhiều khả năng tiếp tục sử dụng bộ khung vừa thi đấu hiệu quả trong chiến thắng trước Philippines.

Lào cũng không ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng chú ý. HLV Vladica Grujic có thể tung ra đội hình mạnh nhất nhằm tìm kiếm điểm số đầu tiên tại giải.

Đội hình dự kiến Myanmar vs Lào

Myanmar: Sann Sat Naing, Phone Khant, Zayar Lin, Soe Moe Kyaw, Nanda Kyaw; Kyaw Min Oo, Mg Mg Lwin, Min Maw Oo, Soe Min Oo; Than Paing, Win Naing Tun.

Lào: Lokphathip, Thongkhamsavath, Chanthaleuxay, Somsanith, Xaysombath; Leuanthala, Noophakde, Phetsivailay, Khounthoumphone, Wepaserth; Sengvanny.

Thống kê đáng chú ý Myanmar vs Lào

Myanmar vừa đánh bại Philippines với tỷ số 4-1 trên sân khách.

Myanmar vẫn còn cơ hội cạnh tranh vé vào bán kết bảng B.

Lào đã toàn thua cả 3 trận đầu tiên tại giải.

Lào lần lượt thua Thái Lan 0-5, Malaysia 0-4 và Philippines 1-4.

Lào mới ghi được 1 bàn và đã thủng lưới 13 lần sau 3 lượt trận.

Có 7/10 trận gần nhất của Myanmar xuất hiện từ 9 quả phạt góc trở lên.

Có 8/10 trận gần nhất của Lào có tổng số phạt góc từ 9 quả trở lên.

Có 4/5 trận gần nhất của Myanmar xuất hiện ít nhất 4 bàn thắng.

Cả 3 trận gần nhất của Lào đều có từ 4 bàn thắng trở lên.

Cả 5 cuộc đối đầu gần nhất giữa Myanmar và Lào đều xuất hiện ít nhất 4 bàn.

Dự đoán tỷ số Myanmar vs Lào

Myanmar đang có được sự hưng phấn sau chiến thắng đậm trước Philippines. Đội chủ nhà cũng cần giành trọn 3 điểm để duy trì hy vọng cạnh tranh vé vào bán kết trước khi bước vào trận đấu khó khăn với Thái Lan.

Lào chắc chắn không muốn buông xuôi dù đã bị loại. Tuy nhiên, hàng phòng ngự liên tục để thủng lưới khiến đội khách khó đứng vững nếu Myanmar duy trì được sức ép trong phần lớn thời gian thi đấu.

Trận đấu được dự báo tiếp tục có nhiều bàn thắng. Tổng số phạt góc có thể đạt từ 9 quả trở lên, trong khi số thẻ phạt nhiều khả năng dao động trong khoảng 3 đến 5 thẻ vàng.

Dự đoán tỷ số: Myanmar 4-1 Lào.